Clôture à Paris : regain de confiance

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a réalisé une belle progression pour la dernière séance de la semaine en clôturant en hausse de 2,04% à 6.036 points. Ce mouvement d'appréciation est lié à la parution de bonnes statistiques aux Etats-Unis qui font remonter WS en matinée. Les ventes au détail en juin ont finalement augmenté de +1% alors que le consensus des économistes prévoyait +0,8%. Cette information contribue à apaiser les craintes liées au ralentissement économique... Par ailleurs, deux membres influents de la Fed, Christopher Waller et James Bullard, se sont prononcés hier en faveur d'une hausse des taux de 75 points de base ce mois-ci et non de 1%. Le resserrement monétaire pourrait finalement être moins fort que celui anticipé par certains opérateurs...

Dans ce contexte, les investisseurs n'ont pas pris peur face à la confirmation de la dégradation de l'économie chinoise. En raison des confinements, le PIB a reculé de 2,6% sur la période avril-juin par rapport aux trois mois précédents. En rythme annuel, la croissance de la Chine tombe à 0,4% alors qu'elle atteignait 4,8% sur janvier-mars.

Pour ce qui est des premiers résultats des grandes banques américaines, ils sont ressortis plutôt décevants tant pour JP Morgan que pour Morgan Stanley qui ont annoncé une baisse de leurs profits au deuxième trimestre, ce qui renforce les craintes d'une récession économique.

ECO ET DEVISES

Toujours très faible, l'Euro est à 1,009$. Quant au baril de Brent, il reprend un peu de hauteur à 101,5$. L'once d'or baisse à 1.706$. De son côté, le Bitcoin s'éloigne de la barre des 20.000$ à 20.720$...

VALEURS EN HAUSSE

Renault +6,9% à 24,26 Euros. Après avoir beaucoup baissé, le secteur automobile a profité de rachats à bon compte. On note également Faurecia à 16,81 Euros +5,5% et Valeo +4,5% à 18,35 Euros...

Schneider +3,9% à 117,5 Euros. L'univers des équipements électriques a été recherché comme le montre aussi Rexel à 15,4 Euros, soit +3%...

AXA +1% à 20,95 Euros. Outre-Rhin, le groupe va céder le portefeuille de contrats à Athora Allemagne, pour un montant de 660 ME, représentant un multiple de 18x les bénéfices de 2022E. L'opération se traduira par un montant total en numéraire net d'impôt estimé de 0,4 MdE pour AXA. La société française a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un rachat d'actions qui sera lancé après la clôture de l'opération. La vente aura un impact non matériel sur le résultat net du Groupe AXA au 1er semestre 2022. La transaction devrait entraîner une réduction du résultat opérationnel5 du Groupe AXA d'environ 36 ME par an à partir de 2023.

Novacyt +8,8% à 1,39 Euro annonce que son test exsig COVID-19 Direct Real-Time PCR a été approuvé au Royaume-Uni en vertu de la réglementation 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux.

Thermador +1,8% à 83,5 Euros. Le deuxième trimestre s'est soldé par une progression de 6,7% du chiffre d'affaires, à 144,87 ME, portant le chiffre d'affaires semestriel à 287,55 ME en hausse de 9,4%.

VALEURS EN BAISSE

Genomic Vision -26% à 0,08 Euro. Des prises de bénéfices logiques après l'envolée de 91% d'hier...

Technip Energies -4,2% à 10 Euros. La société d'ingénierie a continué d'être pénalisée par son concurrent italien Saipem qui n'est pas parvenu à lever les 2 MdsE escomptés. Technip Energies est également fragilisé par son exposition à la Russie...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

TotalEnergies : JP Morgan maintient sa recommandation "neutre" tout en révisant à la hausse son objectif de cours à 59 Euros, contre 56 auparavant.

Dassault Aviation : JP Morgan entame le suivi à "neutre" avec un objectif de 162 Euros