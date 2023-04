Clôture à Paris : le marché reprend son souffle

(Boursier.com) — Après un rebond de plus de 16% depuis le 1er janvier et les records de la semaine dernière, le CAC40 temporise ce lundi, redonnant -0,28% en clôture de marché à 7.498 points. La semaine s'était cependant bien engagée, avec un nouveau pic historique de 7.552 points dans la première heure de cotation.

En France, un flot de publications trimestrielles d'entreprises est attendu cette semaine, notamment jeudi avec : Bureau Veritas, Edenred, EssilorLuxottica, Fnac Darty, Gecina, etc... Le luxe, qui dope la performance du marché parisien, sera également scruté à la loupe cette semaine, Christian Dior, LVMH et Hermès International tenant leurs Assemblées générales respectives.

Alors que les investisseurs américains semblent convaincus (à plus de 82% selon le baromètre Fedwatch) d'un nouveau et peut-être dernier tour de vis de la Fed de 25 points de base début mai, plusieurs données statistiques chinoises de premier plan sont attendues, demain mardi. Cette semaine sera aussi pimentée outre-Atlantique par un déluge de publications trimestrielles d'entreprises, avec notamment Goldman Sachs et Tesla.

Concernant les taux directeurs européens, une enquête menée par 'Bloomberg' auprès d'économistes montre que l'Institution de Francfort devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base en mai, juin et juillet, portant ainsi son taux de dépôt à 3,75%. Aucun n'anticipe un assouplissement avant l'année prochaine.

A Wall Street, le S&P 500 est en légère baisse de -0,2% à 4.129 points. Le Dow Jones est stable, à 33.873 points. Le Nasdaq Composite se tasse de -0,33% à 12.083 points.

Le baril de brut WTI est en repli appuyé de -2,21% à 80,85$. Le Brent de mer du Nord cède -2,17%, revenant franchement au-dessous des 85$ le baril, à 84,75$.

L'once d'or s'ancre au-dessous de 2.000$, à 1.989$.

L'euro se tasse de -1,6% à 1,0917.

Valeurs en hausse

* Transgene (+3,59% à 2,02 euros). La société de biotechnologie a présenté des données précliniques prometteuses concernant son nouveau virus oncolytique TG6050, à la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR). Ces données démontrent la capacité de TG6050 à induire une forte réponse antitumorale via la production d'IL-12 et de l'anticorps anti-CTLA4 dans la tumeur et l'activation de réponses immunitaires innées et adaptatives.

* Ubisoft (+2,6% à 24,6 euros). Le Japonais Sega Sammy a l'intention de racheter le Finlandais Rovio Entertainment, créateur d'Angry Birds, pour 706 ME. Le groupe japonais va proposer 9,25 euros par action, soit une prime de 19% par rapport au cours de clôture de vendredi, dans le cadre de son offre publique d'achat amicale qui devrait être lancée vers le 8 mai. En Bourse d'Helsinki, l'action Rovio s'envole de 18,28% à 9,155 euros.

Dans ce contexte de consolidation de marché, le secteur des jeux vidéo est recherché à Paris avec notamment : Nacon (+5,68%), Bigben Interactive (+3,64%), Focus Entertainment (+0,21%).

L'action Ubisoft est également soutenue par la décision de Barclays de relever son objectif de cours sur le dossier à 23,25 euros (19,75 euros précédemment), tout en maintenant sa recommandation de 'pondération en ligne'.

* Atos (+2,2% à 11,61 euros). Le groupe de services informatiques engage bien la semaine. Malgré l'ajustement d'Oddo BHF de 11,2 à 10,6 euros et sa recommandation de 'sous-performer', Citigroup a relevé son objectif de cours à 12 euros (10,5 euros précédemment). L'établissement financier reste 'neutre' sur le dossier.

* Airbus (+1,43% à 128,08 euros) / Air France KLM (+2,07% à 1,527 euro). Les deux dossiers sont bien orientés après la décision du tribunal correctionnel de Paris de relaxer les deux groupes des charges d'homicides involontaires dans le crash de l'Airbus A330 assurant la liaison Rio de Janeiro-Paris, en juin 2009. Pour cet accident aérien qui a tout de même fait 228 victimes, le tribunal a considéré qu'aucun lien de causalité certain entre les sondes anémométriques incriminées ou le défaut d'information reproché d'un côté et l'accident de l'autre n'a pu être démontré.

* Euroapi (+1,8% à 11,04 euros). Dans un contexte macroéconomique "volatil et incertain", Euroapi anticipe pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +8%, une marge de Core Ebitda comprise entre 12% et 14% et des investissements pour un montant compris entre 120 et 130 ME... "Afin de soutenir notre performance globale, nous accélérons la transformation du groupe avec une création de valeur supplémentaire de 50 millions d'euros annuels prévue à horizon 2026" a commenté la direction.

