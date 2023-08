Clôture à Paris : le doute s'installe

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 recule de -0,94%, au-dessous des 7.200 points. L'indice phare de la place parisienne termine cette séance volatile à 7.191,74 points, dans une ambiance morose au lendemain de la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire des 25-26 juillet aux Etats-Unis. Non sans surprise, les responsables de la réserve fédérale américaine continuent de privilégier la lutte contre l'inflation, créant pour les marchés une incertitude quant à la ligne de politique monétaire de la Banque centrale.

Les marchés temporisent avec les inquiétudes émanant de la situation en Chine, et surtout doutent de la trajectoire des taux aux Etats-Unis après la publication des 'Minutes' de la Fed, hier soir. Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire des 25-26 juillet a en effet montré que la plupart des responsables de la Fed continuent de privilégier la lutte contre l'inflation.

Pour le moment, le consensus en faveur de la fin du mouvement de hausse des taux directeurs américains l'emporte encore, mais la perspective d'une ultime hausse en novembre reprend de la vigueur, les économistes de la FED n'étant pas convaincus que l'inflation soit totalement dans le rétroviseur...

"Les marchés prennent de plus en plus au sérieux la perspective d'une nouvelle hausse de la Fed, les contrats à terme prévoyant désormais 45% de chances d'une nouvelle hausse d'ici la réunion de décembre", souligne Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank AG. "Mais en plus des décisions à venir, il est clair que les investisseurs s'adaptent au fait que les taux pourraient rester à un niveau plus élevé pendant un certain temps".

Dans ce contexte, la place de Wall Street est indécise à 18h. Le S&P500 flanche de -0,11% à 4.399 points. Le Dow Jones glisse de -0,06% à 34.745 points. Le Nasdaq Composite cède -0,54% à 13.402 points.

En Europe, la Banque centrale norvégienne a relevé ses taux ce jeudi, et prépare le terrain à une nouvelle hausse, le mois prochain. La Norges Bank a ainsi décidé d'augmenter son taux directeur de 0,25 point de base afin de le porter à 4%, soit au plus haut depuis 2008.

Côté devises, l'euro faiblit légèrement (-0,13%) face au dollar, s'échangeant 1,0868$.

L'once d'or recule de -0,54% à 1.891$ (1.740 euros). Le Bitcoin flanche autour des 28.000$. Il cède -2,86% à 28.061$.

Les pétroles se reprennent vivement. Le baril de brut WTI bondit +1,78% à 80,68$. Le Brent de mer du Nord prend 1,46% à 84,59$.

Valeurs en hausse

* GTT (+2,23% à 114,6 euros). Le titre bénéficie du soutien de Berenberg, qui relève la mire sur le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL. Le broker confirme sa position acheteuse et porte de 137 à 139 euros son objectif de cours.

* Hitechpros (+1,74% à 17,5 euros). Au titre de l'exercice 2022, la plateforme Internet au coeur de l'IT a décidé de distribuer à ses actionnaires un dividende de 1,25 euro par action, soit un versement total de 2.054.347,50 euros. Le dividende sera payé, le 7 septembre. Par conséquent, la date de détachement du droit ('ex-date') est fixée au 5 septembre. A ce cours de 17,5 euros l'action, le rendement ressort à un peu plus de 7%.

* Sanofi (+1,39% à 97,67 euros). Le laboratoire pharmaceutique est recherché après une note de Citi qui a porté son objectif de cours de 110 à 138 euros, tout en confirmant son avis à 'achat'. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 17 analystes sont à 'achat', 9 sont à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 111,59 euros.

* TotalEnergies (+0,78% à 56,76 euros). Bernstein a ajusté la mire de 55 à 53 euros ('performance de marché').

* Valneva (+0,6% à 6,02 euros). L'entreprise nantaise a annoncé un accord visant à augmenter de 100 M$ le montant en principal de l'accord existant de financement par emprunt avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed. Cette augmentation de financement donnera à Valneva un accès immédiat à 50 M$, avec 50 M$ supplémentaires disponibles à la discrétion de la société jusqu'au 31 décembre 2023. Cet apport supplémentaire sera investi dans la R&D et dans la préparation du lancement commercial potentiel du candidat vaccin de Valneva contre le chikungunya.

Valeurs en baisse

* Maurel et Prom (-4,52% à 4,606 euros). Après avoir flambé de presque 20%, hier, grâce à son acquisition en Afrique, le titre pâtit aujourd'hui d'un retour de papier.

* Worldline (-3,51% à 30,76 euros). Le titre est plombé par Adyen qui décroche de 38,98% à Amsterdam. Le spécialiste néerlandais du paiement électronique a dévoilé des comptes semestriels en retrait et inférieurs aux attentes du marché. L'Ebitda est ressorti à 320 ME (356,3 ME un an plus tôt) pour des revenus nets de 739,1 ME (+21%). Le consensus tablait respectivement sur 378,5 ME et 776,5 ME. La marge d'Ebitda a atteint 43% (59% sur la même période de l'exercice précédent). La firme a expliqué ce repli de ses comptes par la hausse des embauches, des salaires et la dépréciation de stocks.

