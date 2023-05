Clôture à Paris : le CAC40 se reprend de 0,28%

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 remonte de +0,28% à 7.381 points. Cette séance d'attentisme et de volatilité met un terme à deux petites journées de replis consécutifs. La tendance a été soutenue par quelques bonnes communications dans une avalanche de résultats d'entreprises, et l'espoir de voir la Fed marquer une pause dans la remontée de ses taux directeurs.

En Europe, les appels à une poursuite du resserrement monétaire de la BCE se multiplient du côté des membres du Conseil des gouverneurs. François Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, s'est néanmoins montré plus nuancé ce jeudi. "Nous avons déjà fait en ce domaine l'essentiel du chemin (...) Ce qui reste à parcourir est plus marginal", déclare-t-il dans un entretien accordé au groupe de presse régional 'Ebra'. "Nous avons décidé des hausses de taux rapides depuis juillet, car nous partions même de taux négatifs ! Nous sommes désormais à 3,25%, et c'est l'effet futur de ces décisions de hausses passées qui doit pour l'essentiel nous permettre d'atteindre notre objectif dans les deux ans", ajoute-t-il.

En zone euro, une nouvelle enquête publiée par la Banque centrale européenne (BCE) montre que les anticipations d'inflation des consommateurs ont été revues à la hausse en mars, malgré la baisse des prix à la consommation sur fond de remontée continue des taux d'intérêt. Selon cette enquête réalisée auprès de 14.000 personnes des 6 plus grands pays du bloc communautaire, la médiane des anticipations d'inflation dans les 12 mois des consommateurs est passée de 4,6% en février à 5% en mars. Ces estimations montrent donc une dégradation de l'approche des consommateurs alors que la BCE s'emploie à juguler l'inflation. L'idée que celle-ci pourrait perdurer est également de nature à limiter les dépenses de consommation et d'investissements.

Pour sa part, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé d'un quart de point son taux d'intérêt directeur, à 4,5%, soit son plus haut niveau depuis 2008. La BoE a relevé ses projections de croissance par rapport à celles de février, et ne s'attend plus à une récession de l'économie britannique. Elle anticipe désormais une progression du PIB de +0,25% cette année, contre une contraction de -0,5% auparavant, tout en anticipant un ralentissement plus lent de l'inflation en raison de l'augmentation durable des prix alimentaires.

Le baril de pétrole WTI baisse de -1,61% à 71,59$. Le Brent recule de -1,23% à 75,65$.

L'euro s'échange 1,0915$, et faiblit de -0,62%.

L'once d'or recule de -1,06% à 2.012$.

Valeurs en hausse

* Hipay (+13,28% à 5,8 euros). Le groupe a fait état d'une croissance de 22% du volume des paiements à 2,1 milliards d'euros sur le 1er trimestre 2023. Le chiffre d'affaires progresse également de +22%, à 16,4 ME. Au cours du trimestre, HiPay a enregistré une activité commerciale dynamique dont l'impact sur le chiffre d'affaires devrait porter sur tout l'exercice. HiPay anticipe donc viser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2023.

* Delta Plus Group (+10,3% à 72,8 euros). Le spécialiste des vêtements de protection pour le travail a engagé l'année 2023 sur un rythme de croissance organique soutenu, en raison notamment d'un niveau d'activité élevé en Argentine au 1er trimestre. Il a également bénéficié d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration de Drypro (Mexique), société intégrée dans le périmètre du Groupe au 1er juillet 2022. Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +8,2% (+8,1 ME) au 1er trimestre 2023. Elles atteignent 107,3 ME. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +10,6%, dont 9 ME (+9,1%) proviennent de la forte activité enregistrée en Argentine sur les 3 premiers mois de l'année.

Le groupe entend, en 2023, confirmer une croissance organique positive du chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain. Le groupe compte finaliser l'intégration des sociétés Maspica, Safety Link et Drypro, acquises en 2022 tout en amorçant un retour sur le niveau de rentabilité opérationnelle pré-Covid. Enfin, le groupe ambitionne de confirmer une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Portzamparc est à 'Achat' sur le dossier, avec un objectif relevé de 84 à 85 euros.

* DBV Technologies (+9,8% à 3,294 euros). DBV Technologies a annoncé la publication par le New England Journal of Medicine des données de l'étude Epitope de phase 3 évaluant Viaskin Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans. Les résultats de cette étude ont démontré que le traitement par immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin Peanut était statistiquement supérieur au placebo pour désensibiliser les enfants à l'arachide en augmentant la dose d'arachide déclenchant les symptômes allergiques. Ces données sont considérées comme de "très bonnes nouvelles" pour les enfants de cette catégorie d'âge, allergiques à l'arachide. En effet, il n'existe actuellement aucune option thérapeutique approuvée pour les enfants allergiques à l'arachide âgés de moins de 4 ans. "Les données Epitope sont une avancée significative car elles pourraient offrir la toute première option de traitement approuvée par la FDA pour les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide", commente Matthew Greenhawt, M.D., MBA, MSc de l'Hôpital pour enfants du Colorado et auteur principal de la publication.

