Clôture à Paris : nouvelle séance tendue

(Boursier.com) — Quatrième séance de baisse consécutive sur le marché parisien. Le CAC40 engage en effet la semaine sur un repli de -0,45%, à 5.840 points dans un contexte de regain de tensions russo-ukrainiennes et de doutes économiques.

La Banque de France a légèrement abaissé sa prévision de croissance du 3e trimestre. L'institution prévoit désormais une croissance de +0,25% au 3e trimestre, après +0,5% au 2e trimestre. "Dans un environnement économique marqué par la crise énergétique et les difficultés d'approvisionnement et de recrutement, l'activité continue à résister globalement, mais l'industrie est plus affectée que les autres secteurs", indique la Banque de France.

En outre, selon l'enquête mensuelle de l'institut Sentix, le moral des investisseurs dans la zone euro chute pour le 3e mois consécutif en octobre. Il est à son plus bas niveau depuis mai 2020. L'indice de confiance a baissé à -38,3 points, après -31,8 points en septembre, au-dessous des attentes des analystes qui tablaient sur -34,7 points.

Au-delà de ces signes de ralentissement de l'économie française et des tensions européennes, les intervenants de marché restent crispés à Paris par le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié vendredi. Il était marqué par une diminution modérée des créations d'emplois, une baisse du taux de chômage et une hausse de 5% sur un an des salaires. Ces statistiques ont déçu les investisseurs qui espéraient des signes de dégradation de la conjoncture économique incitant la Fed à ralentir la hausse des taux. Une nouvelle hausse de trois quarts de points début novembre est désormais jugée probable à près de 90% selon le baromètre FedWatch.

Aujourd'hui, les marchés obligataires, banques, bureaux fédéraux restent fermés pour cause d'Indigenous Peoples Day aux Etats-Unis.

Les marchés boursiers restent ouverts, mais mal orientés. A 18h, le S&P 500 cède -0,69% à 3.614 pts. Le Dow Jones abandonne -0,29% à 29.212 pts. Le repli du Nasdaq est plus prononcé, à -1,07% pour 10.538 pts. L'évolution des prix à la consommation, très attendue pour jeudi, sera scrutée par les investisseurs.

Le baril de brut WTI recule de -0,90%, mais reste haut perché, à 92,27$. Le Brent cède -1,27% à 97,2$.

L'once d'or abandonne -1,62% à 1.667$. Le Bitcoin s'enfonce au-dessous de 20.000$, avec un nouveau recul de -1,5% à 19.283$.

L'euro fait à nouveau preuve de faiblesse, reculant de -0,37% à 0,9702...

Valeurs en hausse

* Inventiva (+37,45% à 6,46 euros). L'ADS cotée à Wall Street a flambé de 70% vendredi à 7,05 dollars. Le titre est très recherché ces derniers jours, sans pour autant que la hausse s'appuie sur une quelconque nouvelle fondamentale. La dernière information notoire remonte au 22 septembre, soit à la signature avec Sino Biopharm d'un accord de licence et de collaboration pour développer et commercialiser lanifibranor en Chine.

* Groupe Flo (+67,74% à 20,8 euros). A sa reprise de cotation, le groupe de restauration se rapproche du prix de l'OPR. Le groupe a pris acte de l'accord relatif à l'acquisition de blocs représentant environ 8,87% du capital de Groupe Flo par Groupe Bertrand, son actionnaire de contrôle et de l'annonce de son intention de déposer un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur Groupe Flo au prix de 21 euros par action.

* Renault (+2,41% à 31,42 euros). Le marché parisien réagit aux dernières rumeurs concernant le constructeur automobile Renault et son partenaire Nissan Motor, qui confirment être actuellement engagés dans des discussions de confiance autour de plusieurs initiatives dans le cadre d'efforts continus pour renforcer la coopération et l'avenir de l'Alliance. Les discussions comprennent : un accord sur un ensemble d'initiatives stratégiques communes sur les marchés, les produits et les technologies ; l'intention de Nissan d'investir dans la nouvelle entité Renault EV qui soutiendra la stratégie Renaulution de Renault et sera l'une des étapes stratégiques de Nissan Ambition 2030 ; les sociétés continuent à apporter des améliorations structurelles pour assurer la pérennité des opérations et de la gouvernance de l'Alliance.

Dimanche, le WSJ avait indiqué que le constructeur nippon Nissan faisait pression sur son partenaire Renault pour qu'il réduise sa participation actuelle de 43% au capital de Nissan. Nissan souhaiterait une réorganisation de l'alliance mise en place sous l'ère de Carlos Ghosn.

* Vinci (+2,29% à 83,04euros). Jefferies a démarré le suivi à 'Achat' sur le dossier avec un cours cible de 105 euros.

* Eiffage (+0,22% à 81,3 euros). Jefferies entame le suivi du dossier avec une recommandation à "Conserver".

* Valneva (+1,6% à 6,07 euros). La société de Saint-Herblain, près de Nantes, a indiqué qu'elle effectuerait des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du 4e trimestre, lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan. En août, Valneva a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette soumission fait suite aux résultats finaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 annoncés en mars dernier et pour l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai.

