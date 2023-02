Clôture à Paris : journée morose sur fond de tensions géopolitiques

(Boursier.com) — Nouvelle séance d'incertitudes à la Bourse de Paris, où le CAC40 redonne -0,37% à 7.308 points en clôture. Au lendemain d'une séance particulièrement calme en l'absence de marché américain, Paris s'est fait attentiste avant de creuser son retard dans l'après-midi, dans un contexte de retour des craintes de resserrement monétaire et d'accentuation des tensions géopolitiques en Europe orientale.

A l'approche de l'anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a accusé, ce mardi matin, l'Otan et l'Occident d'attiser le conflit. "Ils veulent transformer un conflit localisé en confrontation mondiale", dit le patron du Kremlin qui poursuit : "C'est ainsi que nous le comprenons et que nous allons y répondre, parce que nous parlons dans ce cas de l'existence même de notre pays".

Vladimir Poutine a aussi annoncé que Moscou suspend sa participation au traité New START sur les armes stratégiques nucléaires. Jens Stoltenberg (Secrétaire général de l'Otan) dit regretter cette décision de la Russie et appelle Moscou à "reconsidérer sa position".

La Chine se dit "profondément préoccupée" par l'éventualité que le conflit en Ukraine devienne hors de contrôle, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, appelant certains pays à arrêter d'"attiser les flammes". Dans le même temps, alors que la Chine s'est bien gardée de condamner l'offensive de la Russie et semble chercher une porte de sortie diplomatique au conflit en Ukraine, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev, un proche de Poutine, a assuré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi du soutien total de son pays face au bloc occidental.

Ce regain de tensions géopolitiques attise le feu du marché obligataire. Cette aversion au risque transparaît dans une nouvelle tension de l'OAT à 10 ans, qui gagne +3,8 pb, à 2,937%.

Egalement, un indice ZEW supérieur aux attentes en Allemagne, et des indices flash PMI plus solides que prévu, tant en France que dans la zone euro, plaident pour une poursuite des hausses de taux de la BCE.

L'indice PMI composite flash de S&P Global a ainsi progressé à 51,1 en février en Allemagne (49,9 en janvier), bien au-delà de la prévision des analystes à 50,4. C'est la première fois depuis le mois de juin 2022 que cet indice dépasse le seuil de 50, qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

En France, l'activité économique a progressé en février. Il faut remonter à octobre 2022 pour retrouver ce niveau. Cette évolution résulte d'un apaisement des pressions inflationnistes et d'un renforcement du marché du travail, indique l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI composite flash de S&P Global pour la France progresse à 51,6 en février (49,1 en janvier), au-delà de la prévision du consensus à 49,9 et du seuil de 50 séparant une contraction d'une croissance d'activité. A noter toutefois que l'indice PMI du secteur manufacturier s'est dégradé à 47,9 (50,5 en janvier), au-dessous de la prévision de 50,8.

Wall Street ne réchauffe pas la tendance morose des marchés européens. A 17h45, le S&P 500 pointe en fort repli de -1,65% à 4.011 pts. Le Dow Jones décroche de -1,63% à 33.274 pts. Le Nasdaq Composite plonge de -2,04% à 11.546 pts, au lendemain d'une journée fériée outre-Atlantique.

Pétrole et devises

Le renchérissement du dollar pénalise les cours du pétrole, qui pâtissent aussi des craintes sur l'économie en cas de resserrement monétaire prolongé de la part des banques centrales. Le WTI cède -1,05% à 76,45$. Le baril de Brent recule également de -0,86% à 83,09$.

L'euro faiblit à nouveau face au dollar (-0,21%), revenant à 1,0664.

Malgré les tensions géopolitiques en Europe, l'once d'or recule de -0,4% à 1.834 dollars (1.720 euros).

Le Bitcoin cède -1,25% à 24.421$.

Valeurs en hausse

* TheraVet (+66,91% à 4,59 euros). Dans un volume travaillé de 3,25% de capital échangé, la société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie a signé un accord de distribution exclusif avec Vetpharma, une société leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires. Cet accord représente une avancée significative pour la distribution de la gamme de produits Biocera-Vet, désormais disponible sur les 5 continents. En effet, grâce à cet accord avec Vetpharma, Biocera-Vet sera distribué en Scandinavie (Norvège, Suède, Danemark et Finlande), en Europe de l'Est (Pologne, Bulgarie, Roumanie, République Tchèque, Croatie et Hongrie), en Amérique Latine (Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Chili et Pérou), en Afrique du Sud, en Australie et dans certains pays d'Asie (Japon, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Corée du Sud).

