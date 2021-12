Clôture à Paris : le CAC40 se tasse après un nouveau record historique

(Boursier.com) — Malgré un début de séance optimiste l'amenant sur un nouveau record historique de 7.201,65 points, le CAC40 s'est rapidement montré hésitant avant de consolider, en début d'après-midi. L'indice phare de la place parisienne a finalement terminé sur un recul de -0,27% à 7.161 points, dans un contexte d'actualité d'entreprise toujours très calme.

Le chiffre vertigineux de 208.000 nouvelles contaminations au variant Omicron enregistrées en 24h ne semble pas perturber outre mesure les intervenants de marché, qui au contraire espèrent la prolongation des mesures accommodantes de politique monétaire.

Les indices américains résistent également assez bien à la vague de contaminations du variant Omicron. Ils s'inscrivent néanmoins en ordre dispersé... Le Dow Jones gagne +0,11% à 36.439 pts. Le S&P 500 est stable à 4.786 pts alors que le Nasdaq recule de 0,3% à 15.735 points.

Le pétrole WTI gagne cède maintenant -0,39% à 75,78$. Le baril de Brent cède -0,8% à 78,47$.

L'once d'or cède -0,5%, sur les 1.803$. La parité euro / dollar s'inscrit à 1,1339$.

VALEURS EN HAUSSE

* Audiovalley (+15,7% à 3,39 euros). Les services de pointe de Targetspot, filiale d'AudioValley, ont considérablement étendu leur présence mondiale en 2021, permettant à des acteurs de renom de monétiser les contenus en ligne et d'optimiser la gestion des publicités audio digitales : Dailymotion, Deezer, RFI, Skyrock, Gaana... Ainsi, 11 contrats majeurs ont été signés cette année.

* Figeac Aéro (+3,16% à 5,88 euros). Au titre du 1er semestre 2021/22, Figeac Aéro affiche un chiffre d'affaires de 119,9 ME en progression de +27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 81,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 98 ME tire la croissance globale (+30% en publié et +33,8% à pcc) et les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 21,9 ME (+15,3% en publié et 16,9% à pcc). La perte nette semestrielle est réduite à 21,9 ME. Le groupe réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs suivants sur l'exercice 2021/22 : CA entre 250 et 300 ME, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%, Ebitda courant à 2 chiffres et free cash-flows positifs.

* En tête du CAC40, Teleperformance (+1,65% à 394,4 euros) acquiert le groupe américain Senture pour 400 millions de dollars (valeur d'entreprise), une opération "intégralement financée par dette bancaire", a précisé le groupe dans un communiqué. Senture, un acteur majeur de la gestion des processus métiers (Business Process Outsourcing ou BPO) auprès des administrations aux Etats-Unis, était jusqu'ici détenu par Kingswood Capital Management, une société américaine d'investissement basée à Los Angeles en Californie. Senture, fondé en 2003 et basé à London dans le Kentucky, a dégagé un chiffre d'affaires annuel de 192 millions de dollars US et une marge d'Ebitda ajusté de 16% (supérieure à celle de Teleperformance), selon les estimations pour 2021.

* Neovacs va regrouper ses actions par 10.000. Ce regroupement sera réalisé le 1er février 2022, par échange obligatoire des actions anciennes (code ISIN FR0004032746) contre des actions nouvelles (code ISIN FR00140077X1), à raison de 1 action nouvelle de 1 euro de valeur nominale pour 10.000 actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale. Le nombre d'actions ordinaires composant le capital de la société, et en circulation sur Euronext Growth Paris, sera porté de 19.910.524.274 à 1.991.052. Il est précisé que les actions anciennes cesseront de coter le 1er février 2022, et seront alors remplacées par les actions nouvelles regroupées.

VALEURS EN BAISSE

* Bien orientées hier, les valeurs pétrolières se tassent... Vallourec (-1,97%), CGG (-3,36%) et TechnipFMC (-2,52%) reculent. De même, TotalEnergies redonne 1,1% à 44,75 euros.

* Neoen (-0,58% à 37,42). Le groupe a effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub situé à Stawell, dans l'Etat de Victoria, en Australie. L'actif hybride est constitué d'un parc éolien de 204 MW composé de 56 turbines, et d'une batterie Tesla de 20 MW / 34 MWh. Il a la capacité de générer 750 000 MWh d'énergie verte par an, de quoi approvisionner en électricité environ 150 000 foyers. L'électricité produite par le Bulgana Green Power Hub est vendue au gouvernement de l'Etat de Victoria, dans le cadre d'un contrat de 15 ans. Ainsi, le parc éolien contribuera de manière significative à l'atteinte de l'objectif de l'Etat de Victoria de 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. L'investissement de 350 millions de dollars australiens a généré d'importantes retombées économiques pour la région du Wimmera, avec la création de plus de 150 emplois durant la construction et de 5 emplois permanents.

* EO2 (-1% à 4,99 euros). L'entreprise a réalisé un 1er semestre 2021-2022 en hausse de +15,1% par rapport à l'année passée. A périmètre comparable (hors SVM sur le 1er trimestre 2021-2022), le chiffre d'affaires du groupe est en croissance de +9,5%. Il ressort à 12,97 ME. Le groupe continue d'évoluer dans un environnement globalement porteur, favorable au développement des installations de matériel de chauffage à granulés bois, plus écologiques et plus compétitives. L'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé semestriel du groupe recule toutefois, passant de 1,4 ME en août 2020 à 1 ME en août 2021. Cette évolution s'explique par l'évolution du mix d'activité (plus de charges de personnel dans les activités 'services énergétiques' qui avait de plus bénéficié des mesures d'aide à l'activité partielle l'an dernier) ainsi que par la politique de déstockage sur le 1er semestre d'activité. Le résultat net part du groupe s'élève à 0,3 ME (0,5 ME un an avant). Sur cette période, le groupe s'est attaché à rembourser des emprunts bancaires à hauteur de 1,8 ME. EO2 "dispose d'une marge de manoeuvre financière suffisante pour poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe".