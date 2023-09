Clôture à Paris : le marché se reprend

(Boursier.com) — Après 5 séances consécutives de déconvenues, le CAC40 s'est employé aujourd'hui à un retournement de tendance. L'indice phare de la place parisienne a, dès ce matin, fait preuve d'ambition en se lançant à l'assaut des 7.100 points. Malgré un premier échec consommé à la mi-journée, le CAC40 a puisé un second souffle du côté de Wall Street, dans l'après-midi. L'indice parisien termine ainsi pratiquement au plus haut du jour, avec un gain de +0,63% à 7.116 points en clôture. Ses appuis restent néanmoins fragiles...

En effet, la tendance de fond est longtemps restée lourde avec une Réserve fédérale américaine martelant son message restrictif... Ces derniers jours, elle a fermement affiché son intention de maintenir ses taux élevés, plus longtemps que ce que n'anticipaient les marchés, et les responsables américains de politique monétaire ne cessaient d'afficher cette posture fortement contrariante pour les marchés actions. Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a ainsi répété, mercredi, que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires, la résistance de l'économie américaine justifiant un durcissement supplémentaire des conditions monétaires. Le discours de Jerome Powell, qui s'exprimera à 22h, est donc très attendu.

Côté européen, la Banque centrale souffle encore le froid en expliquant que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires. La BCE serait prête à augmenter à nouveau ses taux d'intérêt si l'inflation perdure. Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs, a ainsi expliqué dans une interview accordée à Bloomberg : "Nous avons fait beaucoup de choses en mettant en oeuvre 10 hausses jusqu'à présent... Peut-être que d'autres choses seront à faire si les données indiquent que des mesures supplémentaires sont justifiées". Si le mouvement inflationniste ralentit dans la plupart des régions de la zone euro, l'objectif de 2% de la BCE ne serait atteint qu'au second semestre 2025.

Ce discours offensif de la BCE n'est pas dénué de munitions. En Espagne, selon les données préliminaires de l'Institut national de la statistique (INE), l'inflation a augmenté à 3,5% en septembre, portée par la flambée des coûts de l'énergie. Malgré les signes probants d'un meilleur profil de la courbe de l'inflation communiquée par l'Allemagne pour certains Länder, différents instituts économiques estiment que le PIB devrait se contracter de 0,6% cette année outre-Rhin. Pour 2024, ces instituts prévoient une croissance du PIB de 1,3%, (1,5% précédemment) et leurs projections pour 2025 anticipent une croissance du PIB de 1,5%. En Italie aussi, les données macroéconomiques sont décevantes puisque, le gouvernement de Giorgia Meloni a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2023 et l'année prochaine tout en relevant ses objectifs de déficit budgétaire pour 2023 de 4,5% à 5,3% du PIB.

Dans ce contexte de dégradation du sentiment de marché, la tension reste forte sur le marché obligataire où les écarts se creusent entre les nations de l'UE. Le 10 ans allemand se tend à 2,85%. L'OAT 10 ans grimpe de +5,3 BP à 3,429% pour la France, à peine moins fortement que l'Italie (+5,9 BP à 4,756% pour le 10 ans).

A 18h00 ce mercredi, en attendant l'intervention de Jerome Powell, Wall Street se montre plus positive après avoir longuement temporisé. Le S&P 500 se reprend de +0,72% à 4.305 pts. Le Dow Jones verdit de +0,53% à 33.728 pts. Le Nasdaq Composite grimpe de +0,82% à 13.200 pts. Austan Goolsbee, le président de la Fed de Chicago, est semble-t-il parvenu à légèrement calmer les marchés en indiquant que si les taux longs poursuivent leur progression, la FED pourrait intégrer le phénomène comme une forme de resserrement monétaire. "Croire trop fermement au caractère inévitable d'un important arbitrage entre inflation et chômage s'accompagne d'un risque sérieux d'erreur politique à court terme", dit-il. Il considère maintenant que l'inflation pourrait revenir sur les 2% sans récession, mais il serait "parfaitement approprié" de discuter de changements quant à cet objectif de 2% d'inflation de la Fed, une fois la poussée actuelle des prix résorbée.

Au lendemain d'une vive hausse, le marché pétrolier temporise un peu. Le WTI recule de -0,66% à 93,12$. Le baril de Brent de mer du Nord redonne -0,45% à 96,27$.

Du côté des devises, l'euro se reprend face au billet vert, en hausse de +0,67% à 1,0577$.

