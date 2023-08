Clôture à Paris : le marché temporise

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 recule de -0,1% à 7.260 points. L'indice parisien se tasse depuis les 7.300 points touchés vers 10h30. Il est vrai, le temps n'est pas aux grandes escalades puisque le moral des investisseurs se détériore. Egalement, dans ce contexte de vacances estivales, beaucoup d'intervenants sont encore absents. En l'absence de soutien, les volumes d'échanges restent faibles et les initiatives limitées. Assez légitimement donc, le CAC40 fait du yo-yo, mais dans de faibles amplitudes, dans l'attente de signaux macroéconomiques qui pourraient bien venir ce soir des Etats-Unis.

La dégradation de l'état de santé de la Chine, couplée à l'incertitude sur la trajectoire des taux de la Fed après une nouvelle 'stat' résiliente mardi, en l'occurrence les ventes au détail, continuent à inquiéter. D'ailleurs l'agence Fitch a mis en garde, hier soir, sur un possible abaissement de la notation crédit de plusieurs grandes banques, dont JP Morgan Chase.

L'intervention de la Banque centrale chinoise sur ses taux de court/moyen terme a davantage pesé sur le moral des opérateurs que rassuré sur l'état de la deuxième économie mondiale. JP Morgan Chase a d'ailleurs réduit ses prévisions de croissance pour l'année complète pour le pays à 4,8% (5% précédemment), après une série de données décevantes pour juillet.

Côté Europe, l'indice britannique des prix à la consommation (IPC) a, sans surprise, ralenti à 6,8% sur un an en juillet, mais selon le bureau britannique de la statistique, l'inflation sous-jacente et la pression sur les services persistent. L'inflation des services est passée à 7,4% (7,2% en juin). La hausse des prix ralentit mais reste soutenue, et bien supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque d'Angleterre (BoE). D'ailleurs, malgré ce ralentissement de l'inflation, la Grande-Bretagne continue d'afficher l'un des taux les plus élevés d'Europe occidentale. Seules l'Islande et l'Autriche ont connu une inflation plus forte en juillet.

En zone euro, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) est de l'ordre de +0,3% au 2e trimestre. Le PIB des 20 pays utilisant la monnaie unique augmente de +0,5%, contre une première estimation à +0,6%.

En outre selon Eurostat, l'emploi dans la zone euro a progressé de +0,2% au 1er trimestre par rapport au trimestre précédent et de +1,3% sur un an.

Plus surprenant, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, s'est bien tenue. Elle a augmenté de +0,5% dans la zone euro en juin (-0,1% anticipé) après une stagnation en mai. Selon Eurostat, la production industrielle affiche une baisse de -1,2% en glissement annuel (-4% anticipé).

En revanche, l'économie néerlandaise marque une pause. Elle est, techniquement parlant, entrée en récession au 2e trimestre, en raison d'une baisse des dépenses de consommation et des exportations. Selon la première estimation de PIB diffusée par l'institut néerlandais de la statistique (CBS), la 5e économie de la zone euro s'est contractée de -0,3% au 2e trimestre, après un recul de -0,4% au cours du 1er trimestre de l'année. Les Pays-Bas accusent donc deux trimestres consécutifs de baisse, ce qui correspond à la définition technique d'une récession. En 2021 et 2022, l'économie néerlandaise avait toutefois affiché une croissance annuelle de près de 5%.

L'inflation aux Pays-Bas recule depuis le pic de 14,5% atteint en septembre 2022, mais reste de l'ordre de +6% au 2e trimestre 2023.

Aux Etats-Unis, à 18h, les marchés évoluent en ordre dispersé. Le S&P 500 se cherche en léger repli de 0,04% à 4.436 points. Le Dow Jones s'apprécie de +0,13% à 34.990 points. Le Nasdaq Composite recule de -0,43% à 13.572 points.

Le pétrole se contracte dans une perspective de moindre demande de la Chine. Le baril de WTI redonne -0,36% à 80,95$. Le Brent de mer du Nord cède -0,16% à 84,94$.

Côté devises, l'euro est stable, s'échangeant 1,090$.

L'once d'or recule de -0,35% à 1.901$ (1.744 euros). Le Bitcoin revient autour des 29.000$.

Valeurs en hausse

* Maurel et Prom (+19,52% à 4,824 euros). Les opérateurs saluent la belle opération de croissance externe africaine. La société pétrolière va racheter à Carlyle International Energy Partners 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production ('upstream'), de transport et de stockage de brut ('midstream') au Gabon. Le montant de l'opération atteint 730 M$.

* Riber (+2,54% à 2,02 euros). Le groupe annonce une commande de plusieurs millions d'euros portant sur un système MBE 412. Un client industriel allemand vient en effet de commander une machine MBE 412 automatisée qui sera utilisée pour la production de dispositifs optoélectroniques. Plus précisément, cette machine est destinée à la passivation des facettes des lasers, en particulier des lasers à boites quantique sur GaAs, couvrant différentes applications : lasers, LiDAR, communication par fibre optique, cloud networking...

* Nanobiotix (+0,13% à 7,96 euros). L'entreprise de nanomédecine a annoncé l'expiration du délai de carence prévu par le Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act of 1976 pour l'accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen Pharmaceutica NV, entité du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, pour le produit-candidat NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class. A la suite de l'expiration de ce délai de carence, l'accord de licence devient effectif. A ce titre, Nanobiotix est éligible au paiement de l'upfront de 30 millions de dollars.

Aux 5 première places du CAC40 pointent ce soir : Hermès International (+0,91% à 1.927,2 euros) ; Michelin (+0,88% à 28,56 euros) ; Engie (+0,67% à 14,5 euros) ; Stellantis (+0,64% à 16,66 euros) ; Veolia Environnement (+0,61% à 27,91 euros).

Valeurs en baisse

* Atos (-2,75% à 6,576 euros). Le groupe de services informatiques s'enfonce encore. Le prix de l'augmentation de capital prévue avec DPS n'est pas encore connu ce qui n'incite guère à la confiance sur le dossier.

* Sanofi (-0,62% à 96,33 euros). Selon Bloomberg, le groupe pharmaceutique français aurait perdu de peu contre Biogen (-0,73% à 268,24$) dans la course pour acquérir Reata Pharmaceuticals. Des proches du dossier ont indiqué que Sanofi était la société identifiée comme la 'partie A' dans un dossier réglementaire publié la semaine dernière, qui a montré qu'après plusieurs tours d'enchères commencés à 140$/action Reata, la partie A a finalement soumis une offre "meilleure et finale" à 172$/action le 27 juillet, un jour avant que Biogen n'annonce l'acquisition de Reata pour 172,50$/action.

* Airbus (-0,20% à 128,68 euros). ArianeGroup, détenu par Airbus et Safran (stable à 146,22 euros), a déclaré que le lancement de sa nouvelle fusée Ariane 6 devrait être reporté à 2024 après un récent essai au sol incomplet.

* L'Oréal (-0,18% à 407,5 euros). Après une bonne matinée boursière, le titre s'est tassé, terminant la journée en léger repli. Le numéro 1 mondial des cosmétiques fait l'objet d'une nouvelle note d'analyste. Après Bernstein hier, HSBC a confirmé son avis à 'conserver' et remonté son objectif de 387 à 390 euros.

Les 5 dossiers les plus délaissés du CAC40 sont : Publicis (-2,15% à 70,94 euros) ; Eurofins Scientific (-2,14% à 55,74 euros) ; Bouygues (-1,42% à 31,34 euros) ; Teleperformance (-1,32% à 115,95 euros) ; Alstom (-1,16% à 25,5 euros).