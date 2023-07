Clôture à Paris : le marché se reprend... doucement

(Boursier.com) — En clôture de marché ce mardi, le CAC40 se reprend de +0,38%, après avoir redonné -1,12% hier. L'indice parisien s'installe à nouveau au-dessus des 7.300 points, à 7.319 pts.

Les prochains jours vont être marqués par une première salve de publications semestrielles, avant-goût du grand défilé des valeurs du CAC40, la semaine prochaine. En l'absence de données macroéconomiques en France, le marché parisien a, comme bien souvent, regardé outre-Atlantique pour puiser son inspiration...

Aux Etats-Unis, les résultats trimestriels du jour se sont révélés relativement satisfaisants, en particulier sur le compartiment bancaire.

Sur le front macroéconomique, les chiffres de la consommation ont été inférieurs aux attentes en juin, mais les opérateurs américains misent toujours sur un atterrissage en douceur, alors que l'inflation semble poursuivre son recul.

Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de juin sont ressorties en augmentation de +0,2% en comparaison du mois antérieur, loin du consensus qui se situait à +0,6% selon FactSet. Egalement, la production industrielle américaine du mois de juin 2023 a décliné de manière inattendue, de 0,5% en comparaison du mois antérieur, alors que les économistes anticipaient plutôt une stabilité. La production manufacturière a baissé de 0,3% contre un consensus stable.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de juillet 2023 est ressorti en ligne avec les attentes de marché à 56, contre 55 un mois auparavant.

A 18h à Wall Street, le S&P 500 gagne +0,46% à 4.543 pts. Le Dow Jones est ferme avec une hausse de +1,09% à 34.961 pts. Le Nasdaq prend +0,16% à 14.268 pts. L'indice composite a un temps hésité, suite aux commentaires du patron de la SEC, Gary Gensler. Il a estimé que l'intelligence artificielle pourrait faire peser certains risques sur la stabilité financière et qu'il est nécessaire de réguler ce marché très prometteur.

Du côté des valeurs pétrolières, le baril de brut WTI se reprend de +1,73% à 75,39$. Le Brent de mer du Nord gagne +1,45% à 79,70$.

L'euro mollit de -0,13% à 1,1225 face au dollar.

L'once d'or prend +1,22% à 1.979$ (1.763 euros). Le Bitcoin poursuit son mouvement de yo-yo autour des 30.000$ et revient à 29.878$.

Valeurs en hausse

* Biophytis (+33,86% à 0,025 euro). Enorme rebond du titre dans un jeu spéculatif, puisque plus de 25% du capital a été échangé en séance. La société de biotechnologie Biophytis et Seqens, acteur mondial intégré de solutions et ingrédients pour les marchés pharmaceutiques, ont signé un contrat-cadre portant sur la production du principe actif de Sarconeos (BIO101), le principal candidat médicament développé par Biophytis dans trois indications : les formes sévères de Covid-19, la sarcopénie et la myopathie de Duchenne. Seqens assurera la production du principe actif de Sarconeos (BIO101) en France dans son usine de Villeneuve La Garenne près de Paris.

* Catana Group (+4,07% à 7,16 euros). Le marché salue les perspectives de croissance du spécialiste de la construction de bateaux de plaisance. Catana Group a confirmé à 9 mois sa dynamique de croissance soutenue avec une activité en hausse de +34 ME (+32% vs 2022) et un chiffre d'affaires de 144,1 ME. D'ailleurs à 9 mois, Catana Group dispose déjà d'un niveau d'activité quasiment à hauteur de celle de l'ensemble de l'exercice 2021-2022. En outre, le fabricant rassure... Face à des paramètres mondiaux qui se complexifient, Catana Group est désormais solidement ancré dans le trio de tête mondial des fabricants de catamarans, tout en confirmant disposer encore de relais de croissance.

* Ipsos (+2,63% à 50,7 euros). Le marché salue l'acquisition de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client. Il apprécie le positionnement d'Ipsos sur le marché australien et le renforcement de ses capacités dans les secteurs gouvernementaux et les études sociales ainsi que dans l'expérience client et salarié.

* Sartorius Stedim Biotech (+2,31% à 234,4 euros). Le groupe a conclu l'acquisition de l'entreprise française Polyplus. La transaction a été achevée le 18 juillet, après avoir reçu les approbations réglementaires nécessaires. Polyplus est un fournisseur de premier plan de technologies innovantes pour les thérapies cellulaires et géniques. Les plasmides et réactifs de transfection Polyplus sont des composants clés de la fabrication des vecteurs viraux. L'entreprise a développé son champ d'expertise au-delà de ce domaine grâce à l'acquisition de technologies voisines telles que la conception de plasmides et la fabrication de plasmides et de protéines, élargissant ainsi son portefeuille de solutions en amont pour les thérapies géniques et les thérapies cellulaires génétiquement modifiées.