* Parrot (+9,29% à 4 euros). Le spécialiste des drones a réalisé, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 ME, en croissance de 16%. Parrot dit se mobiliser pour poursuivre sa croissance en 2023. Elle constitue "l'axe privilégié pour équilibrer progressivement financièrement les opérations du Groupe, qui peut également adapter sa consommation de trésorerie au rythme de sa croissance", explique le management.

* Beneteau (+8,43% à 16,46 euros). Le groupe de plaisance a relevé ses objectifs annuels. Après un excellent 4e trimestre 2022, il a poursuivi à un fort rythme de croissance au 1er trimestre pour enregistrer un chiffre d'affaires de 478 ME, en progression de 51% (+49% à taux de change constant). A périmètre constant, le chiffre d'affaires consolidé 2023 du Groupe est désormais attendu supérieur à 1,750 MdE, en progression de 16% comparé à 2022 en données publiées. Le résultat opérationnel courant devrait s'élever à 190 ME (170ME précédemment), soit une progression de plus de 22% comparé à 2022.

* Bastide Le Confort Medical (+6,6% à 29,9 euros). Le groupe spécialisé dans les prestations de santé à domicile a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 130,6 ME, en hausse de +12,8% et de +9,1% en organique. Compte tenu d'une bonne dynamique de l'activité, le Groupe a réitéré avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires annuel autour de 510 ME et de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'année. L'amélioration du free cash-flow opérationnel, déjà visible sur le 1er semestre, reste une priorité majeure avec pour objectif d'amorcer, dès le second semestre, le désendettement du Groupe et de dégager de nouvelles ressources financières pour des opérations de croissance externe sélectives visant l'international ainsi que les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée.

* Solutions 30 (+2,65% à 2,944 euros). La firme a réalisé, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 255,3 ME, en hausse de +14,6% par rapport à la même période de 2022 et de +14,5% en croissance organique. Cette bonne performance s'appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Italie et en Pologne. Ce bon début d'exercice permet à Solutions30 de confirmer ses objectifs de retour à une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.

* Engie (+0,68% à 14,788 euros). Après un très bon début d'année, la firme anticipe désormais des résultats 2023 dans le haut de la fourchette de la guidance. Dans un contexte de baisse de la volatilité et des prix de l'énergie, ainsi que dans un environnement macroéconomique incertain, le groupe table sur un résultat net récurrent part du Groupe dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à 4,0 MdsE. L'EBIT, hors nucléaire, est également attendu dans le haut de la fourchette indicative de 6,6 à 7,6 MdsE. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un Ebitda de 5,4 MdsE, en hausse de +16,9% en brut (+16,2% en organique), pour un chiffre d'affaires de 29,2 MdsE, en hausse de +14% (+14,2% en organique). L'EBITDA (hors Nucléaire) s'est établi à 4,8 MdsE, en amélioration de +22,8% (+21,9% en organique). L'EBIT (hors Nucléaire) a atteint 3,8 MdsE, en hausse de +29,8% (+28,8% en organique).

* Pernod Ricard (+0,89% à 215 euros). Convivialité Ventures, le fonds de capital-risque de Pernod Ricard, a pris une participation minoritaire dans ecoSPIRITS, startup de l'économie circulaire spécialisée dans des systèmes de distribution de vins et spiritueux premium permettant de limiter les émissions de carbone et la production de déchets.

* Eiffage (+0,29% à 105,55 euros). Le groupe de BTP et de concessions a réalisé, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de plus de 4,9 MdsE, en hausse de +13,1% par rapport au 1er trimestre 2022 (+11,5% pcc). Le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe bénéficiera également de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre.

* Eutelsat (stable à 6,345 euros). L'opérateur de satellites a délivré une publication sans grande surprise tout en maintenant ses objectifs annuels. Eutelsat a fait état d'un chiffre d'affaires total du 3e trimestre de 272 ME, en baisse de -5,2% sur une base publiée et de 7,5% sur une base comparable. Un niveau conforme aux attentes des analystes. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 et à plus long terme, notamment un flux de trésorerie disponible discrétionnaire ajusté annuel de 420 ME. Il prévoit une accélération de son chiffre d'affaires au second semestre 2023, notamment dans les applications de mobilité, avec l'entrée en service de nouveaux actifs en orbite, ce qui devrait favoriser le retour à la croissance au cours de l'exercice 2023/24.

