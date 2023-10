Clôture à Paris : le doute s'installe

(Boursier.com) — Ce 19 octobre, le CAC40 poursuit sa glissade à la Bourse de Paris. En clôture de marché, l'indice de référence parisien recule de -0,64%, revenant à 6.921 points. Pour autant, le CAC40 ne termine pas au plus bas du jour, point touché dans la première heure de cotations, sur une glissade de -1,3% à 6.875 pts. Si le CAC40 s'est un peu repris au fil de la séance, il évolue maintenant sur des plus bas de 6 mois. Désormais, les gains annuels de l'indice parisien ne sont plus que de 6,9%.

Les actions restent sous pression avec des rendements longs américains toujours en hausse, à leur plus haut depuis 16 ans, avec un 10 ans américain au contact des 5% dans le contexte d'instabilité à l'international. Ainsi, le rendement du T-Bond à 2 ans se tend à 5,22%, contre 4,96% sur le 5 ans, 4,94% sur le 10 ans et 5,02% sur le 30 ans...

En outre, les derniers indicateurs économiques ont à nouveau démontré la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux, ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir sa politique monétaire, et très logiquement peser sur les marchés actions.

Selon le baromètre Fedwatch, les investisseurs anticipent un maintien des taux à leur niveau actuel, lors du prochain rendez-vous de la Fed. L'intervention de Jerome Powell, ce soir à 18h, heure de Paris, sera donc très suivie...

Dans ce contexte attentiste, Wall Street hésite... A 18h, le S&P 500 cède un petit -0,08% à 4.311 pts. Le Dow Jones redonne-0,06% à 33.645 pts. Le Nasdaq est également en léger recul de -0,07% à 13.304 pts.

En France, l'OAT 10 ans s'affiche proche de 3,60%, ce qui appelle aussi de nouvelles inquiétudes budgétaires. Le bal des publications se poursuit, amenant son lot de doutes sur le dynamisme de l'économie du pays.

Dans ce contexte, la seule donnée macroéconomique du jour est terne... puisque le climat des affaires se dégrade dans l'industrie française. Selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee, il a baissé en octobre par rapport au mois précédent, ressortant pour le secteur à 98 en octobre (99 non révisé en septembre).

Pétroles et devises

Les tensions au Moyen-Orient pèsent sur l'appétit au risque, et poussent les investisseurs à favoriser des supports comme l'or ou le dollar.

Les cours de l'or noir demeurent volatils. A 18h, le WTI gagne maintenant +0,27%, à 88,42$. Le baril de Brent de mer du Nord est stable à à 91,37$.

L'euro reste ferme, s'appréciant de +0,3%, à 1,0571 face au billet vert.

L'once d'or s'apprécie encore de +1,69% à 1.956$ (1.850 euros). Le Bitcoin reprend encore +1,52% à 28.709$.

Valeurs en hausse

* GeNeuro (+32,47% à 1,53 euro). La société biopharmaceutique va collaborer avec Verily, filiale d'Alphabet spécialisée dans la santé de précision, pour étudier les biomarqueurs liés à l'activation de la protéine d'enveloppe HERV-W pro-inflammatoire (W-ENV) dans l'infection par le SARS-CoV-2. Grâce à cette collaboration, GeNeuro s'associera à Verily pour exploiter les résultats publiés plus tôt cette année dans Cell Press. Ils mettent en évidence d'une part l'activation in vitro de HERV-W par le SARS-CoV-2 chez les personnes prédisposées et d'autre part une corrélation entre les niveaux de protéines W-ENV dans le sérum sanguin et dans les lymphocytes avec la gravité du COVID-19.

* Pernod Ricard (+4,76% à 166,5 euros). Le groupe de spiritueux termine nettement en tête du CAC40, malgré un début d'exercice 2023-2024 difficile avec un repli de chiffre d'affaires de -8% à 3,042 milliards d'euros. Il est pénalisé par le repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine. Le consensus était positionné à 3,07 MdsE. Pernod Ricard avait prévenu fin août d'un "démarrage plus modeste" au 1er trimestre, après un exercice 2022-2023 meilleur que prévu. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe des perspectives favorables en Chine et aux Etats-Unis et attend une "forte" croissance en Inde et dans le "travel retail". La direction table ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires "diversifiée" pour son exercice 2023-2024 et réitère ses perspectives à moyen terme, à savoir une progression interne des ventes dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7%.

Dans le secteur, Rémy Cointreau (+3,34% à 119,2 euros) et Marie Brizard Wine & Spirits (+0,81% à 2,5 euros) sont également bien orientés.

* Sartorius Stedim Biotech (+4,56% à 195 euros). Pas de surprise ! Le groupe a dévoilé des résultats sur 9 mois en forte baisse après avoir déjà fait part un chiffre d'affaires consolidé d'environ 2,069 MdsE sur la période, en déclin de -19% à taux de change constant (baisse organique : -20,6% ; baisse déclarée : -20,5%). L'Ebitda courant chute de -34,9% à 594 ME, en raison d'une baisse du développement des volumes et des effets de la gamme de produits. La marge résultante est de 28,7% (35% sur l'exercice précédent). Le résultat net courant s'élève à 320 ME (607 ME à la même période l'année précédente).