Au total, ce nouvel accord couvre 24 pays représentant plus de 150 millions de chiens, où la prise de conscience des besoins en santé animale augmente actuellement et tout particulièrement dans les pays scandinaves, l'Australie, le Japon, l'Afrique du Sud et le Brésil où un CAGR de 13,1% est attendu sur la période 2022 à 2027 pour le marché de la santé animale.

* Engie (+4,83% à 14,25 euros). La société va augmenter son dividende de 65% après avoir vu ses résultats s'envoler l'an passé grâce à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité causée par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'énergéticien a ainsi dégagé, sur l'exercice 2022, un résultat net récurrent part du groupe de 5,2 MdsE (2,9 MdsE un an plus tôt), pour des revenus en augmentation de 62,2% (+60,4% en organique) à 93,9 MdsE. Le résultat opérationnel s'élève à 9 MdsE (6,1 MdsE en 2021), en hausse organique de 43%.

Le Conseil d'administration propose un dividende de 1,40 euro par action au titre de 2022 (0,85 euro sur l'exercice précédent), ce qui correspond à un taux de distribution de 65%, en ligne avec la politique de dividende du Groupe visant à distribuer 65 à 75% du résultat net récurrent part du Groupe et incluant un dividende plancher de 0,65 euro par action pour la période de 2023 à 2025.

* Forsee Power (+1,49% à 3,4 euros). Manufacturing Commercial Vehicles (MCV), premier constructeur automobile égyptien spécialisé dans les véhicules commerciaux, a choisi d'équiper son premier véhicule électrique intégral avec les systèmes de batteries Forsee Zen Plus. Il s'agit de la première commande des nouveaux systèmes de batteries à haute énergie Zen Plus lancés par Forsee Power en 2022.

* Faurecia (+0,69% à 20,55 euros). L'équipementier automobile prolonge sa bonne publication, par deux revalorisations d'objectif de cours. JP Morgan relève son objectif à 34 euros (23 euros précédemment). Stifel porte son objectif à 29 euros (26 euros précédemment).

* Edenred (+1,22% à 52,96 euros). La publication de résultats 2022 de la plateforme de service et de paiements est qualifiée d'historique. Le groupe a dégagé sur l'année un EBITDA de 836 ME (829 ME de consensus), en hausse de +24,9% en données publiées et de 23,3% en données comparables, pour des revenus en croissance de 25% à plus de 2 MdsE (+21,2% en données comparables). La marge d'EBITDA ressort ainsi à 41,2%, en progression de 0,7 point en données comparables. Le spécialiste des solutions de paiement a également enregistré un flux de trésorerie disponible inédit de 881 ME. Edenred se dit "idéalement positionné" pour continuer à générer une croissance profitable en 2023 et au-delà et confirme pour 2023 les objectifs de son plan Beyond 22-25, à savoir une croissance organique de l'EBITDA supérieur à +12% et un taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

* Altarea (+0,31% à 127,6 euros). Déjà actionnaire de Woodeum à hauteur de 50% du capital depuis juillet 2019, Altarea acquiert, ce 21 février, le solde du capital de Woodeum auprès de WO2 Holding. Altarea devient ainsi actionnaire unique de la marque leader en France de l'immobilier résidentiel bas carbone en bois massif.

* Air France KLM (stable à 1,696 euro). Le titre se reprend, aidé par Barclays qui a débuté le suivi du transporteur aérien avec un conseil 'surpondérer' et un cours cible de 2,3 euros. Globalement, le broker pense que le secteur aérien européen post-pandémie présentera de nombreuses similitudes avec celui d'avant la pandémie. Concernant plus précisément Air France-KLM, Barclays juge la compagnie bien positionnée stratégiquement et dispose, selon lui, d'une solide équipe de direction. La restructuration d'Air France porte ses fruits. KLM va faire évoluer sa stratégie pour "suer" ses actifs. La restructuration post-Covid du bilan reste en cours, mais les résultats de l'exercice 2022 soulignent qu'elle progresse. "Nous nous attendons à ce que la vigueur de l'activité commerciale soutienne le désendettement organique et fournisse une toile de fond favorable aux mesures de capital hybride visant à relever les défis liés aux capitaux propres négatifs", ajoute l'analyste.

Valeurs en baisse

* Atos (-5,81% à 12,9 euros). Ce décrochage du titre intervient suite à une lettre du fonds spéculatif TCI adressée à Airbus. Il exige que le groupe aéronautique européen renonce à son projet visant à reprendre 29,9% du capital d'Evidian. L'entreprise de services du numérique a en effet annoncé, la semaine passée, être entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. Dans une lettre publique adressée au géant aéronautique, et dévoilée initialement par le 'Financial Times', Christopher Hohn, le dirigeant du fonds, déclare qu'Evidian est une "entreprise très endettée" et qu'y investir "diluerait la qualité des activités d'Airbus". TCI, qui détient plus de 3% du capital d'Airbus, ajoute que "ce serait du capital bloqué et une utilisation extrêmement inefficace des fonds des actionnaires". Selon l'investisseur, "Airbus peut continuer à entretenir une relation mutuellement productive et profitable avec Evidian sans prendre de participation. Ne pas être un actionnaire de référence n'empêche pas une collaboration accrue entre les deux sociétés".

