Clôture à Paris : séance prudente avec la fermeture de Wall Street

(Boursier.com) — Après la belle séance de vendredi (+1,34%), le CAC40 subit, ce lundi, des prises de bénéfices. L'indice parisien termine la séance en recul appuyé de -1,01%, revenant à 7.314 points. Les volumes d'échanges sont également plus limités en raison de la fermeture de la place américaine pour 'Juneteenth'.

Du côté des entreprises, les informations émanent essentiellement du secteur aéronautique, alors que s'ouvre l'incontournable salon du Bourget.

Le principal rendez-vous de la semaine outre-Atlantique est fixé à mercredi, avec l'audition semestrielle au Congrès américain du président de la Réserve fédérale. Les observateurs s'attendent à ce que Jerome Powell en profite pour marteler le message "faucon" lancé la semaine dernière, malgré le statu quo décidé par la banque centrale. La majorité des investisseurs attendent le retour d'un coup de vis monétaire, lors de la prochaine réunion de la Fed en juillet après la pause du mois de juin.

En Europe, la Banque d'Angleterre (BoE) a lancé ce lundi son 1er "test de résistance" de son système financier, afin de mieux comprendre les mécanismes des banques et des intermédiaires financiers non bancaires, en cas de tensions extrêmes sur les marchés.

Sur la scène internationale, les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis en sont à un statu quo ouvert, en ce sens que les représentants des deux pays échangent mais, chacun marquant fermement ses positions.

Dimanche, Antony Blinken a rencontré, à Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, affirmant vouloir stabiliser les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales et éviter tout conflit. Ce lundi, Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, a estimé en marge d'un entretien avec le secrétaire d'Etat américain que les tensions sino-américaines proviennent de la fausse perception de la Chine par les Etats-Unis. "Nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis des peuples, de l'histoire et du monde, et inverser la spirale négative des relations entre la Chine et les Etats-Unis", a déclaré Wang Yi. Si le ministère chinois des Affaires étrangères affiche donc d'un côté une certaine ouverture, il n'en est pas moins ferme sur l'épineux dossier taïwanais. Wang Yi a ainsi rappelé que la Chine ne comptait pas faire de compromis sur la question de Taïwan, tout en répétant que le maintien de l'unité nationale serait toujours au coeur des intérêts de Pékin.

Antony Blinken pourrait rencontrer le président chinois, Xi Jinping, dans la journée, avant de quitter la Chine.

En France, le gouvernement s'attèle à une cure d'amincissement des dépenses publiques. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a indiqué, à l'occasion des Assises des finances publiques, que le gouvernement a identifié un potentiel d'au moins 10 milliards d'euros d'économies lors de sa revue des dépenses publiques. Après les dépenses exceptionnelles du "quoi qu'il en coûte" de la période Covid, l'Etat français tente ainsi d'assainir les finances publiques pour ramener le déficit à 2,7% du produit intérieur brut (PIB) en 2027, soit au-dessous de la limite de 3% fixée par l'Union européenne. Bruno Le Maire et les services de Bercy visent le service de santé, et en particulier l'explosion du nombre d'arrêts maladie. D'autres pistes de sobriété ciblent la fin de dispositif Pinel et le recalibrage du dispositif PTZ. Bruno Le Maire a également évoqué un verdissement de la fiscalité, avec une réduction progressive des dépenses fiscales sur le carburant dont bénéficient actuellement certains secteurs à l'image du transport routier.

Par ailleurs, le taux d'intérêt des Livrets d'Epargne Populaire (LEP), actuellement rémunéré à hauteur de 6,1%, va baisser le 1er août. Cet ajustement résulte de la décélération de l'inflation, puisque son taux est calculé sur la moyenne de l'inflation hors tabac des 6 derniers mois (janvier-juin) établie par l'Insee.

Enfin, le baril de Brent de mer du Nord recule de -0,22% à 76,09$.

La parité euro/ dollar pointe à 1,0927$.

L'once d'or recule de -0,3% à 1.952$ (1.786 euros).

