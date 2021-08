Clôture à Paris : le CAC40 demeure relativement stable

(Boursier.com) — Le CAC40 est parvenu à se maintenir au-dessus de 6.800 points ce lundi, terminant la séance en très léger repli de -0,06% à 6.813 points après son beau parcours haussier de la semaine dernière (plus de 3%). L'indice phare de la place parisienne continue de tutoyer ses plus hauts historiques. Le CAC40 n'est ainsi qu'à 2% de ses sommets du 4 septembre 2000. Mais sans doute faudra-t-il patienter un peu, l'activité de marché à Paris étant très calme dans un contexte estival de faibles volumes de transactions et de publications d'entreprises.

Pour sa part, Wall Street continue d'évoluer en ordre dispersé après ses records de vendredi. Le DJIA rend ainsi 0,22% à 35.132 pts et le S&P 500 0,1% à 4.431 pts. Le Nasdaq grappille 0,13% à 14.855 pts. Le baril de brut WTI retombe encore de 2% à 66,64$, alors que la crise sanitaire pourrait affecter la demande mondiale. Le Brent de la mer du Nord cède 2,07%. L'once d'or fléchit de 4,3% à 1.727$.

Le plan bipartisan américain d'infrastructures a franchi une étape importante dimanche au Sénat, ce qui pourrait permettre l'adoption de la législation ce soir ou demain. Le Sénat a en effet voté par 68 voix contre 29 pour clore les débats sur ce plan de relance. Les sénateurs avaient passé le week-end à négocier divers amendements, concernant la régulation des cryptodevises, les fonds inutilisés de soutien covid (...). L'attention se porte désormais sur la Chambre des Représentants, où des divergences importantes persistent concernant une législation séparée dite de réconciliation concentrée sur les priorités démocrates. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants, entend toujours faire voter les deux législations en même temps.

Dans l'attente, le rapport JOLTS du Département américain au Travail a dévoilé, dans l'après-midi, les ouvertures de postes du mois de juin 2021. Elles sont ressorties au nombre de 10,07 millions, contre à peine 9,3 millions de consensus de place et 9,48 millions pour la lecture révisée -en hausse- du mois antérieur.

VALEURS EN HAUSSE

* Genkyotex est la star du jour à Paris avec un bond de +21,6% à 3,72 euros. La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, a accordé la désignation 'Fast Track' au setanaxib, son principal candidat inhibiteur de NOX, pour le traitement des patients atteints de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie hépatique orpheline chronique. Le setanaxib a déjà reçu la désignation de médicament orphelin dans la CBP aux États-Unis et en Europe.

* ArtMarket.com est recherché (+18,4% à 5,98 euros) après l'annonce d'une progression de +14% de son chiffre d'affaires au 2e trimestre 2021, à 1,42 million d'euros. "En dépit de la crise sanitaire sans précédent qui frappe le monde en 2021, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com s'affiche bien au-delà des objectifs dans une année 2021 où les salons, foires et expositions des clients d'Artprice by Artmarket ont connu de très nombreux reports sur le second semestre. Artmarket.com est considérée comme une valeur résiliente face à la pandémie mondiale", commente le groupe.

En outre, le fonds physique de catalogues papier de ventes aux enchères d'oeuvres d'art d'Artprice by Artmarket devrait apparaître à sa valeur réelle dans les comptes d'Artmarket.com qui a décidé librement de sa réévaluation. Le montant exact de cette réévaluation sera communiqué au marché en septembre, dans le rapport financier du 1ersemestre 2021. Cette décision a pour effet d'impacter, par une augmentation "très conséquente", les capitaux propres sociaux et consolidés d'Artmarket.com.

Enfin, Artprice prépare sa plateforme NFT, artprice-nft.com, artmarket-nft.com, qui pourra répondre à la demande des 760.000 artistes référencés dans les banques de données Artprice by Artmarket et de l'ensemble des professionnels du Marché de l'Art.

* AB Science bondit de +11,3% à 12,63 euros. L'entreprise biopharmaceutique a apporté des précisions sur le projet d'accord avec ses actionnaires historiques annoncé le 28 juin. Ces précisions portent notamment sur la stratégie de développement et les options envisagées pour le masitinib. AB Science réfléchit à une levée de fonds de l'ordre de 25 ME et aussi, à une cotation au Nasdaq.

