Clôture à Paris : regain d'optimisme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris achève la séance en ferme rebond, ce mercredi. Le CAC40 est en hausse de +2,5%, prenant très nettement ses distances avec les 6.000 points. L'indice phare de la place parisienne retrouve les 6.269 points. Ce regain d'optimisme se fonde sur la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, en début d'après-midi, et de déclarations de Christine Lagarde de la BCE, qui s'est montrée plus précise sur la perspective de remontée des taux pour contrer l'inflation.

Après un pic de plus de 40 ans en mars à 8,5% en glissement annuel, l'inflation aux Etats-Unis est annoncée à 8,3% en avril, par rapport à l'an dernier. Hors alimentaire et énergie, elle se tend moins. Elle s'établit à 6,2% pour avril, en glissement annuel (6% de consensus de marché). L'indice des prix à la consommation (CPI) progresse de 0,3% en avril par rapport au mois antérieur, un niveau proche du consensus, et de 0,6% hors alimentaire et énergie, niveau supérieur aux attentes. L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta du mois de mai 2022 est ressorti à +3,7%, (+3,8% un mois avant). Ces chiffres ne montrent pas d'accélération fulgurante du rythme de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui apaise un peu les investisseurs. La Fed va assurément poursuivre sa hausse des taux, mais pourrait temporiser le rythme du resserrement monétaire avec une approche moins agressive. Il n'en faut pas plus que cette perspective aux marchés pour que la volatilité marque le pas, au moins pour cette séance !

Le risque n'est cependant pas écarté, mais les marchés US gagnent en confiance. Joe Biden s'est dit confiant quant au fait que la Fed fasse le nécessaire pour lutter contre l'inflation... "S'il est réconfortant de voir que l'inflation annuelle s'est modérée en avril, il n'en demeure pas moins que l'inflation est à un niveau inacceptable et qu'elle est ma principale priorité économique. Mon plan réduira les coûts, tandis que le seul plan des républicains du Congrès est d'augmenter les impôts des familles".

En France, l'Insee estime que le glissement annuel de l'indice des prix à la consommation va continuer d'augmenter en passant de +4,8% en avril à +5,2% en mai puis à +5,4% en juin. Ces prévisions s'appuient notamment sur l'hypothèse d'une stabilité des cours du pétrole autour des niveaux mesurés début mai, soit 105 $ pour le baril de Brent. Les économistes de l'Insee prennent aussi en compte la répercussion des hausses des prix de production qui se transmet désormais rapidement aux prix à la consommation, que ce soit pour les produits agricoles, industriels ou pour les services.

Plus globalement pour l'Europe, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a conforté les anticipations de hausse de taux de la BCE en annonçant que l'institution pourrait mettre fin à son programme d'achats d'actifs (APP) au début du 3e trimestre et relever les taux "quelques semaines" plus tard. Christine Lagarde conforte ainsi les attentes du marché sur une hausse des taux d'intérêt en juillet, une première en plus de 10 ans. La démarche vise à contenir la hausse des prix à la consommation. Le taux d'inflation en zone euro devrait se maintenir entre 4% et 5% à la fin de l'année, a estimé le vice-président de la BCE, Luis de Guindos.

Le prix du baril de brut WTI gonfle +6% à 105,5$. Le Brent prend 5,5% à 107,19$.

L'once d'or consolide de 0,11% à 1.852$. Le bitcoin se stabilise autour des 31.000$.

L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises. L'euro est à 1,0551.

VALEURS EN HAUSSE

*Axa (+2,18% à 22,96 euros). Le groupe d'assurance a obtenu l'agrément de l'ACPR pour opérer en réassurance. La transformation d'Axa SA en réassureur interne du Groupe vise à améliorer la fongibilité du capital dans l'ensemble du Groupe, conformément à la politique de gestion du capital d'Axa. Cette transformation sera finalisée à la suite de la fusion entre Axa SA et sa captive de réassurance, Axa Global Re. Celle-ci est actuellement prévue pour la fin du mois de juin 2022.