* Sanofi (+1,89% à 95,94 euros). La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé le Beyfortus (nirsevimab-alip) de Sanofi et AstraZeneca pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons nés pendant la saison virale ou au début de leur première saison d'exposition au virus, ainsi que chez les enfants jusqu'à 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au virus.

* Transgene (+1,76% à 1,846 euro). Le groupe a encaissé 15,3 M$ (14 ME) suite à la cession de la totalité de sa participation minoritaire dans une société biopharmaceutique chinoise. Avec cette transaction, dont la finalisation était attendue mi-2023, Transgene confirme une visibilité financière jusqu'au début 2024.

* TotalEnergies (+1,18% à 51,56 euros). A quelques jours des résultats du 2e trimestre et du 1er semestre 2023 attendus le 27 juillet, TotalEnergies a communiqué ses principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du deuxième trimestre de 2023. La marge sur coûts variables de raffinage Europe retombe à 42,7$ la tonne sur le trimestre, contre 87,8$ au premier trimestre et 145,7$ un an plus tôt, à la même époque. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes. La production d'hydrocarbures est anticipée à près de 2,5 Mbep/j ce trimestre, en baisse d'environ 50 kbep/j sur le trimestre principalement en raison d'arrêts planifiés en Mer du Nord.

* Sopra Steria (+0,8% à 189,2 euros). Le groupe intensifie ses efforts dans le domaine de l'Intelligence artificielle en investissant "massivement dans l'IA générative". Le groupe va notamment fusionner l'ensemble de ses outils au sein d'une unique plateforme baptisée "Ingine". Les investissements portent principalement sur l'intégration rapide des technologies d'IA dans tous les métiers de l'ingénierie logicielle. Sopra Steria va ainsi fusionner toutes ses méthodologies et outils liés à l'IA pour étendre les capacités d'Ingine, sa plateforme de Software Engineering. Elle regroupera tous les logiciels collaboratifs, les outils de génération de code, de tests et de support. Elle visera à améliorer la productivité, le 'time to market' et la qualité des solutions logicielles proposées aux clients. Ingine est déjà accessible à l'ensemble des 10.000 développeurs du groupe dans le monde. Elle a ensuite vocation à être accessible à tous ses collaborateurs.

* Europlasma (+0,62% à 0,147 euro). Sa filiale, Les Forges de Tarbes, a conclu un accord de coopération avec une entreprise publique ukrainienne affiliée à JSC, Industrie de Défense Ukrainienne -l'équivalent de la Direction Générale pour l'Armement en France- pour la fourniture de 60.000 pièces de gros calibre utilisées dans la fabrication des obus 155mm dès 2024. Ce nouvel accord d'une durée minimale de 3 ans, dont le volume atteindra 120.000 pièces en 2026.

Valeurs en baisse

* Casino (-9,99% à 2,83). La cotation du groupe distribution a repris avec une pression accrue sur le dossier. Le groupe a confirmé avoir reçu, le 15 juillet, une offre révisée de la part de EP Global Commerce, Fimalac et Attestor -c'est-à-dire une offre formulée par le concert constitué autour de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière- en vue du renforcement de ses fonds propres. 3F Holding a donc renoncé à déposer une offre révisée. Le conseil d'administration de Casino, sur recommandation unanime de son comité ad hoc regroupant la quasi-totalité les administrateurs indépendants, a décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor, ainsi qu'avec les créanciers du Groupe, afin de parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière de Casino d'ici la fin du mois de juillet 2023.

* Aramis (-7,92% à 5,23 euros). Le titre décroche malgré des objectifs annuels 2023 confirmés : croissance organique positive des volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et EBITDA ajusté positif. Le groupe de vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 489 ME, en hausse de +6,8% en données publiées par rapport au 3e trimestre de l'exercice précédent.

* genOway (-2,45% à 3,98 euros). La société de biotechnologie a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 ME au 1er semestre 2023 (7,8 ME au 1er semestre 2022), soit une croissance exclusivement organique de +20%, conforme à l'objectif 2023 d'une croissance soutenue et similaire à celle de 2022 communiqué en avril dernier. La dynamique observée sur ce 1er semestre permet à genOway d'envisager d'atteindre le seuil des 20 ME de chiffre d'affaires en 2023.

* Stellantis (-0,08% à 16,59 euros). Pour répondre à la demande croissante de semi-conducteurs destinés à l'industrie automobile, le constructeur automobile met en place une stratégie visant à gérer et sécuriser l'approvisionnement à long terme de micropuces électroniques. D'ores et déjà, Stellantis a engagé une collaboration avec différents partenaires stratégiques, et a conclu des partenariats directs d'une valeur d'achat de plus de 10 milliards d'euros jusqu'en 2030 pour des semi-conducteurs.