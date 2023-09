Clôture à Paris : le rouge de l'indécision !

(Boursier.com) — A Paris, le CAC 40 a peiné avant de trouver une tendance, évoluant entre un plus bas de 7.053,11 pts et un plus haut de 7.106,37 pts... Finalement, le rouge est mis, en une 5e clôture consécutive en berne ; le marché redonne un petit -0,03%, terminant à 7.071 pts, ce 27 septembre.

La tendance a été pesante tout au long de la journée, avec les tensions persistantes sur les taux longs, et les réflexions des responsables de la Réserve fédérale et de la BCE qui insistent, tour à tour depuis quelques jours, sur la nécessité de ramener l'inflation à sa cible des 2%, quitte à sacrifier momentanément la croissance économique, soit une position n'ayant rien de réjouissant pour les marchés actions.

Sur le plan macroéconomique, le crédit aux entreprises a de nouveau ralenti en août. Selon les données de la Banque centrale européenne (BCE), la croissance des prêts bancaires aux entreprises et aux ménages de la zone euro est en quasi-stagnation en août. Dans le même temps, la croissance économique continue de faiblir et l'Union européenne frôle la récession. Les prêts aux entreprises dans la zone euro n'ont augmenté que de 0,6% en glissement annuel en août, au plus bas depuis fin 2015 (2,2% le mois précédent), tandis que la croissance du crédit aux ménages a ralenti à 1% (1,3% en juillet). La masse monétaire (M3) dans la zone euro s'est contractée de -1,3%, contre des attentes de baisse de -1%.

Selon une enquête de l'institut GfK, l'inflation, qui reste à un niveau élevé outre-Rhin, pèse sur le sentiment des consommateurs allemands. Leur moral devrait continuer de se dégrader en octobre, car la tendance inflationniste les incite à épargner et rend improbable une reprise à court terme de la consommation.

En France, l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee montre un effritement de l'indice de confiance des ménages, en septembre. L'indicateur, qui synthétise le niveau de confiance, s'établit à 83 points en septembre après 85 points en août.

A 18h00 ce mercredi, Wall Street reste également en territoire négatif. Le S&P 500 recule de -0,27% à 4.262 pts. Le Dow Jones recule de -0,39% à 33.488 pts. Le Nasdaq Composite abandonne -0,16% à 13.042 pts. Les opérateurs se montrent toujours extrêmement prudents, sur fond de craintes liées à la politique monétaire restrictive durable de la Fed et les perspective d'un potentiel 'shutdown' gouvernemental, le mois prochain.

Les pétroles poursuivent leur marche en direction des 100$. Le WTI s'apprécie de +3,15% à 93,38$. Le baril de Brent de mer du Nord gagne +2,48% à 96,4$.

Du côté des devises, l'euro faiblit encore face au billet vert. Il recule de -0,64% à 1,0506$.

L'once d'or recule de -1,87% à 1.880$ (1.789 euros).

Valeurs en hausse

* Lumibird (+8,03% à 14,26 euros). Le spécialiste des lasers a dégagé sur les 6 premiers mois de l'année un résultat opérationnel courant de 6 ME (3,9 ME un an plus tôt), pour un chiffre d'affaires de 97,2 ME, en hausse de +17% à périmètre et taux de change constant. La société a enregistré un Ebitda de 13,8 ME, soit 14,2% du chiffre d'affaires (13,3% un an plus tôt). Le groupe a réitéré ses objectifs pour l'année 2023 : une croissance organique supérieure à 8% et une marge d'Ebitda excluant Convergent Photonics supérieure à 20%, et intégrant une forte saisonnalité entre le 1er et le 2e semestre. Le groupe continue d'explorer les opportunités de croissance externe, mais ne prévoit pas de finaliser de nouvelle acquisition au cours des 4 derniers mois de l'année. Plusieurs analystes maintiennent leurs avis favorables au dossier.

* Arkema (+3,15% à 92,96 euros). Le spécialiste des produits chimiques étend son site de peroxydes organiques à Changshu en Chine. Sa capacité sera multipliée par 2,5. Cet investissement d'environ 50 ME permettra au groupe d'accompagner ses clients asiatiques sur des marchés en forte croissance, notamment dans les énergies renouvelables.

En outre, Arkema décidé d'accroître sa capacité de production mondiale de DMDS (disulfure de diméthyle), additif indispensable à la production de carburants renouvelables, sur son site de Beaumont aux Etats-Unis. Cet investissement de 130 ME permettra la création d'emplois sur le site de Beaumont. Il renforcera l'intégration amont/aval du site. Ce projet devrait entrer en service au 2e trimestre 2025.

