Clôture à Paris : le CAC40 flanche à nouveau dans une séance de forte volatilité

(Boursier.com) — Cette dernière semaine du mois de septembre s'est ouverte en Bourse de Paris sur une nouvelle séance de volatilité et d'indécision. Jusqu'en milieu d'après-midi, le CAC40 a hésité entre hausse et baisse. L'indice parisien s'est repris à l'ouverture de Wall Street avant, finalement, de flancher en clôture de -0,24% à 5.769 points. La volatilité de la place parisienne reste importante, puisque le CAC40 a fluctué entre un plus bas de 5.736 pts et un plus haut de 5.828 pts. Cette recherche de support autour des 5.800 pts intervient après un lourd repli proche de 5% la semaine dernière, et un retour du CAC40 sur des niveaux de mi-juillet.

Les soutiens macro-économiques sont faibles et l'actualité reste morose. Les traders sont désormais certains que la Banque centrale européenne procédera à une seconde hausse de taux de trois quarts de point en octobre, alors que la BCE s'affirme dans un combat contre l'inflation. Dans l'attente des prochaines données sur l'inflation de la zone euro, qui seront diffusées vendredi, les marchés monétaires évaluent désormais à 100% un mouvement de 75 points de base de la BCE, en octobre. Une augmentation de cette ampleur doublerait le taux directeur de la Banque à 1,5%, soit son plus haut niveau depuis 2008.

Pour sa part, l'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour l'an prochain en raison des conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de la combinaison de l'inflation et de la crise énergétique en Europe. Si l'organisation basée à Paris s'attend toujours à ce que la croissance mondiale atteigne 3% cette année, elle ne la voit plus qu'à 2,2% en 2023, contre 2,8% lors de sa précédente prévision en juin. L'OCDE estime que la croissance économique dans la zone euro passera de 3,1% cette année à 0,3% en 2023, ce qui laisse entendre que le groupe de 19 pays partageant la monnaie unique devrait passer au moins une partie de l'année prochaine en récession...

En Allemagne, le climat des affaires s'est dégradé davantage qu'attendu en septembre, et le risque de récession est de plus en plus net. L'indice de confiance compilé par l'Institut Ifo a ainsi atteint 84,3 sur le mois en cours contre 88,6 le mois précédent. Au plus bas depuis plus de 2 ans, il ressort également inférieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 87. La composante évaluation actuelle perd trois points à 94,5 points (96 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 75,2 points contre 80,5 un mois avant (79 de consensus).

Au Royaume-Uni, la livre sterling a touché un plus bas historique face au dollar en début de journée, après l'annonce par le gouvernement de Liz Truss de baisses d'impôts massives, dans lesquelles beaucoup d'investisseurs voient un danger pour les finances publiques britanniques. Les taux obligataires se sont envolés, le 2 ans gagnant encore près de 50 points de base vers midi. La livre est cependant revenue à l'équilibre en milieu d'après-midi, à 1,086$. La Banque d'Angleterre ne s'est pas encore exprimée sur la chute de sa devise ainsi que sur le plongeon des 'gilts', mais le marché monétaire évalue désormais à plus de 200 points de base la prochaine hausse de taux de la BoE après un resserrement de 50 pb, la semaine dernière.

En Italie, la victoire du bloc des droites, au sein duquel Fratelli d'Italia réalise le score le plus élevé, ne rassure pas les marchés européens. Elle pourrait remettre au premier plan les craintes d'éclatement de la zone euro. La devise unique en fait d'ailleurs les frais, en retrait de 0,76% à 0,9619$ entre banques. En revanche, la bourse de Milan prend 0,67% en clôture de marché.

La dette française s'enfoncera dans un gouffre de quelque 3.000 MdsE dès les prochaines alors que la charge de la dette s'élèvera, dès 2023, 51,7 MdsE. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui a délivré ces chiffres lors d'une interview de presse dans le week-end, a aussi indiqué que sur le quinquennat, l'Etat français prévoit de ramener le poids de la dépense publique de 57,6% à 53,8% du PIB. Afin de réduire le poids de la dette publique, l'Etat et ses opérateurs baisseront, dès 2023, leurs dépenses de 2,6% en volume par rapport à 2022. En revanche, Gabriel Attal a réaffirmé l'intention du gouvernement de mener à bien sa réforme des retraites, réforme que le président Emmanuel Macron considère comme une "nécessité". Le gouvernement envisage toujours la suppression des régimes spéciaux. Enfin, les dispositifs du plan de relance seront réduits de 8 MdsE, alors que le budget de la Sécurité sociale prévoit des économies dans les secteurs de la biologie médicale, de l'imagerie et de l'intérim médical.