* Atos reste entouré avec un gain de +3% à 44,63 euros. Plus forte hausse du CAC40 après déjà une progression de 10% vendredi après-midi, sur des rumeurs d'intérêt de la part de grands fonds d'investissement.

* Coface (+3,42% à 10,58 euros). Dans le cadre du refinancement de son activité d'affacturage, Coface SA a signé, le 4 août, avec un groupe de banques partenaires, le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué en euros d'un montant de 700 ME. Il s'inscrit dans le cadre du plan 'Build to Lead' qui vise à mieux valoriser les actifs du groupe dans les métiers de spécialités. Il va donc permettre de continuer de soutenir le développement de l'affacturage. Ce crédit syndiqué est renouvelé pour une durée de 3 ans avec deux options d'extension d'une année chacune, à la main des prêteurs. Coface améliore ainsi sa flexibilité financière et allonge la maturité de son refinancement, tout en profitant de conditions de marché favorables et en renforçant les relations avec ses banques de premier rang.

* Atari gagne +3,3% à 0,381 euro. Le DG Frédéric Chesnais a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi, le 26 juillet, indirectement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atari. Il détient, à cette date et à ce jour, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Ker Venture LLC qu'il contrôle, 10.825.692 actions Atari représentant autant de droits de vote, soit 3,62% du capital et 3,61% des droits. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Atari sur le marché et hors marché. A cette occasion, la société Ker Venture LLC a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils. Elle détient 1,02% du capital.

* Delfingen prend +0,96% à 63,4 euros après la publication d'un chiffre d'affaires publié supérieur à 190 ME au 1er semestre, en hausse de 130% (+52% en organique), avec une nette surperformance du marché automobile dans toutes les régions et une forte croissance de l'activité Systèmes de protection, ainsi qu'une dynamique soutenue des ventes du périmètre ex-Schlemmer Europe/Afrique.

* Sanofi est ferme avec un gain de +0,9% à 87,05 euros. La Food and Drug Administration a approuvé Nexviazyme (avalglucosidase), médicament développé par Sanofi pour le traitement des patients à partir de l'âge d'un an présentant une forme tardive de la maladie de Pompe, une pathologie musculaire progressive et invalidante qui affecte la fonction respiratoire et la mobilité. Nexviazyme est un traitement enzymatique substitutif conçu pour cibler spécifiquement le récepteur mannose-6-phosphate (M6P), principale voie de la capture cellulaire de l'enzymothérapie substitutive dans la maladie de Pompe. Déjà, Nexviazyme avait obtenu le statut de Médicament innovant de la FDA et bénéficié d'un examen accéléré pour le traitement des personnes atteintes de la maladie de Pompe. Nexviazyme devrait être disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines.

* EDF (+0,14% à 10,85 euros). Le groupe a réalisé la cession de sa participation de 49,99% dans Constellation Energy Nuclear Group, LLC (CENG) à son partenaire dans la joint-venture, Exelon Generation, LLC. La cession s'inscrit dans le cadre de l'option de vente conclue en avril 2014 entre EDF et Exelon, permettant à EDF de céder sa participation à Exelon à sa juste valeur et qu'EDF avait exercée en janvier 2020. Le prix d'acquisition de la participation d'EDF dans CENG s'élève à 885 millions de dollars, et la réception des fonds par EDF a eu lieu le 6 août. La cession des titres CENG s'inscrit dans le programme de cessions d'actifs annoncé par le Groupe EDF.

VALEURS EN BAISSE

* Renault cale de -2% à 33,605 euros. Le groupe automobile français et le Chinois Geely Holding Group s'associent dans le développement de véhicules hybrides à destination des marchés chinois et sud-coréen. Le Français utilisera le nouveau système de Geely pour les véhicules hybrides afin de développer des modèles sous la marque Renault. Selon deux sources de Reuters ayant connaissance des discussions et des documents consultés par l'agence, la future entreprise utiliserait les technologies, les chaînes d'approvisionnement et les usines de Geely pour produire des véhicules Renault, tandis que le Français se chargerait des ventes et du marketing. Les deux partenaires étudieraient également une possible entreprise commune en Corée du Sud pour y commercialiser les véhicules hybrides de Geely, alors que Renault est implanté dans ce pays depuis plus de deux décennies.

* Safran et Airbus se tassent, perdant respectivement 2,2% et 1,8%.

Le recul des cours du pétrole impacte TotalEnergies (-0,3%), TechnipFMC (-2,2%) et Vallourec (-3,1%).