Clôture à Paris : le CAC40 recule dans le calme...

(Boursier.com) — Journée sans enthousiasme aujourd'hui à la Bourse de Paris, où finalement le CAC40 recule de -0,41%, revenant à 6.650 points.

Le marché parisien est prudent avant plusieurs rendez-vous macroéconomiques majeurs. La semaine sera en effet rythmée par les réunions monétaires de la Fed (mardi et mercredi) puis jeudi, de la Banque d'Angleterre, de la Banque nationale suisse et surtout... de la Banque centrale européenne (BCE).

Les investisseurs restent majoritairement convaincus que le tour de vis de la Fed sera de 50 points de base, après 4 relèvements consécutifs de 75 points. Avant cela, l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de novembre sera communiqué mardi à 14h30 (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur et +7,3% sur un an ; +0,3% et +6,1% hors alimentaire et énergie).

Pour la Banque centrale européenne (BCE), le resserrement monétaire devrait également se limiter à 50 points de base de hausse des taux directeurs, après déjà deux hausses consécutives de 75 points.

D'ores et déjà, la BCE, qui présentait aujourd'hui ses priorités pour 2023, a indiqué qu'elle souhaitait renforcer cette année le suivi du risque de crédit des banques. L'institution européenne a expliqué qu'elle suivrait avec une attention accrue l'exposition des établissements de crédit aux secteurs et aux activités les plus vulnérables, dont l'énergie et le courtage énergétique, tout en surveillant l'évolution des marchés de l'immobilier résidentiel et commercial. Une récente évaluation menée par la BCE a en effet confirmé l'existence de faiblesses en matière de contrôle des risques par les banques. La BCE va donc s'ajuster en procédant à des vérifications ciblées afin d'encourager une prise en considération "juste et ordonnée" des pertes de crédit potentielles, via une augmentation des provisions.

Outre-Atlantique, Wall Street tente de rebondir après la déception résultant, vendredi, de la publication de prix à la production décevants aux Etats-Unis. A 18h ce lundi, le S&P500 prend +0,44% à 3.951 points. Le Dow Jones grimpe de +0,73% à 33.719 points. Le Nasdaq Composite temporise davantage, avec un gain de +0,24% à 11.031 pts.

Après leur repli, la semaine dernière sur des convictions de dégradation de l'économie mondiale, les cours du baril de brut sont aujourd'hui bien fermes. Le WTI gagne +2,26% à 73,36$. Le baril de Brent prend +1,85% à 78,24$.

Sur le marché des changes, l'euro grappille +0,08% et se traite 1,0542$ sur un marché prudent avant la Fed.

L'once d'or cède -0,70% à 1.784$. Le Bitcoin vient se caler au contact des 17.000$. Il recule de -0,76% à 17.007$.

Valeurs en hausse

* OL Groupe (+12,4% à 2,9 euros). Eagle a confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus, et que les contrats correspondants ont été signés. Les conditions sont désormais réunies pour procéder à la réalisation de l'opération. Eagle et ses sources de financement, ainsi que les Vendeurs et OL Groupe, sont maintenant prêts à engager le processus de 'closing'. Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d'opération, ce 'closing' devrait intervenir le 19 décembre.

* Theravet (+2,7% à 2,66 euros). La société de biotechnologie, pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, a signé un nouvel accord de distribution exclusif pour sa ligne de substituts osseux Biocera-Vet en France avec Elvetis, un des principaux spécialistes de produits de santé animale dans l'Hexagone. Par cet accord, TheraVet optimise sa stratégie de distribution en France qui se décline à travers une approche directe pour son réseau de cliniques à très haut potentiel et une approche indirecte pour le reste des cliniques vétérinaires reposant sur un partenaire disposant d'une force commerciale sur le terrain ciblant sa population de prescripteurs. L'ensemble de la gamme, à savoir Biocera-Vet Bone Surgery (BS) RTU, Biocera-Vet BS Granules, Biocera-Vet BS SmartGraft et Biocera-VET Osteosarcoma RTU, est concerné par cet accord. TheraVet dispose désormais d'un meilleur levier pour commercialiser la gamme Biocera-Vet sur le 2e marché le plus important des animaux de compagnie en Europe avec une population de 22 millions de chiens et de chats.

* Air France KLM (+1,4% à 1,268 euro). La compagnie aérienne profite d'une note de Stifel qui a relevé à 'conserver' son opinion sur la valeur avec un objectif ajusté de 1,10 à 1,20 euro. Le groupe devraient continuer à bénéficier d'un marché transatlantique résilient et de la réouverture de l'Asie, avec une inflation de la facture carburant plus gérable d'une année sur l'autre. Concernant plus précisément AF-KLM, le broker met avant la restructuration solide et une exposition à l'Asie de 20%, mais reste préoccupé par le bilan du groupe.

* Thales (+1,25% à 121,5 euros). Dans un contexte de résurgence des conflits de haute intensité, la Direction générale de l'armement a confié à Thalesle marché Astride 3 (Accès par Satellite et par Transmission hertzienne au Réseau de zone et de l'Intranet De l'Espace de bataille). Thales, associé à plusieurs entreprises de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française, va livrer des infrastructures de commandement haut débit sécurisées, résilientes, mobiles et déployables dans des conditions d'emploi tactique extrêmement variées. Les sites de Thales à Cholet et Gennevilliers, ainsi que ceux de nombreux partenaires technologiques français, PME, contribuent tant dans le développement que dans la production des composants physiques et logiciels du système Astride 3.

