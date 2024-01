Clôture à Paris : le CAC40 prend une pause

(Boursier.com) — La tendance ferme d'hier a rapidement fait pschitt, en matinée ce mardi à Paris. En légère hausse en début de séance, le CAC40 s'est rapidement orienté à la baisse, pour terminer la journée en repli limité de -0,32% à 7.426 points. L'indice parisien a pris appui sur un support autour de 7.400 pts pour se reprendre.

En Allemagne, les données macroéconomiques sont à nouveau décevantes... Selon l'Office fédéral de la statistique, la production industrielle a reculé de manière inattendue en novembre par rapport au mois précédent, marquant 6 mois de baisse consécutive. Ainsi, elle recule de -0,7% en novembre par rapport au mois précédent, alors que les analystes anticipaient une hausse de +0,2%. En outre, l'Office allemand de la statistique a révisé les données d'octobre, communiquant sur une baisse de -0,3% de la production industrielle sur la période, au lieu d'une baisse de -0,4%. Sur le trimestre de septembre à novembre, la production a été inférieure de -1,9% à celle des trois mois précédents.

D'autre part en zone euro, l'activité des services pourrait faire preuve de fébrilité au cours des prochains trimestres en raison de la hausse des taux d'intérêt. L'impact de ces hausses sur le secteur pourrait toutefois être plus modéré que sur l'industrie manufacturière, estime une étude de la Banque centrale européenne (BCE). La demande de services est restée relativement robuste, stimulant la croissance du secteur. Aussi, la situation est capable de se normaliser car selon la BCE, l'activité des services a tendance à s'aligner sur celle de l'industrie manufacturière avec un décalage de deux trimestres. L'institution précise également que l'impact de sa politique monétaire sur les services devrait être moins important.

Dans ce contexte d'agenda macroéconomique peu fourni, le principal point d'intérêt des salles de marché demeure le calendrier de politique monétaire des Banques centrales. A ce titre, la publication (jeudi) de l'inflation CPI de décembre aux Etats-Unis constituera le point d'orgue de la semaine. La Fed avait signalé en fin d'année dernière que le pic de taux avait été atteint, mais un rapport mensuel sur l'emploi, plus fort que prévu, a remis en cause les projections optimistes des marchés. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a par ailleurs rappelé, hier, qu'il favorisait une politique monétaire restrictive, mais qu'il anticipait des baisses de taux pour cette année qui pourraient atteindre jusqu'à 2%. Les marchés évaluent à environ 60% la probabilité que la Fed baisse ses taux durant sa réunion de mars. Les anticipations sont plus partagées quant à une 2e baisse début mai.

Dans l'attente des chiffres de l'inflation et des premiers trimestriels de la saison, Wall Street demeure fébrile ce mardi, consolidant après le rallye d'hier mené par Nvidia et le Nasdaq. A 17h45, le S&P 500 recule de -0,3% à 4.749 pts. Le Dow Jones abandonne -0,59% à 37.461 pts. Le Nasdaq consolide de -0,15% à 14.820 pts.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI se reprend de +2,41% à 72,64$ (-4,07% hier). Le Brent de mer du Nord rebondit également de +2,23% à 77,97$.

Le dollar se gagne +0,23% face à l'euro, s'échangeant 0,9157 euro.

L'once d'or se tasse de -0,78% à 2.029$ (1.857 euros). Le Bitcoin est à 46.850$.

Valeurs en hausse

* Vente-unique.com (+8,64% à 13,2 euros). L'entreprise réalise un 17e exercice consécutif de bénéfices. Grâce à un excellent 'sourcing' fournisseurs et à l'agilité de la politique commerciale du Groupe, la firme est parvenue à améliorer nettement son taux de marge brute sur l'exercice, à 56,2%, et se rapproche du niveau de l'exercice 2020-2021. L'Ebitda ajusté du groupe ressort à 17,3 ME, soit 10,7% du chiffre d'affaires. L'optimisation des dépenses en livraison et logistique, grâce à l'intégration des expertises, a permis de renforcer de façon maîtrisée l'intensité marketing et d'investir dans les talents et la structure pour préparer la croissance future. Le résultat opérationnel courant est doublé à 10,4 ME. Le bénéfice net s'établit à 7,1 ME (2,7 ME sur l'exercice antérieur).

* Nexans (+3,4% à 77,6 euros). Le titre est bien orienté, soutenu par Berenberg qui a débuté le suivi du câblier à 'Achat' avec un cours cible de 98 euros. JP Morgan ajuste le curseur de 87 à 89 euros, mais reste 'neutre' sur le dossier.