Wall Street ne donne pas de franche indication de tendance, et évolue en ordre dispersé. Après la purge brutale de la fin de semaine dernière, le S&P 500 perd -0,34% à 3.680 pts à 18h. Le Dow Jones cède -0,59% à 29.417 pts. Le Nasdaq reprend +0,18% à 10.887pts.

Après sa franche baisse de la semaine dernière, le marché pétrolier s'est un peu repris avant de flancher à nouveau. Le WTI cède -1,78% à 77,98$. Le baril de Brent de mer du Nord abandonne actuellement -1,77% à 85,12$ avec les craintes de ralentissement économique.

Sur les marchés des matières premières, l'once d'or cède -0,55% à 1.635$.

L'euro fait toujours preuve de fragilité face au dollar. La monnaie européenne cède -0,76% à 0,9619$.

Le Bitcoin se reprend à nouveau de 0,57% à 19.093$.

Valeurs en hausse

* Theradiag (+58,62% à 2,3 euros). Le dossier s'ajuste sans attendre sur l'offre de Biosynex. Déjà premier actionnaire de Theradiag à hauteur de 25,07% du capital et 25,16% des droits de vote, Biosynex a annoncé en fin de semaine dernière avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat volontaire en numéraire visant les actions Theradiag qu'elle ne détient pas. Ce rapprochement de deux acteurs français de l'industrie du diagnostic in vitro présents en France auprès de laboratoires privés et hospitaliers ainsi qu'à l'international, "permettra aux deux sociétés de créer de la valeur par la mise en commun de leurs savoir-faire complémentaires en R&D et production et d'unifier la stratégie et les équipes commerciales".

* Novacyt (+23,53% à 1,05 euro). Le titre bondit dans un beau volume de 2,78% de capital échangé. En l'absence d'élément tangible expliquant ce rallye, on peut imaginer que certains investisseurs audacieux font le parallèle avec le dossier Theradiag, qui va faire l'objet d'une OPA de son actionnaire à 25,07% Biosynex. Or, ce ernier est justement également actionnaire de Novacyt, revendiquant en juillet une participation de 4,49% au capital.

* Biosynex (+4,25% à 13,5 euros). Après sa glissade de l'été, qui a ramené le titre depuis la zone des 20 euros sur un cours de 12,52 euros, le 22 septembre, Biosynex est à nouveau en vue. Le dossier se reprend dans ce contexte de potentielle croissance externe et de consolidation sectorielle. Biosynex, dont les résultats s'étaient envolés durant la pandémie, a pris des participations diverses. La semaine dernière, le groupe a aussi annoncé l'acquisition de la société Bigix Pharma en Italie, qui distribue différentes gammes de produits dans le segment du matériel médical et avait réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,9 ME.

* Exacompta Clairefontaine (+3,74% à 111 euros). Le fabricant de papiers a dégagé un résultat net avant IS de 11,88 ME au 1er semestre 2022 (9,88 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net après IS est de 8,8 ME (7,57 ME au 1er semestre 2021). Il est identique au résultat net part du groupe. Il prévoit pour l'année un résultat opérationnel qui devrait être proche des 30.417 kE de 2021.

* Stellantis (+2% à 12,73 euros). Avec Foxconn Technology, le constructeur automobile Stellantis va créer une 2e co-entreprise. Dans une déclaration réglementaire, le géant taiwanais de l'électronique précise qu'il investit 75 M$ dans cette entité détenue à 50-50. Son nom n'a pas filtré. La réalisation de l'opération reste encore soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires et antitrust nécessaires.

* TotalEnergies (+1,11% à 47,02 euros). Le groupe pétrolier français se reprend après une semaine de recul de quelque 4%, entraîné par la chute des produits pétroliers. TotalEnergies a de nouveau été retenu comme premier partenaire international pour le projet de GNL North Field South (NFS), d'une capacité de 16 Mt/an. Conformément à l'accord, TotalEnergies obtiendra une participation de 9,375% dans le projet NFS -sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux- tandis que la compagnie nationale QatarEnergy détiendra les 75% restants. Grâce au cumul de ses participations dans NFE (6,25%) et NFS, TotalEnergies ajoutera, d'ici 2028, 3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial de GNL -en pleine croissance- en ligne avec l'objectif de la Compagnie de porter à 50 % la part du gaz naturel dans son mix de ventes à l'horizon 2030.

