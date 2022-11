Clôture à Paris : le CAC40 termine à l'équilibre

(Boursier.com) — En baisse à l'ouverture et dans la matinée, la bourse de Paris termine à l'équilibre, avec un CAC40 à 6.416 points. En séance, l'indice parisien a évolué entre un plus bas de 6.363,7 points et un plus haut de 6.442,41 points.

Peu de données macro-économiques sont attendues cette semaine. Toutefois la zone euro envoie aujourd'hui des signaux positifs. Le moral des investisseurs s'est amélioré pour la première fois en 3 mois. L'indice de confiance s'est établi pour novembre à -30,9 points (-31,8 en octobre), ressortant nettement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur -35.

En Allemagne, la production industrielle a augmenté plus fortement que prévu en septembre, malgré les difficultés des secteurs demandeurs en énergie et la persistance de goulots d'étranglement. La croissance de la production industrielle allemande est de +0,6% en septembre par rapport à août (+0,2% attendu). La production dans les activités à forte intensité énergétique a reculé de -0,9%.

En Grande-Bretagne, le ministre britannique des Finances, confronté à un trou budgétaire d'environ 50 milliards de livres sterling (environ 57 MdsE), devrait proposer de tailler dans les dépenses publiques à hauteur de 30 Mds£ et de procéder à des hausses d'impôts pour un montant d'environ 20 Mds£. Le Guardian a rapporté, dimanche, que les versions préliminaires du programme budgétaire de Jeremy Hunt envisageaient jusqu'à 35 Mds£ d'économies de dépense publique et environ 25 Mds£ de hausses d'impôts. Ce lundi, le Financial Times a évoqué des montants de 33 Mds£ et 21 Mds£ respectivement pour ces deux postes. Le resserrement budgétaire, envisagé par le gouvernement britannique, vise à réduire la dette publique britannique à moyen terme tout en reconstituant les amortisseurs budgétaires du pays.

Aux Etats-Unis, dans le contexte d'élections de mi-mandat périlleuses pour Biden, Wall Street est volatile et indécise. Le S&P500 gagne maintenant +0,12% à 3.774 points. Le Dow Jones prend +0,57% à 32.587 points. Le Nasdaq est plus fébrile, en léger recul de -0,15% à 10.459 points.

Le WTI est maintenant en hausse de +0,5% à 93,06$ alors que le baril de Brent marche à nouveau en direction des 100$, sur un gain de +0,17% à 99,92$.

L'euro se raffermit de +1,41%, à parité avec le dollar puisque posé à 1,0012.

L'once d'or cède -0,29% à 1.676,39$ (1.678,15 euros). Le Bitcoin redonne -2,17% à 20.724$ (20.746,36 euros).

Valeurs en hausse

* Technip Energies (+4,85% à 14,58 euros). Le groupe pointe en 3e position du SBF120, dopé par une note de Jefferies qui a relevé de 15 à 17 euros son objectif de cours tout en restant à 'Achat' sur le dossier.

* Faurecia (+4,18% à 15,21 euros). L'équipementier automobile prolonge son rebond de vendredi avec une nouvelle belle avancée. Le dossier bénéficie de plusieurs recommandations d'analystes. Le titre avait décroché car les investisseurs ont toujours peu d'appétit pour les équipementiers automobiles et notamment les plus endettés d'entre eux à l'image de Faurecia.

* Renault (+3,77% à 31,77 euros). Le constructeur automobile termine en tête du CAC40 à la veille d'une journée investisseurs très attendue. Renault va détailler aux investisseurs son projet de séparation de ses activités de véhicules électriques avec les moteurs à combustion, ainsi que de nouveaux objectifs financiers à moyen terme lors de son CMD organisé mardi. Le constructeur au losange viserait une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour son activité de véhicules électriques. Citant une personne proche du dossier, l'agence a précisé que Renault pourrait introduire en bourse sa branche dédiée aux VE et aux logiciels l'année prochaine même si les plans pourraient encore évoluer. La scission d'Ampère est au coeur des discussions entre Renault et son partenaire japonais Nissan Motor alors que les deux sociétés cherchent à remodeler leur alliance de plus de 20 ans. Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans l'activité de véhicules électriques de Renault.

