Clôture à Paris : fin de semaine dans le calme

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 marque une pause, terminant dans l'indécision avant le premier week-end de juillet. Après son rebond de 0,71% hier, l'indice phare de la place parisienne termine stabile, à 6.552,86 points en clôture. La bourse de Paris abandonne 1% sur la semaine alors que Wall Street a entamé le second semestre d'un bon pied, touchant de nouveaux records.

Les investisseurs américains saluent de bons chiffres de l'emploi en juin. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu sur le mois alors que les entreprises, confrontées à une importante demande, ont augmenté les salaires afin de faire face à un problème de main-d'oeuvre. Le rapport mensuel du département du Travail recense 850.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes anticipaient en moyenne 700.000. En outre, le chiffre de mai a été révisé pour faire apparaître 583.000 postes créés contre une estimation initiale de 559.000. Le taux de chômage a cependant augmenté à 5,9%. Le salaire horaire moyen est en hausse de +0,3% (+0,4% attendu). Sa progression en rythme annuel atteint +3,6%. Le salaire minimum, au niveau fédéral, s'élève à 7,25$ de l'heure, mais peut s'avérer soutenu dans certains Etats.

Cette confirmation de la poursuite du redressement du marché de l'emploi américain pourrait relancer les spéculations sur une possible évolution du discours de politique monétaire de la Réserve fédérale à la fin de l'été. Sur ce plan, et alors que les débats sur le prochain 'tapering' font rage de l'autre côté de l'Atlantique, le FMI a indiqué hier que la Réserve fédérale américaine devra probablement commencer à relever ses taux d'intérêt à la fin de 2022 ou au début de 2023, car l'augmentation des dépenses publiques maintient l'inflation au-dessus de son objectif moyen à long terme. La Fed devrait également réduire ses achats d'actifs au cours du premier semestre 2022, selon le FMI.

L'organisation basée à Washington a par ailleurs rehaussé ses prévisions d'activité aux Etats-Unis et voit désormais la croissance américaine atteindre la barre des 7% cette année, du jamais vu depuis 1984. Elle tablait sur une hausse du PIB de 6,4% il y a moins de trois mois. "Le soutien fiscal et monétaire sans précédent, combiné à la diminution du nombre de cas de Covid-19, devrait donner un coup de fouet substantiel à l'activité dans les mois à venir", explique le FMI.

Les commandes industrielles américaines ont augmenté de 1,7% en comparaison du mois de mai, contre un consensus de marché de +1,6% et une baisse de 0,1% en avril. Les commandes de biens durables ont quant à elles progressé de 2,3%, en ligne avec le consensus, après avoir diminué de 0,7% en avril (+0,7% hors transport après +1%).

VALEURS EN HAUSSE

* STMicroelectronics s'adjuge 2,2% à 31,4 euros en cette fin de semaine. Le spécialiste des semi-conducteurs est soutenu par le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,040 milliard de dollars sur 3 ans (sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres approbations ponctuelles). La société a l'intention de réaliser le programme, et de détenir les actions rachetées en tant qu'actions propres, dans le but de remplir les obligations de la société relatives à ses plans d'attribution d'actions aux salariés et de soutenir le règlement potentiel de son obligation convertible en circulation. Au 28 juin 2021, STMicroelectronics détient déjà environ 8 millions d'actions propres, soit environ 0,9% de son capital social émis.

* Latecoere bondit de +6,5% à 1,9689. Le groupe a signé un protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers actuels et futurs et son actionnaire majoritaire. Ce protocole conclut les discussions relatives à la recapitalisation complète du Groupe sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).

* Lagardère bondit également de 6% à 22,4 euros. Le marché estime que le groupe est plus exposé à un risque d'OPA après sa réorganisation.

* Solutions 30 poursuit sa remontée. Après deux séances consécutives de vive hausse, la star de la semaine boursière parisienne gagne encore +3,8% à 7,64 euros. Solutions 30 reprend plus de 50% en marge de son assemblée générale qui a permis l'approbation des comptes 2020 et la nomination d'un nouvel auditeur.

*Nicox (+4% à 3,795) a annoncé que la phase de traitement de deux semaines du dernier patient inclus dans l'étude clinique de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 dans la blépharite est terminée ainsi que la période requise de suivi post-traitement d'une même durée. Les premiers résultats sont actuellement attendus en septembre 2021.

* Trigano (+4,3% à 191,8 euros) reste soutenu par sa solide publication trimestrielle. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le dossier à la suite de cette annonce. Berenberg a par exemple rehaussé son objectif de 200 à 230 euros tout en confirmant son conseil 'achat'. SocGen a revalorisé le dossier de 198 à 202 euros ('achat') tandis que Kepler Cheuvreux a porté sa cible de 190 à 230 euros ('achat').

* Elior a placé 550 ME d'obligations senior à échéance 2026. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 3,75% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Elior signera au plus tard le 8 juillet un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 ME et un nouveau prêt senior revolving d'un montant principal total de 350 ME. Le produit brut de l'offre doit être utilisé, avec le produit du nouveau prêt syndiqué, pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

VALEURS EN BAISSE

* Pernod Ricard cède -0,9% à 185,35 euros. Le Crédit Suisse a ajusté son objectif de cours de 183 à 185 euros. HSBC a remonté le sien de 156 à 162 euros ('conserver') et JP Morgan revalorise de 190 à 200 euros ('neutre').

* Natixis redonne -0,27%, venant se caler sur les 4 euros. BPCE a décidé de prolonger de 6 jours de bourse son offre publique d'achat simplifiée visant les actions Natixis, soit jusqu'au vendredi 9 juillet 2021 inclus. BPCE a précisé détenir au 1er juillet, à la clôture du marché, 86,66% du capital de Natixis. Les intentions de BPCE demeurent inchangées, notamment quant à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions sont remplies à l'issue de l'offre. Rappelons que BPCE a annoncé, début février, le lancement d'une offre visant les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détenait pas au prix de 4 euros par action (dividende attaché).