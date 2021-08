Clôture à Paris : le marché se contracte à nouveau

Crédit photo © ArcelorMittal

LA TENDANCE

(Boursier.com) — En dépit d'un bon début de matinée à la bourse de Paris, le CAC40 s'est contracté au fil de la séance, passant en territoire négatif dès le milieu de la matinée, tiré vers le bas par les valeurs du luxe. Le secteur, qui enchaînait en début de journée une troisième séance de rebond, s'est retourné. En clôture, le marché parisien redonne finalement -0,28% à 6.664 points.

Plus globalement, les débats se précisent autour du 'tapering', alors que les Minutes de la Fed publiées la semaine dernière laissent entendre que cet allègement du soutien de la Fed pourrait intervenir dès le quatrième trimestre de cette année. Le symposium de Jackson Hole, qui se tient de jeudi à samedi, pourrait permettre à Jerome Powell, patron de la Fed, de se montrer un peu plus explicite, vendredi. La réunion de la Fed des 21 et 22 septembre devrait se révéler déterminante.

Le 'tapering' devrait représenter, selon les spécialistes, une baisse de plusieurs milliards de dollars des achats obligataires mensuels de la Fed, actuellement logés à 120 milliards. Une réduction à un rythme de 15 milliards de dollars par mois est fréquemment évoquée, ce qui voudrait dire que la banque centrale américaine pourrait mettre un terme en huit mois environ à ses achats d'actifs. La Fed pourrait ensuite progressivement durcir sa politique, si la vigueur de l'économie le justifie, en remontant ses taux toujours logés proches de zéro depuis mars 2020 (entre 0 et 0,25%) et le début de la crise sanitaire.

Wall Street reste bien orientée, ce mardi. Le Dow Jones prend +0,11% à 35.373 pts. Le S&P 500 est dans un mouvement analogue avec un gain de 0,17% à 4.487 pts. Le Nasdaq remonte de 0,38% au contact des 15.000 pts. Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis pour le mois de juillet 2021 sont ressorties au nombre de 708.000, légèrement supérieures au consensus, qui se situait à 700.000. Les ventes du mois de juin ont été révisées assez nettement à la hausse, à 701.000 contre 676.000 auparavant estimé.

En revanche, l'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois d'août, ressort très inférieur aux attentes, à 9 seulement contre 25 de consensus. Il traduit un net ralentissement de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région.

L'or noir poursuit fermement sa remontée. Le baril de brut WTI gagne 2,4% sur le Nymex à 67,21$. Le Brent de la mer du Nord prend 2,7% près des 70,63$.

L'once d'or est également ferme avec un gain de +1,42% à 1.806$. Le dollar est stable. L'euro campe également sur les niveaux d'hier, à 1,17/$. Le bitcoin perd -2,5%, revenant à 48.258$.

VALEURS EN HAUSSE

* ArcelorMittal (+2,74% à 29,21 euros). L'aciériste signe la plus forte hausse du CAC40 avec le vif rebond du minerai de fer, dans l'espoir d'une accélération de la croissance économique mondiale. Le marché table sur un soutien supplémentaire du gouvernement chinois à l'économie, stimulant la demande d'acier. Ailleurs dans le monde, la production d'acier se stabilise pourtant à des niveaux inférieurs à ceux d'avant la pandémie. Les contrats à terme à Singapour grimpent de plus de 10% à 150,5$/tonne. Ils demeurent toutefois bien en-deçà de leur niveau record de plus de 200$ la tonne, à la mi-juillet.

*Airbus (+1,56% à 113,46 euros) enregistre la seconde meilleure performance du CAC40. Le groupe européen d'aéronautique a enregistré une commande de 30 A321neo auprès de Delta Air Lines. Avec ce complément de commande, la compagnie américaine s'est désormais engagée sur 155 A321neo. "L'ajout de ces appareils renforce l'engagement de Delta à remplacer ses avions les plus anciens par des jets plus durables et plus efficaces, et à offrir la meilleure expérience client du secteur", déclare Mahendra Nair, Senior Vice President de Delta. La plupart des A321neo de Delta seront livrés par le site de production américain d'Airbus à Mobile, en Alabama.

* Clasquin (+6,6% à 54,8 euros). Le titre est soutenu par une note d'analyste, qui revalorise le dossier à 63 euros.

* Valneva (+4,8% à 13,52 euros) espère communiquer les premiers résultats de Phase 3 de son vaccin contre la Covid au début du 4ème trimestre. " S'ils sont bons, la procédure d'autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni démarrera dans la foulée avec une approbation potentielle espérée en fin d'année 2021 ce qui nous permettrait de livrer nos premières doses ", a déclaré le DG de Valneva dans une interview à Boursier.com.

* AB Science s'adjuge 3,42% à 13,9 euros au lendemain de l'annonce de la reprise des inclusions dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Le groupe a reçu la première autorisation d'une autorité compétente nationale européenne, à savoir la Norvège, à la suite du dépôt d'un protocole amendé de l'étude AB19001 intégrant un nouveau plan de gestion des risques portant sur le renforcement de la sécurité cardiaque. AB Science anticipe de pouvoir reprendre progressivement les inclusions au niveau global dans le courant du mois de septembre. Ainsi, la décision volontaire de suspension des inclusions de nouveaux patients aura généré une pause d'environ 3 mois dans le calendrier des inclusions de l'étude.

* Stellantis (+0,31% ; 17,25 euros). Hon Hai Precision Industry, autrement dit le groupe taïwanais Foxconn, ainsi que sa filiale FIH Mobile et Stellantis ont annoncé avoir conclu leur accord de co-entreprise. Mobile Drive, la nouvelle entité commune, se concentrera sur la création de cockpits intelligents pour véhicules, "en rupture avec les modes de conception actuels, ce qui favorisera le développement de véhicules connectés intelligents". Cette annonce intervient après la signature initiale d'un protocole d'accord (MOU) le 18 mai dernier.

VALEURS EN BAISSE

* LVMH cède -1,93% à 624,3 euros avec Hermès 1,57% à 1.250 euros. Dans une note dévoilée hier, Bank of America affirme que le repli des valeurs du luxe offre une "opportunité attrayante". La croissance de la classe moyenne chinoise restera un atout majeur pour l'industrie, tandis que tout ralentissement lié au Covid-19 ne doit pas être confondu avec un ralentissement structurel du marché, selon les analystes de la banque. Ces derniers soulignent que l'histoire des 'effondrements' dans le secteur favorise les 'achats à la baisse'. BoA en a ainsi profité pour rehausser de 'sous-performer' à 'neutre' sa recommandation sur Kering. Le courtier est toujours à l''achat' sur Hermès et LVMH.

* Michelin (-1,74%), Carrefour (-1,3%) et Sanofi (-1,1%) sont également sous pression sur le CAC40.