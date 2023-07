Clôture à Paris : pas si mal finalement !

(Boursier.com) — Après avoir débuté la journée légèrement dans le rouge, le CAC40 achève la séance en solide hausse de +0,79% à 7.384 points. Axa, Sanofi, Kering, Orange et Engie se distinguent avec plus de 2% de gains. Publicis, qui est le premier groupe du CAC40 à publier ses comptes semestriels, a animé la séance en relevant ses prévisions annuelles.

Sur le front économique en Europe, l'indice allemand des prix à la production de juin a augmenté de 0,1% en glissement annuel contre un consensus stable (-0,3% par rapport à mai). L'indice du climat des affaires en France s'est affiché conforme aux attentes en juillet.

Wall Street est aujourd'hui sous pression après des résultats jugés décevants de Netflix et Tesla. Après le coup d'envoi positif donné par les grandes banques outre-Atlantique, à la fin de la semaine passée, les premiers résultats des ténors de la tech semblent bien plus mitigés, ce qui embarrasse le marché étant donné leur rallye des derniers mois. La performance trimestrielle d'IBM a également été mitigée, le dossier étant un assez bon indicateur économique.

A 17h45, le S&P 500 cède -0,33% à 4.550 pts. Le Dow Jones poursuit sa séquence haussière avec une 9e séance consécutive en territoire positif. L'indice de New York s'inscrit désormais à 35.326 points, en gain de +0,76% pts. Le Nasdaq décroche de -1,22% à 14.183 pts, plombé par Netflix et Tesla.

Le marché pétrolier est toujours sous pression. A 17h45, le WTI recule de -0,62% à 74,91$%. Le baril de Brent de mer du Nord se tasse de -0,59 à 79,07$.

Du côté des devises, l'euro se tasse de -0,57% à 1,1139 face au billet vert. Le dollar s'échange 0,8980 face à l'euro.

L'once d'or s'apprécie de +0,57% à 1.967$ (1.766 euros). Le Bitcoin tombe 29.803$.

Valeurs en hausse

* Grolleau (+8,55% à 5,84 euros). Le groupe a publié ses résultats annuels de l'exercice 2022-23 (1er avril 2022 - 31 mars 2023). Dans un contexte marqué par la hausse des matières premières et du coût de l'énergie, Grolleau affiche une marge d'EBE de 3,3% (au-dessus de l'objectif révisé de 3%). La situation financière de la société "reste toujours solide" avec un faible endettement et une trésorerie disponible de 11,3 ME. Le chiffre d'affaires annuel augmente de 9% à 34,1 ME. Après prise en compte du résultat financier et de l'intéressement aux salariés, la société affiche un résultat net à l'équilibre à 8 kE (0,6 ME en 2021-22). Les capitaux propres ressortent à 14,7 ME au 31 mars 2023 contre 14,5 ME au 31 mars 2022. Grolleau est en situation de trésorerie nette positive de 4,5 ME au terme de cet exercice. Sur l'exercice 2023-24, Grolleau vise un retour à la croissance au cours du second semestre sur son périmètre historique. En parallèle, Grolleau poursuivra ses actions d'efficacité opérationnelle sur sa structure pour contenir ses marges et prévoit dès ce nouvel exercice des mesures de standardisation sur certains produits pour réduire les coûts de production et bénéficier d'économies d'échelle.

D'autre part, Grolleau a indiqué, ce matin, avoir gagné une commande de data center modulaire pour le site industriel d'une société multinationale de l'agroalimentaire en France.

* Kering (+2% à 540,8 euros). Porté, hier, par le remaniement à la tête de sa marque phare Gucci, le groupe de luxe prolonge sa hausse à Paris. La maison-mère de Gucci aurait fait appel à des conseillers face à l'activiste Bluebell, indiquait, hier, l'agence Bloomberg. Bluebell Capital Partners Ltd aurait pris une participation dans le groupe de luxe français. L'activiste chercherait notamment à améliorer l'activité Gucci de Kering. Ce dernier s'entretiendrait donc avec des conseillers pour mettre en place une stratégie de défense. Bluebell aurait récemment rencontré des responsables de la compagnie.

* Publicis (+1,93% à 72,9 euros). Le titre pointe dans les premiers rang du CAC40. Le groupe a dévoilé une croissance organique de +7,1% au 2e trimestre à 3,24 MdsE. La croissance publiée ressort à +5,4%. L'Ebitda (marge opérationnelle avant amortissements) s'établit à 1,335 MdE au 1er semestre (1,287 MdE en 2022), soit une hausse de +3,7%. Le taux de marge d'Ebitda ressort à 21,1% du revenu net. Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2023 est un bénéfice de 623 ME (537 ME d'euros l'année précédente pour la même période).

Publicis relève ses prévisions pour 2023 "malgré des incertitudes macroéconomiques persistantes". Le groupe attend désormais une croissance organique 2023 à environ +5%. Elle était précédemment attendue dans la moitié haute de la fourchette comprise entre +3% et +5%. Publicis vise aussi un taux de marge opérationnelle proche de 18%, (17,5% à 18% précédemment et un Free Cash-Flow "d'au moins" 1,6 MdE contre "environ" 1,6 MdE précédemment.

