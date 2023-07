Clôture à Paris : encore une belle journée ensoleillée

(Boursier.com) — A Paris, le CAC 40 termine fermement la séance, dans un 4e mouvement haussier consécutif. L'indice phare de la place parisienne grimpe, ce mercredi, de +1,57%, accrochant les 7.333 points en clôture. La place parisienne, bien orientée dès l'ouverture, s'est affirmée en territoire haussier après la publication des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juin.

Outre-Atlantique, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin s'est en effet établi en hausse de +0,2% en comparaison du mois antérieur et de +3% sur un an, soit mieux qu'attendu par un consensus situé à +0,3% sur un mois et +3,1% sur un an.

L'IPC 'core', c'est-à-dire hors alimentation et énergie, a augmenté de +0,2% sur un mois et de +4,8% en glissement annuel (+5% de consensus sur un an après +5,3% en mai).

Ces données, montrant une hausse plus modérée de l'inflation, détendent les marchés actions américains. Ces statistiques seront en effet prises en compte pour déterminer la trajectoire des taux directeurs décidée par la Réserve fédérale américaine, lors de sa prochaine réunion. Moins de surchauffe inflationniste permettra d'atténuer les ardeurs des faucons de la Fed quant à un nouveau tour de vis monétaire. Les marchés actions américains respirent donc un peu mieux... Le S&P500 grimpe de +0,68% à 4.469 points. Le Dow Jones progresse de 0,57% à 34.455 points. Le Nasdaq grimpe de 0,82% à 13.873 points.

Même si elle se révèle désormais moins tendue aux Etats-Unis, la problématique de l'inflation demeure omniprésente dans les économies mondiales. Aussi, La Banque du Canada (BoC) vient de relever, ce mercredi, son principal taux d'intérêt d'un quart de point, à 5%. La banque canadienne redoute que ses efforts pour ramener l'inflation à la cible de 2% ne piétinent en raison de dépenses de consommation trop importantes.

Dans ce contexte de forte hausse des taux d'intérêt pesant sur les consommateurs et les entreprises, les huit principales banques britanniques ont également rassuré... La Banque d'Angleterre (BoE) a fait savoir, à l'issue de tests de résistance, qu'elles disposent de suffisamment de capitaux pour faire face à un stress économique plus important que celui de la crise financière de 2008 !

En France, les données économiques restent décevantes. Avec le contexte social tendu de cette première partie d'année, les défaillances d'entreprises ont augmenté de 35% en glissement annuel au 2e trimestre et grimpent à leur plus haut niveau depuis 2016 ! Le commerce a particulièrement souffert, selon une étude du cabinet Altares publié ce mercredi. Avec 13.266 procédures ouvertes entre le 1er avril et le 30 juin, le nombre de défaillances dépasse largement les niveaux d'avant COVID-19. Les activités à destination des consommateurs telles que la restauration rapide (646 défaillances), l'habillement (308 défaillances) ou la réparation et vente de véhicules (546 défaillances), ont été les plus fortement touchées. Les supérettes et supermarchés sont également fortement touchés, avec une hausse de 33%, à 269 défaillances. Altares indique que la construction (3.084 défaillances) montre également une tendance rapide à la hausse, mais sans renouer avec les seuils d'avant COVID-19.

Sur les marchés pétroliers, les cours progressent encore. Le WTI gagne +1,51% à 75,91$. Le baril de Brent s'apprécie de +1,07% à 80,2$.

L'euro se reprend de 1,05% face au billet vert, à 1,1122$.

L'once d'or grimpe de 1,59% à 1.956 dollars (1.758 euros). Le Bitcoin se stabilise à 30.508$.

Valeurs en hausse

* Logic Instrument : (+34,73% à 0,45 euro). Le chiffre d'affaires de la société pour le 1er semestre 2023 est en très forte progression de 80% par rapport au 1er semestre 2022. Cette accélération de la croissance, particulièrement en Allemagne, confirme la pertinence de la stratégie d'enrichissement de la gamme de produits et solutions, de renforcement de ses relations avec les grands comptes, et de développement du secteur défense. La société vise pour l'exercice 2023 une croissance très soutenue à deux chiffres, et rentable.

Par ailleurs, Logic Instrument n'exclut pas une opération de croissance externe sur l'exercice 2023 afin de créer le leader français de solutions mobiles pour les missions en extérieur et les environnements hostiles.

* Casino (+10,75% à 3,31 euros). Les deux prétendants à la reprise du groupe de distribution sont prêts à améliorer leur offre. Moins disant financièrement, 3F Holding, la société du trio Zouari-Niel-Pigasse s'est déjà engagée à relever sa proposition. Au lendemain d'une réunion à Bercy entre direction, créanciers et repreneurs potentiels, Matthieu Pigasse précise au quotidien Les Echos : "Nous sommes dans une logique partenariale ouverte à tous sans condition de niveau de détention de capital. Nous avons entendu les remarques et sommes prêts à faire évoluer notre offre". Du côté du gouvernement, le ministre de l'Economie et des Finances a indiqué que les deux offres de recapitalisation sont solides et qu'il n'appartient pas à l'Etat de prendre parti. "Deux propositions ont été faites, les deux propositions sont solides, mais ce n'est pas à l'Etat de prendre parti pour l'une ou l'autre", a déclaré mardi Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale. L'Etat sera néanmoins vigilant sur l'impact sur l'emploi et la solidité des plans industriels.