L'once d'or recule de -1,88% à 1.865$ (1.765 euros). Le Bitcoin bondit de 2,7% à 26.968$.

Valeurs en hausse

* Eutelsat (+2,26% à 5,42 euros). Le spécialiste des satellites a indiqué que son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO), est désormais effectif. Ce rapprochement donne naissance à Eutelsat Group. La société conserve son siège social à Paris. OneWeb sera une filiale opérant commercialement sous le nom d'Eutelsat OneWeb, et conservera son centre opérationnel à Londres. La société reste cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et a déposé une demande d'admission sur le segment standard (standard listing segment) de la Bourse de Londres (London Stock Exchange).

* Neoen (+2,01% à 27,46 euros). Le groupe a franchi le cap des 2 GW de capacité sécurisée en France, en remportant en août deux projets dans la catégorie "ombrières et bâtiments" pour un total de 16,9 MWc et, en septembre, 15 projets de grandes centrales au sol pour un total de 221,6 MWc.

* Vinci (+0,77% à 105,22 euros). Le concessionnaire autoroutier a pris connaissance du projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024), présenté en Conseil des ministres. L'article 15 de ce projet prévoit la mise en place, à compter de 2024, d'une taxe sur l'exploitation de certaines infrastructures de transport de longue distance en France. En première approche, son impact pour le groupe, sur la base des chiffres d'affaires 2022 des entités concernées (ASF, Cofiroute, Escota et Aéroports de Lyon), serait une charge supplémentaire de l'ordre de 260 ME sur l'exercice. Ce montant porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes. D'ores et déjà, Vinci "conteste ce projet contraire à la lettre et à l'esprit des contrats de concessions, notamment ceux signés entre l'Etat concédant et les sociétés concessionnaires d'autoroutes - lesquels comprennent des clauses de neutralité fiscale - et entend utiliser toutes les voies de recours".

* Eiffage (+0,31% à 91 euros). Le groupe, qui exploite en France plusieurs réseaux autoroutiers, estime que le projet de taxe gouvernementale sur les autoroutes entraînerait une baisse d'environ 117 ME du résultat opérationnel courant (ROC) consolidé du groupe. Groupe ADP (-0,63% à 111,1 euros) est également concerné par ce projet de taxation.

* Safran (+0,25% à 149,86 euros). UBS a dégradé le groupe à 'neutre' en visant 165 euros sur le dossier.

Valeurs en baisse

* Bénéteau (-12,46% à 11,52 euros). Le spécialiste de la plaisance coule en bourse, après la publication de ses comptes semestriels... Le résultat net part du groupe ressort à 117,1 ME au 1er semestre 2023, et a ainsi plus que doublé par rapport au 1er semestre 2022 (52,9 ME). Bénéteau confirme la prévision de chiffre d'affaires de sa division Bateau pour l'exercice 2023, qui devrait atteindre 1.450 ME (+16% vs. 2022), et relève sa prévision de marge opérationnelle à 12% (11,5% précédemment). Pas suffisant selon un analyste qui a dégradé le dossier à 'accumuler' tout en coupant sa cible de 20 à 15 euros.

* Vogo (-8,66% à 3,06 euros). Le titre est plombé par l'annonce d'une dégradation de rentabilité au 1er semestre. Malgré la bonne maîtrise de la structure de charges, le repli de 24% de l'activité (due principalement au changement de modèle de vente vers un modèle de type TaaS) impacte mécaniquement les résultats de la période. Ainsi, l'Ebitda est négatif à hauteur de 795 kE malgré la baisse de 6% des charges d'exploitation. Néanmoins, Vogo aborde toujours les prochains mois avec une confiance reposant sur les nouveaux moteurs qui viendront porter les performances tant en termes de croissance que d'amélioration des résultats.

* Pizzorno Environnement (-1,12% à 53 euros). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 128 ME, en forte hausse de +18,7% par rapport au 1er semestre 2022. Sur le premier semestre 2023, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 24,4 ME en hausse de +10,1% par rapport au 30 juin 2022, représentant un taux de marge de 19,1% du chiffre d'affaires, en retrait de 1,5 point par rapport au 1er semestre 2022. Le résultat opérationnel ressort en augmentation de 69,2% à 9,1 ME (5,4 ME au 1er semestre 2022), ce dernier ayant été fortement impacté par des éléments ponctuels essentiellement liés à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire. Le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 ME, stable par rapport au 1er semestre 2022.