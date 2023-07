Clôture à Paris : pas de feu d'artifice pour le 14 juillet !

(Boursier.com) — Pas de feu d'artifice en Bourse de Paris ce 14 juillet ! En clôture de marché, la variation du CAC40 est peu tranchée, mais l'essentiel est là puisque pour cette clôture hebdomadaire, l'indice parisien reste bien orienté, signant une 6e séance consécutive de hausse. Dans un marché peu actif en ce jour de fête nationale, le CAC40 progresse de +0,06% à 7.374 points. Sur la semaine glissante, il gagne 3,76%.

La journée étant fériée en France, il y a donc peu de données macroéconomiques à disposition... En zone euro, la balance commerciale corrigée des variations saisonnières a enregistré un déficit de -0,9 MdE en mai. Elle s'améliore nettement par rapport aux -8 MdsE enregistrés en avril. Selon Eurostat, les exportations corrigées des variations saisonnières de la zone euro ont augmenté de +2,9% d'un mois sur l'autre, tandis que les importations ont diminué de -0,1%.

Pour l'ensemble de l'UE, le déficit commercial corrigé des variations saisonnières recule de -10,6 MdsE à -2,2 MdsE, grâce à une croissance de +3,2% des exportations et un repli de- 0,8% des importations.

Wall Street est entré dans sa période de publication de résultats, mais poursuit tout de même son beau parcours haussier. Les chiffres des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) pour le mois de juin, ont cette semaine alimenté l'optimisme des marchés, qui tablent sur une fin du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans ce contexte, le S&P 500 gagne encore +0,17% à 4.517 points à 18h. Le Dow Jones prend +0,31% à 34.500 points. Le Nasdaq Composite s'essouffle un peu mais prend encore +0,4% à 14.195 points.

Après la hausse des derniers jours, les cours l'or noir se tassent. Le WTI recule -1,71% à 75,84$. Le baril de Brent redonne -1,45% à 80,36$.

Côté devises, l'euro s'affermit encore face au billet vert. Il gagne +0,15% à 1,1239 dollar.

L'once d'or est à 1.959$ (1.743 euros). Le Bitcoin dépasse maintenant les 31.000$, à 31.241$.

Valeurs en hausse

* Europlasma (+10,71% à 0,156 euro). Inertam, filiale de la société landaise, a conclu un accord de partenariat d'une durée de 5 ans avec une société abidjanaise spécialisée dans le domaine de la Propreté, de l'Hygiène, de la sécurité et de l'Environnement en Côte d'Ivoire. Près de 120 tonnes de déchets amiantés sont en attente de traitement. Leur acheminement du continent africain vers l'Europe sera encadré par les dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

* Vallourec (+1,85% à 11,58 Euros). Le spécialiste des tubes sans soudure a indiqué que ses résultats du 2e trimestre 2023 seront supérieurs aux attentes. Dans le cadre de sa communication financière du 1er trimestre 2023, Vallourec anticipait un Résultat Brut d'Exploitation pour le 2e trimestre 2023 similaire à celui généré au T1 2023, soit 320 ME, et une génération de trésorerie globale au 2e trimestre 2023 proche de l'équilibre.

Vallourec anticipe désormais pour le 2e trimestre 2023 un RBE autour de 370 ME et une génération de trésorerie globale autour de 110 ME. Vallourec considère que la dette nette du Groupe à fin juin 2023 s'établira autour de 870 ME (1 MdE à la fin du 1er trimestre 2023). Vallourec rappelle que ces résultats n'ont pas encore été approuvés par son Conseil d'administration.

* Sanofi (+0,56% à 93,7 euros). HSBC a démarré le suivi du groupe pharmaceutique français à 'achat', et vise 120 euros sur le dossier.

* Air Liquide (+0,56% à 160,86 euros). JP Morgan confirme sa recommandation à 'achat' sur le dossier, avec un objectif de cours inchangé à 165 euros.

* Eiffage (+0,06% à 95,16 euros). Le groupe de BTP et de concessions est en légère hausse. Stifel a émis un avis à 'conserver' sur le dossier avec un objectif de cours légèrement réduit de 112 à 111,50 euros.