* NRJ Group (+0,66% à 6,1 euros). Le groupe a fait état, au titre de son 1er trimestre 2022, d'un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 85,4 millions d'euros, en hausse de 11,1%. Ce très bon début d'exercice amène Portzamparc à relever légèrement ses attentes en Radio (CA +6% vs +5%) et en Diffusion (CA +7% vs +5%). L'objectif est ajusté de 10,5 à 10,6 euros. NRJ reste particulièrement décotée avec un cash net 2022 qui s'élève à 3,9 euros par action, précise la maison de bourse, à l''achat' sur le titre.

* Kering (3,77%, 459,6 euros) et LVMH (+4,28%, 573 euros) sont recherchées avec Hermès International(+3,69% à 1.054 euros).

* Innate Pharma (+8,21% à 2,71 euros). Dans le mouvement de sa publication de début de semaine, Innate Pharma bénéficie du soutien d'analystes. Bryan Garnier évoque Innate Pharma comme étant "l'un des rares intervenants de l'environnement des biotech à disposer d'une solide position de cash". La position de trésorerie d'Innate Pharma est de 131,7 ME, sans le paiement de 50 M$ d'AstraZeneca. Le broker confirme sa recommandation d''achat' sur le dossier. Il vise 12 euros.

* Stellantis (+2,9% à 13,22 euros). Après 15 mois d'activité et dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique "Dare Forward 2030", le constructeur automobile a annoncé en mars plusieurs changements au sein de l'équipe dirigeante. Maxime Picat est nommé Directeur Achats et Supply Chain, en remplacement de Michelle Wen qui poursuivra des projets personnels. Uwe Hochgeschurtz devient Directeur Général Europe Élargie, en remplacement de Maxime Picat. Florian Huettl remplacera Uwe Hochgeschurtz et rejoindra l'équipe de direction de Stellantis en tant que directeur général d'Opel et Vauxhall. Alison Jones, actuellement en charge du marché britannique, sera promue à un poste mondial en tant que Senior Vice President Circular Economy et reportera à Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer. Enfin, Paul Willcox, actuellement leader britannique de Vauxhall, remplacera Alison Jones, simplifiant ainsi l'organisation au Royaume-Uni. Ces changements seront effectifs au 1er juin 2022.

* Pernod Ricard (+4,1% à 185,25 euros). Oddo BHF a réitéré son avis 'surperformance' avec un objectif de 217 euros.

* Elis (+1,88% à 14,08 euros). Porté par l'annonce d'une activité très dynamique en début d'année, le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros. Dans un contexte de très forte inflation des prix de l'énergie et de rebond de l'activité en Hôtellerie-Restauration, le management vise une marge d'EBITDA 2022 d'environ 33,5% et une croissance organique comprise entre 13 et 15%.

* EssilorLuxottica (+1,87% à 146,8 euros). Après les lourds dégagements de ces 5 dernières séances, le lunettier se reprend sur des rachats à bon compte. La valeur a été largement survendue avec l'avertissement de National Vision.

* Malgré des ajustements de recommandations de HSBC sur plusieurs foncières et l'immobilier, le secteur reste bien orienté. Gecina (+1,27% à 103,4 euros) ; Icade (+0,36% à 55 euros) ; Covivio (+0,7% à 65,1 euros) ; Mercialys (+2,4% à 8,31 euros).

VALEURS EN BAISSE

Egide (-20,86% à 0,831 euro). Le groupe a annoncé le décalage de la publication de son rapport financier annuel 2021, initialement prévue le 5 mai. La banque de Santier et Egide USA, Banc of California, qui a absorbé Pacific Mercantile Bank (PMB), a communiqué sa décision de ne pas continuer à supporter les lignes de crédit des deux entités américaines au-delà du 30 juin, limite en cours de négociation pour être reportée au 30 septembre. Dans ce contexte, deux projets cumulatifs de financement sont toujours en cours chez Egide USA et Santier, qui en sont au même stade à ce jour : 'Letter of Intent' acceptées, audits et constitutions de dossiers en cours, approbations attendues pour la mi-juin. "Cette situation pourrait remettre en cause la continuité d'exploitation des opérations américaines, ce qui complexifie considérablement la certification des comptes par les auditeurs américains, notamment à cause de leur process de qualité interne des audits", explique Egide. Le rapport financier annuel 2021 devrait être disponible d'ici quelques jours et le groupe Egide informera le marché de sa mise à disposition.

