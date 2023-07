Clôture à Paris : brutal changement de ton !

(Boursier.com) — En clôture de marché ce lundi, le CAC 40 recule de -1,12% à 7.291 pts, mettant fin brutalement à sa belle série de 6 séances consécutives de hausse. La prudence prévaut désormais en attendant l'avalanche de publications trimestrielles d'entreprises, pour la France et les Etats-Unis.

Malgré les signes d'apaisement sur le front de l'inflation américaine laissant davantage de marge de manoeuvre à la Fed, la tendance est plombée à Paris par la faiblesse des places asiatiques ce matin, et des indicateurs chinois mitigés. Les tensions sino-américaines compliquent également la donne concernant certains segments technologiques liés à l'IA et aux semi-conducteurs.

Sur le front macroéconomique, les données chinoises du PIB du 2e trimestre ont montré un ralentissement, tandis que la croissance annuelle s'est révélée inférieure aux prévisions. Les données officielles, publiées ce lundi, montrent que le produit intérieur brut chinois a ralenti à 6,3% sur un an (7,3% attendu) et que la croissance des ventes au détail a décéléré en rythme annuel à 3,1%. La production industrielle est cependant ressortie supérieure aux attentes sur un an (+4,4%). Ces chiffres mitigés pèsent logiquement sur le secteur du luxe à Paris.

Bien que la prudence domine à Wall Street avant la vague des publications trimestrielles américaines, la bourse de New York s'affiche dans le vert, ce lundi à 18 h. Le S&P 500 gagne +0,32% à 4.519 pts. Le Dow Jones prend +0,22% à 34.584 pts. Le Nasdaq Composite s'affirme avec un gain de +0,64% à 14.204 pts.

Le baril de brut poursuit son repli. Le WTI perd -1.16% à 74,45$. Le Brent de mer du Nord affiche un recul de -1.13% à 78,73$. L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle prolongerait la réduction volontaire de production jusqu'à fin décembre 2024.

Côté devises, l'euro s'échange 1,1237 face au billet vert qui remonte légèrement (0,8901 euro).

L'once d'or est stable à 1.954$ (1.739 euros). Le Bitcoin recule de -0,3% à 30.155$.

Valeurs en hausse

* Dans un marché très chahuté après 6 séances consécutives de hausse seules quelques valeurs du CAC40 sont dans le vert, mais aucune ne gagne plus de 0,6% à l'image de : Carrefour (+0,58% à 17,2 euros) ; Sanofi (+0,49% à 94,16 euros) ; et Thales (+0,47% à 138,1 euros).

* Nanobiotix (+3,66% à 5,94 euros). Le dossier est toujours animé en bourse après le, tant attendu, accord de licence globale avec Janssen pour NBTXR3.

* Dassault Aviation (+1,05% à 183 euros). Le Gouvernement Indien a annoncé, dans le week end, la sélection du Rafale Marine pour équiper l'Indian Navy, d'un chasseur de dernière génération. Cette décision fait suite à une consultation internationale lancée par les autorités indiennes. Elle intervient à l'issue d'une campagne d'essais concluante en Inde. Le Rafale Marine avait, à cette occasion, démontré qu'il répondait totalement aux besoins opérationnels de l'Indian Navy, et qu'il était parfaitement adapté aux spécificités de son porte-avions. Ces 26 Rafale Marine de l'Indian Navy viendront à terme rejoindre les 36 Rafale déjà en service.

* Theradiag (+0,91% à 2,21 euros). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 ME (6,3 millions au 1er semestre 2022), soit une progression de + 6,8%. La croissance a connu une légère accélération au cours du deuxième trimestre 2023 grâce à des bonnes performances commerciales sur les deux métiers de Theradiag : + 9,4% pour le Théranostic et + 5,3% pour le Diagnostic In Vitro (IVD). Au 30 juin 2023, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 5,7 ME, un niveau supérieur au plan de marche de la société (6,4 ME au 31 décembre 2022).

* Casino (suspendu à 3,144 euros). 3F Holding -qui regroupe les investisseurs Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari- a décidé de ne pas déposer d'offre sur le groupe de distribution laissant seule en lice la proposition associant Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière. Casino avait fixé aux candidats jusqu'au 14 juillet au soir pour remettre leurs offres révisées de restructuration. 3F a indiqué ne pas déposer d'offre pour la reprise du groupe stéphanois, dénonçant un manque d'informations et un processus "biaisé".

Dans un entretien aux Echos publié avant l'annonce de 3F, Daniel Kretinsky a fait savoir qu'il avait transmis, samedi, une offre révisée afin de "tenir compte des commentaires des créanciers sécurisés, mais aussi pour prendre en compte, dans une certaine mesure, les intérêts des créanciers non sécurisés".

Dans le mouvement, Rallye trébuche de -3,67% à 0,867 euro, après un plus bas du jour à 0,744 euro.

Valeurs en baisse

* SES-imagotag (-7,06% à 123,8 euros). Le dossier reste volatil en Bourse, après un rebond de +14,63% la semaine dernière, alors que le groupe était parvenu à rassurer les marchés consécutivement aux attaques de Gotham City Research.

* Les valeurs du luxe sont sous pression ce lundi, suite aux statistiques chinoises et à la déception générée par la publication du Suisse Richemont. Ainsi Hermès International (-4,21% à 1.912,2 euros) et LVMH (-3,73% à 859 euros) reculent avec Kering (-1,95% à 490,25 euros) et L'Oréal (-1,81% à 413,95 euros), le champion français des cosmétiques.

* Exail Technologies (-1,33% à 17,86 euro). Le groupe a annoncé une nouvelle commande pour son drone de surface autonome DriX auprès d'un leader mondial des services d'opérations en mer basé aux États-Unis. Cet acteur civil renforce ses capacités opérationnelles afin de répondre au nombre croissant de projets offshore en cours et à venir, tels que les champs éoliens en mer.

* Alstom (-1,18% à 26,75 euros). Akiem, société européenne de location de matériel roulant, et Alstom ont signé un contrat-cadre portant sur 100 locomotives Traxx Universal multi-systèmes. La commande comprend une tranche ferme de 65 locomotives. Le montant total du contrat-cadre s'élève à 500 ME. Avec cette commande, Akiem confirme son leadership sur le marché européen du leasing ainsi que son ambition de contribuer à l'essor du marché ferroviaire, avec des investissements majeurs sur les corridors allant de la France vers une douzaine d'autres pays européens.

* Danone (-0,75% à 55,21 euros). Le groupe agroalimentaire a pris acte du décret des autorités russes, visant à placer Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes. Danone explique étudier actuellement la situation. Le 14 octobre 2022, Danone a lancé un processus de transfert du contrôle de ses activités EDP en Russie, qui progressait de manière conforme au calendrier prévu. "Danone se prépare à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en tant qu'actionnaire de Danone Russie, et pour assurer la continuité des opérations de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, et en particulier de ses salariés", commente le Français. Cette décision n'a pas d'impact sur les objectifs financiers de Danone pour l'année 2023.

* TotalEnergies (-0,62% à 50,96 euros). Avec Aramco et Sabic, le groupe pétrolier français est parvenu, pour la première fois dans l'histoire de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, à transformer une huile issue de déchets plastiques en polymères circulaires certifiés ISCC+. Le projet des trois partenaires a atteint son premier jalon avec l'obtention de la certification ISCC+, qui assure la transparence et la traçabilité des charges recyclées et des produits.