Valeurs en hausse

* IDI (+12,32% à 63,8 euros) et Andera Partners ont annoncé la conclusion d'un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group au groupe Michelin (-0,95% à 27,21 euros). La valeur d'entreprise s'élève à 700 millions d'euros. L'IDI et Andera Partners réalisent un multiple d'investissement supérieur à 12x sur cet investissement. L'opération, soumise à l'accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au 3e trimestre 2023.

* Prodways (+7,74% à 1,67 euro). Séance de repositionnement à bon compte sur le dossier après les gros retours de papiers suite au 'profit warning' de la fin de la semaine passée. En effet, le management anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de +5% par rapport à 2022 ("autour de +10%" précédemment) et une marge d'Ebitda courant autour de 8% ("autour de 12%" précédemment).

Précisons encore que l''Assemblée générale mixte des actionnaires d'Exail Technologies (+1,56% à 18,28 euros) a décidé, le 15 juin, une distribution en nature d'actions Prodways Group, à concurrence de 1 action Prodways Group pour 6 actions Exail Technologies détenues.

* Sensorion (+5,16% à 0,326 euro). Le spécialiste de l'audition a annoncé des résultats préliminaires jugés "prometteurs" de son étude clinique de preuve de concept (POC) de Phase 2a du SENS-401 pour la préservation de l'audition résiduelle après l'implantation cochléaire. Sensorion communiquera une analyse plus approfondie de l'étude avec le SENS-401 lors de son séminaire en ligne qui se tiendra le 5 juillet prochain.

* 2CRSi (+5,43% à 1,94 euro). Le titre s'offre une 2e séance de vive hausse alors que la firme a conclu avec une filiale de Source Code, fournisseur américain d'infrastructures informatiques, un accord pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited. Ce virage stratégique étonne Oddo BHF. Pour le courtier, cette décision pourrait être perçue comme un retour en arrière alors que les promesses étaient nombreuses lors du rachat de ce distributeur (synergies revenus/coûts, réduction de la concentration clients, avancée en termes de distribution commerciale...). Le broker maintient cependant sa recommandation à 'neutre', tout en plaçant son objectif de cours sous revue.

* Getlink (+2,22% à 15,91 euros). L'opérateur du tunnel sous la Manche est dopé par une note de Morgan Stanley qui a rehaussé sa recommandation à 'surpondérer'. Il porte également son cours cible de 18,3 à 19 euros. La banque affirme que l'opérateur a toujours eu un bon pouvoir de tarification pour Le Shuttle, mais qu'il a désormais la possibilité de flexibiliser ses prix beaucoup plus haut. Le potentiel de reprise du trafic loisirs permet au broker d'augmenter ses attentes de trafic pour Le Shuttle/Eurostar, aidant à compenser les incertitudes à court terme.

* Paragon ID (Suspendu à 28 euros). Le titre est suspendu depuis ce matin en Bourse. Cette suspension est effectuée, à la demande de la société, "dans l'attente d'un communiqué de presse".

Valeurs en baisse

* Latécoère (-14,66% à 0,198 euro). Le groupe trébuche à l'annonce de sa recapitalisation. Latécoère et ses parties prenantes ont en effet obtenu l'homologation de l'accord définitif de recapitalisation d'un montant de 283 millions d'euros, incluant une augmentation de capital garantie d'au moins 100 ME, et une réduction de 183 ME de sa dette financière. Avant le lancement de l'augmentation de capital, la société procédera à un regroupement d'actions à raison de 1 action nouvelle pour 10 actions existantes, suivi d'une réduction de capital par abaissement de la valeur nominale des actions à 0,01 euro. L'augmentation de capital sera réalisée à un prix de 0,01 euro après consolidation des actions, ce qui donne un prix de souscription pour l'augmentation de capital de 0,001 euro par action avant consolidation des actions. Sur une base proforma, les actions nouvellement émises représenteront environ 99,5% du capital social augmenté "post-money". Une dette de 85 ME est maintenue, sans amortissement intermédiaire jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027.

Latécoère informe que parallèlement à l'homologation de l'accord de recapitalisation, le Tribunal de Commerce de Toulouse a également homologué la cession à Bombardier de l'activité EWIS de Latécoère au Mexique. Le 'closing' de l'opération devrait intervenir d'ici le milieu de l'année 2023.