* Alstom (-5,16% à 21,85 euros). Séance délicate pour Alstom, qui progressait nettement en début de séance avant de décrocher à la mi-journée. Sur l'exercice écoulé, la firme a enregistré un résultat d'exploitation ajusté de 767 millions d'euros, équivalent à une marge opérationnelle ajustée de 5%, pour un chiffre d'affaires de 15,5 MdsE (+76%). Le cash-flow libre a atteint -992 ME sur l'exercice fiscal, là où le consensus était positionné à -1,23 MdE. Le résultat net ajusté est ressorti à -173 ME en raison d'une dépréciation de 441 millions d'euros liée à la participation de 20% dans le groupe russe Transmashholding. Le groupe a par ailleurs mis en avant son carnet de commandes historique de 81 MdsE. Bien que la forte croissance en Europe ait alimenté la progression du bénéfice d'Alstom, le groupe a hérité des coûts d'intégration de projets difficiles après avoir acheté l'année dernière l'activité ferroviaire du Canadien Bombardier, ce qui explique le maintien de son flux de trésorerie dans le rouge. Alstom a néanmoins relevé le montant des synergies issues de cette opération. Elles devraient désormais générer 400 ME d'euros en 2024-2025, et entre 475 et 500 ME par an à partir de 2025-2026.

* Ubisoft (-5,11% à 41,61 euros). Les prises de bénéfices se poursuivent sur le dossier qui redonne 14% sur trois séances, après sa forte hausse spéculative. Ubisoft a annoncé le renforcement de son Comité exécutif. Ses nouveaux membres devront "jouer un rôle essentiel dans la transformation stratégique d'Ubisoft pour une croissance forte, durable et inclusive, au profit de ses communautés externes et internes". Ubisoft publie, ce 11 mai après bourse, ses résultats de l'exercice 2021/2022. Cette publication sera commentée auprès des investisseurs.

* Claranova (-4,1% à 2,944 euros). Claranova publie un chiffre d'affaires de 91 ME sur le 3e trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022 (janvier - mars 2022), soit une contraction de -5% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-14% en organique). Portzamparc a abaissé sa cible de 9,1 à 7,5 euros ('achat'). Pour Bryan Garnier, le dossier est dans un mauvais momentum. Le broker maintient sa recommandation d'achat, mais abaisse également son objectif de cours de 10,5 à 9,5 euros.

* Cabasse (-4,88% à 3,12 euros). Le spécialiste du son de très haute qualité se fait mal mener en séance après sa publication de chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022. Sur la période, il s'établit à 6,3 ME, en repli de -13% par rapport au 1er trimestre 2021. Au-delà d'un effet de base important (+22% de croissance au 1er trimestre 2021), le groupe a été fortement perturbé au 1er trimestre 2022 par les tensions mondiales en matière de transport de fret. Elles se traduisent par des retards d'approvisionnement liés à la fermeture des ports en Chine du fait de la pandémie, parfois pendant plusieurs semaines au cours de la période, et à la congestion des ports en Europe. La division Chacon & DIO Home a été la plus impactée par ces perturbations, ainsi que Cabasse Audio dans une moindre mesure, qui est toujours pénalisée par les ruptures de composants critiques. Le groupe maintient toutefois ses objectifs annuels, avec pour ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'Ebitda à horizon 2022. Cet objectif est conditionné à la résorption des difficultés d'approvisionnement de composants, et à la vitesse du retour progressif au fil de l'exercice à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret.