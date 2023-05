Clôture à Paris : seconde séance consécutive de repli

(Boursier.com) — Dans une seconde séance de repli consécutif, le CAC40 s'éloigne un peu plus des 7.400 points. L'indice phare de la place parisienne redonne -0,49% en clôture de marché, à 7.361 points.

Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois d'avril étaient fébrilement attendus des marchés. Finalement, ils sont conformes aux attentes des investisseurs et donnent peu d'indication quant à l'envergure de la prochaine intervention de la Fed sur les taux.

Ainsi, l'indice des prix à la consommation outre-Atlantique pointe, comme anticipé, en hausse de +0,4% en comparaison du mois antérieur et de +4,9% sur un an (contre respectivement +0,4% et +5% de consensus FactSet). Hors alimentation et énergie, l'indice des prix a grimpé de +0,4% par rapport au mois antérieur et de +5,5% en glissement annuel, contre des consensus FactSet de +0,4% et +5,4%. Le salaire horaire moyen a progressé de +0,5% d'un mois sur l'autre et de +4,4% sur un an.

Dans le mouvement de cette publication, la place de Wall Street évolue en ordre dispersé, ce qui n'a donné que peu d'allant au marché parisien.

Le S&P 500 prend -0,24% à 4.129 pts. Le Dow Jones perd -0,2% à 33.495 pts. Le Nasdaq Composite tente de reprendre de la hauteur avec un gain de +0,8% à 12.277 pts.

Le pétrole est à nouveau sous pression avec la hausse surprise des réserves de brut aux Etats-Unis. Le baril de brut WTI abandonne -0,71% à 73$. Le Brent de mer du Nord recule de -0,98% à 76,52$.

Le dollar est relativement stable à 0,9114 face à l'euro.

L'once d'or se reprend maintenant de +0,17% à 2.025$. Le Bitcoin est ferme avec une hausse de 2,12% à 28.219$.

Valeurs en hausse

* Ateme (+14,7% à 10,3 euros). Le groupe spécialisé dans le développement et la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo a généré un chiffre d'affaires de 27,3 ME au 1er trimestre, en hausse de 38% (+34% à périmètre et taux de change constants). Le management a réitéré avec confiance ses objectifs financiers pour l'année en cours et les années suivantes. Il vise une croissance supérieure à 10% en 2023 ; un Ebitda de 5 à 10 ME en 2023, supérieur à 10 ME en 2024 et 30 ME en 2026. Ateme entend poursuivre le développement de ses revenus récurrents mensuels, avec un objectif de 3 ME en 2024 et 4 ME en 2026. TP ICAP Midcap est à 'Achat' sur la valeur avec un objectif de 12 euros.

* Crédit Agricole (+5,04% à 11,70 euros). Les investisseurs saluent les solides résultats trimestriels de la banque. Sur les 3 premiers mois de l'année, la deuxième banque française par la capitalisation boursière a vu son bénéfice net être multiplié par 2,1 à 1,23 MdsE, pour des revenus en hausse de +9,6% à 6,12 MdsE. Crédit Agricole a notamment bénéficié du dynamisme de ses activités de marché qui affichent des revenus en hausse de 36,8% à 941 ME, portés par la division 'taux, devises et matières premières (FICC)' où le groupe a fait mieux que ses concurrents comme BNP Paribas, Deutsche Bank ou Goldman Sachs. Cette performance a contribué au chiffre d'affaires record de la banque de financement et d'investissement de l'entreprise. L'activité de trading du Crédit Agricole a bénéficié d'une reprise des marchés primaires du crédit et de la demande de produits de couverture au cours d'un trimestre marqué par l'incertitude sur la trajectoire des taux d'intérêt et les craintes de récession. La banque a vu son coût du risque diminuer de moitié sur le trimestre, à 374 ME. Crédit Agricole s'attend toutefois à un ralentissement du trading au 2e trimestre avec la baisse de la volatilité.

* Transgene (+4,43% à 1,838 euros). La société biopharmaceutique a annoncé le traitement du premier patient dans l'essai Delivir, un essai clinique de Phase I évaluant TG6050. Ce virus oncolytique multifonctionnel est administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé, récurrent et métastatique. TG6050 cherche à surmonter la résistance tumorale en initiant une réponse antitumorale par la combinaison de plusieurs mécanismes d'action qui incluent l'oncolyse (destruction directe des cellules cancéreuses suite à la réplication virale), l'induction d'une réponse immunitaire ainsi que la libération de concentrations élevées d'IL-12 et d'anticorps anti-CTLA4 dans la tumeur. L'essai Delivir inclura jusqu'à 36 patients atteints d'un NSCLC avancé, en rechute après des traitements de référence, y compris les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. La voie IV est considérée comme la plus appropriée pour cette population de patients présentant une maladie disséminée avec de nombreuses métastases visibles et invisibles par les techniques d'imagerie médicale. La fin de l'essai est prévue au S2 2024.

