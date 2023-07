Clôture à Paris : la hausse se poursuit

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Ce vendredi, le CAC40 est parvenu en clôture à dépasser largement les 7.400 points pour finir sur un gain de 0,65% à 7.432 points. La bourse de Paris aligne ainsi une quatrième séance consécutive de hausse ce qui confirme un nouveau parcours positif sur la semaine.

Peu de données macroéconomiques à se mettre sous la dent en cette fin de semaine marquée quand même par le début des publications semestrielles des grandes capitalisations. Le relèvement d'objectif de chiffre d'affaires n'a pas suffi à Thales pour séduire les investisseurs qui vendent aussi Dassault Aviation. En revanche, Ubisoft retrouve de l'intérêt après ses revenus trimestriels.

Côté banques centrales, la Réserve fédérale américaine va entamer mardi prochain une réunion de deux jours qui devrait déboucher mercredi sur un ultime relèvement de ses taux d'intérêt après une hausse de 500 points de base depuis mars 2022, selon les prévisions des marchés monétaires. La Banque centrale européenne, elle, se réunira le lendemain et devrait aussi opter pour une hausse de 25 points de base de ses taux, sans que celle-ci soit, a priori, la dernière...

VALEURS EN HAUSSE

* Sartorius Stedim bondit de de 14,5% à 272 Euros. En marge des chiffres semestriels, la confirmation des perspectives annuelles a rassuré les intervenants qui craignaient un nouvel abaissement de la guidance...

* Ubisoft gagne près de 5% à 28,78 euros. Le chiffre d'affaires IFRS15 au 1er trimestre 2023-2024 s'élève à 288,9 ME, en baisse de -9,2% par rapport aux 318,2 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23. Le net bookings du 1er trimestre 2023-24 s'élève à 267,7 ME, supérieur à l'objectif d'environ 240 ME et en baisse de -8,7% par rapport aux 293,3 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23.

* Guerbet (+6,8% à 19,44 euros) a vu ses ventes semestrielles s'élever à 378,6 ME, en légère hausse de +2% par rapport au 1er semestre 2022. À taux de change constant, le chiffre d'affaires est en hausse de 2,8% par rapport à la même période en 2022. Après un léger repli au 1er trimestre de l'exercice en cours, l'activité de Guerbet est ressortie en croissance organique de +6,7% au 2ème trimestre.

* Casino remonte encore de 6% à 3,69 euros.

* TotalEnergies reprend 1,2% à 53,99 euros avant la publication de ses résultats semestriels jeudi prochain.

* Safran (+0,1%) a annoncé le projet d'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace, "des produits à fort contenu technologique et critiques pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères". Cette activité emploie environ 3 700 personnes réparties sur huit sites en Europe et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO, soit la maintenance et la réparation. Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1,5 Md$ et un EBITDA de 130 M$ en 2024.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Thales (-4,7% à 133,5 euros) a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 8,7 MdsE, en hausse de 7,7% à périmètre et taux de change constants. Les prises de commandes au premier semestre se sont élevées à 8,6 MdsE, soit une baisse de 23% qui s'explique par le contrat majeur pour la livraison d'avions Rafale aux Emirats Arabes Unis signé l'an dernier à la même période. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a également fait état d'un profit avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 13,1% en variation organique, à 993 millions d'euros, avec une marge d'Ebit de 11,4% contre +10,8% sur la même période l'an dernier. Le résultat net ajusté, part du Groupe ressort à 819 ME, en hausse de 13% et le résultat net consolidé, part du Groupe à 649 ME, en hausse de 15%. Il s'attend désormais pour l'année 2023 à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7%, ce qui correspond à un chiffre d'affaires dans la fourchette 17,9-18,2 MdsE.

* Dassault Aviation recule de 8,6% à 166,3 euros. Le résultat opérationnel consolidé du 1er semestre 2023 est de 152 ME vs. 218 ME au 1er semestre 2022. La marge opérationnelle consolidée s'établit à 6,6% contre 7% au 1er semestre 2022. Les prises de commandes du 1er semestre 2023 sont de seulement 1,682 milliard d'euros contre plus de 16 milliards au 1er semestre 2022. Dassault Aviation prévoit toujours cette année la livraison de 15 Rafale et de 35 Falcon et un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'an dernier.

* GL Event (-0,5% à 19,9 euros) anticipe désormais en 2023 une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 8% (5% initialement annoncé) avec une amélioration du taux de marge.