* Trigano (+1,26% à 144,4 euros). Le concepteur de véhicules de loisirs fait état d'une augmentation de +19,1% de son chiffre d'affaires au 1er trimestre à 931,6 millions d'euros. Malgré la reconstitution des stocks des distributeurs en France et en Allemagne, le niveau des carnets de commandes de Trigano reste élevé et sature ses capacités de production pour la saison 2023-2024. Trigano envisage donc une croissance de ses ventes au cours des prochains mois. La qualité de ses marges lui permettra d'accompagner toute opération de promotion des ventes qui s'avèrerait souhaitable en cas d'un éventuel durcissement du marché. Fort de sa solide structure financière et sa position de trésorerie nette positive, Trigano continuera d'investir dans la distribution des véhicules de loisirs et étudiera toute opération de croissance externe qui lui permettrait de renforcer ses positions de leader sur les principaux marchés pour la fabrication de véhicules de loisirs et de leurs composants, les accessoires pour véhicules de loisirs et les remorques en Europe. Enfin, l'acquisition de la société BIO Habitat est toujours en cours d'étude par l'Autorité de la concurrence en France.

* Ipsos (+0,86% à 58,5 euros). Le no3 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes est soutenu par une une opération de croissance externe. Il a annoncé l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas.

* Saint-Gobain (+0,7% à 64,62 euros). Stifel a relevé le curseur de 68 à 80 euros et est à 'achat' sur le dossier.

* Transgene (stable à 1,36 euro). La société biopharmaceutique de l'Institut Mérieux et NEC Corporation ont signé un accord de collaboration portant sur la poursuite de l'évaluation clinique du vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer TG4050, qui fait actuellement l'objet d'un essai de Phase I multicentrique en monothérapie comme traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou HPV-négatifs. Forts des premiers résultats obtenus, Transgene et NEC préparent donc l'extension de cet essai randomisé de Phase I en essai randomisé de Phase I/II. Son démarrage est attendu en 2024. Cette nouvelle phase, qui capitalise sur les premiers signes d'efficacité et l'induction de réponses immunitaires lymphocytaires chez les patients, vise à générer un ensemble de résultats immunologiques et cliniques qui démontreront plus avant le potentiel de TG4050. Transgene et NEC présenteront des données immunologiques et cliniques supplémentaires de l'essai actuel de Phase I lors d'une conférence scientifique au 1er semestre 2024.

Valeurs en baisse

* Cogra (-10,89% à 10,96 euros). Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 13,6 ME (16,7 ME au 2e trimestre de l'exercice précédent). L'année précédente était marquée par la crise énergétique qui avait particulièrement favorisé les énergies bois. La crainte d'une pénurie avait également entrainé une hausse des prix que Cogra avait, avec discernement, limitée à moins de 20% sur le 1er semestre 2022/23. Dans ce contexte, le niveau d'activité de ce 1er trimestre 2023-2024, durant l'été, reflétait également la constitution de stocks d'anticipation. Le démarrage de la saison hivernale est ainsi ralenti, d'autant que les besoins de chauffage sont actuellement limités par la douceur du climat en ce début d'hiver. Face à ce retournement du marché, la croissance des ventes est préservée, à 5,6% sur les 6 premiers mois de l'exercice 2023-2024.

* BioSenic (-8,1% à 0,059 euro). Le titre s'enfonce après la signature d'un accord de souscription pour un montant maximum de 1,2 ME d'obligations convertibles (OC), arrangé par ABO Securities par l'intermédiaire de son entité affiliée Global Tech Opportunities 15 (GTO 15). Ces obligations sont convertibles en actions ordinaires BioSenic, et donc susceptibles de diluer les actions déjà émises.

* Lectra (-4,23% à 29,4 euros). L'entreprise girondine a conclu un accord en vue d'acquérir la majorité du capital et des droits de vote de la société américaine Launchmetrics. En 2023, le chiffre d'affaires de Launchmetrics devrait être d'environ 45 M$, dont plus de 40 M$ de chiffre d'affaires récurrent. L'Ebitda ajusté serait d'environ 5 M$, réalisés auprès de près de 1.700 clients dans une vingtaine de pays.

* Teleperformance (-1,74% à 129,95 euros). Le groupe a annoncé que Thomas Mackenbrock, ancien directeur général de la filiale Majorel récemment acquise, quittera le groupe en mai 2024 dans le cadre du "meilleur accord mutuel". Jusqu'à son départ, Thomas Mackenbrock continuera de participer au processus d'intégration de Majorel au sein de Teleperformance.

* Sodexo (-0,58% à 103 euros). Le spécialiste des services de restauration collective a annoncé la nomination de Sébastien de Tramasure, actuellement Directeur Financier de Sodexo Amérique du Nord, au poste de Directeur Financier Groupe. La nomination de Sébastien de Tramasure est le fruit d'un plan de succession préparé de longue date. Il succède à Marc Rolland, Directeur Financier de Sodexo depuis 2015, qui continuera d'exercer les fonctions de Directeur Financier Groupe jusqu'au 1er mai 2024, travaillant à la transition. Il prendra ensuite "de nouvelles fonctions qui seront annoncées en temps voulu".