* Ipsen (-2,72% à 118,1 euros). Le laboratoire a annoncé l'approbation par les autorités réglementaires américaines (Food and Drug Administration, FDA) de Sohonos (capsules de palovarotène) en tant que rétinoïde indiqué pour la diminution du volume de nouvelles ossifications chez l'adulte et l'enfant âgé de 8 ans et plus pour les filles et de 10 ans et plus pour les garçons atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

En juillet 2023, la commission européenne n'avait pas accordé d'autorisation de mise sur le marché pour palovarotene. Sohonos (capsules de palovarotène) est actuellement autorisé chez les patients éligibles aux Etats-Unis et au Canada et a obtenu une approbation conditionnelle aux Emirats arabes unis.

Sohonos est un médicament oral qui se caractérise par une sélectivité particulière pour le sous-type de récepteur gamma de l'acide rétinoïque, important régulateur du développement du squelette et d'os ectopique dans la voie de signalisation des rétinoïdes. Ce médicament est un médiateur des interactions entre les récepteurs, les facteurs de croissance et les protéines dans la voie de signalisation des rétinoïdes, ayant pour but de réduire les nouvelles formations osseuses anormales (OH).

Avec cette approbation, la FDA a également émis un bon d'examen prioritaire pour les maladies pédiatriques rares. Ce bon peut être utilisé pour des demandes ultérieures de médicaments qui ne pourraient pas bénéficier d'un examen prioritaire.

* ArcelorMittal (-1,23% à 24,09 euros). L'aciériste pourrait passer à l'offensive sur US Steel. Le second sidérurgiste mondial examine la possibilité d'une offre sur l'Américain, déjà convoité par d'autres sociétés. Cette hypothèse fait l'objet de discussions entre ArcelorMittal et ses banquiers d'investissement et rien n'indique qu'elle se concrétisera.

US Steel a annoncé, dimanche, étudier ses options stratégiques après avoir rejeté une offre de rachat du sidérurgiste rival Cleveland-Cliffs le valorisant à environ 7,3 Mds$, offre qu'il a qualifiée de "déraisonnable". Le groupe industriel non coté Esmark a ensuite proposé, lundi, de racheter US Steel pour 7,8 Mds$.

* Air France (-1,57% à 1,411 euro). La compagnie aérienne française prolonge la suspension de ses liaisons vers le Mali et le Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien nigérien par la junte au pouvoir et la dégradation des relations entre Paris et Bamako. Air France ne devrait pas relier les deux pays africains au moins " jusqu'au 31 août inclus". La desserte du Niger reste suspendue "jusqu'à nouvel ordre".

* Alstom (-1,29% à 25,17 euros). Goldman Sachs a revalorisé Alstom de 22,5 à 24 euros en maintenant un avis 'neutre' sur le titre.

* Stellantis (-1,12% à 16,47 euros). Le constructeur automobile et Controlled Thermal Resources Holdings Inc. (CTR) annoncent un investissement de plus de 100 M$ consenti par Stellantis pour le développement du projet Hell's Kitchen de CTR, le plus grand projet de lithium géothermique au monde, avec une capacité totale de production de ressources de 300.000 tonnes par an en équivalent de carbonate de lithium. Le lithium produit à Hell's Kitchen permettra aux véhicules électriques de Stellantis d'être éligibles aux primes à la consommation de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act - IRA).

En outre, les deux entreprises ont étendu le contrat d'approvisionnement initial, qui prévoit désormais la production par CTR de 65.000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté (LHM) par an pour la fabrication de batterie, durant les 10 ans de l'accord. Cette nouvelle entente intègre l'accord d'approvisionnement en lithium original signé par les deux entreprises en juin 2022, pour la fourniture de 25.000 tonnes de LHM par an. L'approvisionnement en hydroxyde de lithium monohydraté pour batterie par CTR devrait démarrer en 2027 pour Stellantis. L'entreprise prévoit de créer 480 emplois dans le secteur du bâtiment par le biais de conventions collectives complètes, et jusqu'à 940 emplois directement liés au projet lorsque celui-ci sera pleinement actif.

* Groupe ADP (-0,9% à 120,6 euros). Le gestionnaire d'aéroports a fait part d'un trafic total de 34,2 millions de passagers au mois de juillet, en hausse de 16,4% par rapport à la même période de 2022. Ce trafic équivaut à 98,6% de celui de juillet 2019, dernière base de comparaison avant la pandémie de Covid. Le trafic des aéroports parisiens (Orly et Charles de Gaulle) était en hausse 7,5%, à 9,8 millions de passagers en juillet, soit 92,8 % du trafic de 2019. Depuis le début de l'année, le trafic total progresse de 27,6% à près de 190 millions de passagers dont +22,6% pour les aéroports parisiens à près de 57 millions de passagers.

* Air Liquide (-0,53% à 160,7 euros). Le champion français des gaz industriels et médicaux fait l'objet d'une note de Morgan Stanley. Dans une approche de 'pondération en ligne', le broker ajuste le curseur sur Air Liquide portant son ambition de 148 à 153 euros.

Les 5 dossiers les plus délaissés du CAC40 sont Worldline (-3,51% à 30,76 euros) avec Dassault Systemes (-3,34% à 35,73 euros), et les valeurs du luxe avec Hermès International (-2,71% à 1.875 euros) et LVMH (-2,22%% à 785,10 euros). Ces dernières trébuchent avec la fragilité des données macroéconomiques chinoises. Schneider Electric flanche de -2,35% à 154,64 euros dans la dernière heure de cotations.