* Sartorius Stedim Biotech (-12,8% à 241,1 euros). Le groupe a aujourd'hui averti qu'en raison de prévisions de volumes plus faibles, il s'attend à une marge d'Ebitda courant d'environ 30%, après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (exercice précédent : 35%). Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX)/ chiffre d'affaires en 2023 est maintenant estimé à environ 15% (précédemment : environ 12,5%) et le ratio d'endettement net sur Ebitda courant à environ 1,1 (précédemment : environ 0,5). Les acquisitions éventuelles, y compris la transaction proposée pour Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection.

* Rallye (-7,38% à 2,26 euros). Le groupe a indiqué avoir conclu, sous l'égide des conciliateurs, un accord avec l'ensemble de ses créanciers bénéficiaires de fiducies-sûreté portant sur des actions Casino (-1,29% à 7,66 euros). Aux termes de cet accord, les créanciers concernés ont renoncé à se prévaloir de tout cas de défaut résultant directement ou indirectement, de l'ouverture de la procédure de conciliation à l'égard de Casino par le Président du Tribunal de commerce de Paris, le 25 mai.

* Eiffage (-5,41% à 95,54 euros) / Vinci (-4% à 106,06 euros). Les deux principaux gestionnaires du réseau autoroutier français décrochent à l'idée d'une possible taxation de l'Etat. Le Conseil d'Etat a en effet "rendu un avis ouvrant la voie à un accroissement de la pression fiscale" sur les concessionnaires autoroutiers, "à condition que cette taxation reste proportionnée et ne soit pas spécifique aux seules sociétés d'autoroutes, mais concerne aussi d'autres concessions d'Etat", croit savoir le quotidien Les Echos. Toutefois, il n'y aurait pas de raccourcissement de la durée des concessions accordées aux gestionnaires d'autoroutes. "Cette taxation des sociétés d'autoroutes pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d'euros par an, soit de 2 à 3 MdsE d'ici à 2030", indique aux 'Echos' une source gouvernementale. La mesure reste à affiner, mais pourrait figurer dans le projet de loi de Finances 2024.

* Nexans (-3,37% à 78,85 euros). Le leader de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et de services lance une nouvelle gamme de câbles haute tension destinés à l'industrie aéronautique. Dotés d'une efficacité supérieure à la génération précédente, ces câbles marquent une étape décisive sur la voie de l'objectif de neutralité carbone pour le secteur, d'ici 2050. "Cette nouvelle étape marque une avancée majeure pour les systèmes de transmission d'énergie et le développement de solutions de câbles innovantes et durables dans le secteur aéronautique", commente Thomas Hähner, directeur technique aéronautique chez Nexans.

* Orange (-0,64% à 10,32 euros). Selon Bloomberg News, la Commission européenne serait sur le point de communiquer les griefs répertoriant les raisons potentielles d'opposer son veto au projet d'Orange de fusionner ses opérations espagnoles avec Masmovil. Le dossier du régulateur indiquera les solutions possibles et, dans les opérations de télécommunications, celles-ci comprennent généralement la vente d'actifs ou des mesures correctives en matière d'accès afin de rendre le nouveau réseau interopérable avec les concurrents. Selon 'Reuters', Orange et MasMovil ne devraient pas offrir de concessions avant de recevoir le document. L'UE a ouvert une enquête approfondie en avril et doit rendre sa décision d'ici la fin août.

D'autre part, Moody's a rehaussé de 'stable à 'positive' la perspective associée à la note crédit long terme 'Baa1' de l'opérateur de téléphonie français. Ce changement "reflète la performance opérationnelle solide et résiliente de l'entreprise dans un environnement concurrentiel et macroéconomique difficile", déclare Carlos Winzer, vice-président chez Moody's. "La politique financière prévisible d'Orange et sa stratégie bien conçue qui soutiennent un flux de trésorerie d'exploitation durable permettront à l'entreprise de maintenir des ratios de crédit solides qui soutiennent une pression à la hausse sur la notation".