* Manitou (+2,71% à 20,5 euros). Le spécialiste de fabrication et de commercialisation de matériels de manutention et d'élévation a annoncé l'acquisition de l'intégralité des parts de la société italienne GI.ERRE, spécialisée dans les activités de service pour les produits Manitou. Avec ce rachat, Manitou renforce la qualité de service apportée à ses clients dans cette région. La société GI.ERRE gère en effet sur son site de Castelfranco en Italie, de nombreuses activités telles que l'entretien et la maintenance des machines, la location, ainsi que la finalisation de certains modèles sur mesure. La société couvre la région Emilie-Romagne (Italie) où Manitou Group est déjà bien implanté avec un site de production dédié aux gammes de chariots télescopiques rotatifs et à fort tonnage, à la conception d'accessoires, ainsi qu'un centre logistique international de pièces de rechange. GI.ERRE a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 3,6 millions d'euros pour un effectif de 14 salariés. Portzamparc évoque une "petite acquisition d'un point de vue CA mais intéressante pour le renforcement de l'écosystème du groupe dans la région". Le broker rete à 'Achat' sur le dossier en visant un cours de 27 euros.

* TF1 (+2,82% à 6,73 euros). Le groupe de médias et Canal+ ont trouvé un accord renouvelant sur le long terme, à partir de ce lundi 7 novembre, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que leurs services de rattrapage. Les abonnés aux offres du groupe Canal+ et utilisateurs TNTSAT vont donc retrouver à partir d'aujourd'hui l'ensemble des programmes en live et en replay de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

* Sensorion (+2,85% à 0,506 euro). Le titre était animé toute la séance. La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation de maladie pédiatrique rare au programme le plus avancé de thérapie génique de la Société, OTOF-GT, une thérapie génique prévue pour le traitement de la perte auditive liée au gène de l'otoferline. Le programme de développement du produit de thérapie génique de Sensorion, OTOF-GT, vise à restaurer l'audition de patients atteints de déficience en otoferline, l'une des formes les plus fréquentes de surdité congénitale. La protéine de l'otoferline est de grande taille et est délivrée à l'aide de deux vecteurs standards de thérapie génique dans l'oreille interne, elle est ensuite ré-assemblée dans les cellules cibles. Les patients présentant des mutations liées à un déficit en otoferline souffrent d'une perte d'audition neurosensorielle prélinguale non syndromique sévère à profonde. La déficience en otoferline pourrait être responsable de près de 8% de tous les cas de déficience auditive congénitale et environ 20.000 personnes sont concernées aux Etats-Unis et en Europe.

* AXA (+2,22% à 26,49 euros). L'assureur engage bien la semaine, porté par sa dernière publication trimestrielle ainsi que par plusieurs notes favorables d'analystes. La SocGen a réitéré son avis 'achat' tout en ajustant sa cible de 32,5 à 31,9 euros alors qu'UBS a relevé à 'acheter' son conseil sur la valeur, avec un objectif rehaussé de 27,6 à 32,9 euros. UBS met en avant le programme de rachat d'actions, la solidité de son bilan et la confiance dans les perspectives de la division Axa XL.

* Esker (+1,25% à 130 euros). Le titre de l'éditeur de logiciels est soutenu par une note de Stifel qui a démarré le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et 155 euros dans le viseur. De retour sur des niveaux de valorisation attractifs, porté par la tendance à la digitalisation et un modèle SaaS particulièrement solide, Esker affiche le meilleur ratio croissance/rentabilité de son industrie, souligne le broker. Ce dernier pense qu'Esker devrait profiter de sa résistance à la récession pour surperformer le marché...

