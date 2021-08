Clôture à Paris : bonne orientation avec Jerome Powell

(Boursier.com) — Au terme d'une séance sans grand relief, la place parisienne gagne finalement ce vendredi 0,24% à 6.681 points. Le grand rendez-vous du jour a été le discours du Président de la Fed Jérome Powell lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Holea. M. Powell a indiqué qu'il pourrait être approprié de procéder au 'tapering' dès cette année. Cette baisse des achats obligataires de la part de la Fed n'est pas une surprise. Lors de sa dernière réunion, la Fed avait déjà montré le chemin en confirmant qu'une diminution des achats était probable avant la fin de l'année...

Valeurs en hausse

OSE Immunotherapeutics +14% à 11,6 Euros avec l'inclusion de la première patiente dans l'essai clinique de phase 2 évaluant Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda de MSD, en traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie. L'étude Tedova comprend 3 bras de traitement et vise à évaluer Tedopi, vaccin à base de néo-épitopes, en traitement de maintenance en monothérapie ou en combinaison avec l'anti-PD-1 Keytruda versus le traitement de référence chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en situation de première ou de deuxième rechute platine sensible, dont la maladie est contrôlée après chimiothérapie avec platine et ayant déjà reçu un traitement par bevacizumab et par inhibiteur de PARP.

Carmat +2,7% à 28 Euros. La medtech annonce la troisième implantation de son coeur artificiel bioprothétique Aeson dans le cadre commercial. Cette nouvelle implantation commerciale du dispositif Aeson a été réalisée par le professeur Assad Haneya et son équipe du département de chirurgie cardiovasculaire du Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein à Kiel. Avec 14.000 employés répartis dans plus de 85 cliniques et instituts, l'UKSH est l'un des plus grands pôles de soins médicaux d'Europe et le premier centre formateur du Land Schleswig-Holstein.

Valneva +10% à 16,35 Euros pour cette cinquième séance consécutive dans le vert. Depuis le début de l'année, la valeur a désormais quasiment doublé... Le laboratoire a annoncé en début de semaine qu'il avait commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA.

Faurecia 2,7% à 42 Euros. L'équipementier automobile bénéficie d'un soutien de poids dans la mesure où Citigroup a rehaussé à Achat sa recommandation sur le dossier tout en portant son objectif de 41 à 56 euros. Le courtier explique que le marché n'a pas encore pleinement pris en compte les avantages issus du rachat du rival allemand Hella.

Cellectis +5,6% à 12,25 Euros. La société annonce que la direction prévoit de participer à cinq conférences investisseurs virtuelles.

Lacroix +0,7% à 42,7 Euros. La firme d'électronique a généré au 2ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 127,2 ME, en progression de 58,7% par rapport à la même période en 2020, signant par la même occasion un quatrième trimestre consécutif de croissance de son activité. Lacroix précise retrouver des niveaux d'activité en croissance par rapport à l'avant crise, à savoir +1,5% par rapport à la même période en 2019. Le groupe confirme sa trajectoire pour dépasser 500 ME de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 et être en position de bénéficier pleinement des opportunités de croissance et de consolidation sur ses marchés.

Valeurs en baisse

Plastivaloire -3,7% à 6,45 Euros. L'équipementier automobile enregistre une forte croissance au 3ème trimestre 2020-2021 en réalisant un chiffre d'affaires de 160,9 ME en hausse de +71,4%. Mais la société indique que la pénurie de composants électroniques perdure. Compte tenu de cet aléa conjoncturel et de la visibilité actuelle sur le mois de septembre, Plastivaloire ajuste prudemment son objectif de chiffre annuel entre 670 et 680 ME vs plus de 700 ME précédemment tout en conservant son objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10%, grâce aux actions d'optimisation opérationnelle.

Ucar -1,7% à 17,6 Euros. Le loueur de véhicules a dégagé au 30 juin 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 16,7 ME, en hausse de 56% par rapport au premier semestre 2020 mais encore inférieur à celui du premier semestre 2019 (19,33 ME). Le chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux (10,63 ME) affiche quand même une croissance de +28,4% par rapport à la même période de 2020 et un quasi-retour au niveau du premier semestre 2019 (-3,6%).

Engie -0,1% à 12 Euros. Le groupe serait sur le point de céder sa filiale Endel au groupe Altrad. Selon des informations de presse, Engie aurait obtenu le feu vert de l'Etat pour se séparer de sa filiale dédiée à la maintenance industrielle et nucléaire. Compte tenu des difficultés d'Endel, la transaction se ferait à un prix négatif.

Quantum Genomics, dont le cours de bourse est suspendu jusqu'à lundi, vient de publier un communiqué sur les résultats de firibastat dans l'étude Quorum, qui ouvre selon la biotech la voie à une nouvelle prise en charge de l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde chez les patients sévères. Parmi les faits principaux, Quantum évoque une efficacité comparable de firibastat et du traitement de référence sur l'ensemble de la population étudiée pour prévenir la dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche après infarctus du myocarde. Il fait état d'une efficacité plus marquée de firibastat par rapport au ramipril chez les patients sévères avec fraction d'éjection basse, ainsi que d'une amélioration du profil tensionnel plus importante sous firibastat.