Les réactions d'analystes sont toutefois plus que réservées. JP Morgan vient d'ajuster son objectif de cours de 18 à 16 euros sur le dossier, tandis que la Deutsche Bank ne vise plus qu'un cours de 14 euros (17 euros précédemment).

* Valeo (+0,44% à 19,31 euros). Stifel a porté son objectif de cours de 16 à 21 euros avec un avis à "tenir". Jefferies avait auparavant déjà rehaussé son objectif de cours de 14 à 15 euros, tout en restant à 'sous-performer' en attendant l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 24 mai prochain... Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,38 euro par action ayant droit au dividende. En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 29 mai, avec une date de référence (record date) fixée au 30 mai et mis en paiement le 31 mai.

* Teleperformance (+0,9% à 214 euros). Un dividende de 3,85 euros par action sera distribué aux actionnaires. Il est en hausse de +16,7% par rapport à l'année précédente. Le détachement du coupon interviendra le 21 avril pour une mise en paiement le 25 avril.

* Eutelsat (+0,08% à 6,21 euros). Morgan Stanley a réduit son objectif de cours à 7,5 euros (9 euros auparavant). Bryan Garnier avait déjà ajusté son objectif à 6 euros sur le dossier, tandis que Berenberg avait revu le tir de 11,6 à 7,1 euros avec un avis à 'conserver', dans le sillage de comptes semestriels en retrait. L'Ebitda est ressorti à 419 ME, en repli de -3,8%, pour un chiffre d'affaires total de 574 ME, en hausse de +0,3% sur une base publiée mais en repli de -6,1% sur une base comparable. La marge d'Ebitda s'est établie à 72,9% à taux de change constant (73% en publié) comparé à 76,1% un an plus tôt, reflétant le repli du chiffre d'affaires, en particulier dans le Broadcast. Le résultat net attribuable au groupe est ressorti à 52 ME, en vif recul de 68,7%. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 MdsE au 31 décembre 2021. Malgré ces résultats, le management a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 et les suivants...

Valeurs en baisse

* Renault (-3,92% à 36,55 euros). Le constructeur automobile réalise la plus mauvaise performance du CAC40, malgré l'annonce d'une hausse de +8,6% de ses ventes au 1er trimestre. Renault a écoulé 353.545 voitures et fourgons de la marque éponyme sur la période après un repli de -9,4% en 2022. L'an dernier, la perte du marché russe après l'invasion de l'Ukraine était venue s'ajouter à l'impact de la stratégie de recentrage du directeur général Luca de Meo sur les marchés et modèles les plus rentables pour tenter de redresser la situation financière de Renault. Il s'agissait de la quatrième année consécutive de baisse des ventes, pour le groupe (-5,9%) et pour la marque Renault.

Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur général de la marque Renault, Fabrice Cambolive, a dit s'attendre à ce que le rebond du 1er trimestre se confirme en avril, d'autant que "le niveau de portefeuille ne baisse pas". Renault dévoilera son chiffre d'affaires trimestriel, jeudi prochain.

* Capgemini (-3,38% à 162,95 euros). Le groupe de services informatiques est dans le rouge pour la 3e séance consécutive. Il réalise d'ailleurs la 2e plus mauvaise performance du CAC40. Oddo BHF a réitéré son opinion positive sur le titre alors, qu'une nouvelle fois, le marché fait preuve d'anxiété face au ralentissement de la croissance. Conformément au message de la société depuis la publication des résultats 2022 en février dernier et aux premières publications de ses pairs globaux (Accenture, TCS, Infosys), l'analyste anticipe un ralentissement de la croissance organique allant au-delà même des simples effets de base plus difficile. Ce ralentissement est, à ce stade, graduel et essentiellement lié à un allongement global des cycles de décisions ainsi qu'à un coup de frein plus visible sur certains secteurs tels que le Retail, la Tech (US principalement). Le broker table ainsi sur une croissance interne de 7,5% au 1er trimestre, soit 8,1% à cc (impact M&A de +0,6pt). Son objectif de cours est légèrement ajusté de 226 à 223 euros.

* EssilorLuxottica (-2,1% à 171,9 euros). Le flux vendeur sur le numéro un mondial des verres optiques est à relier à une note de Bernstein qui a dégradé le dossier à 'performance de marché' en visant 185 euros. L'intégration de GrandVision stimulera la performance à court terme d'EssilorLuxottica, mais des incertitudes planent sur le secteur, affirme l'analyste.