En outre, TotalEnergies a indiqué nouer un partenariat et Saria, leader sur le marché européen de la collecte et de la valorisation de matières organiques en produits durables. Cet accord prévoit de développer la production de carburant aérien durable sur la plateforme de Grandpuits en Seine-et-Marne. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies prendra une participation de 50% d'une activité de production de Saria, qui approvisionnera Grandpuits en ester de graisses animales. Saria prendra une participation équivalente dans l'unité de production de biocarburants de la bioraffinerie de Grandpuits dont TotalEnergies restera l'opérateur. De plus, Saria fournira directement le site en huiles de cuisson usagées. Ce partenariat vise à sécuriser l'approvisionnement en huiles de cuisson usagées et graisses animales, matières premières éligibles à la production de carburant aérien durable. Il permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site à 210.000 tonnes par an, soit 25% de plus que le projet initial annoncé en 2020.

* Valneva (+1,09% à 5,74 euros). Le laboratoire nantais avait précédemment fait part de sa volonté d'investir dans le développement d'un vaccin de 2e génération contre la Covid-19 uniquement s'il recevait le financement nécessaire ou un engagement de financement au cours du 3e trimestre 2022. Valneva a indiqué être en discussion avec un partenaire potentiel pour l'obtention d'un tel financement. Ces discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois et pourraient ne pas aboutir à un accord, mais le marché semble y croire. Valneva poursuit, par ailleurs, ses discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer ses stocks restants sur les marchés internationaux, dans les 12 prochains mois. La société prévoit également de communiquer des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année, notamment des données de rappel hétérologue, qui pourraient potentiellement soutenir l'écoulement de ces stocks.

* SergeFerrari Group (+9,5% à 10,48 euros). Le titre du spécialiste des matériaux composites s'est réveillé. Il n'y a pas d'information particulière sur le dossier, la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre étant prévue pour le 19 octobre.

* Atari. L'action est suspendue sur un dernier cours de 0,1305 euro. Atari, son PDG Wade Rosen, et Irata LLC (société contrôlée par ce dernier) annoncent la conclusion, le 25 septembre, d'un accord en vue du dépôt par Irata d'une offre publique d'achat amicale visant les actions Atari, à un prix de 0,19 euro par action. Le Conseil d'administration a accueilli favorablement et à l'unanimité l'opération envisagée, qui viendrait soutenir la stratégie d'Atari. L'offre permettrait également aux actionnaires d'Atari qui le souhaitent d'obtenir une liquidité immédiate avec une prime sur le cours de bourse. Le prix de l'offre valorise 100% des titres de la société à 72,7 ME et fait ressortir une prime de 45,6% sur le cours de l'action Atari à la clôture du marché le 22 septembre 2022. A l'issue de l'offre, Irata n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Atari, ni de demander leur radiation de la cotation.

Valeurs en baisse

* Elior (-25,2% à 2,018 euros). Elior plonge alors que l'actualité autour du groupe de restauration collective sous contrat est marquée par plusieurs notes d'analystes. Stifel a tout d'abord réitéré son avis 'vendre' tout en abaissant sa cible de 2,8 à 2,2 euros. JP Morgan a réduit son objectif de 2,5 à 2 euros avec une recommandation maintenue à 'sous-pondérer'. Oddo BHF confirme pour sa part son avis 'sous-performer' et réduit son objectif de 3 à 2,6 euros. A la suite d'un contact avec la société, l'analyste note un message prudent lié à certains éléments de macroéconomie qui pourraient peser sur l'activité d'Elior à court terme. Ainsi, le groupe subit actuellement des difficultés d'approvisionnement et une inflation très forte sur certaines matières premières liées à la sécheresse estivale, notamment le beurre et le lait, produits difficilement substituables. En parallèle, Elior fait face à des difficultés de recrutement au retour de l'été, avec une main d'oeuvre disponible moins nombreuse, ce qui entraîne une inflation salariale supplémentaire...

*Egide (-10% à 0,63 euro). Le Groupe a annoncé le succès de la levée de fonds obligataire pour un montant de 1 ME, destiné à compléter le financement des investissements de modernisation de l'usine de Bollène (au-delà des subventions du plan France Relance) et à démarrer le déploiement de certaines solutions aux Etats-Unis, notamment à Cambridge (Maryland). Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 8%. Le remboursement se fera mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d'un montant de 1.000 euros à un versement mensuel brut de 24,41 euros pendant 4 ans. D'autre part, le Groupe Egide a demandé à Banc of California un report de 3 mois de l'échéance de tous les encours d'Egide USA Inc. et Santier Inc., afin de permettre de finaliser les négociations avec Gibraltar Capital. Dans le même temps, les discussions se poursuivent avec d'autres prêteurs sur actifs afin de s'assurer que la transaction puisse avoir lieu avant la fin de l'année.

