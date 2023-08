Clôture à Paris : le CAC40 plie

(Boursier.com) — La météo boursière était au beau fixe ce matin à l'ouverture du marché, avec gain de plus de 1% sur un CAC40, porté par le secteur technologique au lendemain de l'impressionnante publication de Nvidia. Cependant, le marché s'est progressivement dégradé au fil de la journée. En clôture, le CAC40 redonne ainsi -0,44% à 7.214 points.

Très attendu hier soir, le géant américain des puces a dépassé toutes les attentes et donné un coup de fouet matinal au compartiment technologique et, compte tenu de son poids, à l'ensemble du marché. Cependant après la publication, hier, d'indices 'flash' PMI moroses de part et d'autre de l'Atlantique, d'indicateurs décevants confirmant le net coup de mou de l'activité, le marché parisien s'est tendu. Selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée ce jeudi par l'Insee, le climat des affaires dans l'industrie s'est effectivement dégradé en août par rapport au mois précédent. L'indicateur du climat des affaires dans le secteur de l'industrie est ressorti à 96 points en août, contre 101 (révisé) en juillet.

Le net reflux des rendements obligataires est bien accueilli par les opérateurs, après la tension des derniers jours... Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 4,20%, après avoir cédé 13 points de base hier pour s'éloigner du pic de 16 ans atteint mercredi à 4,336%. En France, le rendement des OAT 10 ans cède près de 10 points de base et revient sur les 3% après un pic à 3,25% la semaine dernière.

Demain, le marché regardera du côté des Etats-Unis et scrutera de très près l'intervention de Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Néanmoins, il est peu probable de voir le patron de la Fed changer de cap après les derniers indicateurs économiques. Le dirigeant devrait ainsi confirmer l'engagement de viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation.

Outre-Atlantique, dans l'attente des déclarations de Jerome Powell, les marchés se sont tendus peu après l'ouverture des échanges. A 17h45, le S&P 500 cède -0,57% à 4.410 pts. Le Dow Jones redonne -0,37% à 34.344 pts. Le Nasdaq Composite abandonne -1,03% à 13.579 pts.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI est à un quasi-équilibre (+0,05%) à 78,73$. Le Brent est tout aussi stable (-0,08%) à 83$.

L'euro se tasse de -0,32% s'échangeant 1,0830$ face au billet vert.

L'once d'or grimpe encore de +1,24% à 1.921$ (1.774 euros). Le Bitcoin cherche ses repères au-dessus des 26.000$, reculant de -0,81% à 26.041$.

Valeurs en hausse

* Air Liquide (+0,53% à 162,7 euros). L'actualité autour du géant des gaz industriels est marquée par une note de Berenberg qui a relevé à 'achat' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 165 à 178 euros. Le broker explique que le groupe a réussi à être "plutôt prudent" dans sa politique d'investissement au cours des derniers trimestres alors qu'il craignait que l'entreprise ne s'engage trop dans des investissements dans le domaine fragmenté de l'hydrogène propre et de l'ammoniac. Un bon carnet de commandes et des prix 'marchands' résilients devraient contribuer à stimuler la croissance des bénéfices avec une fiabilité " remarquable par son absence " dans le reste du secteur chimique, ajoute le courtier.

* Engie (+0,29% à 14,686 euros). Le groupe se renforce aux Etats-Unis en signant un accord ferme pour l'acquisition de 100% de Broad Reach Power, une société basée à Houston et spécialisée dans les activités de stockage par batterie, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo. L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 milliard de dollars, selon 'Le Figaro'. La transaction porte sur 350 MW d'actifs opérationnels, 880 MW d'actifs en construction avec une mise en service attendue avant fin 2024, 1,7 GW de projets à un stade avancé de développement et un important portefeuille de projets en cours de développement. Les projets sont situés au Texas, en Californie et dans les états du centre des Etats-Unis. Les compétences, les outils et les équipes de Broad Reach Power s'intègrent parfaitement, aux États-Unis et à l'étranger, au modèle intégré d'Engie. L'acquisition soutiendra l'objectif du Groupe de disposer d'une capacité de batterie de 10 GW dans le monde à horizon 2030. La finalisation de la transaction est prévue pour le 4e trimestre 2023, sous réserve de l'obtention de certaines approbations des autorités de concurrence et de régulation compétentes.

