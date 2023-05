Clôture à Paris : le CAC40 progresse de 0,45%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Ce vendredi, le CAC40 termine en hausse de 0,45% à 7.414 points, soutenu par le secteur bancaire après la publication trimestrielle de la Société générale. Des signes montrant que les législateurs américains progressent sur un accord visant à relever le plafond de la dette ont soutenu également la tendance.

"Nous pensons qu'ils trouveront un accord - nous devons nous rappeler que les négociations ne font que commencer", a déclaré à 'Bloomberg TV' Marie Jacot-Cardoen, directrice générale d'Edmond de Rothschild Asset Management France. "Il est probable que l'antagonisme politique augmentera avant la conclusion d'un accord, mais nous pensons qu'un compromis sera trouvé".

Les investisseurs continuent par ailleurs à miser sur le fait que le cycle de hausse des taux de la Fed touche à sa fin après plusieurs indicateurs montrant un certain ralentissement du côté de l'inflation et de l'activité économique.

La parité euro / dollar atteint 1,085$. Le baril de Brent se négocie 74,4$ tandis que l'once d'or est 2.010$.

VALEURS EN HAUSSE

* Scor s'envole de 9,4% à 25,75 euros, les investisseurs saluant la belle publication du réassureur. Ce dernier a enregistré un résultat net de 311 ME au premier trimestre, contre une perte nette de 35 millions d'euros il y a un an, pour des revenus bruts d'assurance de 3,926 MdsE, en recul de 4,2%. Les primes brutes émises ont atteint 4,744 MdsE, en baisse de 0,7% à taux de change constants (mais en progression de 0,6% à taux de change courants). Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 219% à fin mars, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%.

* Société générale +1% à 22,06 euros a fait état de résultats globalement supérieurs aux attentes au premier trimestre mais ses activités dans la banque de détail en France où les revenus ont baissé de 11%. Société générale a profité sur le trimestre de la baisse de son coût du risque et de ses activités taux, crédit et change pour dégager un bénéfice net en hausse de 5,7% à 868 ME. Ses revenus ont reculé de 5,3%, tandis que son coût du risque a baissé de 67,6%. Comme ses concurrents, sa banque de financement et d'investissement a profité d'un trimestre dynamique pour les activités taux, crédit et change où les revenus ont crû de 16%. La banque indique s'attendre pour cette année à un coût du risque sous les 30 points de base alors qu'elle l'attendait entre 30 et 35 points de base auparavant.

* Sanofi +0,1% à 99,3 euros. De nouvelles données de l'essai clinique de phase IIIb HARMONIE montrent une réduction de 83,21 % des hospitalisations pour infections des voies respiratoire inférieures dues au VRS, chez les nourrissons de moins de 12 mois ayant reçu une seule dose de nirsevimab, comparativement aux nourrissons n'ayant reçu aucun traitement préventif contre le VRS.

VALEURS EN BAISSE

* MedinCell chute de 12% à 7,05 euros après avoir conclu avec succès son Offre Globale pour un montant final de 25,1 ME auprès d'investisseurs français et internationaux via un Placement Privé, et aux investisseurs particuliers français via la plateforme PrimaryBid. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 7,31 euros par action, soit une décote de 9% par rapport au cours de clôture de l'action de jeudi.

* Soitec -4,7% à 127,1 euros. Le flux vendeur sur le groupe isérois est à relier à une note de JP Morgan qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un cours cible coupé de 195 à 100 Euros. La banque américaine met en avant la faiblesse du marché des smartphones, comme l'a illustré la dernière publication de Qualcomm.

* JCDecaux -3,8% à 18,3 euros sanctionné après une guidance jugée décevante. Le géant de l'affichage publicitaire prévoit une croissance organique d'environ 9% au deuxième trimestre après +5% sur les trois premiers mois de l'année. "Concernant la Chine, nous constatons des signes de reprise encourageants alors que la mobilité domestique est revenue à un niveau normal, ce qui nous permet de prévoir une forte croissance à deux chiffres au second trimestre. Ainsi le trafic aérien domestique lors des jours fériés autour du 1er mai a atteint son plus haut niveau historique. Nous prévoyons que notre activité liée au trafic aérien domestique sera presque entièrement rétablie au deuxième trimestre, en ligne avec la reprise du trafic. La forte croissance de notre chiffre d'affaires en Chine pour le second trimestre est néanmoins affectée par le trafic aérien à l'international dont le niveau reste faible en raison du nombre encore très réduit de vols vers et en provenance de l'étranger, et par le non-renouvellement du contrat du Terminal 2 international de l'aéroport de Canton ainsi que par notre décision mutuelle de mettre fin à notre joint-venture avec le métro de Canton", précise le management.

* Orpea -2,7% à 2,5 euros a dévoilé des comptes annuels en retrait et marqués par une énorme perte nette de 4 milliards d'euros, contre un gain de 65 ME un an plus tôt. Reflet de la profonde remise en ordre de l'entreprise, les comptes sont très fortement détériorés par les dépréciations d'actifs annoncées en décembre 2022. La marge d'Ebitdar s'inscrit en retrait à 16,7%, contre 24,9% en 2021, pour un chiffre d'affaires de 4,681 MdsE, en progression de 8,9%, dont +5,5% en organique, soit un niveau conforme à l'objectif annoncé le 15 novembre 2022. Orpea précise par ailleurs avoir enregistré sur le premier trimestre 2023 une croissance de +10,2%, dont +9,5% en organique. Sur la période, le taux d'occupation moyen était de 83%, en progression de +160bps vs le premier trimestre 2022.

* Carrefour -0,2% à 18,3 euros. Le groupe est entré en négociations exclusives avec Barzel pour la vente de 5 centres de distribution et 5 magasins détenus par Grupo Carrefour Brasil, pour un montant total d'environ 1,3 milliard de BRL, soit près de 241,7 ME. Ces actifs seront loués à Carrefour dans le cadre de contrats de location d'une durée de 20 ans, renouvelables pour des périodes supplémentaires de 5 ans, permettant d'assurer la continuité des opérations. Les charges locatives liées à ces propriétés s'élèveront à environ 10 millions de BRL par mois...