* Lacroix (+2,13% à 33,6 euros). Le groupe a confirmé ses objectifs annuels et anticipe, à périmètre constant, un chiffre d'affaires supérieur à 750 ME, soit une croissance d'au moins 6%, accompagnée d'une nouvelle appréciation de son Ebitda courant, supérieur à 50 ME. Portzamparc estime que la bonne dynamique du début d'année devrait se poursuivre au 2e trimestre. La valorisation semble toujours attractive alors que la cession de l'activité déficitaire de signalisation offre toujours, selon le broker, un potentiel de 'rerating'. Le courtier remonte sa cible de 46,6 à 47,1 euros et confirme sa recommandation à 'Achat'.

* NFL Biosciences (+2,09% à 2,69 euros). La société biopharmaceutique, qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, a finalisé les recrutements des 34 volontaires pour son étude Precesto visant à évaluer la complémentarité potentielle de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques. Les premiers résultats sont attendus au 3e trimestre 2023. Cette étude pourrait renforcer l'attractivité de NFL-101 auprès des laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux commercialisant des médicaments de sevrage tabagique.

* Rothschild & Co (+1,61% à 47,35 euros). L'établissement financier s'apprête à distribuer un dividende exceptionnel de 8 euros par action après la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers de l'offre annoncée par Concordia en février dernier. En conséquence, Concordia (holding de la famille Rothschild) a l'intention de déposer son Offre à un prix de 46,6 euros par action (distribution exceptionnelle attachée). Ce prix représente 48 euros diminué du dividende ordinaire proposé de 1,4 euro par action qui sera mis en paiement le 31 mai 2023. Ce prix de 46,6 euros serait alors ajusté à 38,6 euros (ex-distribution) à compter de la date du détachement de la distribution exceptionnelle de réserves.

* Safran (+1,08% à 138,98 euros). Le motoriste va équiper les futurs MAX10 de Ryanair. La compagnie irlandaise et CFM International ont signé une lettre d'agrément (LoA) portant sur l'achat de moteurs LEAP-1B destinés à propulser une flotte de 150 Boeing B737-10. La lettre d'agrément comprend également des moteurs de rechange et une option pour 150 appareils supplémentaires. Aucun détail financier n'a filtré de cet accord.

* bioMérieux (+0,76% à 95,6 euros). Le laboratoire français a obtenu une dérogation CLIA de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son test respiratoire Biofire Spotfire Panel Mini, un test multiplex PCR rapide et précis. Cette dérogation s'ajoute à l'accréditation 510(k) obtenue en avril dernier. Le nouveau test Biofire Spotfire Panel Mini détecte, en 15 minutes environ, 5 des virus les plus fréquemment responsables d'infections des voies respiratoires supérieures : SARS-CoV-2 (responsable de la COVID-19), Grippe A, Grippe B, Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et Rhinovirus.

* Air France-KLM (+0,72% à 1,474 euro). Morgan Stanley a revalorisé le dossier de 2 à 2,15 euros tout en restant à 'pondération en ligne'.

* EssilorLuxottica (+0,6% à 184,18 euros). Avec le Groupe Chalhoub, le lunettier a signé un accord de joint-venture visant à développer la vente de lunettes dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe. Le nouveau partenariat représente pour EssilorLuxottica, une étape importante visant à améliorer la visibilité et les standards de ce segment de marché, en renforçant le lien entre le consommateur et les marques premium et de qualité supérieure.

Valeurs en baisse

* Casino (-5,95% à 6,715 euros). S&P Global Ratings a abaissé la note émetteur long terme du distributeur de 'CCC+' à 'CCC-' ainsi que la a dette senior garantie de 'B-' à 'CCC'. Toutes les notes ont été placées sous 'surveillance négative'. " Nous pensons que le processus de sollicitation de consentement, combiné à la faible performance opérationnelle du groupe, à sa position fragile en termes de liquidités et à sa structure de capital insoutenable, rend inévitable un défaut de paiement, un 'distressed exchange' ou un remboursement dans les six mois, en l'absence de changements imprévus et significativement favorables dans les circonstances de l'émetteur". Le placement sous 'surveillance négative' reflète le point de vue de l'agence d'une probabilité croissante de défaut - soit conventionnel, soit par le biais d'un échange en difficulté ou d'une restructuration - en l'absence de développements favorables.

* Alstom (-2,41% à 23,08 euros). Alors que le géant du ferroviaire vient de reporter d'un an ses objectifs à moyen terme en matière de marge d'exploitation ajustée et de flux de trésorerie disponible, Moody's a abaissé la note émetteur à long terme du groupe de 'Baa2' à 'Baa3' avec une perspective réduite de 'négative' à 'stable'. Cette dégradation équilibre la solide performance commerciale d'Alstom au cours de l'exercice 2023 malgré les défis macroéconomiques plus larges et le rythme encore incertain de la reprise des ratios de crédit à des niveaux correspondant à une notation 'Baa2', affirme l'agence. "Moody's s'attend à ce que les mesures de crédit d'Alstom continuent de s'améliorer et considère l'entreprise sur une base plus solide aujourd'hui qu'il y a un an. Cependant, les faibles ratios de crédit de la société, avec une capacité limitée à toute sous-performance potentielle, et le rythme incertain de la reprise ont pesé sur la précédente notation Baa2".