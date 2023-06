Clôture à Paris : dans un prudent optimisme

(Boursier.com) — Après une matinée hésitante, le CAC40 s'adjuge +0,29% à 7.184 points, en clôture de marché à Paris. Les investisseurs se font prudents pour engager la dernière semaine d'un semestre prolifique pour les bourses mondiales.

Ils échangent sans trop de pression, car aucune décision majeure de politique monétaire n'est attendue dans les prochains jours, en dehors du rendez-vous du Forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal. Les grands argentiers devraient profiter de l'occasion pour rappeler que le combat contre l'inflation n'est pas terminé malgré les progrès réalisés.

L'indice de confiance Ifo allemand est d'ailleurs venu rappeler que la situation économique se complique en Europe. L'indice Ifo a en effet reculé de 91,5 à 88,5 en mai, contre un consensus du 90,7.

Toutefois, la récession allemande pourrait prendre fin au cours du 2e trimestre, a estimé la Bundesbank dans son rapport mensuel, ajoutant que le produit intérieur brut augmenterait légèrement sur la période avril-juin. "La consommation privée devrait atteindre son niveau le plus bas avant de remonter", indiquent les experts de la banque centrale allemande. "Grâce à la forte hausse des salaires, les revenus disponibles des ménages se stabilisent malgré une inflation qui reste très élevée". Rappelons que l'Allemagne est entrée en récession technique en début d'année, après une baisse de PIB au 4e trimestre de 2022 (-0,5%) et au 1er trimestre de 2023 (-0,3%). La banque centrale allemande prévoit désormais une contraction de -0,3% sur PIB annuel en données corrigées des effets de calendrier, puis une croissance de +1,2% en 2024 et de +1,3% en 2025.

En Chine, la situation n'est également pas brillante. S&P Global a abaissé sa prévision de croissance du pays pour 2023 à 5,2% contre 5,5%, après un essoufflement du rebond post-Covid de la deuxième économie mondiale. "Le rétablissement de la Chine devrait se poursuivre mais à un rythme irrégulier, avec des investissements et une industrie à la traîne", indique l'agence.

Sur le marché pétrolier, le WTI recule de -0,5% à 69,2$. Le Brent de mer du Nord redonne -0,39% à 74$.

L'euro se tasse de -0,16% face au billet vert, à 1,0919$.

L'once d'or gagne +0,33% à 1.927$ (1.765 euros) alors que le Bitcoin cède -0,79% à 30.442$.

Valeurs en hausse

* SES-imagotag (+15,8% à 80,6 euros). Dans une longue réponse aux attaques de Gotham City Research, le spécialiste des étiquettes électroniques "réfute dans les termes les plus fermes chacune des allégations formulées à son encontre". "La fraude à laquelle fait allusion le rapport n'existe pas ; il n'y a pas de double comptage des revenus circulaires avec BOE ; la consolidation du chiffre d'affaires des filiales du Groupe et de la société mère est cohérente avec le chiffre d'affaires consolidé, qui est généré exclusivement par les ventes aux clients externes. La capitalisation des investissements R&D de SES-imagotag est conforme aux normes comptables IFRS. Par conséquent, il n'y a pas de surestimation des revenus ou des bénéfices de l'entreprise", a fait savoir SES-imagotag.

* Orpea (+6,12% à 2,116 euros). Le cabinet Ledouble, agissant en tant qu'expert financier indépendant, a attribué au gestionnaire de maison de retraite une valorisation comprise entre 6 et 7 milliards d'euros en continuité d'exploitation et une valeur liquidative comprise entre 2,6 et 3,7 MdsE en situation liquidative, comprenant un scénario de réalisation des actifs pris isolément et un scénario de cession de l'ensemble des actifs d'Orpea à un repreneur. Cette évaluation intervient dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée d'Orpea pour établir deux rapports de valorisation dans la perspective de la mise en oeuvre de la restructuration financière du groupe. Cette approche a stimulé le marché qui rebondissait de plus de 30% à la mi-séance, avec un plus haut de 2,8 euros dans la matinée.

Seulement, dans l'après-midi, la direction du groupe a effectué une mise au point, tempérant les ardeurs du marché. Réagissant à l'envolée du titre, elle est revenue sur les chiffres de son précédent communiqué, pour rappeler que dans cette approche ce ne sont pas des valorisations de capitaux propres, mais des valorisations d'activités ("Valeurs d'Entreprise") d'une part du groupe en continuité d'exploitation, et d'autre part de la société Orpea SA en situation liquidative. Elle souligne que dans chacun des scenarii évoqués, la valeur économique actuelle des capitaux propres reste négative. Les augmentations de capital prévues au plan de sauvegarde seront extrêmement dilutives pour les actionnaires et s'effectueront à des prix compris entre 0,013 et 0,607 euro par action nouvelle.

Il n'en fallait pas plus que cette perspective dilutive pour couper l'énorme rebond matinal. L'action conclut donc cette séance de forte volatilité sur un volume de 12,85% de capital échangé, en hausse de 6,12% à 2,116 euros.

* Scor (+2,02% à 25,25 euros). Le conseil d'administration du groupe de réassurance a décidé à l'unanimité de nommer Fabrice Brégier président non exécutif, avec effet immédiat. Cette décision intervient sur recommandation du comité des nominations, à l'issue d'un processus de succession exigeant et rigoureux, initié au printemps 2022.