* Saint-Gobain (+1,04% à 42,14 euros). Dans un environnement fortement inflationniste, le groupe anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières "légèrement supérieure à 3 MdsE en 2022 par rapport à 2021". Cette inflation concerne à la fois les matières premières, les transports et le coût de l'énergie, particulièrement en Europe... Le groupe dispose de couvertures pour le gaz naturel et l'électricité, à hauteur d'environ 80% de ses besoins pour l'année 2022 et d'environ 60% pour l'année 2023. La facture énergétique de Saint-Gobain devrait s'élever à près de 2,5 milliards d'euros en 2022. Le management reste toutefois confiant quant à sa capacité à compenser l'augmentation de ses coûts en 2022, et d'aborder 2023 dans une bonne position. Citigroup a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et que Berenberg a ajusté son objectif de cours à 52 euros...

* Worldline (+0,87% à 43,94 euros). Le groupe a annoncé la signature d'un accord ferme concernant l'acquisition des activités d'acquisition commerçants de Banco Desio, et la mise en place d'un partenariat commercial visant à tirer parti du réseau bancaire de Banco Desio pour distribuer les produits et services de paiement de Worldline aux commerçants clients de la banque en Italie.

Valeurs en baisse

* Makheia (-24,47% à 0,115 euro). Le titre perd près du quart de sa capitalisation boursière. Il décroche après avoir précisé son projet de fusion avec NetMedia. Celui-ci s'accompagne d'une émission obligataire dont le montant nominal de l'emprunt de 280 kE sera souscrit par NetMedia. Le taux de dilution maximum en cas de conversion de toutes les OC est de 3,97% sur la base du capital avant émission.

Mastrad (-16,11% à 0,085 euro). Le groupe décroche après avoir publié un chiffre d'affaires semestriel de 6,98 ME, en baisse de -27% par rapport à la première moitié de l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation est en perte de -1,45 ME sur le semestre et le résultat net ressort à -1,21 ME. "Les résultats du semestre écoulé ne sont pas conformes aux attentes du fait de grandes difficultés d'approvisionnement dans nos usines, que ce soit en matières premières (acier, silicone...) ou en composants électroniques. De même, les fortes tensions et renchérissement sur notre chaîne logistique ont sérieusement ralenti et renchéri le coût de nos livraisons. Nous avons pu néanmoins adapter nos tarifs, afin de compenser partiellement la hausse des coûts, limitant ainsi la baisse de l'Ebitda", déplore le groupe. La trésorerie du groupe s'élevait à 383 KE au 30 juin.

* Orpea (-2,88% à 8,15 euros). Le titre du spécialiste de la dépendance est à nouveau sous pression dans l'attente de la présentation du plan de transformation, le 15 novembre, date à laquelle la première réunion avec les créanciers doit également se tenir. L'agence Bloomberg a révélé au cours du week-end que l'exploitant de maisons de retraite recherche près de 2 milliards d'euros auprès d'investisseurs. Citant des personnes proches du dossier, Bloomberg croit savoir qu'une injection de capital représenterait probablement environ les deux tiers du montant, le reste provenant d'une nouvelle dette garantie de premier rang. Le groupe cherche à restructurer 9,5 MdsE de dette après avoir reçu l'approbation du tribunal la semaine dernière pour négocier avec les créanciers dans le cadre d'une "procédure de conciliation à l'amiable ouverte". Orpea a indiqué qu'il pourrait avoir besoin de convertir 4,3 MdsE de dette non sécurisée en fonds propres et de modifier d'autres instruments de dette dans le cadre de sa restructuration.

Par ailleurs, "L'Agefi" a révélé que Mirova, la filiale ESG de Natixis IM, est sortie du capital d'Orpea à la suite de l'annonce du plan de conciliation le 26 octobre. Dans un entretien accordé à l'agence, Hervé Guez, le directeur des gestions de Mirova, explique avoir décidé d'immédiatement liquider l'ensemble de ses positions sur le titre à la suite de cette information. " La cession de notre participation d'un peu moins de 4% du capital s'est faite sur le marché, les 26 et 27 octobre au prix moyen de 8 euros ", a précisé le dirigeant.