* Alpha MOS (+6,81% à 1,772 euro). Le marché réagit à des perspectives encourageantes après la signature d'un accord de licence avec la société de négoce de denrées agroalimentaires Agrigate, en vue d'équiper de capteurs sensoriels ses containers dédiés au transport de lait. Agrigate développe une flotte de plusieurs milliers de containers dédiés au transport du lait d'origine australienne vers les pays d'Asie. Ces containers, spécifiquement conçus pour conserver le lait dans de bonnes conditions, peuvent passer jusqu'à 1 mois en mer avant d'atteindre leur destination. Afin de garantir à ses clients finaux des conditions de conservation optimales, Agrigate a besoin de mesurer en temps réel la qualité du lait pendant toute la phase de transport. Dans ce contexte, Alpha MOS est entré en discussion avec Agrigate pour concevoir un système de capteurs adaptés capables de détecter les gaz volatils et les analyser en temps réel. Après une première série de tests concluants en France, les deux sociétés viennent de signer un accord de licence visant à développer et tester, en Australie et à grande échelle, un module sensoriel d'ici la fin de l'année 2023. Si ces tests sont concluants, cet accord représente un marché potentiel, en première monte, d'environ 15 ME, complété par des marchés de renouvellement prévus au bout de deux à trois ans.

* Soitec (+6,59% à 161,8 euros). Le titre bénéficie d'une note de Jefferies, qui confirme sa recommandation à 'achat' tout en relevant son objectif de cours de 180 à 270 euros.

* Esker (+4,87% à 137,9 euros). Le titre se reprend sur des rachats à bon compte après 4 séances consécutives de baisse qui avaient ramené Esker de 143,8 euros à 131,5 euros. Hier encore, le dossier pâtissait d'un ajustement de recommandation de Berenberg. Le broker avait ramené sa recommandation à 'conserver' tout en coupant sa cible de 180 à 150 euros, malgré le relèvement des prévisions 2023 du groupe après un 1er trimestre record. Le discours du management est pourtant rassurant car il table sur une croissance organique pour l'ensemble de l'année comprise entre 13% et 15% (12% et 14% auparavant), tout en visant une profitabilité comprise entre 12% et 14% du chiffre d'affaires.

* STMicroelectronics (+4,68% à 46,485 euros). Le titre termine la séance en tête du CAC40, dopé par une note de Jefferies qui affirme que le secteur européen des semi-conducteurs a entamé un nouveau cycle haussier. L'analyste s'attend à une réévaluation boursière importante et à une forte croissance du BPA au cours des deux prochaines années. Concernant plus précisément STMicro, le broker a rehaussé sa recommandation à 'conserver' tout en relevant sa cible de 33 à 46 euros.

* Linedata Services (+3,86% à 59,2 euros). L'entreprise a annoncé un partenariat stratégique avec Qualtik, un fournisseur d'outils de 'stress-test' pour les prêts commerciaux basé aux Etats-Unis. En combinant les outils de stress-test de Qualtik aux solutions d'analyse de portefeuille de Linedata, ce partenariat vise à révolutionner la façon dont les banques gèrent leurs portefeuilles de prêts commerciaux. Cette intégration élimine les nombreuses feuilles de calcul qui prévalent dans l'industrie, pour proposer une méthode d'analyse du risque novatrice.

* Thales (+3,01% à 137,1 euros). Le groupe français d'électronique et de défense est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir, pour 1,1 milliard de dollars, Cobham Aerospace Communications, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de communications avancés, innovants et ultra-fiables, permettant des communications de sécurité pour les cockpits. L'entreprise, qui emploie 690 collaborateurs dont 190 ingénieurs, a développé son empreinte à l'international, et opère actuellement en France, en Afrique du Sud, aux Ztats-Unis/Canada et au Danemark. Elle devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2023.

* Axa (+3,06% à 26,605 euros). Selon plusieurs sources concordantes, le groupe d'assurances étudierait différentes options, dont une cession et une introduction en Bourse, pour sa branche de réassurance dommages XL Re. Axa entend ainsi réduire son exposition aux catastrophes naturelles.