* EssilorLuxottica (+1,06% à 181,65 euros). Le lunettier est soutenu par une note de Citi, qui a engagé la couverture du dossier avec un avis à 'achat', et un objectif de cours de 210 euros.

* Airbus (+0,41% à 112,1 euros). Six mois après, les bruits de couloir autour d'une énorme commande potentielle d'Air India sont toujours d'actualité. Selon les informations dévoilées par 'Reuters' au cours du week-end, Air India, désormais entre les mains de Tata Group, serait sur le point de commander à Airbus et Boeing au moins 500 appareils représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Selon les sources de l'agence, la compagnie pourrait acquérir un maximum de 400 avions monocouloirs et au moins 100 gros porteurs, dont des Airbus A350 et des Boeing 787 et 777. Le contrat, qui pourrait être finalisé dans les prochains jours, constituerait l'un des plus importants de l'histoire de l'aviation commerciale.

* Erold (cotation suspendue). La cotation d'Erold est suspendue sur un cours de 0,394 euros. La société a fait part du décès soudain de son dirigeant-fondateur, Thierry Casseville. Le Conseil d'administration et l'ensemble des collaborateurs "expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches pour cette immense perte". Le Conseil, présidé par Hervé Dumesny, se réunira cette semaine pour décider des prochaines étapes. Dans l'attente, Stéphanie Tricot, Directrice générale adjointe, assure la gestion quotidienne de la société. Rappelons que Thierry Casseville avait fait son retour à la direction opérationnelle du Groupe, le 24 octobre de cette année.

Valeurs en baisse

* Ramsay Générale de Santé (-6,25% à 18 euros). Le Conseil d'administration du 8 décembre a décidé de renouveler le mandat de Pascal Roché au poste de Directeur Général. Il aura pour mission la mise en oeuvre du plan stratégique 'Yes We Care 2025'. Il devra aussi saisir les opportunités de croissance qui permettront à Ramsay Santé de répondre à l'évolution des besoins des patients et de la société. A plus long terme, il aura à assurer la transformation du groupe.

* Accor (-3,84% à 25,04 euros). Le groupe hôtelier met fin à quatre séances de progression. Jefferies a dégradé le dossier à 'sous-performance' en ciblant 21 euros. L'analyste adopte globalement une position prudente sur le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement à l'approche de 2023.

* L'Oréal (-1,49% à 349,7 euros). Le numéro 1 mondial des cosmétiques fait les frais d'une note de RBC, qui a dégradé le dossier à 'sous-performance' avec un objectif ramené de 310 à 290 euros. Le courtier estime que le dossier montre des signes d'affaiblissement. La croissance chinoise devrait se normaliser, la qualité des bénéfices se dégrade et le groupe a une exposition défavorable aux marchés développés et aux produits discrétionnaires, détaille l'analyste.

* Les valeurs du luxe se font aussi accrocher avec l'intensification de la crise sanitaire en Chine. Le pic de l'épidémie de Covid-19 pourrait être atteint dans un mois, soit à l'approche des fêtes du nouvel an chinois (22 janvier). LVMH recule de -0,57% à 716,2 euros, avec Kering (-1,07% à 517,9 euros). A contrario, Hermès International gagne +0,49% à 1.536 euros.

* Saint-Gobain (-1,45% à 46,12 euros). Le groupe met fin à plusieurs semaines de spéculations concernant son activité de distribution au Royaume-Uni. A l'issue d'un processus concurrentiel de vente, Saint-Gobain a signé un accord de cession de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni -dont le distributeur de bois et matériaux de construction Jewson- au groupe Stark. L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022 et une marge d'exploitation d'environ 2%. Elle dispose de 600 points de vente et emploie 8.900 personnes. La cession se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros. Cette transaction, qui n'est soumise à aucune condition externe, devrait être finalisée au 1er trimestre 2023. Saint-Gobain n'aura alors plus d'activité de distribution au Royaume-Uni. Elle fait suite à la cession, au cours des 18 derniers mois, de marques de distribution de spécialités au Royaume-Uni pour une valeur d'entreprise d'environ 200 ME représentant un chiffre d'affaires d'environ 650 ME et une marge d'exploitation autour de l'équilibre.

* Air Liquide (-0,47% à 136,2 euros). La Commission européenne va accorder à Air Liquide, Fluxys Belgium et Port of Antwerp-Bruges une aide de 144,6 ME dans le cadre du programme de financement CEF-E "Connecting Europe Facility for Energy". Ce financement est destiné à la construction d'installations communes de transport et d'exportation de CO2 sur la plateforme portuaire d'Anvers. "Cette subvention constitue une étape majeure en vue de la décision finale d'investissement, attendue en 2023", se félicite Air Liquide.

* Sanofi (-0,24% à 88,52 euros). Le groupe pharmaceutique a indiqué ne pas avoir l'intention de faire une offre sur la biotech Horizon Therapeutics. Les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi. Aussi, le groupe pharmaceutique n'est plus en discussion avec Horizon.

* Atos (-0,04% à 9,57 euros). Le spécialiste des services informatiques ne prévoit pas de plan social en France, mais a entamé au niveau européen un processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel pour "adapter" son organisation. Lors de déclarations à la presse, Nourdine Bihmane a indiqué que toute offre pour ce qui restera d'Atos après la scission d'Evidian sera étudiée.

* Capgemini (-0,03 euros à 171,9 euros). Morgan Stanley a dégradé Capgemini à 'pondération en ligne' avec un objectif ajusté de 219 à 221 euros.