L'action Airbus cède marginalement -0,02% à 122,82 euros.

* Worldline (-3,86% à 39,57 euros). Le titre est sous pression après la publication de ses résultats annuels. Ses comptes sont cependant perçus comme solides par la communauté financière. Le spécialiste des services de paiement a enregistré l'an passé un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 MdE, matérialisant une marge de 26%, en hausse de 110 points de base, pour un chiffre d'affaires de 4,364 MdsE, en croissance de 10,7% en organique. Le flux de trésorerie disponible a atteint 520 ME. Le management anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires en 2023, plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 et 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible. Stifel ('achat') évoque des résultats solides et en ligne avec les attentes, mais note également une légère déception sur la marge d'EBO implicite 2023, qui devrait s'améliorer comme prévu, mais à partir d'une base de plus faible.

* Capgemini (-2,78% à 182 euros). Le groupe est pénalisé par des perspectives jugées prudentes pour 2023 malgré une croissance des ventes et des flux de trésorerie disponibles supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre. Sur l'exercice 2023, le Groupe vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7%, une marge opérationnelle comprise entre 13% et 13,2% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros. Le groupe a par ailleurs indiqué que son conseil d'administration avait décidé de proposer à l'assemblée générale prévue le 16 mai prochain le versement d'un dividende de 3,25 euros par action au titre de 2022. Le dividende payé l'an passé, au titre de 2021, ressortait à 2,40 euros par action.

* Ubisoft (-2,02% à 20,37 euros). L'éditeur de jeux vidéo pâtit d'une note de CFRA qui réduit son objectif de cours à 20 euros (30 euros précédemment).

* TotalEnergies (-0,48% à 58,64 euros). Lors de sa visite matinale au marché d'intérêt national de Rungis, Emmanuel Macron a souhaité que le secteur pétrolier s'implique à nouveau pour proposer des ristournes aux automobiliste roulant au diesel, demandant "aux entreprises concernées" de dialoguer avec le gouvernement "comme l'année dernière". Le président français a cependant écarté l'idée d'un nouveau coup de pouce de l'Etat, rappelant verser un chèque carburant à près de la moitié des ménages.

Rappelons que le jour de la présentation des résultats de TotalEnergies, début février, Patrick Pouyanné, le patron du groupe pétrolier, s'était montré plutôt ouvert à une telle perspective, laissant entendre qu'à l'image de l'année passée, il serait disposé à consentir des remises "si le litre de gazole dépasse 2 euros". TotalEnergies pourrait alors mener "de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe". Patrick Pouyanné avait ainsi expliqué : "Plutôt que de partir dans un débat autour d'une taxe exceptionnelle sur les profits, nous préférons prendre des mesures de pouvoir d'achat que les Français ressentent directement".

* Catana Group (-0,27% à 7,43 euros). Le groupe de plaisance, qui avait bien débuté la journée en Bourse, trébuche finalement... Catana a indiqué ouvrir une nouvelle page de son histoire avec la création d'un pôle motonautique au Portugal grâce à la prise de participation majoritaire dans la société portugaise Composite Solutions. Moyennant un investissement de 2 ME, Catana prend une participation de 50,01% de la société Composite Solutions, valorisée 4 ME. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, au travers sa filiale AP Yacht Conception, prendra une participation de 39,99% pour 1,6 ME. Les fondateurs de la société conservent par ailleurs 10% du capital.

* BNP Paribas (-0,15% à 65,4 euros). La banque du boulevard des Italiens trébuche en dépit d'une note positive de Barclays qui relève son objectif de cours à 79 euros (70 euros). Comme les autres établissements financiers, BNP Paribas subit les incertitudes géopolitiques et le raidissement des taux. Crédit Agricole recule de -0,58% à 11,62 euros, avec Société Générale (-1,61% à 27,28 euros) et l'assureur Axa (-0,64% à 28,11 euros ).

* Le luxe subit quelques prises de bénéfices : Hermès International (-0,58% à 1.704 euros) ; LVMH (-0,58% à 808,9 euros) et sa maison-mère Christian Dior (-0,37% à 801,5 euros). Kering, qui réalise une émission obligataire de 1,5 MdE recule de -0,98% à 585,3 euros. Le géant des cosmétiques, L'Oréal prend 1,29% à 385,85 euros).