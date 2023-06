Clôture à Paris : bon début de semaine

(Boursier.com) — Le CAC40 termine assez fermement la journée avec un gain de +0,52% à 7.250 points, dans une actualité macroéconomique bien calme ce lundi.

Les opérateurs sont déjà focalisés sur la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (FED), qui s'engage demain. Sa décision d'orientation de la politique monétaire américaine sera communiquée mercredi.

Le marché continue d'anticiper un statu quo cette semaine, avant un nouveau tour de vis en juillet. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une stabilité de taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe à 75%, contre 25% pour une hausse d'un quart de point.

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) est attendue, jeudi. Les marchés monétaires tablent sur une hausse des taux de 25 points de base, ainsi qu'en juillet, avant peut-être une pause sur le reste de l'année.

La Banque du Japon (BoJ) communiquera vendredi. La semaine prochaine, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale suisse (BNS) achèveront ces rendez-vous des grands argentiers. Les décisions peuvent toutefois surprendre, car déjà la semaine dernière, les Banques centrales d'Australie et du Canada avaient opté pour un relèvement de leurs taux directeurs respectifs alors qu'un statu quo était attendu.

Le baril de brut léger américain (WTI) recule de -3,49% à 67,85$. Le baril de Brent de la mer du Nord décroche de -3,14% à 72,68$. Les cours du brut débutent la semaine en net repli, affectés notamment par les craintes quant à la demande chinoise et la hausse des exportations de brut de la Russie vers la Chine et l'Inde. Du coup, le marché parisien sanctionne TotalEnergies (-1,82% à 53,95 euros) qui ferme aujourd'hui la marche du CAC40.

L'euro s'échange 1,0752 dollar.

L'once d'or se négocie à 1.957$ (1.820 euros). Le Bitcoin recule de -2,42% à 25.830$.

Valeurs en hausse

* Casino (+10,28% à 6,65 euros). Après son rebond de 8,84% vendredi, le groupe de distribution se montre encore très ferme en ce début de semaine. Le dossier Casino continue d'alimenter la spéculation, car nul ne sait de quoi son avenir sera fait alors que divers investisseurs font preuve d'intérêt.

Après l'arrêt des discussions avec Teract (-0,37% à 5,44 euros), le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez Alexandre Zouari s'emploie à faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. Egalement sur les rangs, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a dévoilé son projet. Il propose d'injecter de nouveaux capitaux dans le groupe Casino, et de prendre une participation majoritaire. Selon les 'Echos' de ce lundi, Auchan suivrait également de près le dossier. "Toujours à la recherche de partenaires, les dirigeants d'Auchan ont profité de l'opération de restructuration de Casino qui s'annonce pour discuter avec ceux qui tournent au-dessus du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri", indique le quotidien. Le groupe nordiste aurait notamment rencontré le trio Zouari-Niel-Pigasse ainsi que Daniel Kretinsky. Selon une source du journal, Auchan n'a pas proposé à l'investisseur tchèque un soutien financier qui l'aiderait à conquérir Casino mais serait prêt à discuter d'un projet industriel.

* Nexans (+8,02% à 78,75 euros). Le flux acheteur sur le câblier est nourri par une note de Bank of America qui est passé de 'sous-performer' à 'acheter' sur le titre en visant 100 euros. La banque explique que Nexans est le moyen le plus direct de participer à l'augmentation des investissements dans les réseaux électriques alors que la valorisation est attrayante. Le titre se négocie avec une décote d'environ 40% sur le secteur, précise le courtier.

* Innate Pharma (+5,50% à 3,26 euros). La société de biotechnologique a annoncé que des données précliniques pour IPH6501, son NK Cell Engager tétra-spécifique issu de la plateforme ANKET ( Antibody-based Natural Killer cell Engager Therapeutics) ont été présentées au congrès 2023 de l'European Hematology Association (EHA). IPH6501, est un NK Cell Engager first-in-class tétra-spécifique co-engageant deux récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), le récepteur de l'interleukine-2 (sans engagement de la sous unité IL-2R alpha) avec un variant de l'IL-2 et l'antigène CD20 sur les cellules B malignes. IPH6501 est développé pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B (B-NHL). "En tant que chef de file de cette nouvelle classe de NK Cell Engagers tétra-spécifiques, IPH6501 représente une option innovante pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B, réfractaires ou en rechute après plusieurs lignes de traitement", commente Eric Vivier, Directeur Scientifique d'Innate Pharma.