* 2CRSI (-7,12% à 2,48 euros). Les allègements se poursuivent sur ce dossier qui prévoit un transfert de cotation, au plus tôt le 31 octobre, sur Euronext Growth. Le chiffre d'affaires du 2e trimestre sera, quant à lui, publié le 20 octobre.

* TheraVet (-7,41% à 3,75 euros). La société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie a pourtant annoncé la signature d'un accord de distribution exclusif avec Invictos Orthopedics LLC, une société nord-américaine qui conçoit, développe et commercialise des produits orthopédiques et des dispositifs médicaux vétérinaires.

* M6 Metropole Television (-4,37% à 13,8 euros). En dépit d'une nouvelle envolée matinale qui a porté le titre sur un plus haut de 15,95 euros, le groupe de médias termine finalement en baisse. L'agitation reste forte autour de la 'six' après l'échec du rapprochement avec TF1. RTL Group (Bertelsmann) souhaite céder au plus vite sa participation, désireux de se recentrer dans les pays où il est leader. La procédure est accélérée par le fait que le renouvellement de la fréquence de la chaîne M6 est prévu en mai prochain. Or, la loi française interdit au propriétaire de la chaîne concernée de la vendre dans les 5 ans qui suivent ce renouvellement...

Selon les dernières informations dévoilées ce week-end par 'Bloomberg', l'homme d'affaires français Stéphane Courbit et ses partenaires financiers auraient proposé un prix de 20 euros par action pour reprendre la participation de Bertelsmann. L'offre représenterait une prime de 39% par rapport au cours de clôture de l'action M6 vendredi, à 14,43 euros, et valoriserait la participation de 48% au sein de M6 à environ 1,22 milliard d'euros. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA CGM, et l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière seraient présents dans ce consortium. L'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, et le groupe italien de télévision MediaForEurope, associé à Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, seraient également dans la course.

* Veolia Environnement (-3,28% à 20,03 euros) avec Engie (-3,44% à 12,06 euros). Les utilities souffrent ce lundi.

* BNP Paribas (-1,48% à 46,21 euros). Le titre se tasse avec celui de Société Générale (-2,13% à 22,105 euros) et de Crédit Agricole (-1,15% à 8,856 euros). Les craintes de récession l'emportent sur la hausse des taux obligataires, pourtant favorable au secteur bancaire.

* Capelli (-1,1% à 13,45 euros). Le promoteur immobilier a finalisé la vente pour la construction du nouveau siège social de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, à Bordeaux. Ce programme immobilier de bureaux fait suite à un appel à projet pour l'achat en VEFA d'une surface de bureaux lancé par la CPAM de Gironde et remporté par le Groupe Capelli. La parcelle foncière située dans le quartier dit de 'Cracovie', et acquise par Capelli en juillet, était inexploitée depuis une dizaine d'années. Revalorisée, elle permettra la construction de 20.000 m2 de bureaux au sein d'un bâtiment de 6 étages, dont 80% de la surface sera dédiée au nouveau siège de la CPAM de Gironde, qui sera propriétaire utilisateur. Ce nouveau site permettra ainsi à la CPAM de regrouper en un même bâtiment l'ensemble de ses collaborateurs aujourd'hui répartis dans plusieurs lieux distincts.

* Eurofins Scientific (-0,76% à 60,16 euros). Le prestataire de services bio-analytiques a trouvé un accord pour céder son activité Digital Testing à Stirling Square Capital Partners ("Stirling Square") pour 220 millions d'euros, sans trésorerie ni dette. Cette entreprise contribue environ 1% des ventes du Groupe et emploie plus de 600 personnes.

* Airbus Group (-0,54% à 91,48 euros). Les analystes sont nombreux à s'ajuster sur le dossier après la journée investisseurs organisée, vendredi, par le groupe toulousain. Pour Oddo BHF, le ton du management lors de ce CMD n'a finalement pas été aussi prudent que prévu par certains investisseurs, ce qui permet d'entrevoir la fin des révisions baissières du consensus. La Deutsche Bank abaisse de son côté son objectif de 141 à 133 euros, mais reste à l''achat'. Airbus a contribué à dissiper les inquiétudes concernant l'exécution des livraisons et l'allocation du capital, selon le courtier. Stifel ajuste pour sa part le curseur de 155 à 150 euros, et reste également à l''achat'.