Clôture à Paris : journée difficile dans un marché tendu

(Boursier.com) — En clôture de marché, la bourse de Paris achève la séance sous pression, avec un CAC40 qui redonne -1,29% à 7.209 points.

Le marché parisien commence à douter de son optimisme alors que des données sur l'inflation dans le bloc européen sont attendues cette semaine. En outre, il pâtit d'interrogations sur les cours du pétrole qui font trébucher TotalEnergies, l'une des valeurs majeures du marché parisien.

Alors que les marchés attendent les données de jeudi sur l'inflation, l'Espagne surprend agréablement par une moindre pression sur les prix. Le taux d'inflation annuel du pays est tombé à 2,9% en mai (3,8% en avril), au plus bas depuis juillet 2021. Selon les données de l'Institut national de la statistique, les coûts du carburant ont chuté et la croissance des prix des denrées alimentaires s'est atténuée. Le consensus tablait sur un taux de 3,3%. Bien que toujours élevée, l'inflation 'core' qui exclut les coûts de l'énergie et de certains produits alimentaires, a reculé pour un 3e mois consécutif, à 6,1% (6,4% de consensus).

En zone euro, les prêts bancaires aux entreprises et aux ménages ont à nouveau ralenti pour avril. Selon les données de la Banque centrale européenne, l'économie stagne et les hausses rapides des taux d'intérêt réduisent la demande de crédit. Ainsi dans un contexte de durcissement des conditions d'octroi de prêts et de faibles perspectives économiques, les crédits aux entreprises en zone euro ont augmenté de 4,6% en glissement annuel, après une hausse de 5,2% en mars. La croissance du crédit aux ménages ralentit également à +2,5% (+2,9% le mois précédent).

Par ailleurs, les rendements des emprunts d'Etat en zone euro ont fléchi. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, cède plus de cinq points de base, revenant à 2,373%, tandis que le 2 ans reflue de près de 7 points, à 2,847%.

Outre-Atlantique, Wall Street évolue en ordre dispersé malgré l'espoir que le Congrès adopte un accord sur la dette pour éviter un défaut de paiement. Maintenant que Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, sont parvenus à un compromis, les membres du Congrès vont se prononcer sur cet accord provisoire.

Au-delà de cet accord, une nouvelle importante échéance pour les marchés se profile, puisque la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est programmée dans deux semaines (14 juin). L'outil Fedwatch du CME Group évalue à près de 60% les chances d'un nouveau tour de vis de 25 points de base le mois prochain. La BCE se réunira le lendemain (15 juin) pour mettre à jour les taux directeurs de la zone euro.

Dans ce contexte à 18h, le S&P 500 gagne +0,15% à 4.211 points. Le Nasdaq Composite grimpe également de +0,65% à 13.060 pts. En revanche, le Dow Jones flanche de -0,41% à 32.957 pts.

Les cours du pétrole pâtissent des incertitudes sur les nouveaux quotas de production de l'Opep+, qui se réunira le 4 juin. Le WTI décroche de -4,51% à 69,66$ tandis Le Brent de mer du Nord s'enfonce de -4,3% à 77,72$ le baril.

Côté devises, l'euro remonte de +0,1% face au dollar à 1,0724.

L'once d'or s'apprécie de +0,82% à 1.962$. Le Bitcoin est stable à 27.702$.

Valeurs en hausse

* STMicroelectronics (+1,16% à 40,66 euros). Le spécialiste des semiconducteurs achève la séance dans les meilleures places du CAC40, porté par les records boursiers de l'Américain Nvidia (+5,7% à Wall Street) et de la ruée vers toute valeur susceptible de profiter de près ou de loin au boom de l'intelligence artificielle.

* Rexel (+1,06% à 19,52 euros). Le groupe a fait part de l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas. Fondée en 1970 et détenue par Gilde Equity Management, Wasco opère 35 agences et 2 centres de distribution aux Pays-Bas. Il a généré un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les 12 derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital. Avec cette acquisition, Rexel doublera de taille aux Pays-Bas qui deviendront le 4e pays du Groupe.

* Valeo (+0,77% à 19,09 euros). L'équipementier automobile a dévoilé un accord de coopération stratégique et d'investissement avec DiDi Autonomous Driving pour développer conjointement des solutions de sécurité pour les robotaxis alors que l'utilisation de véhicules autonomes se développe dans le monde. Les deux acteurs ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome.