Enfin, Arkema a tenu aujourd'hui son Capital Markets Day. Dans sa feuille de route, le groupe prévoit une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires à moyen terme, en capitalisant sur ses investissements industriels récents ou à venir sur des segments de marché en forte croissance. D'ici 2028, Arkema a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 12 MdsE avec une marge d'Ebitda élevée d'environ 18%. La croissance organique moyenne du chiffre d'affaires est attendue autour de 4% par an et la croissance organique moyenne de l'Ebitda de 7 à 8% par an sur la période 2024-2028. La génération de trésorerie devrait rester forte pour un retour aux actionnaires en hausse de 30% au cours de la période 2024-2028 par rapport à la précédente période de 5 ans.

* Nexans (+3% à 73,70 euros). Le groupe a décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 275.000 actions, afin de satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux. Ce programme court sur la période allant du 26 septembre 2023 au 31 janvier 2024.

* TotalEnergies (+1,65% à 62,93 euros). Le groupe pétrolier a fait le point sur sa stratégie, lors d'un 'Investor Day' à New York. TotalEnergies a réaffirmé la pertinence de sa stratégie multi-énergies équilibrée au regard de l'évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité. Ancrée sur deux piliers -les hydrocarbures (notamment le GNL) et l'électricité- la Compagnie s'estime dans une position très favorable pour bénéficier de l'évolution des prix de l'énergie. Grâce au recentrage du portefeuille pétrolier et gazier sur des actifs et projets à point mort bas et à faibles émissions de gaz à effet de serre et à la diversification dans l'électricité, notamment renouvelable, TotalEnergies met en oeuvre sa stratégie de transition tout en garantissant une politique attractive de retour à l'actionnaire. Le groupe prévoit ainsi d'allouer autour de 44% de son cash-flow (CFFO) en 2023 à ses actionnaires, et augmente sa guidance de retour à l'investisseur à plus de 40% du cash-flow, au-delà de 2023.

* GTT (+2,73% à 116,7 euros). Le groupe a reçu une nouvelle commande de la part de son partenaire Jiangnan Shipyard Co, Ltd. pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte de Shandong Marine Energy (Singapore) Pte Ltd. GTT réalisera le design des cuves de ces deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 175.000 m3, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des navires est prévue entre le 1er et 2e trimestres 2027.

* Safran (+1,52% à 149,48 euros). Landing Systems équipe le programme d'aéronef à rotors basculants de Bell, dans le cadre du projet de futurs aéronefs d'assaut à long rayon d'action de l'armée américaine FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft). Aux termes de ce contrat, Safran Landing Systems assurera la conception et le développement du système d'atterrissage entièrement intégré.

* Publicis (+1,37% à 71 euros). Citi a placé le groupe publicitaire sous 'surveillance positive', la société devant générer de solides bénéfices au 3e trimestre. Bien que l'environnement macroéconomique au sens large reste incertain, Publicis devrait continuer à afficher une dynamique opérationnelle décente tant sur une base absolue que relative, écrit la banque, qui est à 'achat' sur le dossier.

* Renault (+1,19% à 38,35 euros). Les liens de l'Alliance se distendent un peu plus. Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors Corporation ont annoncé, le 6 février, un nouveau chapitre de l'Alliance, visant à faire évoluer leur modèle de collaboration pour le rendre plus agile et renforcer sa compétitivité. Ce nouveau schéma fonde les bases d'une nouvelle gouvernance équilibrée, équitable et efficace, tout en maximisant la création de valeur pour chaque membre de l'Alliance. Les accords définitifs ont été conclus le 26 juillet et la réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du 4e trimestre 2023. L'organisation des achats de l'Alliance évoluera alors vers des organisations distinctes axées sur une approche projet par projet. L'entreprise leader d'un projet donné pourra définir de manière autonome les spécifications et les processus pour répondre aux exigences de chaque entreprise en matière de produits, tout en respectant les réglementations de la région donnée. Cette nouvelle organisation devrait permettre de prendre les décisions plus rapidement, et d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans plusieurs domaines : marchés, technologies, véhicules et au-delà, afin de soutenir la mise en oeuvre des projets communs de l'Alliance pour l'Europe, l'Amérique latine et l'Inde.

