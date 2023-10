Clôture à Paris : séance lourde avec le conflit en Israël

Tendance

(Boursier.com) — Assez logiquement, l'ensemble des marchés financiers marque une pause ce lundi, après l'attaque surprise du Hamas contre Israël, dans le week-end. Paris n'échappe pas à ce recul généralisé des places financières... En clôture de marché, le CAC40 cède -0,55% à 7.021 points, assez loin finalement de son plus bas du jour. En effet, l'indice phare de la place parisienne est parvenu à préserver les 7.000 pts, après tout de même un creux de vague à 6.980,33 pts. Aussi, même si les fluctuations indicielles ne sont guère importantes au regard du contexte géopolitique, les tensions ont, toute la journée, été particulièrement prégnantes sur les marchés.

Les investisseurs ont à l'esprit le conflit au Moyen-Orient et redoutent un débordement régional. Israël vient en effet de vivre sa journée la plus meurtrière depuis la guerre du Kippour, il y a 50 ans. Le pays pourrait vouloir mener des représailles contre l'Iran, auquel il reproche son soutien au Hamas. Par ailleurs, le rapprochement récent entre Israël et l'Arabie saoudite, négocié par les Etats-Unis, s'en trouve fragilisé alors que Ryad s'était engagé à augmenter sa production de pétrole dans le cadre de cet accord...

Tensions sur les pétroles

Avec ce brusque regain de tensions et l'augmentation du risque d'extension du conflit au Moyen-Orient, les marchés pétroliers se sont tendus. A 18h ce lundi, le WTI bondit de +4,26% à 86,32$. Le Brent de mer du Nord est dans le même mouvement de tension, avec une hausse de +4,28% à 88,04$.

En outre, au-delà du contexte belliqueux au Moyen-Orient, l'Opep estime que la demande pétrolière va rester forte. L'organisation vient de revoir à la hausse la demande mondiale de pétrole à moyen terme (soit jusqu'en 2028) et à long terme. Selon l'Opep, la demande mondiale de pétrole en 2028, atteindrait 110,2 millions de barils par jour (102 millions de bpj en 2023). L'Opep estime qu'en 2045, il y aura 2,6 milliards de véhicules sur les routes à travers le monde, soit 1 milliard de plus qu'en 2022. Plus de 72% de ces véhicules seront encore propulsés par un moteur à combustion, même si la part des véhicules électriques va connaître une forte croissance (+1,6 million de bpj pendant 10 ans après 2035). La demande mondiale de pétrole restera tirée par la Chine, l'Inde, divers pays d'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Elle atteindrait 116 millions de bpj d'ici 2045.

Côté devises, l'euro cède -0,45% face au billet vert et s'échange 1,0541 dollar.

L'once d'or gagne +1% à 1.849$ (1.755 euros). Le Bitcoin recule de -2,24%, revenant à 27.495$.

Valeurs en hausse

* Avec les tensions géopolitiques, le secteur de la Défense se démarque franchement. Thalès (+4,69% à 134 euros) termine en tête du CAC40. Dassault Aviation bondit de 4,38% à 181 euros.

* Safran (+0,75% à 145,86 euros). Dans le même secteur, le motoriste bénéficie également d'une note de Barclays qui est à 'surpondérer' sur le dossier et relève sa cible de 159 à 166 euros.

* TotalEnergies (+1,74% à 61,39 euros). Avec la hausse du pétrole, l'énergéticien français est bien orienté. En outre, Patrick Pouyanné a prévenu que le groupe pourrait ne pas maintenir durablement, un prix maximum de 1,99 euro le litre de carburant à la pompe.

* Globalement les valeurs pétrolières et parapétrolières sont à la fête aujourd'hui : Schlumberger (+5,65%) ; CGG (+4,97%) ; Maurel & Prom (+4,55%) ; Vallourec (+4,47%) ; Esso (+3,48%). Le transporteur de gaz GTT (+2,81%) bénéficie également de l'engouement sectoriel.

* Engie (+1,03% à 14,27 euros). Le spécialiste français du gaz bénéficie des tensions sur les énergies. En outre, selon les prévisions des opérateurs des réseaux de transport, GRTgaz et Teréga, le système gazier français aura la capacité d'assurer les approvisionnements nécessaires cet hiver, y compris en cas d'hiver froid. La marge de sécurité reste cependant faible en cas de pointe de froid en 2e partie d'hiver, où des situations de déficit ponctuel pourraient apparaître en cas de fortes sollicitations précoces.

