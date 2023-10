Clôture à Paris : le CAC40 temporise avec le luxe

(Boursier.com) — Ce mercredi, la Bourse de Paris est demeurée sous pression toute la séance, au lendemain d'un gros rebond de plus de 2%. La séance a été tendue en raison d'une publication mitigée de LVMH, la plus importante capitalisation de la place parisienne. Avec les valeurs du luxe, le groupe de Bernard Arnault a été depuis le début l'année l'un des principaux animateurs de la cote parisienne. Aussi, le petit rhume sectoriel a aujourd'hui pesé sur la tendance.

En clôture de marché, le CAC40 recule de -0,44% revenant à 7.131 points. L'indice phare de la place a testé ses appuis des 7.100 pts, tombant en matinée à 7.080 pts avant de se reprendre avec régularité en dépit de quelques hésitations dans la dernière heure de cotation.

Hier, le marché s'était sans doute trop empressé de valider par une hausse de +2,01%, les propos accommodants de dirigeants de la Fed quant aux hausses de taux à venir. Le marché n'oublie pas pour autant les fondamentaux de l'économie, puisque d'importantes données sur l'inflation et les prix à la production doivent être dévoilées cette semaine, ainsi que le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed. L'évolution des combats entre Israël et le Hamas est particulièrement suivie des investisseurs, puisqu'elle est source de volatilité et d'incertitude sur les prix du pétrole, notamment en cas d'extension du conflit aux pays du Moyen-Orient.

Du côté de la macroéconomie, les données publiées sur l'inflation allemande aux normes européennes IPCH sont plutôt rassurantes. Selon l'office fédéral des statistiques en Allemagne, elle aurait ralenti en septembre pour atteindre 4,3% sur un an. Les prix à la consommation allemands harmonisés et comparables à ceux des autres pays de l'Union européenne ont augmenté de 6,4% en glissement annuel en août.

Outre-Atlantique, Wall Street reste stoïque face aux mauvais chiffres de l'inflation des prix à la production. A 18h, le S&P 500 cède un petit -0,02% à 4.357 pts. Le Dow Jones redonne -0,12% à 33.699 pts. Le Nasdaq s'adjuge +0,23% à 13.593 pts...

Pétroles et devises

Après l'incursion du Hamas en territoire israélien durant le week-end, et de possibles tensions sur l'offre, le prix du baril du pétrole avait flambé. L'effet déclenchement de conflit s'est légèrement estompé, hier. Aujourd'hui, les pétroles poursuivent leur tendance au reflux, dans une énorme volatilité. Le WTI décroche à 18h de -2,2%, revenant à 84,07$ alors que le baril de Brent abandonne -1,92%, à 86$.

L'Arabie saoudite et la Russie, les deux premiers exportateurs de pétrole, doivent discuter de la situation du marché pétrolier et des prix du pétrole dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Les deux pays avaient coordonné des réductions d'offre ces dernières années, afin de soutenir les prix du marché de l'or noir. L'Arabie saoudite a indiqué, ce mardi, travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour empêcher l'escalade de la situation à Gaza et dans les zones voisins. Le pays a réaffirmé soutenir les efforts visant à stabiliser les marchés pétroliers.

L'euro est stable, s'échangeant 1,0613 face au billet vert.

L'once d'or s'apprécie encore de 0,63% à 1.873$ (1.764 euros). Le Bitcoin passe au-dessous des 27.000$.

Valeurs en hausse

* Euroapi (+11,04% à 5,56 euros). Après son décrochage de 59% hier et une capitalisation boursière qui avait fondu d'environ 40 ME sur la séance, le titre enregistre un beau rebond dans un volume 3,19% de capital échangé. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques a prévenu, hier, d'un ralentissement d'activité et table désormais sur une croissance annuelle comprise entre +3% et +5% (+7% à +8% précédemment). Euroapi explique ce ralentissement par des ventes plus faibles que prévu au 4e trimestre pour l'activité CDMO ou par des programmes de réduction des stocks chez certains clients pour API Solutions. La marge de Core Ebitda devrait désormais se situer entre 9% et 11% (12,5 % et 13,5% attendu précédemment). Les objectifs en matière d'investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 ME.

Hier, Morgan Stanley ('pondération en ligne') a ramené de 13 à 10,5 euros son objectif de cours sur Euroapi. Pour sa part, Oddo BHF a dégradé le dossier à 'neutre' et coupé son objectif de 15,1 à 11,8 euros.