* Enogia (+5,75% à 3,68 euros). L'entreprise a annoncé la signature d'un accord de développement technologique avec STX Engine, une filiale du conglomérat sud-coréen STX spécialisée dans la fabrication de moteurs marins et industriels à l'échelle mondiale. Le contrat porte sur le développement et la fourniture d'un compresseur dans le cadre d'un projet visant à développer et tester un système de séquestration des gaz d'échappement des moteurs de navires. Enogia a été sélectionné par STX Engine en tant que partenaire, au sein d'un consortium regroupant également Hyundai Materials, l'Institut d'Ingénierie Avancée et d'autres acteurs coréens. Enogia sera chargée du développement du compresseur qui sera intégré au futur système de capture de CO2.

* Fnac Darty (+2,8% à 35,26 euros). Le distributeur de produits culturels est soutenu par une note de Kepler Cheuvreux. L'analyste a repris le suivi du dossier avec un conseil 'achat' et un objectif de 47 euros.

* Cellectis (+2,02% à 1,91 euro). La société biopharmaceutique a présenté des données cliniques et translationnelles actualisées de son essai clinique BALLI-01 (evaluant UCART22) à l'European Hematology Association (EHA) 2023. Les données présentées supportent la sécurité et l'efficacité préliminaires de UCART22 chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (LLA-B) en rechute ou réfractaire, lourdement traités. "Ces données cliniques sont très positives pour les patients atteints de LLA-B en rechute ou réfractaire qui ont échoué à plusieurs lignes de traitement, y compris la chimiotherapie, la thérapie par cellules CAR T dirigée contre l'antigène CD19 et à une greffe de cellules souches allogéniques, et encouragent à poursuivre le recrutement de patients dans l'essai clinique BALLI-01", indique Nicolas Boissel, chef de l'unité d'hématologie pour adolescents et jeunes adultes à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.

* Legrand (+1,68% à 90,98 euros). Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, le spécialiste des infrastructures électriques vient de signer un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de mettre en oeuvre une 2e tranche portant sur un montant maximum de 80 ME. Les achats débutent ce 12 juin pour une période qui pourra se prolonger jusqu'au 21 juillet. Ces actions rachetées seront annulées.

* Antin Infrastructure Partners (+1,09% à 15,7 euros). Le gestionnaire de fonds d'investissement a soumis une offre en numéraire pour racheter la totalité de la société espagnole Opdenergy (ISIN ES0105544003) dans le cadre d'une opération valorisée à 866 ME. Les actionnaires d'Opdenergy se verront offrir 5,85 euros par action en numéraire, soit une prime de 46% par rapport au dernier prix non perturbé, 42% par rapport au prix moyen pondéré des six derniers mois et 23% par rapport au prix d'introduction en bourse. Il s'agit d'une offre amicale. Elle fait suite à un accord préalable avec les actionnaires fondateurs et actuel PDG d'Opdenergy, Luis Cid Suárez, qui détiennent ensemble environ 71% de la société et se sont engagés irrévocablement à vendre toutes leurs actions à l'Initiateur.

* ID Logistics (+0,95% à 264,5 euros). Le spécialiste des prestations de services logistiques est dans une 4e séance consécutive de hausse, après son admission à l'indice SBF 120, l'indice boursier regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris, en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Cette décision sera effective à compter de la semaine prochaine, le lundi 19 juin. "L'entrée d'ID Logistics au SBF 120 marque une étape significative dans notre développement. C'est la reconnaissance de notre croissance ininterrompue depuis 20 ans grâce à un positionnement de spécialiste sur le marché de la logistique contractuelle et de nos performances financières qui génèrent de la valeur pour nos actionnaires. Nous sommes déterminés à poursuivre notre dynamique de croissance rentable au profit de toutes nos parties prenantes", souligne Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics.

* Thales (+0,73% à 131,4 euros). Le groupe français d'électronique de défense se refinance en réalisant, le 7 juin, une émission obligataire à taux fixe de 500 ME à 6 ans, assortie d'un coupon de 3,625%. Cette émission vient refinancer l'émission obligataire de 2016 arrivée à échéance, et permet de conforter la liquidité du groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements. Thales est noté noté 'A2' (perspective 'stable') par Moody's et 'A-' (perspective 'stable') par S&P Global Ratings.