* TotalEnergies (+1% à 52,57 euros). Le groupe pétrolier français et Aramco ont attribué les contrats d'ingénierie et de construction (EPC) d'un montant de 11 milliards de dollars pour le complexe 'Amiral', site pétrochimique de taille mondial adossé à la raffinerie de Satorp de Jubail en Arabie Saoudite.

* Vinci (+0,06% à 104,06 euros). Le groupe a fait part de la nomination de Virginie Leroy au poste de présidente de Vinci Immobilier à compter du 1er août 2023. Elle succède ainsi à Olivier de la Roussière qui dirigeait la filiale immobilière du géant du BTP et des concessions depuis sa création en 2005, à la suite du rapprochement entre Sorif et Elige.

* Pernod Ricard (stable à 196,75 euros). Le groupe de spiritueux devrait se séparer de son whisky Clan Campbell. Au travers de sa filiale Chivas Brothers Limited, Pernod Ricard a annoncé la signature d'un protocole d'accord pour une potentielle cession de sa marque de 'blended scotch whisky' à Stock Spirits Group, après avoir reçu une offre ferme du groupe de liqueurs et de spiritueux. Cette transaction fera préalablement l'objet d'une procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel concernées. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.

* EDF signe avec Trimet un contrat long-terme de fourniture d'électricité. Ce contrat garantit la fourniture d'énergie au fabricant d'aluminium, à concurrence de 22 Twh pour une période allant jusqu'à 10 ans. Cet accord prolonge la coopération existant entre les deux partenaires, depuis 2013.

Valeurs en baisse

* Casino (-4,85% à 7,455 euros). L'enseigne de distribution a fait un point sur la procédure de conciliation avec ses créanciers. Le distributeur rappelle avoir mis en oeuvre différents leviers afin de préserver sa liquidité pendant toute la période de conciliation (c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre, le cas échéant prorogée jusqu'au 25 octobre au plus tard). Ces mesures comportent la conclusion d'un accord avec l'Etat français afin de reporter le paiement des charges fiscales et sociales du Groupe dues entre mai et septembre 2023, soit un montant d'environ 300 ME ; et la suspension, pendant la durée de la période de conciliation (soit jusqu'au 25 octobre 2023 au plus tard), du paiement des intérêts (et autres commissions) dus par les sociétés en conciliation (soit environ 130 ME), ainsi que des échéances en principal qui sont dues au cours de cette période par les sociétés en conciliation (soit environ 70 ME).

Dans l'hypothèse d'une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires du premier périmètre de magasins représentant un chiffre d'affaires de 549 ME HT, le rapport d'Accuracy sur les prévisions de liquidités du groupe n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de l'exercice 2023. Il convient de noter que ces prévisions dépendent principalement de l'activité des enseignes dans les mois à venir (notamment la reprise des HM/SM) et du maintien des délais fournisseurs (ce qui est le cas à date), souligne Casino.

Le Groupe Casino et les conciliateurs ont pour objectif commun de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet. Le Groupe estime que cet accord devra comprendre un apport en fonds propres pour un montant d'au moins 900 ME afin de permettre la mise en oeuvre du plan d'affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquates. A cet égard, les créanciers, pour ceux ne l'ayant pas encore fait, ont été invités à s'organiser pour faciliter la poursuite des discussions avec le Groupe.

* Latecoere (-2,02% à 0,195 euro). Le groupe aéronautique compte faire évoluer sa gouvernance "afin d'améliorer son positionnement stratégique et pleinement accompagner cette croissance post-Covid". Ainsi et sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, le Conseil d'administration proposera, à la prochaine Assemblée générale annuelle, du 26 juillet, la nomination de Thierry Mootz en tant qu'administrateur en remplacement de Pierre Gadonneix, dont le mandat expire lorsqu'il atteint la limite d'âge stipulée dans les statuts de la société. Sous réserve de la bonne tenue de cette Assemblée générale, il sera proposé de modifier la gouvernance du groupe en réunissant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général en la personne de Thierry Mootz. Pierre Gadonneix quitterait alors ses fonctions de Président du Conseil.

* Plastic Omnium (-1,19% à 15,78 euros). L'équipementier automobile a confirmé ses objectifs annuels. Le management a confirmé viser en 2023 un chiffre d'affaires économique en forte croissance et surperformance par rapport à la production automobile mondiale, une marge opérationnelle supérieure à 400 ME, en progression de plus de +10%, et un cash-flow libre supérieur à 260 ME, dans un contexte de forts investissements dans les relais de croissance.

TP ICAP Midcap a abaissé la mire de 22 à 20 euros sur le dossier, tout en restant à l'achat en raison d'un solide publication, portée pour une fois par l'Europe. Pour sa part, Invest Securities a ajusté le curseur de 24,3 à 23,2 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.

* Euronext (-1,03% à 62,7 euros). Le groupe a conclu un accord définitif pour la cession de sa participation de 11,1% dans LCH SA à LCH Group Holdings Limited, pour un montant de 111 millions d'euros. La finalisation de la transaction devrait intervenir début juillet. En conséquence, au 3etrimestre 2023, Euronext réalisera une plus-value d'environ 40 ME, qui sera exonérée d'impôt.