* Thales (+2,66% à 139 euros). L'armée américaine a commandé plus de 7.000 Combat Net Radios (CNR) RT-2129 basées sur la technologie IMBITR (Improved Multiband Inter/Intra Team Radio). Il s'agit de la 2e commande dans le cadre d'un contrat pluriannuel IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity). Les Etats-Unis démontrent ainsi leur confiance dans la capacité de Thales à fournir des radios de nouvelle génération dans le cadre de l'effort de modernisation du réseau de l'armée.

* Stellantis (+2,17% à 18,93 euros) et Renault (+1,99% à 37,46 euros). Les deux constructeurs automobiles prennent la tête du CAC40. Oriane Chenain, sous-directrice à la Direction générale des entreprises du ministère de l'Economie, a indiqué que le volume des véhicules électriques qui bénéficieront du bonus écologique selon les nouvelles règles sera "encore extrêmement important". La quasi-totalité des véhicules produits en Europe, et également certains fabriqués en Asie, seraient éligibles au bonus.

Pour sa part, Stellantis a indiqué que le groupe s'associe à Samsung SDI pour la construction de leur 2e usine commune de batteries pour véhicules électriques, dans l'Etat d'Indiana aux Etats-Unis. Cette nouvelle usine, dont le démarrage est prévu début 2027, aura une capacité de production annuelle de 34 gigawattheures (GWh). La coentreprise prévoit d'investir plus de 3,2 Mds$ (2,8 MdsE) et de créer 1.400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs. Rappelons que la construction de la première gigafactory StarPlus Energy a déjà débuté. Son démarrage est prévu début 2025, avec une capacité de production annuelle de 33 GWh.

La Deutsche Bank ('achat') a revalorisé son objectif de cours sur Stellantis, de 34 à 38 euros.

* Accor (+2,03% à 32,19 euros). L'annonce par le groupe hôtelier d'un plan de rachat d'actions de 400 millions d'euros est un signe encourageant de la part de la firme, tant en termes de croissance des bénéfices que de preuve d'une allocation disciplinée du capital, selon Morgan Stanley. Le programme est conforme au plan du CMD visant à restituer 3 MdsE aux actionnaires d'ici 2027, répartis à parts égales entre rachats et dividendes, souligne la banque, à 'surpondérer' sur la valeur.

Hier, le groupe hôtelier avait déjà indiqué avoir finalisé avec succès le refinancement de son capital hybride, lancé le 2 octobre. L'opération a permis le rachat partiel de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de l'année 5,25, et portant intérêt à taux fixe puis à taux variable 'reset'. Le montant racheté est de 442 ME. A la suite de la finalisation et du dénouement de l'offre de rachat prévus le 12 octobre, plus de 75% du montant initial des obligations existantes auront été rachetés par Accor. Jefferies ('sous-performer') a rehaussé, hier, sa cible sur Accor de 25 à 28 euros.

* Air France (+0,50% à 12,10 euros). Le groupe aérien se reprend encore. Clouée au tarmac lundi, avec le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, l'action avait rebondi de +5,57%, hier. Aujourd'hui, le marché se projette dans les estimations de l'ACI Europe -association des sociétés aéroportuaires- qui a publié, ce mercredi, un rapport indiquant que le trafic aérien des aéroports européens devrait revenir en 2024 à ses niveaux d'avant Covid.

Air France doit publier, le 27 octobre, ses résultats du 3e trimestre. Un analyste a d'ores et déjà confirmé son opinion 'neutre' tout en ramenant son cours cible de 17,5 à 16 euros.

* Eurazeo (+0,09% à 56,35 euros). A travers son fonds de capital-risque dédié à l'assurtech géré pour le compte de BNP Paribas Cardif, Eurazeo effectue un investissement dans InsuranceDekho, principal acteur de l'assurtech en Inde. L'investisseur long terme français se positionne aux côtés du Mitsubishi UFG Financial Group, de nouveaux investisseurs et d'autres investisseurs historiques. Ce financement de série B, à hauteur de 60 M$, est une combinaison de fonds propres et de dettes. Il marque un important jalon pour l'entreprise.