* Soitec (-2,03% à 147,50 euros). Le titre se tasse alors que Bernstein a porté son objectif de cours de 175 à 195 euros malgré le récent avertissement sur les résultats du groupe. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'Ebitda autour de 36%. En revanche, comme déjà communiqué au marché, l'absorption des stocks à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones devrait durer pendant tout le 1er semestre de l'exercice 2023-2024... Dans ce contexte, Soitec anticipe un chiffre d'affaires 2023-2024 stable à périmètre et taux de change constants (avec un recul de 15% sur le premier semestre suivi d'un rebond sur la seconde partie de l'année) et une marge d'EBITDA autour de 36%. Ce retard va peser sur la feuille de route 2026. Alors que le groupe isérois avait dans le viseur 2,3 Mds$ de facturations, il réduit son ambition à 2,1 Mds$. En revanche, la marge d'Ebitda est toujours annoncée à 40% (sur la base d'un taux de change euro/dollar de 1,10).

* Hermès International (-1,88% à 1.940 euros). Le sellier français est quelque peu sous pression mais évolue toujours proche des plus hauts historiques touchés en fin de semaine dernière. Les investisseurs ont salué logiquement la nouvelle publication de choix du groupe, qui a dépassé les attentes au 1er trimestre... "Après un très bon 4e trimestre, nous avons eu un trafic robuste, même légèrement supérieur au début de 2023", a déclaré à la presse le directeur financier Eric du Halgouet. La société a notamment mis en avant de "très bonnes" ventes pendant le Nouvel An chinois... Le dirigeant a précisé que les tendances jusqu'à présent ce mois-ci pour la Chine et les Etats-Unis semblaient similaires à la performance du premier trimestre, ajoutant qu'Hermès voit une "belle dynamique" en Chine alors que la marque n'a pas connu de ralentissement aux États-Unis jusqu'à présent.

Hermès a réalisé une "très belle performance", estime le broker Stifel. "La croissance pour toutes les régions et catégories a largement dépassé le consensus", souligne l'analyste, ajoutant qu'Hermès offrait "les meilleurs fondamentaux du secteur". Citi ('neutre') parle d'une nouvelle solide performance en matière de revenus, supérieure à celle de l'industrie, tout en ajustant son objectif à 2.010 euros, contre 1.873 euros. Le titre a surperformé mais 'price' la perfection.

Barclays a relevé son objectif de cours à 2.015 euros (1.765 euros précédemment). Bryan Garnier ('Achat') a porté son objectif de cours de 1.650 à 2.120 euros, tandis que Morgan Stanley a porté sa cible de 1.900 à 2.080 euros. Oddo BHF a également rehaussé le curseur de 2.000 à 2.073 euros ('surperformer').

Certains analystes considèrent qu'Hermès appartient clairement à une catégorie "à part" en ce qui concerne le pouvoir de fixation des prix... La demande pour ses sacs à main dépasse généralement sa capacité de production, et de nombreux sacs ont également des valeurs de revente plus élevées. Bernstein ('performance de marché') explique ainsi que la publication confirme "la capacité supérieure d'Hermès à surmonter les tendances défavorables de la demande, en tirant parti de la forte désirabilité de sa marque et de ses listes d'attente". Le courtier met également en avant la forte croissance dans les Amériques alors que LVMH (-2,32%) y a connu une croissance plus lente.

* Wendel (-0,41% à 97,9 euros). La société d'investissement négocie l'acquisition de Scalian, dans la transformation digitale pour une valeur d'entreprise de 965 ME. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 ME en fonds propres aux côtés de l'équipe de management, et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société. Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au 2e semestre 2023.

Créé en 1989, le Groupe Scalian est classé dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l'international dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la 'supply chain' (coûts, qualité, délais, performance), à l'architecture et au développement de systèmes numériques embarqués et applicatifs de systèmes d'information, de big data et d'IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l'industrie et du tertiaire sur des enjeux d'optimisation de projets, de performance des organisations et de transformation digitale. Le Groupe prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 510 ME et un Ebitda ajusté d'environ 74 M sur les 12 mois arrêtés à fin juin 2023.

* Forvia (-0,38% à 21,16 euros). En dépit d'un bon début de matinée, l'action Forvia s'est tassée au fil de la journée. Le titre était en vue grâce à une solide publication trimestrielle et la confirmation de ses objectifs 2023. L'équipementier, issu du rapprochement entre Faurecia et Hella, a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 6,644 milliards d'euros, en hausse de 29% (+17,6% en organique), contre 6,43 MdsE de consensus. Le management a donc réitéré ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, tels qu'annoncés le 20 février dernier, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 MdsE ; une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% et un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.