* Orange (+0,84% à 9,28 euros). L'opérateur bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a réitéré son avis 'surperformer' sur le dossier malgré un cours cible réduit sa de 13,3 à 12 euros. L'analyste s'attend à ce que les résultats du troisième trimestre présentent des tendances très similaires à celles du trimestre précédent en termes de croissance EBITDAaL (+0,7% sur 12 mois), en dépit d'un léger mieux en matière de revenus.

Valeurs en baisse

* Casino Guichard Perrachon (-3,10% à 8,125 euros). Le groupe de distribution ne termine pas au plus mal la séance, puisqu'il est tombé à un plus bas de 7,32 euros en matinée. Casino entraîne dans sa chute sa maison-mère Rallye (-10,63% à 2,27 euros). La pression est encore montée d'un cran sur le dossier qui a touché un plus bas historique après que S&P Global Ratings eut dégradé sa notation de crédit long terme de 'B' à 'CCC+'. L'agence anticipe un environnement opérationnel plus difficile pour les détaillants en France dans un contexte macroéconomique plus dégradé. "Ceci, couplé à la détérioration des marchés financiers, augmentera la pression sur la liquidité du groupe, sa capacité à céder des actifs et à refinancer ses passifs". Elle estime que la firme "disposera de liquidités moins qu'adéquates, avec d'importantes échéances de dette au cours des 15 prochains mois et une marge de manoeuvre limitée".

* Aures Technologies recule encore de 8,67%, à 8,22 euros, après déjà 23,89% de décrochage la semaine dernière.

* Pernod Ricard (-3,44% à 176,65 euros). L'agence Reuters a indiqué, vendredi, que l'administration indienne réclame l'équivalent de 250 millions d'euros à la filiale locale de Pernod Ricard pour avoir sous-évalué la valeur d'importations de concentrés pendant plusieurs années afin de limiter le montant des droits à payer.

* TotalEnergies (-2,09% à 51,5 euros). Dans le contexte de grève dans ses raffineries et de crainte de tache d'huile quant aux difficultés d'approvisionnement dans les stations françaises, le groupe pétrolier en a appelé à la responsabilité de tous, de façon à ce que la compagnie puisse assurer dans les meilleures conditions l'approvisionnement des Français. Sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux, TotalEnergie a proposé d'anticiper au mois d'octobre la 'Négociation annuelle obligatoire', qui était prévue en novembre.

Seulement, la CGT entend maintenir la pression dans les raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso, filiale d'ExxonMobil. Le ton monte entre les deux parties qui semblent vouloir camper sur leurs positions.

La CGT ayant indiqué son intention de poursuivre la grève, dans cette après-midi de lundi, TotalEnergies a tenu à effectuer un nouveau point de situation... En réponse aux accusations de "chantage de la CGT, seul syndicat à poursuivre les blocages en France", TotalEnergies a tenu à rappeler "son état d'esprit constructif et ouvert dans sa manière d'aborder la future négociation salariale" ainsi que "son souhait d'aboutir à une juste rétribution pour les salariés concernés". Le groupe pétrolier rappelle que ses salariés ont bénéficié en 2022 d'une augmentation moyenne de +3,5% en retour des résultats de l'année 2021 alors que l'inflation s'élevait à 2,8%. TotalEnergies rappelle aussi la rémunération moyenne de 5.000 euros bruts par mois (y compris Intéressement-Participation) des opérateurs de ses raffineries en France.

TotalEnergie a indiqué dans l'après-midi sa volonté que ses collaborateurs soient "prioritaires dans le partage de la valeur et reçoivent ainsi la juste récompense de leurs efforts sur leur fiche de paye avant la fin de l'année". Aussi, compte tenu de sa position engageante en amont des discussions, la direction de TotalEnergies considère qu'il n'y a aucune raison de maintenir des blocages. Sa position est "qu'il est temps de laisser place à une négociation institutionnelle dans un climat apaisé, comme c'est la coutume dans la Compagnie".

* LVMH (-1,25% à 610,5 euros). Une partie des magasins Sephora ont rouvert aujourd'hui en Russie sous le nom Ile de Beauté, après une interruption d'activité de plusieurs mois à la suite de la guerre en Ukraine. Rappelons qu'Ile de Beauté est une chaîne russe rachetée en 2016 par Sephora, propriété du groupe LVMH. Sephora, qui possédait 88 magasins en Russie et employait 1.200 personnes, a annoncé, en juillet, un accord pour la vente de 100% des actions de filiale en Russie à la suite de la guerre en Ukraine.

* Hermes International (-1,3% à 1.248,5 euros). Le titre recule, malgré le broker JP Morgan qui a revalorisé le dossier de 1.250 à 1.350 euros, tout en restant 'neutre'. "Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité des collections et la fidélité de la clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance" avait expliqué la direction à l'occasion de la publication des comptes semestriels du groupe de luxe, tout en soulignant : "A moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux... Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale". Les comptes du T3 du groupe Hermès sont attendus pour le 20 octobre.