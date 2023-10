Clôture à Paris : nouvelle séance prudente du marché

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 termine sur une seconde séance de repli consécutif. L'indice de référence de la place parisienne redonne -0,37%, revenant à 7.104 points.

La matinée s'était pourtant assez bien engagée, puisque le CAC40 s'est essayé (sans conviction) à tester les 7.200 pts, avant d'échouer sur un plus haut du jour à 7.182 pts. Finalement, la baisse l'a emporté, ce jeudi, dans un contexte de prudence des intervenants, favorisant la volatilité du marché.

La place parisienne s'est révélée particulièrement prudente dans l'après-midi, après la publication de l'indice mensuel des prix à la consommation des Etats-Unis. Les chiffres américains étant légèrement au-dessus des attentes malgré une politique stricte de gestion des taux, les investisseurs français se sont montrés prudents car, demain matin, les services de Bercy dévoileront l'indice français final des prix à la consommation.

Outre-Manche, les données de l'Office national de la statistique (ONS), publiées ce matin, indiquent que l'économie britannique a enregistré une croissance conforme aux attentes en août. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de +0,2% après une contraction de -0,6% (révisée de -0,5%) en juillet. Par rapport à août 2022, le PIB augmente de +0,5%, conformément au consensus des économistes.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation du mois de septembre s'est affiché en augmentation et au-dessus des attentes du marché, mais dans un delta de dépassement relativement acceptable. Il ressort à +0,4% en comparaison du mois antérieur (+0,3% de consensus). Sur un an, l'inflation s'affiche à +3,7% (+3,6% de consensus). Hors alimentation et énergie, éléments volatils, le CPI a progressé de +0,3% en comparaison du mois précédent, en ligne avec les attentes de marché, et de +4,1% sur un an.

Pour leur part, les inscriptions au chômage sont restées stables, la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 7 octobre, que les inscriptions au chômage se sont élevées à 209.000, identiques au niveau révisé de la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 210.000.

Le déficit budgétaire du mois de septembre sera annoncé à 20h (consensus FactSet -21,1 milliards de dollars).

Dans l'attente, les marchés américains évoluent en ordre dispersé. A 18h, le S&P 500 recule d'un léger 0,04% à 4.375 pts. Le Dow Jones cède -0,24% à 33.724 pts. Le Nasdaq gagne +0,21% à 13.689 pts.

Pétroles et devises

Les cours de l'or noir demeurent volatils, poursuivant encore aujourd'hui leurs fluctuations erratiques. A 18h, le WTI est moins ferme qu'en début de journée, mais reprend 0,53%, à 83,59$. Le baril de Brent de mer du Nord gagne +0,76%, à 86,19$.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a abaissé aujourd'hui sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024, en raison de la situation économique à travers le monde et des progrès en matière d'efficacité énergétique. Dans son rapport mensuel, l'agence considère que que la demande va grimper de 880.000 barils par jour (bpj) (une augmentation de 1 million de bpj précédemment estimée). Pour 2023, l'AIE remonte sa prévision à 2,3 millions de bpj (2,2 millions précédemment).

L'euro se tasse de -0,63%, revenant à 1,0555 face au billet vert.

L'once d'or s'apprécie encore un peu à 1.872$ (1.774 euros). Le Bitcoin recule légèrement à 26.674$.

Valeurs en hausse

* Claranova (+7,13% à 1,592 euro). Le groupe a publié, pour l'année 2022-2023, un chiffre d'affaires historique de 507 ME (+7%) et une forte croissance du ROC normalisé à 33 ME (+27%), avec une "nette progression des résultats de toutes les activités" sur le 2e semestre. Le résultat opérationnel courant annuel s'établit à 25 ME (19 ME un an plus tôt). La perte nette se situe à -11 ME, à l'image de la perte nette part du groupe. Comme annoncé, Claranova va se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle. "La bonne orientation des activités du groupe conjuguée au travail d'optimisation des coûts mené par les équipes permettent au groupe de viser une rentabilité opérationnelle de 10% sur l'exercice 2023-2024", prévoit le groupe.

* Publicis (+4,66% à 76,76 euros). Le groupe de communication bénéficie logiquement de sa belle publication trimestrielle. Le groupe dirigé par Arthur Sadoun a, une nouvelle fois, relevé sa guidance annuelle après avoir réalisé un 3e trimestre meilleur que prévu, grâce à la bonne dynamique aux USA et aussi aux activités media et d'Epsilon. Le management table désormais sur une croissance organique comprise entre 5,5% et 6% pour 2023 (environ 5% précédemment). Le taux de marge opérationnelle est anticipé à 18% (proche de 18% auparavant). Le free cash-flow est attendu proche de 1,7 MdE (au moins 1,6 MdsE précédemment). Publicis avait déjà relevé ses prévisions annuelles, au mois de juillet.

* Thales (+2,73% à 142,8 euros). Quatrième séance consécutive de hausse pour Thales. Le groupe de défense a annoncé, hier, une commande de l'armée américaine portant sur plus de 7.000 radios de nouvelle génération Thales. Il s'agit d'une solution de radio tactique crypto modernisée, la 2e commande dans le cadre d'un contrat pluriannuel IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity).

