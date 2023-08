Clôture à Paris : dans le vert, sur le fil !

(Boursier.com) — Ce mercredi, le CAC40 parvient sur le fil à accrocher une 3e séance consécutive de hausse dans un marché estival toujours aussi creux. Au terme d'une après-midi volatile, l'indice parisien gagne +0,08% à 7.246,62 points en clôture, avec des indices PMI Flash HCOB loin d'être rassurants pour août. Les données produites par S&P Global mettent en effet en évidence une nouvelle contraction de l'économie française en milieu de 3e trimestre, l'activité globale du secteur privé ayant de nouveau fortement baissé.

Les marchés attendent surtout la publication des résultats du concepteur de puces Nvidia, ce soir après la clôture de Wall Street. Elle devrait servir de test pour les valorisations élevées du secteur de la technologie. Il est vrai... Le géant américain, qui évolue autour de ses plus hauts historiques, pèse désormais plus de 3% dans le S&P500.

En France, l'économie montre à nouveau des signes de faiblesse. Les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achats, réalisées par S&P Global/HCOB, montrent que l'activité dans le secteur des services s'est contractée en août, sous le coup d'une baisse de la demande et des nouvelles commandes. Alors que la barre des 50 sépare la croissance et de contraction d'activité, l'indice PMI "flash" pour le secteur des services est tombé à un plus bas de 30 mois, à 46,7 en août après 47,1 en juillet et 47,5 attendu par le consensus. L'indice PMI "flash" pour le secteur manufacturier ressort à 46,4 (45,1 en juillet et un consensus à 45). L'indice composite, qui intègre à la fois le secteur manufacturier et les services, s'est maintenu à 46,6 comme en juillet (47,5 de consensus). Ces données laissent présager une contraction du produit intérieur brut (PIB) au 3e trimestre.

En Allemagne, l'activité des entreprises dans le secteur privé s'est également contractée en août, sur un rythme qui est le plus élevé depuis plus de 3 ans. L'indice PMI composite "flash" est tombé à 44,7 (48,5 en juillet), soit à son plus bas depuis mai 2020 et bien en deçà du consensus à 48,3. L'activité dans le secteur des services se contracte pour la première fois en 8 mois avec un indice PMI "flash" de 47,3 (52,3 en juillet). L'indice PMI "flash" pour le secteur manufacturier progressé à 39,1 en août (38,8 en juillet).

En zone euro, le ralentissement de l'activité économique s'est accentué plus que prévu en août dans le sillage des difficultés de l'économie allemande. L'indice composite atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 47 (48,6 en juillet). L'indice des services est passé de 50,9 à 48,3 en août. L'indice manufacturier passe pour sa part de 42,7 à 43,7, en août.

Outre-Manche, l'économie britannique pourrait entrer en récession dès ce trimestre, la production industrielle s'étant effondrée en août. L'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat (PMI) est tombé à 47,9 en août (50,8 en juillet), bien au-dessous d'un consensus de 50,3 d'un sondage mené par Reuters auprès d'économistes. L'indice est à son plus bas depuis janvier 2021, à l'époque de la crise Covid.

Outre-Atlantique, dans l'attente des déclarations de Jerome Powell, vendredi lors du symposium de Jackson Hole, le marché est à l'optimisme. A 17h45, le S&P 500 gagne +0,94% à 4.428 pts. Le Dow Jones se reprend de +0,44% à 34.441 pts. Le Nasdaq Composite rebondit de +1,49% à 13.706 pts.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI se contracte à nouveau, abandonnant -0,68% à 79,12$. Le Brent redonne -0,55% à 83,43$.

L'euro grimpe de l'épaisseur du trait (+0,12%), s'échangeant 1,0862$ face au billet vert.

L'once d'or se reprend de +1,18% à 1.917$ (1.765 euros). Le Bitcoin tente de s'affranchir des 26.000$, dans un retournement de tendance avec un gain de +1,93% à 26.139$.

Valeurs en hausse

* Enertime (+8,57% à 1,14 euro). Le groupe a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de maintenance et réhabilitation de turbines à vapeur en France et à l'international pour des puissances jusqu'à 600 MW. Il a également signé un premier contrat pour la maintenance d'une turbine de forte puissance en Belgique. Le parc installé de turbines à vapeur industrielles (moins de 135 MW) représente environ 500 turbines pour la France et 5.500 unités pour l'ensemble de l'Europe, pour un marché annuel européen pour leur maintenance d'environ 500 ME. Ce marché est stable mais représente une excellente opportunité pour un nouvel entrant comme Enertime. L'expertise unique de la société, en conception de turbines, permettra d'offrir aux clients des prestations d'amélioration ou de reconstruction d'unités hors de portée des seules sociétés de service et qui ne sont plus assurées par les fabricants d'origine, précise le groupe. Cette activité permettra également à l'entreprise d'internaliser la fabrication et le montage de ses turbines à ailettes rapportées et donc d'en réduire les coûts de fabrication.