Sartorius Stedim Biotech confirme que ses perspectives de marché demeurent fondamentalement positives à moyen et long terme, et continue de se considérer en position de force par rapport à la concurrence. La direction s'attend à une croissance rentable en 2024, et donnera des indications quantitatives lors de la publication des chiffres de l'année 2023 en janvier prochain. Son ambition à moyen terme est actuellement à l'étude et une mise à jour sera également fournie en janvier 2024.

* Les valeurs du luxe évoluent également en territoire positif avec : LVMH (+0,43% à 670,3 euros), Christian Dior (+0,31% à 642,5 euros), Kering (+0,29% à 410,65 euros) et le groupe de cosmétiques L'Oréal (+0,81% à 386,2 euros). Hermès International cède -0,36% à 1.680 euros.

* Ramsay Générale de Santé (+0,96% à 21,1 euros). Le chiffre d'affaires annuel du groupe a augmenté de +9,3% pour atteindre 4,7 MdsE. Il est soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les récentes acquisitions dans les pays nordiques. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de +7%. L'Ebitda du groupe a diminué de -5,6% pour atteindre 621,4 ME, sous l'effet de la baisse des subventions, d'une inflation élevée des salaires et des coûts d'approvisionnement, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel. Le résultat net après impôt part du groupe s'est établi à 49,4 ME, soit 1,1% du chiffre d'affaires, en recul de plus que moitié par rapport à celui de 118,4 ME l'année précédente, en raison de la contraction du résultat opérationnel et de l'augmentation du coût de la dette. Cependant, le spécialiste de l'hospitalisation et des soins primaires a près des mesures de contrôle des coûts afin de faire face à l'environnement économique dégradé du secteur. Sa dette nette se réduit légèrement à 3,670 MdsE, grâce à l'amélioration du besoin en fonds de roulement.

* Teract (+0,6% à 3,33 euros)). Le résultat opérationnel est de -90,6 ME sur l'exercie 2022-2023, après prise en compte des éléments non courants qui s'établissent à -92,7 ME. Le résultat net part du groupe s'élève à -106,6 ME au 30 juin, intégrant principalement l'effet du coût d'accès à une cotation dans le cadre du rapprochement de InVivo Retail avec le SPAC 2MX Organic pour -91,4 ME (charge sans impact sur la trésorerie), un résultat financier de -17,6 ME et une charge d'impôt de -2,3 ME. Par ailleurs, le résultat net des activités abandonnées est de 3,2 ME. Il correspond à une politique de rotation des actifs non stratégiques.

* Maurel & Prom (+0,58% à 5,18 euros). Le groupe pétrolier a publié un chiffre d'affaires de 495 M$ pour les 9 premiers mois de 2023, avec un prix de vente moyen de l'huile de 77,8 $/b sur la période, en baisse de -26% par rapport aux 9 premiers mois de 2022 (105,5 $/b). La production valorisée est de 449 M$ sur la période. La dette nette ressort à 181 M$ au 30 septembre 2023, en baisse de 19 M$ sur les 9 premiers mois de 2023 (200 M$ au 31 décembre 2022).

* Getlink (+0,41% à 14,67 euros). L'opérateur français du tunnel sous la Manche a annoncé une légère hausse de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, portée par les bonnes performances de ses activités Eurotunnel et Europorte. Le groupe signe un chiffre d'affaires de 472,5 ME (466,3 ME l'année précédente), soit une hausse de +1%. Barclays maintient sa recommandation à 'pondération en ligne' mais, rédui son cours cible de 17 à 15 euros.

* GL Events (+0,39% à 15,56 euros). Le spécialiste de l'événementiel a présenté un chiffre d'affaires en croissance de +26% à 1,015 MdE sur les 9 premiers mois de 2023. La société parvient à une hausse de +16% de son chiffre d'affaires, à 325 ME au 3e trimestre 2023. Les objectifs 2023 de croissance du chiffre d'affaires de 8% et d'amélioration du taux de marge ont été confirmés... Cette publication est estimée rassurante par Portzamparc qui réitère sa recommandation ('Acheter') avec un objectif de cours à 25 euros. TP ICAP Midcap a de son côté ajusté le curseur de 27 à 26 euros avec un avis maintenu à 'achat'.