* Danone (+2,73% à 52,71 euros). Le groupe agroalimentaire évolue a contrario d'un marché baissier en ce début de semaine, à Paris. Le titre bénéficie d'avis de plusieurs analystes qui ont confirmé leurs bonnes dispositions à l'égard du dossier. JP Morgan, Barclays et Citi sont à 'Achat' sur le géant français de l'agroalimentaire.

* LDC (+2,07% à 123 euros). Le groupe volailler est toujours soutenu par sa récente publication et bénéficie d'une note d'analyste.

* Delfingen (+1,92% à 53,2 euros). Le groupe a signé une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 ME. Ce nouveau crédit syndiqué dote le groupe de moyens financiers renforcés pour accompagner sa croissance.

Delfingen a aussi annoncé par ailleurs l'initiation de couverture de son titre par Gilbert Dupont. La société de bourse entame le suivi avec une recommandation à 'Achat'.

* Sodexo (+0,31% à 35,82 euros). Jefferies relève sa recommandation sur le leader mondial des services de restauration et de 'facilities management'. Le broker est à 'acheter' contre 'conserver', et porte son objectif de cours de 96 à 120 euros.

Valeurs en baisse

* Air France KLM (-8,48% à 11,412 euros). Contrairement aux acteurs de la Défense, les transporteurs aériens font les frais du déclenchement des hostilités au Moyen-Orient. Un nombre croissant de compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols vers Israël, qui a déclaré l'état de guerre à la suite de l'attaque du mouvement terroriste, les autorités américaines conseillant aux transporteurs de surveiller la situation avant de reprendre leurs opérations. Delta Air Lines, United Airlines Holdings et American Airlines ont annulé leur service vers Tel-Aviv, tout comme la Lufthansa, Air France-KLM, et Wizz Air en Europe.

* Valeo (-2,15% à 14,59 euros). L'équipement automobile est plombé par une note d'analyste. Kepler Cheuvreux a dégradé le titre à 'conserver' tout en ramenant sa cible de 25 à 17 euros.

Dans le secteur des équipementiers, Forvia (-2,95% à 17,45 euros), Michelin (-0,14% à 29,14 euros), Plastic Omnium (-4,72% à 13,94 euros) reculent également avec les craintes de renchérissement du prix des matières premières.

* Alors que demain mardi, LVMH ouvrira le bal des publications pour le 3e trimestre, les valeurs luxe ont aujourd'hui pesé sur la tendance du CAC40. Avec l'incertitude de l'économie européenne et les perspectives brouillées de l'économie chinoise, les inquiétudes augmentent quant aux perspectives de consommation de produits de luxe aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. Cette inquiétude sur les ventes s'étend maintenant au bassin acheteur du Moyen-Orient.

Les valeurs du luxe accusent donc un repli généralisé à Paris : LVMH (-2,60% à 710,7 euros) ; Hermès International (-1,63% à 1.727,8 euros) ; L'Oréal (-1,81% à 387,05 euros) ; Kering (-1,34% à 419,65 euros). Le groupe de la famille Pinault pâtit également d'un ajustement d'objectif de cours de la part d'HSBC, qui ramène son ambition de 560 à 485 euros.

D'autre part, Sabadell est à la vente sur Hermès avec un objectif de cours de 1.900 euros, mais demeure à l'achat sur Kering avec un objectif réduit de 665 à 575 euros. Sabadell reste à la vente sur L'Oréal, mais avec un objectif relevé de 416 à 425 euros.

* Rémy Cointreau (-2,14% à 109,7 euros). Dans le domaine des spiritueux, le distributeur de cognacs pâtit d'une note de Barclays qui reste à 'souspondérer' sur le dossier, mais ramène son objectif de 128 à 111 euros.

* Fermentalg (-2,06% à 0,404 euro). Au 3e trimestre, les ventes s'élèvent à 1 ME, stables par rapport au 3e trimestre de l'année précédente et en croissance de +19% par rapport au 2e trimestre 2023. Le chiffre d'affaires cumulé à fin septembre est de 3,3 ME. Il affiche un repli de -47% par rapport à l'exercice précédent, qui avait été marqué au 1er semestre 2022 par un niveau exceptionnel de commandes d'opportunité, avant que la crise ukrainienne et ses conséquences économiques mettent un coup d'arrêt à la croissance.