Valeurs en baisse

* Maisons du Monde (-9,91% à 5,50 euros). Le titre est toujours en délicatesse à la suite du très attendu mais plus fort que prévu avertissement sur résultat de la société. Bryan Garnier a réduit ses estimations de chiffre d'affaires pour 2023-2025 de 3% et celles d'EBIT de 30%, avec un cours cible ramené de 9 à 7 euros. Même avec une performance boursière de -52% depuis le début de l'année, le groupe n'est pas jugé si bon marché tandis que le courtier anticipe un potentiel point d'inflexion qu'à partir du premier trimestre 2024 avec un environnement de consommation français stabilisé et la présentation du nouveau plan stratégique. Exane BNP Paribas a par ailleurs dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant sa cible de 12 à 7 euros.

* LVMH (-6,46% à 686,1 euros). Une fois n'est pas coutume... Au lendemain d'une publication jugée décevante par les investisseurs, la maison de luxe décroche en Bourse. Elle constitue, de loin, la plus forte baisse du CAC40.

Comme anticipé, le numéro 1 mondial du luxe a vu sa croissance ralentir au 3e trimestre alors que le marché espérait un peu mieux de la part d'un acteur qui avait habitué à surperformer au cours des dernières années.

Sur le trimestre clos fin septembre, le propriétaire des maisons Dior, Louis Vuitton et Tiffany a enregistré des revenus de 19,96 MdsE, en hausse de +1,1% sur un an, avec une croissance organique de +9%, là où le consensus 'Bloomberg' tablait sur près de +12%. La division phare du groupe, la mode et maroquinerie, a réalisé une croissance interne de 9%, légèrement inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 11,2%. L'activité Vins et Spiritueux a davantage déçu avec des ventes en repli de 14% sur le trimestre (-2,8% attendu), toujours impactée par un nette dégradation des ventes de cognac qui souffre d'un environnement économique plus difficile aux Etats-Unis, d'une normalisation de la demande post-Covid et d'un niveau de stock encore élevé chez les revendeurs. LVMH n'a pas fourni de prévisions chiffrées pour les mois à venir mais s'est déclaré confiant dans la poursuite de sa croissance. Le groupe compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial du luxe.

Le dossier LVMH fait l'objet de maints ajustements d'objectifs de la part d'analystes... Ainsi, la Deutsche Bank ('conserver') réduit son objectif de cours de 815 à 805 euros. SocGen ('achat') revient de 846 à 812 euros. MedioBanca ('surperformer') ne vise plus que 897 euros (935 euros précédemment). Goldman Sachs ('achat') ajuste également son objectif de 965 à 950 euros. SBG Securities dégrade LVMH à 'conserver' et vise 810 euros.

* Christian Dior (-4,68% à 671,50 euros). La maison-mère de LVMH a publié sur 9 mois une croissance organique de 14% de ses ventes par rapport à la même période de 2022. Toutes les activités présentent une croissance organique soutenue des ventes sur la période à l'exception des Vins et Spiritueux qui font face à une base de comparaison élevée. Pour le 3e trimestre, la croissance organique des ventes s'établit à 9%. Le groupe Christian Dior se dit confiant dans la poursuite de sa croissance. Il poursuivra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques

* La publication de LVMH affecte assez logiquement les autres groupes du secteur. Hermès International redonne -1,50% à 1.751 euros. Dans le secteur des cosmétiques, L'Oréal tangue de -0,24% à 396,8 euros. Dans le domaine des spiritueux Rémy Cointreau recule de -0,22% à 112,60 euros. Barclays ('souspondérer') a coupé son objectif de cours de 128 à 111 euros

* Kering, qui publiera le 24 octobre, recule -1,42% à 427,95 euros. Le groupe subit de nouveaux ajustements. RBC ('surperformer') abaisse son objectif de 560 à 555 euros. Citi ('achat') réduit le curseur de 695 à 617 euros

* Forvia (-3,08% à 17,61 euros). L'actualité autour de l'équipementier automobile est marquée par une note d'Oddo BHF qui a dégradé le titre à 'neutre' après le 'rerating' significatif de cette année. L'analyste adopte un scénario plus prudent sur 2024 sur le segment des équipementiers.

Dans le secteur, Michelin (-0,30% à 29,48 euros) est également à la peine avec Valeo (-3,47% à 14,34 euros).

* Scor (-0,75% à 29,10 euros) : MedioBanca a dégradé à 'neutre' le groupe de réassurance et vise 33 euros sur le dossier.