* Teleperformance (stable à 118,3 euros). Le groupe était en vue aujourd'hui à Paris, soutenu par une note de TP ICAP Midcap. Bien que le titre soit en souffrance depuis l'automne 2022, le courtier réitère son avis à 'achat' et sa cible de 235 euros. La valorisation sur le fondement du consensus fait ressortir des multiples EV/EBITDA de 5,4x2023 et de 5x2024, soit 60% inférieurs à la moyenne historique à 5 ans du groupe.

Valeurs en baisse

* Aures Technologies (-35,57% à 2,50 euros). Le titre plonge... La société a indiqué, hier soir, se trouver dans une situation de trésorerie "très tendue", sans pour autant en préciser l'ampleur. Le fournisseur de terminaux connectés pour les points de vente anticipe pour l'exercice en cours, de nouvelles pertes, même si la baisse du chiffre d'affaires devrait être inférieure à celle du 1er semestre 2023. Ceci continue d'impacter les stocks, toujours à un très haut niveau, pesant ainsi fortement sur la trésorerie au-delà du 1er septembre 2023. Parallèlement, le groupe a engagé des discussions très avancées avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles.

* Metavisio (-5,84% à 0,838 euro). La société a annoncé l'obtention par le gouvernement indien du référencement et de l'accréditation pour produire et livrer l'ensemble de ses solutions informatiques sur son territoire. La filiale indienne de Metavisio vient ainsi d'être validée sur le site d'appel d'offre du gouvernement comme un OEM pouvant fournir du 'Made in India' à travers un partenariat avec une importante usine d'assemblage et de fabrication locale.

Toutefois afin de soutenir l'accélération de sa croissance, Metavisio met cependant en place un Programme d'Augmentation de Capital à Terme (PACT) avec Alpha Blue Ocean dans la limite de 3 millions d'actions. Ce financement en fonds propres permettra de financer le développement à l'international, en particulier dans l'ensemble des nouveaux pays ouverts en 2023, et qui ont tous passés commandes pour une livraison entre août et septembre 2023, avec un pipeline de commandes fermes d'environ 15 ME, dont les premières commandes de 13 pays nouveaux. Alpha Blue Ocean s'est engagé à souscrire pendant une période de 24 mois, à la demande de Metavisio, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 0,5 et 1 million d'actions, dans la limite globale de 3 millions d'actions.

* Focus Entertainment (-4,51% à 33,9 euros). Seconde séance de repli (-5,33% hier) pour l'éditeur de jeux video, après l'avertissement de hier matin. "Malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense, le démarrage d'Atlas Fallen, développé par Deck 13, est en deçà des prévisions initiales" a expliqué Focus Entertainment. Deck 13 et Focus Entertainment indiquent travailler à son amélioration. Le courtier TP ICAP Midcap estime qu'à ce stade, si on est loin du succès on est aussi loin de l'accident industriel... Aussi, il reste à 'achat' sur le titre avec une cible de 73 euros.

* Maisons du Monde (-3,09% à 8,625 euros). L'entreprise a annoncé le départ de Régis Massuyeau, Directeur Administratif et Financier du Groupe, et son remplacement par interim par Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion Groupe. Après avoir contribué depuis plus de deux ans à la transformation et au renforcement de la fonction Finance dans un contexte macro-économique fluctuant, Régis Massuyeau a décidé de "se tourner vers un nouveau projet professionnel à partir de septembre 2023". Le processus de sélection d'un nouveau Directeur Administratif et Financier est en cours et sa nomination fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

* Abivax (-0,36% à 16,74 euros). La société a nommé Patrick Malloy en tant que Senior Vice-Président Relations Investisseurs. M. Malloy dispose de 20 ans d'expérience en relations investisseurs ainsi qu'en leadership commercial dans le secteur biopharmaceutique. Il jouera un rôle décisif pour avancer avec succès le positionnement stratégique international d'Abivax et d'obefazimod auprès de la communauté des investisseurs. M. Malloy est basé au sein de la filiale d'Abivax établie sur la côte Est aux Etats-Unis.