* Thales (+1,19% à 140,2 euros). Le groupe a été notifié par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), de deux contrats majeurs pour la cybersécurité du programme Galileo Deuxième Génération (G2G). Thales sera chargé de l'ensemble des éléments liés à la sécurité et à la résilience de G2G : architecture, équipement de sécurité et protection contre les cyberattaques en termes de détection et réponse. Ces contrats représentent un montant total de plus de 60 ME (hors options).

* Maurel et Prom (+0,96% à 3,79 euros). La production en part du Groupe M&P s'élève à 27 406 bep/j pour le 1er semestre 2023. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 74,8 $/b pour la période. La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 289 M$ pour le 1er semestre 2023. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet minime sur la période (-1 M$). Après intégration des 11 M$ relatifs aux activités de forage, le chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2023 ressort donc à 299 M$.

Hopium (suspendu). La société a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre, à compter d'aujourd'hui, dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse. Le titre du constructeur de véhicules à hydrogène est sur un dernier cours de 0,9 euro.

Valeurs en baisse

Largo (-5,24% à 1,99 euro). La société nantaise trébuche après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel de 8,5 ME. A la fin du semestre, Largo disposait d'une position de trésorerie de 5,5 ME. Largo confirme toutefois ses perspectives. "L'activité du second semestre étant historiquement plus soutenue, nous sommes confiants dans la réalisation de notre objectif de faire croître notre chiffre d'affaires annuel de plus de 10% en 2023", explique le management de la société.

* Seb (-2,45% à 97,15 euros). Le marché est prudent sur le fabricant de petit électroménager, qui publiera ses résultats du 1er semestre le jeudi 26 juillet. Electrolux vient en effet de communiquer sur une perte au 2e trimestre, les consommateurs ayant opté pour des produits moins chers. Le plus grand fabricant européen d'appareils électroménagers a annoncé une perte d'exploitation de 124 millions de couronnes suédoises au 2e trimestre (10,77 ME), contre un bénéfice de 560 millions de couronnes l'année précédente.

* Euroapi (-2,89% à 10,58 euros). Morgan Stanley a débuté le suivi de la valeur à "pondération en ligne" avec un objectif de 13 euros.

* Argan (-2,66% à 69,4 euros). La foncière spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium a vu son résultat net récurrent part de groupe augmenter de 8% à 62,8 ME au 30 juin 2023, représentant 69% des revenus locatifs. Les revenus locatifs avaient augmenté de 11% à 90,9 ME sur le 1er semestre 2023. Le taux moyen de la dette au 30 juin 2023 reste assez bas à 2,1% (1,5% au 31 décembre 2022), pour une maturité de 5,9 ans. Le recours à des financements de long terme et à taux fixes ou bénéficiant d'instruments de couverture permet au Groupe de contenir l'impact de l'évolution des taux d'intérêt sur le coût de sa dette. Ainsi, en dépit du contexte actuel de forte hausse des taux depuis le 1er semestre 2022, le Groupe n'attend pas d'augmentation significative du coût de sa dette. Ce dernier devrait ainsi s'établir à environ 2,4% pour 2023 sur la base d'un taux Euribor 3 mois de 3,5% sur l'ensemble de l'année. Dans un cycle économique où le recours à la dette se paye très cher, Argan a d'ailleurs décidé de fermer le robinet des emprunts pour financer son développement, tout en remboursant ses emprunts amortissables à hauteur de 100 ME/an.

Argan confirme son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME et anticipe une croissance annuelle moyenne de ses revenus locatifs proche de +10% sur la période 2023-2024 sur la base du périmètre actuel. L'objectif de résultat récurrent net 2023 reste à 124 ME pour un dividende porté à 3,15 euros (3 euros en 2022).

* STMicroelectronics (-1,51% à 46,22 euros). Le titre figure dans les dernières places du CAC 40 après l'annonce, jeudi, des prévisions du fabricant taïwanais de puces TSMC. Ce dernier anticipe une baisse de 10% de ses ventes cette année.

Dans le secteur des semi-conducteurs, Soitec recule également de -3,7% à 165,2 euros.

* Getlink (-1,12% à 15,9 euros). L'exploitant du tunnel sous la Manche trébuche après ses semestriels. Pour 2023, le groupe se dit cependant confiant dans sa capacité à dépasser un Ebitda de 910 ME, malgré un environnement économique et social au Royaume-Uni et en France toujours incertain.

* Atos (-1,07% à 14,32 euros). La filiale Eviden, via sa ligne d'activités Worldgrid, spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie et le contrôle-commande nucléaire, et Schneider Electric (+1,34% à 159,98 euros), ont signé un "contrat majeur" avec EDF. Les deux groupes fourniront les systèmes de contrôle-commande standard de niveau 1 des six centrales nucléaires (de type EPR2) en projet chez EDF, dans le cadre du plan de relance de la filière nucléaire annoncé par le Président de la République Emmanuel Macron. Alors qu'EDF a récemment annoncé avoir engagé les procédures d'autorisations nécessaires au démarrage de la construction de deux premiers EPR2 à Penly prévu mi-2024, Worldgrid (Eviden) et Schneider Electric démarrent les travaux afin de concevoir, qualifier et construire le futur contrôle-commande standard de niveau 1 pour les tranches nucléaires concernées.