Valeurs en baisse

* Predilife (-4,27% à 5,6 euros). Le développeur de tests prédictifs dans le domaine de l'oncologie a annoncé le succès de son offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 2028, ouverte le 1er juin 2023. L'offre, ouverte au public pour un montant de 1,995 ME, a été souscrite pour un montant de 1,865 ME soit à hauteur de 93%. Le produit net de l'émission est d'environ 1,6 ME, après déduction des frais inhérents à l'offre. Il est destiné à financer les activités de Predilife a minima jusqu'en janvier 2025. Le produit de l'offre sera principalement affecté au financement des investissements marketing et commerciaux permettant d'intensifier le déploiement des bilans de prévention auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. L'inscription en compte de ces OCEANE se fera le 28 juillet.

* Air France KLM (-1,84% à 1,6 euro). Le transporteur aérien a conclu avec Apollo Global Management un accord définitif permettant à des fonds et entités gérés par Apollo de réaliser un financement de 500 ME dans une filiale opérationnelle d'Air France. Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle et ce financement sera comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS. Le produit de la transaction sera affecté aux besoins généraux du Groupe et au financement de composants liées à l'activité de maintenance. Les obligations perpétuelles porteront un intérêt de 6,9% au cours des 3 premières années, après quoi des augmentations progressives et un plafond seront appliqués. Air France aura la possibilité de rembourser les obligations à tout moment au-delà de la troisième année. Cette transaction fait partie des mesures de recapitalisation annoncées par Air France, lors des résultats annuels 2022.

* Airbus (-1,17% à 133,02 euros). Le groupe aéronautique est sous pression aujourd'hui avec l'ensemble du secteur. Airbus, qui fait payer ses ventes en dollar, pâtit de la baisse continue du billet vert alors que ses coûts de fabrication sont en euros.

Airbus a par ailleurs communiqué, sur une commande supplémentaire de 12 avions A220-300 de la part de Delta Air Lines. Elle porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300.

* Safran (-1,21% à 137,06 euros). Le motoriste est également malmené, dans la même problématique qu'Airbus au sujet de la variation de parité euro/dollar. Goldman Sachs a cependant confirmé sa recommandation à 'achat' du titre, mais a réduit son objectif de cours de 167 à 165 euros.

* Thales (-0,87% à 137,45 euros). Le groupe d'aéronautique et de défense recule malgré la confirmation par Goldman Sachs d'un titre à 'achat' et un relèvement d'objectif de cours de 161 à 163 euros.

* Vivendi (-0,75% à 8,488 Euros). Le groupe de médias a confirmé qu'Havas vient de réaliser sa 4e acquisition de l'année en investissant dans Uncommon Creative Studio, une agence créative britannique particulièrement dynamique. Ce rachat de 51% du capital, les fondateurs conservant le reste, est surtout la plus grosse acquisition d'Havas dans le secteur créatif.

* Renault (-0,63% à 38,37 euros). Le journal japonais Yomiuri rapporte que Nissan devrait investir environ 725 M$ dans Ampère, la nouvelle entité de technologies électriques et de logiciels de Renault. Un porte-parole de Nissan a déclaré que les discussions portant sur ce contrat, dont le montant de l'investissement, ne sont pas encore terminées. Clairement, "aucun accord n'a encore été trouvé".

* OL Groupe (-0,33% à 2,98 euros). Le club de foot lyonnais et Eagle Football annoncent l'arrivée de Santiago Cucci (53 ans) comme Executive President par intérim du groupe Olympique Lyonnais. Après avoir rejoint Eagle Football en tant que Directeur des Revenus, Santiago Cucci a été embauché par OL Groupe et rejoint le comité exécutif, sur décision de John Textor. Ce dernier conserve son rôle de président du conseil d'administration et directeur général du groupe OL.

* Crédit Agricole (-0,16% à 10,986 euros). La banque verte subit une note de Goldman Sachs, même si le broker ne se mouille pas sur le dossier. GS reste 'neutre' avec un objectif de cours légèrement réduit de 12 à 11,90 euros.