* Unibail-Rodamco-Westfield (+0,68% à 47,19 euros). La foncière est recherchée, dopée par une note de Goldman Sachs qui a relevé à 'Achat' sa recommandation sur le dossier, visant 63 euros. La banque d'affaires explique que la performance opérationnelle du groupe pourrait surprendre à la hausse tandis que son ratio prêt/valeur, bien qu'élevé, est gérable.

Valeurs en baisse

* SES (-14,59% à 4,59 euros). Le titre décroche après le départ surprise de son directeur général, Steve Collar. Ce dernier quittera ses fonctions à la fin du mois afin de poursuivre d'autres projets professionnels et personnels. La recherche d'un successeur est en cours. Ruy Pinto, actuellement Chief Technology Officer de SES, assumera le rôle de CEO jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé. Barclays ('surpondérer') affirme que ce départ soulève des questions sur la réalisation à court terme des objectifs financiers et sur la proposition de combinaison avec Intelsat.

* Vivendi (-1,67% à 8,004 euros). Nouvelle séance de repli pour le groupe de production de contenus et de médias. Vivendi vient d'obtenir l'autorisation de la Commission européenne afin réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation reste subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi, à savoir la cession de 100% du capital d'Editis, pour laquelle le Groupe a conclu une promesse d'achat avec International Media Invest a.s., le 23 avril, ainsi qu'à la cession intégrale du magazine Gala qui fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt. Le groupe reste confiant dans sa capacité à finaliser ces deux opérations d'ici la fin octobre.

Dans ce contexte, Vivendi subit aussi la rotation de portefeuille de certains investisseurs indiciels. Le retour de papier, qui a vu Vivendi décrocher de -2,35% vendredi, résulte essentiellement de la décision du Comité scientifique des indices d'Euronext de sortir Vivendi du CAC40 et de l'intégrer au CAC Next 20, à la place d'Edenred.

* Covivio (-0,72% à 46,68 euros). La société a obtenu de Borsa Italiana l'approbation de retrait de la cote Euronext à Milan. Le dernier jour de cotation des actions ordinaires sur cette place est fixé au 23 juin. Covivio se retirera de cette place de cotation, le 26 juin. Cette évolution technique ne devrait pas y affecter la liquidité et les échanges d'actions Covivio.

* Wendel (-0,4% à 100,4 euros). La société d'investissement a lancé une émission obligataire à 7 ans pour un montant de 300 ME. Simultanément et sous condition de la bonne fin de l'émission obligataire, Wendel a annoncé le lancement d'une offre de rachat portant sur la souche obligataire portant intérêt au taux de 1,375% et venant à échéance en avril 2026, dont le montant nominal en circulation est de 300 ME. Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité de sa dette.

* Ecoslops (-0,36% à 5,54 euros). Le groupe a publié des éléments opérationnels de son 1er semestre 2023 "marqué par des situations contrastées", au sein de ses différentes activités. "Notre unité de Marseille a connu un très faible niveau d'activité tant pour des questions d'approvisionnement que de poursuite des adaptations techniques", prévient la société qui ajoute : " Notre unité de Sines au Portugal a connu un niveau d'activité conforme aux années précédentes (...) Notre activité de ventes de Scarabox reste très prometteuse et de nombreux prospects sont en cours d'exploration". Ecoslops peut compter sur une trésorerie "en phase avec ses besoins", attendue à 4,7 ME fin juin.

* Lhyfe (-0,28% à 7 euros). L'entreprise et Capital Energy, producteur et distributeur espagnol d'énergie, ont signé un accord de collaboration pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal. Selon les termes de l'accord, les deux entreprises développeront des unités de production d'hydrogène sur une sélection de sites où Capital Energy développe actuellement des parcs éoliens offshore. L'énergéticien espagnol dispose d'un pipeline de développement de plus de 7,5 gigawatts (GW) dans ces deux pays. Cet accord de collaboration entre Capital Energy et Lhyfe pourrait être étendu à d'autres zones géographiques à l'avenir. Dans ce contexte, Portzamparc confirme sa recommandation d'achat tout en visant 8,50 euros.