Valeurs en baisse

* SergeFerrari (-15,65% à 6,2 euros). Nouveau warning et nouveau décrochage pour le titre ! Le spécialiste des matériaux composites souples de haute technicité a vu son activité se contracter de -8,3% à 73 ME au 3e trimestre (à périmètre et change courants). Le groupe observe une dégradation plus rapide qu'attendue de ses entrées de commandes liées aux activités de la construction, et de la rénovation et des aménagements résidentiels, pénalisés, notamment, par l'accroissement des coûts de financement et l'attentisme des consommateurs dans un environnement économique et géopolitique défavorable. La forte baisse des mises en chantiers déjà observée dans le bâtiment en 2023 et les perspectives communiquées par les acteurs du secteur, en Europe essentiellement, laissent ainsi présager une contraction des activités du groupe liées à ces secteurs. Dans ces conditions, SergeFerrari émet donc un nouvel avertissement en révisant à la baisse ses prévisions 2023. Le chiffre d'affaires est désormais attendu proche de celui de 2022 (+4% auparavant) avec une marge opérationnelle courante proche 3% (entre 5% et 5,5% auparavant).

* Aubay (-9,06% à 31.1 euros). La société de services informatiques est lourdement sanctionnée après son avertissement sur résultats. Elle vise désormais un chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 530 à 540 ME, avec une marge opérationnelle d'activité entre 8 et 9%. Précédemment ses revenus étaient attendus entre 540 ME et 550 ME, assortis d'une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%. Gilbert Dupont a dégradé le titre à 'Accumuler'.

* Renault (-7,33% à 33,42 euros). La marque au losange recule après la présentation de comptes trimestriels un peu courts par rapport aux attentes du marché. Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires du constructeur ressort à 10,5 MdsE, en hausse de 7,6% (+13,8% à taux de change constants), mais légèrement inférieur aux anticipations des analystes (10,77 MdsE). Les ventes affichent une progression de +6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe. Le constructeur a réitéré ses perspectives financières 2023, à savoir une marge opérationnelle entre 7% et 8%, un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 MdsE avec une marge opérationnelle du groupe au second semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s'élevait à 7,6%.

* bioMérieux (-4,21% à 85,90 euros). Le groupe français réalise un investissement immédiat de 70 millions de livres sterling dans Oxford Nanopore. De plus, bioMérieux a l'intention de procéder à des acquisitions complémentaires d'actions Oxford Nanopore sur le marché secondaire dans la limite de 3,5% du capital émis d'Oxford Nanopore, sous réserve de disponibilité et du prix des actions. Cet investissement, renforce les relations entre les deux sociétés et s'inscrit dans la suite du partenariat annoncé, en avril dernier, par lequel Oxford Nanopore témoignait de sa volonté de s'orienter vers les marchés cliniques. Cette opération soutiendra le développement de produit d'Oxford Nanopore destinés au diagnostic in vitro, conformément à l'engagement de bioMérieux de contribuer à améliorer la santé publique dans le monde. Grâce à cet investissement, les deux sociétés ont l'intention de capitaliser sur la technologie de pointe d'Oxford Nanopore et sur l'expertise de bioMérieux dans les domaines de la R&D, de la réglementation,

* Edenred (-2,88% à 52,56 euros). Le groupe, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, a dégagé un chiffre d'affaires de 634 ME entre juillet et septembre, en hausse de +25%, contre un consensus de 624 ME. La direction vise désormais un Ebitda 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 MdE à 1,09 MdE. Oddo BHF maintient son opinion 'surperformer' sur le titre. Stifel confirme sa position acheteuse.

* Thales (-2,30% à 138,3 euros). Selon Reuters qui cite des "sources proche du dossier", la Commission européenne s'apprête à approuver le rachat de l'activité de signalisation ferroviaire de Thales par Hitachi, si les actifs français et allemands sont cédés. La condition posée correspond aux propositions soumises le mois dernier par Hitachi auprès de la Commission européenne.

* Elior (-1,64% à 1,624 euros). Le titre est sous pression, puisque Barclays a réduit son objectif de cours à 1,7 euro contre 2 euros précédemment et maintient son avis à 'souspondérer'.

* HighCo (-1,36% à 4,35 euros). Après un 1er semestre 2023 en légère hausse (+0,3% PCC), le groupe a affiché une activité quasi-stable au 3e trimestre avec une marge brute de 18,83 ME (+0,1% PCC). Le Digital est en hausse de +0,7%, tiré à nouveau sur le trimestre par les offres promotionnelles dématérialisées. Les activités 'offline' s'affichent en repli de -1,3% sur le T3. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, les activités du groupe s'affichent en légère progression de +0,2% à 57,26 ME. La France représente sur la période 87,2% de la marge brute du groupe, à 49,91 ME. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, la marge brute à l'International est en repli de -1,5% à 7,35 ME et représente 12,8% de la marge brute du Groupe. Portzamparc a abaissé son objectif de 4,8 à 4,5 euros sur le dossier. De son côté, Oddo BHF ('neutre') a réduit la mire de 5,3 à 5 euros.

* Eiffage (-0,86% à 85,42 euros) et Vinci (-0,22% à 100,6 euros). Les deux groupes de BTP pâtissent d'un ajustement de curseur de la part de Barclays. Le broker reste à 'surpondérer' sur Eiffage avec un objectif ramené de 135 à 130 euros. Concernant Vinci, il ajuste son cours cible de 125 à 120 euros ('surpondérer').