* Recylex (suspendue). A partir de demain 12 mai, les actions émises par Recylex seront radiées d'Euronext Paris, en raison de la mise liquidation judiciairede la société.

Valeurs en baisse

* Claranova (-10,88% à 2,13 euros). Claranova a réalisé sur les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires de 405 ME, en amélioration de +9% à taux réels par rapport à l'an passé et de 2% à périmètre et taux constants. Sur la période, toutes les activités du groupe sont en progression à taux de change réels, ainsi qu'en organique. Claranova a confirmé son ambition de réaliser sur l'exercice un chiffre d'affaires en croissance de 10% et un ROC normalisé en amélioration entre 25% et 30%.

* Solocal (-7,85% à 0,183 euro). Moody's a abaissé la note crédit CFR de Solocal de 'Caa1' à 'Caa3', et la note de probabilité de défaut (PDR) de 'Caa1-PD' à 'Caa3-PD'. La perspective passe de 'sous revue' à 'négative'. Cette décision conclut la revue initiée par Moody's, le 28 février, suite à l'initiative de la société de reporter la publication des résultats de l'exercice 2022. "Nous avons abaissé les notes de SoLocal pour refléter la performance opérationnelle plus faible que prévu pour 2023 et un risque accru de défaut et une faible liquidité ...", précise l'agence.

* Aures Technologies (-3,5% à 5,52 euros). Le groupe a dévoilé, pour son 1er trimestre 2023, des revenus de 19,77 ME, en repli de -20,96% (-21,83% à change constant). "Le contexte économique très perturbé par l'inflation (qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages) allié à l'augmentation du coût de l'énergie et à la hausse des taux d'intérêt ont incité nombre de clients du Groupe à reporter leurs investissements non prioritaires. Dans le même temps, plusieurs clients ont décalé leurs livraisons", explique Aures. Les incertitudes économiques persistent et impactent toujours une grande partie des clients du Groupe. Dans ce contexte difficile, toute prévision reste hasardeuse... Différents signaux encourageants en provenance des entités du Groupe permettent néanmoins d'envisager une reprise progressive de l'activité.

* Jacquet Metals (-2,72% à 17,90 euros). Le dossier pâtit d'un manque de visibilité pour l'exercice. Au 1er trimestre 2023, le groupe a enregistré des ventes de 692 ME, inférieures de 4,4% à celles de la même période de 2022. Le groupe a observé un fléchissement de la demande et des prix début 2023 qui selon toute vraisemblance devrait s'intensifier au 2e trimestre. La marge brute s'élève à 25% du chiffre d'affaires (27,6% un an plus tôt) et l'Ebitda courant s'établit à 77 ME, soit 11,1% du chiffre d'affaires (14% au 1er trimestre 2022). Le résultat net part du Groupe est de 44 ME (63 ME un an plus tôt). Le groupe poursuivra, dans un environnement à la visibilité réduite, sa politique d'investissement et de développement. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 30 juin, la distribution d'un dividende de 1 euro par action.

* Klepierre (-2,24% à 21,37 euros). Au 1er trimestre 2023, le groupe fait part d'un solide rebond du chiffre d'affaires des commerçants, en hausse de 13,2%. La fréquentation a également progressé au cours du trimestre et affiche une progression de 14,1% par rapport à 2022. Compte tenu de cette performance, Klépierre confirme ses prévisions pour 2023 et prévoit de générer un cash-flow net courant par action de 2,35 euros, en hausse de 5% par rapport au chiffre ajusté pour 2022 de 2,24 euros (soit 2,62 euros retraité de 0,30 euro de reprises de provisions et 0,08 euro relatif au cash-flow généré par les actifs cédés).

* Elis (-2,04% à 17,29 euros). Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,013 MdE au 1er trimestre, en croissance de +21,7%. La croissance organique reste très forte, à +18,3%, et toutes les zones géographies affichent une croissance à deux chiffres. Elis indique avoir une confiance renforcée dans les perspectives 2023, communiquées le 8 mars. La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%. L'EBIT ajusté 2023 est escompté au-dessus de 650 ME, en lien avec la dynamique de chiffre d'affaires attendue et une légère baisse des amortissements en pourcentage du chiffre d'affaires. Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405 ME, correspondant à un résultat net courant par action 2023 supérieur à 1,65 euro. Le free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) est attendu supérieur à 260 ME, tiré par l'amélioration de l'Ebitda et malgré un effet calendrier défavorable attendu sur le compte clients (les 30 et 31 décembre 2023 seront non travaillés). Le levier d'endettement financier au 31 décembre 2023 est attendu à environ 2,1x, en baisse de c. -0,4x sur l'année.