* Groupe ADP (+0,63% à 111,80 euros). Le gestionnaire d'aéroports prend acte du projet de loi de finances pour 2024 adopté, ce 27 septembre en conseil des ministres. Il prévoit la mise en place d'une nouvelle taxe qui concernerait certaines sociétés françaises du secteur des infrastructures de transport, dont Aéroports de Paris SA (ADP SA). Le projet prévoit une taxe de 4,6% applicable au chiffre d'affaires inscrit dans les comptes sociaux d'Aéroports de Paris SA, à l'exclusion des revenus liés à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire et après déduction d'une franchise de chiffre d'affaires de 120 ME. L'assiette de l'impôt se serait ainsi élevée à 2.175 ME au 31 décembre 2022, à comparer à un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 4.688 ME. Si le texte devait être adopté dans sa mouture actuelle, et sous réserve de l'homologation annuelle des tarifs, le groupe anticipe que le reste à charge s'élève, en 2024, à environ 90 ME -pour une taxe estimée à environ 120 ME en 2024-, diminuant d'autant l'Ebitda. Cet impact se réduirait progressivement à partir de 2025, et se limiterait, à partir de 2027, à la seule part non-régulée. Ce projet de loi doit être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 3 octobre, pour être examiné et débattu avant d'être voté dans les deux chambres.

Valeurs en baisse

* Voltalia (-15,72% à 10,94 euros). Le groupe affiche un chiffre d'affaires qui s'établit à 198,9 ME, en très légère croissance par rapport au 1ersemestre 2022. L'Ebitda s'établit à 56 ME, en hausse de +18% par rapport au 1ersemestre 2022 (+17% à taux de change constants). La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -19,4 ME, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au 1ersemestre et des éléments non récurrents. L'objectif d'Ebitda normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 ME, est maintenant d'environ 275 ME, intégrant notamment des impacts de la coupure d'électricité généralisée au Brésil. Cet objectif représente un doublement de l'Ebitda 2022.

* Herige (-9,45% à 24,9 euros). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 455 ME, en croissance de 10,2% par rapport au 1er semestre 2022. L'évolution de l'activité est principalement portée par les performances prix et les opérations de croissance externe réalisées en 2022. L'Ebitda du 1er semestre est en recul limité de -7,1% à 28,8 ME, soit une marge d'Ebitda de 6,3% en retrait de 1,2 point par rapport au 1er semestre 2022. Le résultat d'exploitation ressort à 18,3 ME, soit -18,7% par rapport au S1 2022 et le taux de marge d'exploitation s'établit à 4% (5,4% un an auparavant). Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2023 s'établit à 9,8 ME. "Sans surprise au niveau rentabilité, la déception se situe côté DFN", commente Portzamparc qui envisage un discours prudent sur le S2, tout en restant acheteur sur le dossier.

* Maat Pharma (-4,56% à 5,44 euros). La société biopharmaceutique recule alors que son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,4 ME au 1er semestre 2023 (0,5 ME au 30 juin 2022), reflétant ainsi l'augmentation des demandes des médecins et le traitement d'un nombre plus conséquent de patients. Le résultat opérationnel est ressorti à -8,5 ME (-7,4 ME sur le 1er semestre 2022) pour un résultat net de -8,4 ME (-7,4 ME au 30 juin 2022). Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 35,1 ME si bien que MaaT Pharma estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement jusqu'au courant du 2e trimestre 2024. Portzamparc ajuste toutefois son cours cible de 16 à 15,50 euros mais reste acheteur sur le dossier.

* DontNod (-4,83% à 6,7 euros) / Focus Entertainment (-2,42% à 28,2 euros). Journée difficile pour les deux partenaires qui ont annoncé différer la sortie de 'Banishers: Ghosts of New Eden', initialement prévue le 7 novembre. Elle interviendrait finalement le 13 février 2024 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series XS. "Nous avons décidé de reporter la sortie de cette nouvelle franchise de trois mois, car le marché connait un intense cycle de sorties de titres AAA sur PC et consoles cette fin d'année. Nous sommes convaincus qu'une sortie commerciale de Banishers: Ghosts of New Eden lors d'une période moins saturée permettra de lui donner toute l'attention qu'il mérite", déclarent Oskar Guilbert (PDG de Don't Nod) et John Bert (Directeur Général de Focus Entertainment).

* Teleperformance (-2,97% à 114,2 euros. La pression vendeuse sur le dossier est à mettre en regard d'une note d'UBS, qui a dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant son objectif de 380 à 130 euros.

* Genfit (-2,05% à 3,105 euros). La société biopharmaceutique a annoncé la publication dans la revue scientifique Nature Medicine, de données démontrant l'efficacité de sa technologie NIS4 pour le diagnostic de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) dite "à risque" dans le cadre d'une étude menée par le NIMBLE, une initiative du Consortium de Biomarqueurs de la FNIH.