* Vinci (-2,09% à 93,99 euros). Le groupe de BTP a confirmé la convocation, le 9 novembre, par le juge d'instruction de Nanterre, de sa filiale Vinci Construction Grands Projets en vue d'une éventuelle mise en examen dans le cadre d'une plainte datant de 2015. "Depuis 2015, Vinci n'a cessé de réfuter vigoureusement les allégations portées à son encontre concernant des chantiers au Qatar menés par l'entreprise QDVC, dans laquelle Vinci Construction Grands Projets détient une participation de 49%". Vinci rappelle qu'une première plainte déposée en 2015 a été classée sans suite en janvier 2018 et rappelle "son engagement de longue date non seulement à respecter les droits humains mais à chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs intervenant sur ses chantiers partout dans le monde". Vinci travaille en étroite collaboration avec des organisations internationales indépendantes pour prévenir les risques d'atteinte aux droits humains.

* Société Générale (-2,12% à 23,59 euros). Oddo BHF a ajusté le curseur de 32 à 33 euros ('neutre') et la Deutsche Bank a revalorisé Sociéte Générale de 34 à 37 euros ('achat').

* Imerys (-1,14% à 39,76 euros). Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie aborde une nouvelle phase de son développement avec l'ambition d'atteindre une croissance organique de 3 à 5% par an en moyenne entre 2023 et 2025, grâce à des investissements stratégiques dans des marchés à forte croissance, alignés sur trois grandes tendances : la mobilité verte et l'énergie, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys confirme sa prévision d'Ebitda courant pour l'ensemble de l'exercice 2022. Le Groupe a pour ambition de faire progresser sa marge d'Ebitda courant de 16,5% en 2022 à 18-20% en 2025 grâce à une croissance organique plus élevée, l'augmentation de la contribution des investissements stratégiques, et l'amélioration continue des coûts et de l'efficience opérationnelle à travers les programmes d'optimisation des achats et des opérations industrielles.

* Transgene (-0,82% à 1,946 euro). Au cours des 9 premiers mois de 2022, les produits opérationnels de Transgene se sont élevés à 8,4 ME (6,8 ME en 2021). Les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 3 ME au cours des 9 premiers mois de 2022 (1,6 ME sur la même période en 2021). La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants représentent 36,3 ME au 30 septembre (49,6 millions d'euros au 31 décembre 2021). Au cours des 9 premiers mois de 2022, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 13,3 ME (incluant l'encaissement de 8 M$ reçu au titre de la première option de licence exercée par AstraZeneca fin 2021), contre une consommation de trésorerie de 18,7 ME pour la même période en 2021 (hors augmentation de capital). Transgene dispose d'un horizon de trésorerie jusqu'à fin 2023.

* Thales (-0,68% à 124,5 euros). Le spécialiste d'électronique de défense pâtit d'un ajustement de recommandation de JP Morgan qui passe de "surpondérer" à "neutre". De son côté, Redburn a repris le suivi à l''achat' et Oddo BHF avait précédemment remonté le curseur sur le dossier de 134 à 139 euros, tout en restant 'neutre' dans la foulée d'un point trimestriel meilleur qu'anticipé par les analystes... Sur les trois mois clos fin septembre, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a enregistré un chiffre d'affaires de 4,04 MdsE, en hausse de 8,5%, porté par la demande de systèmes de cybersécurité. A fin septembre, les revenus atteignent 12,3 MdsE, en hausse de 6,4% sur une base organique (+9,6% en variation totale), tandis que les prises de commandes ressortent à 15,4 MdsE, en hausse de 41% en organique (+45% en publié). Le management anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette fixée en juillet, comprise entre 17,2 et 17,6 MdsE.