* Virbac (+2,07% à 271,5 euros). Le spécialiste français de la santé animale a confirmé le lancement d'un programme de rachat d'actions qui sera confié à un prestataire de services d'investissement. Les termes du mandat porteront sur un volume maximum de 100.000 actions Virbac (représentant moins de 1,25% du capital de la société au 31 décembre 2022) pour un prix unitaire d'achat n'excédant pas 270 euros. Les actions rachetées dans le cadre de ce mandat seront entièrement annulées par Virbac.

Le groupe a par ailleurs annoncé que ses systèmes informatiques étant pleinement restaurés et fonctionnels suite à la cyberattaque du mois de juin, il sera en mesure de publier ses résultats de mi-année, le 28 septembre avec un décalage de deux semaines.

Côté analystes, les avis sont partagés. AlphaValue vient de passer à 'Achat' sur le titre. A contrario, TP ICAP Midcap maintient une opinion prudente de 'vendre', en raison d'un momentum 2023 peu porteur.

* Worldline (+1,33% à 30,40 euros). Après 6 séances de décrochage, le titre tente le rebond sur des rachats à bon compte. Le groupe néerlandais Adyen (+1,69% à 798,3 euros à Amsterdam), qui a provoqué cette baisse dans le secteur des paiements, enraie également son hémorragie.

* Société Générale (+0,96% à 25,845 euros). La banque est soutenue par une note de Morgan Stanley qui a rehaussé son conseil sur la valeur à 'surpondérer' tout en portant son objectif de 28 à 35 euros. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 17 analystes sont à l''achat', 9 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 33,38 euros.

* Dassault Aviation (+1,32% à 176,6 euros). L'European Aviation Safety Agency (EASA) a délivré le certificat de type au Falcon 6X, entraînant sa certification par la FAA (Federal Aviation Administration), le 22 août. Cette certification par les Autorités européenne et américaine de l'aviation civile vient conclure une campagne d'essais de plus de deux ans au cours de laquelle 1 500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Elle ouvre la voie à la certification par les autres Agences aéronautiques nationales. Elle stabilise l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X, dont les premiers exemplaires sont en phase de finition. Entre autres innovations, le Falcon 6X dispose d'une taille de cabine qui offre un nouveau standard de confort pour les avions pouvant voler plus de 12 heures sans escale ; son intérieur a été récompensé par le Red Dot Award et l'International Yacht & Aviation Award.

* Stellantis (+0,07% à 16,71 euros). Le constructeur automobile envisagerait un rapprochement avec un constructeur chinois de véhicules électriques afin de renforcer sa présence sur le plus grand marché automobile du monde. Selon des sources "proches du dossier" citées par 'Bloomberg', le groupe issu de la fusion en 2021 entre Fiat Chrysler et PSA a étudié la possibilité de travailler avec divers fabricants chinois de VE, et notamment Zhejiang Leapmotor Technologies.

* Rexel (stable à 24,28 euros). Le titre est aujourd'hui soutenu par une note d'AlphaValue qui a rehaussé sa recommandation sur le titre de 'réduire' à 'accumuler', tout en relevant sa cible de 23,5 à 24,7 euros. Le broker intègre dans son évaluation la performance plus forte que prévu de la société au 1er semestre de l'exercice 2023, ainsi que des prévisions améliorées pour l'ensemble de l'année. Rexel devrait aussi continuer à bénéficier de la forte demande de produits électriques, soutenue par l'attention croissante accordée aux énergies vertes et à l'efficacité énergétique. Par ailleurs, le groupe devrait encore répercuter l'inflation des prix sur les clients, compte tenu du savoir-faire technique de ses salariés.

Valeurs en baisse

* Focus Entertainment (-5,33% à 35,5 euros). L'éditeur de jeux vidéo a livré un bref point d'étape, "compte tenu de la volatilité du cours ces dernières semaines". Le groupe indique que "malgré les qualités du jeu et dans un contexte concurrentiel très intense, le démarrage d'Atlas Fallen, développé par Deck 13, est en deçà des prévisions initiales". Deck 13 et Focus Entertainment travaillent sur l'amélioration de celui-ci. Le groupe aura plus d'informations à communiquer d'ici fin septembre. D'ici là, Focus Entertainment rencontrera partenaires et investisseurs lors de la Gamescom, qui se tient du 23 au 27 août à Cologne (Allemagne).

* TotalEnergies (-1,74% à 56,97 euros). Le groupe pétrolier français recule dans le sillage du tassement des cours de l'or noir.

* Ubisoft (-0,86% à 28,94 euros). Léger retour de papier sur le spécialiste français des jeux vidéo. En effet, hier, Ubisoft avait bondi de +8,51% à l'annonce de l'acquisition des droits streaming des jeux d'Activision (hors EEE) pour les titres passés et les titres à venir.

*BNP Paribas (-0,07% à 58,51 euros). Dans son analyse, Morgan Stanley crédite la banque parisienne d'un avis de 'pondération en ligne', mais revalorise sa valorisation de 71 à 77 euros. En revanche, Morgan Stanley 'sous-pondère' Crédit Agricole (-0,33% à 11,42 euros) dont la valorisation est portée de 11,5 à 13 euros.