* Mersen (+2,35% à 41,4 euros). Le groupe français a inauguré son site de Columbia dans le Tennessee (Etats-Unis). Il s'étend sur 240.000 m2, et emploie actuellement environ 80 collaborateurs. Les recrutements devraient se poursuivre dans les prochaines années afin de suivre, en particulier, la croissance très importante liée au marché des semi-conducteurs. Après avoir fait l'acquisition du site dans le comté de Maury en juillet 2019, Mersen a investi près de 70 M$ au cours des 4 dernières années pour le refaçonner, le réhabiliter et le réindustrialiser afin de répondre aux besoins industriels du Groupe et d'accélérer son développement sur ses marchés clés. Il sera capable de produire rapidement 4.000 tonnes de graphite extrudé et 2.000 tonnes de graphite isostatique par an. Dans le cadre de son plan stratégique 2027, Mersen va ainsi augmenter l'ensemble de ses capacités de fabrication de graphite isostatique pour atteindre 16.000 tonnes à fin 2024. Grâce à sa configuration, ce site pourrait accueillir d'autres capacités de production dans le futur si nécessaire.

* Stellantis (+2,34% à 16,71 euros). Le constructeur automobile est soutenu par une note de Bank of America qui a relevé à 'acheter' sa recommandation en visant 20 euros.

* Interparfums (+2,07% à 64 euros). MedioBanca a débuté le suivi de la valeur avec un avis à 'surperformer' et un cours cible de 76 euros.

* Vinci (+1,35% à 105,1 euros). Via ses filiales locales -Eurovia SK, Eurovia CS et SMS- Vinci Construction vient de remporter le second lot du contournement nord de la ville de Presov, 3e ville de Slovaquie. L'obtention de ce contrat de 330 ME, dont 34% pour Vinci Construction, se fait en groupement avec Váhostav-SK et TuCon. Les travaux -comprenant la construction de 12 ponts, d'un tunnel de 2 km et de 10 km de route à 2 x 2 voies- commenceront en septembre 2023 et dureront environ 4 ans.

* Kalray (+1,21% à 29,3 euros). Le groupe a enregistré, au 1er semestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 15,3 ME (4,8 ME au 30 juin 2022), soit une très forte croissance de +219%, illustrant une bonne dynamique commerciale de ses marchés dans le domaine du stockage : médias, intelligence artificielle, santé, recherche scientifique. Kalray confirme son objectif de chiffre d'affaires de 40 ME en 2023, avec un 2e semestre en forte accélération et un Ebitda en amélioration.

Valeurs en baisse

* Theranexus (-26,55% à 1,3 euro). La société biopharmaceutique a réalisé une levée de fonds pour un montant total brut d'environ 3,1 ME, dont environ 2,5 ME ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et stratégiques, via la construction accélérée d'un livre d'ordres, et 0,6 ME souscrits par des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid. Le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 1,28 euro par action. Theranexus dispose désormais d'une trésorerie portée à environ 7,8 ME permettant de poursuivre le développement clinique de Batten-1.

* Plastivaloire (-6,17% à 3,04 euros). Le groupe industriel a été fortement pénalisé au 1er semestre 2022-2023 par l'inflation des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Malgré les négociations menées avec les clients depuis le second semestre 2021-2022 qui ont permis de répercuter plus de 50% de ces hausses de coût sur le 1er semestre de l'exercice, la marge brute perd 2,7 points par rapport au 1er semestre 2021-2022 et s'établit à 43,4%. La bonne maîtrise des charges de personnel et des coûts fixes atténue cet effet et permet une amélioration de +0,8 point de la marge d'Ebitda par rapport au 1er semestre 2021-2022. Après dotations aux amortissements et provisions nettes de 26,4 ME, le résultat opérationnel courant s'améliore et ressort positif à 6,9 ME. Le résultat opérationnel est fortement impacté par des éléments non courants constitués d'une dépréciation de goodwill de 15,3 ME sur une filiale allemande. Il ressort ainsi à -9,1 ME. Le résultat net ressort négatif à -15,9 ME en part du Groupe.

* Air France KLM (-3,8% à 1,631 euro). La pression vendeuse sur le titre de la compagnie aérienne tient à une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 2,3 à 1,85 euro. Le broker évoque une récente baisse des tarifs en Europe et fait preuve d'une certaine prudence pour l'année prochaine. "Pour 2024, cependant, nous partons du principe que les tarifs baisseront de 6% en glissement annuel contre une stabilité anticipée auparavant, ce qui entraîne une réduction importante de nos prévisions de bénéfices qui se situent maintenant environ 20% en dessous du consensus en moyenne", affirme le courtier.

Le transporteur a par ailleurs annoncé, ce matin, un regroupement d'actions et une réduction du capital.

* Carbios (-1,06% à 28 euros). La société a annoncé le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Celle-ci porte sur un montant brut d'environ 141 ME, après exercice total de la clause d'extension. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 5.558.695 actions au prix de souscription de 25,32 euros par action nouvelle. A l'issue de la période de souscription, la demande totale a porté sur 6.827.273 actions nouvelles, soit un taux de sursouscription de 141,2%. Le produit net de l'émission est principalement destiné à financer à hauteur d'environ 85% du montant initial de l'offre, la construction de la première usine du groupe et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 ME.