Valeurs en baisse

* Nexity (-7,83% à 19,65 euros). Le spécialiste français de l'immobilier décroche sur un abaissement de recommandation d'AlphaValue. Le courtier passe à 'vendre' contre 'alléger' précédemment. Son objectif de cours est ramené de 23 euros à 16,50 euros.

* TotalEnergies (-3,18% à 53,96 euros). L'énergéticien français pèse ce soir sur le CAC40. Le titre décroche avec la lourde chute des cours du pétrole. L'incertitude émane de la prochaine réunion de l'Opep+, le 4 juin, qui pourrait fixer de nouveaux quotas de production de pétrole.

Le dossier Maurel & Prom (-2,26% à 3,72 euros) est également affecté par cette prochaine décision de l'Opep+ sur sa production de pétrole.

* Remy Cointreau (-2,69% à 144,6 euros). Oddo BHF a réitéré son avis de 'sous-performer' sur le groupe de spiritueux qui pourrait continuer à souffrir au cours des prochains mois. Depuis l'annonce d'une absence de croissance organique sur FY 23/24, le titre a baissé de 16%. Certains pourraient y voir une opportunité. La sanction est néanmoins très relative, selon le courtier. Le consensus de BPA s'est ajusté de -13% sur l'exercice 2024 et il n'y a donc quasiment pas eu de 'derating' en PE. Sur la base du chiffre d'affaires 2022/23, le groupe a toutefois quasiment 3 ans d'avance sur son plan stratégique en termes organiques. La guidance de stabilité du chiffre d'affaires en 2023/24 devrait ramener l'avance de 2,5 ans à 1,5 an.

Dans le même secteur, Pernod Ricard cède -2,89% à 204,8 euros.

* Valneva (-2,07% à 5,29 euros). Malgré une bonne matinée, l'entreprise de Saint-Herblain termine dans le rouge, après l'annonce du dépôt au Canada d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre le chikungunya pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Si le dossier de demande est accepté, Santé Canada fournira des informations sur la date d'autorisation potentielle. Il s'agit de la 2e demande réglementaire pour VLA1553 déposée par Valneva. VLA1553 est actuellement le seul candidat vaccin contre le chikungunya au monde pour lequel un processus de revue réglementaire est en cours. Il pourrait devenir, sous réserve de son approbation, le 1er vaccin contre le chikungunya. La société a l'intention de déposer d'autres demandes d'autorisation en 2023.

* Orpea (-1,83% à 2,09 euros). L'Autorité des marchés financiers a accordé au groupement mené par la Caisse des dépôts une dérogation lui permettant de ne pas déposer un projet d'offre publique sur la société. L'Association de défense des actionnaires minoritaires d'Orpea évoquait, lundi, "une décision qui aura de graves conséquences car l'AMF, garante de l'épargne des français, autorise des acteurs économiques étrangers à une entreprise (ni créanciers, ni actionnaires) à en prendre le contrôle sans avoir à lancer d'OPA".

* Orange (-1,42% à 11,21 euros). Citigroup reprend le suivi du groupe de télécommunication mais sans passion, puisque sa recommandation est à 'neutre', avec un objectif de cours de 12,15 euros. Orange offre de l'intérêt pour le long terme, mais Citi entrevoit de l'incertitude à court terme, avec la branche de gros et la baisse continue de la rentabilité de la division Entreprises. Orange Espagne est en meilleure forme mais si la fusion avec Masmovil est bloquée, ce qui pourrait peser sur la tendance. Il est vrai... Orange gagne déjà 22,6% depuis le début de l'année !

* Stellantis (-0,43% à 14,7 euros). Carlos Tavares a inauguré la première gigafactory française et européenne d'Automotive Cells Company (ACC) à Billy-Berclau-Douvrin dans le Pas-de-Calais. Il s'agit du premier des quatre sites de la future "vallée de la batterie" électrique. D'ores et déjà, Stellantis a déjà annoncé deux autres gigafactories en Amérique du Nord, l'une aux Canada, et l'autre aux Etats-Unis. Le groupe vise 400 GWh de capacités en 2030 à l'échelle mondiale. Il a également annoncé 3 projets de gigafactory en Europe pour une capacité totale de 120 GWh.