Clôture à Paris : bon début de mois

(Boursier.com) — Dans une journée de forte volatilité, le CAC40 termine finalement en hausse de +0,55% à 7.137 points, après 3 séances consécutives de baisse. Juin apporte donc une note d'optimisme au marché parisien, qui a reculé de plus de 5% en mai. Il s'agit du premier coup de frein de 2023 à Paris, puisque le dernier recul mensuel remonte à décembre 2022 (-3,93%). Malgré cette contreperformance mensuelle, l'indice phare de la place parisienne affiche encore un gain de près de 10% depuis le début de l'année.

L'inflation confirme son repli dans la zone euro, avec une baisse plus forte qu'attendu. Le taux d'inflation annuel dans la région est estimé à +6,1% en mai selon Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne (+7% en avril) alors que les estimations étaient à +6,3%. L'inflation annuelle n'avait plus été aussi basse depuis près d'un an. L'inflation annuelle 'core' ressortirait à +5,3%, après +5,6% en avril (+5,5% de consensus).

Cette pause de l'inflation invite à davantage d'optimisme car elle pourrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) à modérer la remontée de ses taux. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre François Villeroy de Galhau qui est gouverneur de la Banque de France et à ce titre, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. "Les hausses de taux d'intérêt que nous avons encore à faire sont relativement marginales", a déclaré François Villeroy de Galhau qui considère également : "L'essentiel du chemin a été fait" avec la succession de hausses de taux lancée en juillet 2022 pour lutter contre l'inflation en zone euro.

En outre en zone euro, le taux de chômage a reculé, en mars, à 6,5% de la population active. Il est en ligne avec les prévisions des économistes.

Aux Etats-Unis, la Chambre américaine des représentants a approuvé, mercredi, un projet de loi bipartisan prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des Etats-Unis jusqu'en 2025, en dépit de l'opposition de certains élus ultra-conservateurs. Il appartient désormais au Sénat de voter le texte et de le transmettre au président Joe Biden pour une promulgation d'ici lundi, ce qui éviterait un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale ! La large majorité qui s'est dégagée à la Chambre laisse penser à une issue favorable au Sénat.

Dans ce contexte à 18h, le S&P 500 avance de +0,7% à 4.209 pts. Le Dow Jones prend +0,41% à 33.042 pts. Le Nasdaq est plus ferme, avec une hausse de +0,85% à 13.044 pts.

Sous pression depuis plusieurs jours, le baril de pétrole se reprend vivement. Selon Reuters, qui relaie quatre sources issues de l'Opep+, l'alliance ne devrait pas annoncer de réduction supplémentaire de production, lors de sa réunion ministérielle prévue dimanche. Cette position est toutefois susceptible d'évoluer d'ici là...

Le WTI se reprend de +4,33% à 70,58$. Le Brent gagne +2,96% à 74,86$.

Du côté des devises, l'euro remonte de +0,6% face au billet vert, à 1,0751.

L'once d'or rebondit de +1,17% à 1.982$ (1.844 euros). Le Bitcoin recule de -0,7%, au-dessous de 27.000$.

Valeurs en hausse

* Carbios (+7,94% à 34,65 euros). L'entreprise pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles est très recherché à Paris. L'action a d'ailleurs touché un plus haut de séance à 36,85 euros, dans les premiers échanges. Carbios a annoncé la sélection de son projet par l'Etat en vue de l'obtention d'un financement à hauteur de 30 ME dans le cadre de France 2030, ainsi que 12,5 ME par la Région Grand-Est. La mise en oeuvre de ce financement est conditionnée à l'approbation par la Commission Européenne du régime d'aide d'Etat correspondant puis à la conclusion des conventions nationales d'aide.

Carbios annonce également l'octroi d'un financement total de 11,4 ME par l'Etat dans le cadre de France 2030, dont 8,2 ME directement pour Carbios : 5 ME sous forme d'avances remboursables et 3,2 ME pour ses partenaires académiques (INRAE, INSA et CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI). Cette aide permettra la poursuite des recherches d'optimisation et d'amélioration continue des technologies enzymatiques développées par Carbios, ainsi que l'exploration de nouvelles solutions de rupture.