D'autre part, Thales a annoncé, hier soir après marché, une émission une émission obligataire en 3 tranches pour un montant total de 1,8 MdE, destinée au financement du projet d'acquisition d'Imperva, annoncé le 25 juillet. Cette émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée.

* LDC (stable à 122,5 euros). Le groupe volailler a engagé des négociations exclusives avec Agromousquetaires en vue de l'acquisition de la société Les Délices de Saint-Léonard. Cette usine située à Theix, dans le Morbihan, est spécialisée dans l'activité de pizzas, crêpes, quiches et tartes fraîches et surgelées. Depuis 2002, elle fabrique également des sandwichs au format club et maxi, des snacking frais et sandwichs baguette. Elle réalise un chiffre d'affaires d'un peu moins de 50 ME et emploie 265 collaborateurs.

Valeurs en baisse

* Ekinops (-12,52% à 4,75 euros). Le titre est sanctionné après un trimestre décevant, assorti d'un avertissement sur résultats. Evoquant une visibilité moindre, le management anticipe désormais une croissance à un chiffre (croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment) et une marge d'Ebitda comprise entre 13% et 17%, contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant. Portzamparc ('acheter') et TP ICAP Midcap ('acheter') ont abaissé la mire sur le dossier, passant respectivement de 11,3 à 9 euros pour le premier et de 9 à 8 euros pour le second. Pour sa part, Bryan Garnier maintient sa recommandation à 'achat', mais réduit son objectif de cours de 12 à 8,5 euros.

* Orpea (-11,72% à 1,299 euro). Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance décroche à la publication de ses comptes semestriels. Avec l'intégration de charges d'intérêts bien supérieures à celles du 1er semestre 2022, résultant de l'évolution défavorable des taux d'intérêts et la progression des marges de crédit sur les financements, Orpéa accuse un résultat net part du groupe en perte de -371 ME pour une trésorerie de 518 ME à fin juin (630 ME au 4 octobre). Orpea a également averti que l'Ebitdar annuel devrait se situer dans le bas de la fourchette de 705 ME - 750 ME. Au-delà de la déception sur les résultats, il a indiqué qu'avec le refinancement en cours, la dilution des actionnaires existants sera massive. La valeur de l'action après opérations pourrait tomber à moins de 0,02 euro. Face à l'ampleur du repli potentiel de l'action, le titre a été sous pression toute la séance, dans des volumes d'échanges nourris de 2,86% de capital échangé.

* McPhy Energy (-6,83% à 4,12 euros). La pression vendeuse sur le titre est à relier à une note de Barclays, qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' tout en coupant son objectif de 30 à 4 euros. Le marché est désormais totalement partagé sur le titre du spécialiste de l'hydrogène puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 2 analystes sont à l''achat', 2 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 9,25 euros.

* Atos (-3,09% à 4,9 euros). Encore une séance tendue pour le groupe de services informatiques. Aujourd'hui, elle est le fait de la Deutsche Bank, qui a réduit son objectif de cours de 9 à 7 euros sur le dossier. Le banquier allemand est à 'conserver' sur la valeur.

* LVMH (-1,62% à 675 euros). Le groupe de luxe subit à nouveau des prises de bénéfices après sa publication semestrielle. Globalement, le secteur reste sous pression après plusieurs ajustements de cours de la part d'analystes. Cowen ('achat') coupe sèchement son cours cible de 970 à 860 euros sur le groupe de Bernard Arnault. Stifel ('achat') valorise maintenant le titre 800 euros (850 précédemment).

* Kering (-2,61% à 416,8 euros). Goldman Sachs maintient sa recommandation à 'achat', mais ajuste son objectif de 665 à 670 euros sur le groupe breton.

* Hermes International (-1,44% à 1.725,5 euros). Seconde séance consécutive de baisse pour le groupe de luxe. Goldman Sachs confirme sa recommandation à 'vendre', mais revalorise le dossier de 1.400 à 1.480 euros.

* Airbus (+0,3% à 126,7 euros). Le groupe aéronautique européen recule finalement, mais s'est très bien comporté dans la journée. Il a conclu avec easyJet, des accords conditionnels (approbation nécessaire des actionnaires) pour garantir la livraison de 157 avions supplémentaires (56 A320neo et 101 A321neo) entre les exercices 2029 et 2034 ainsi que des options portant sur 100 appareils. Avec cet accord, easyJet a maintenant 315 appareils en commande auprès d'Airbus ainsi que 100 en option. Ce contrat doit permettre à easyJet de mener à bien le programme de remplacement de sa flotte d'A319 et d'environ la moitié de ses A320ceo. La société est en négociations exclusives avec CFM pour la fourniture de moteurs. La compagnie britannique a par ailleurs converti 35 de ses A320neo précédemment commandés en A321neo, plus grand.

Citi ('achat') vient de porter son objectif de cours de 159 à 168 euros sur le groupe aéronautique.

* EssilorLuxottica (-0,05% à 166,44 euros). Goldman Sachs est à 'achat' sur le lunettier, et a porté son cours cible de 190 à 196 euros .