Carbios va construire une usine de Carbios qui permettrait de sécuriser la commercialisation des premiers volumes de PET recyclé issus de la technologie Carbios. Après l'obtention des permis, qui devraient être accordés d'ici fin 2023, la construction démarrera avant la fin de l'année, pour une mise en service prévue pour 2025.

* Ipsos (+5,02% à 48,08 euros). Le flux acheteur sur le dossier est nourri par une note de Gilbert Dupont qui a relevé à 'acheter' sa recommandation sur la valeur, visant 62 euros. Les 8 analystes suivant le titre sont tous à l''achat' avec un objectif moyen à 12 mois fixé à 67,71 euros.

* Hunyvers (+4,41% à 14,2 euros). Le groupe dévoile des ventes du 1er semestre de l'exercice 2022-2023 s'élevant à 45,2 ME, en croissance de +13,3%. La contribution des acquisitions s'établit à 7,1 ME, intégrant l'activité des sociétés Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet, consolidées depuis le 30 juin 2022. La marge brute a progressé de 19,2% au 1er semestre, à 9,4 ME, matérialisant un taux de marge de 20,8% (+110 points de base). Dans son sillage, le résultat d'exploitation s'est établi à +1 ME (0,7 ME un an plus tôt). Le bénéfice net du 1er semestre s'établit à 0,7 ME, en hausse de 60,9% sur 1 an.

* Atos (+3,08% à 14,03 euros). Sycomore AM a l'intention de demander le départ de Bertrand Meunier, lors de la prochaine assemblée générale mixte d'Atos. L'actionnaire minoritaire de la société de services du numérique a envoyé une lettre au président d'Atos, demandant que les résolutions sur la révocation du mandat de 3 administrateurs, dont Bertrand Meunier, soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée du 28 juin. Le gestionnaire d'actifs explique que Bertrand Meunier, qui siège au conseil d'administration d'Atos depuis plus de 15 ans, a "une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance" du groupe.

* Ipsen (+2,59% à 110,9 euros). Le groupe pharmaceutique a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat à l'effet de racheter un nombre maximum de 350.000 actions Ipsen SA, représentant environ 0,4 % du capital social, sur une période maximum de 6 mois. Les actions rachetées seront principalement affectées à la couverture du plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés.

* Wavestone (+2,91% à 45,95 euros). A l'issue de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires de Wavestone s'est élevé à 532,3 ME, en progression de +13% sur un an. A taux de change et périmètre constants, la croissance annuelle s'est établie à +7%. Le ROC ressort à 77 ME (74,8 ME un an plus tôt), soit une progression de +3%. La MOC s'établit à 14,5%. Le résultat net part du groupe ressort à 50,1 ME à l'issue de l'exercice, en léger repli par rapport à 2021-2022. La marge nette est de 9,4% en 2022-2023 (10,9% un an plus tôt).

Le cabinet a précisé que l'exercice 2023-2024 s'ouvre sur un environnement de marché moins porteur. Dans ce contexte, il lui apparaît difficile de dégager des tendances sectorielles pérennes. Néanmoins, Wavestone entend rétablir progressivement son niveau d'activité au cours de l'exercice. Au titre de l'exercice 2023-2024, Wavestone s'est fixé pour objectif de réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice écoulé, en dépit d'un effet jour défavorable. Tenant compte de l'impact de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 580 ME sur l'exercice, soit une croissance totale de 9%. En matière de rentabilité, Wavestone vise une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%. La croissance et la rentabilité du 1er semestre de l'exercice seront toutefois pénalisées par un effet jour défavorable de -2,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

* Quadient (+2,33% à 17,56 euros). Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 256 ME pour le 1er trimestre 2023, ce qui représente une croissance organique de +2,1% par rapport au 1er trimestre 2022. En données publiées, le chiffre d'affaires a crû de +1,3%, intégrant un léger effet de change positif de +0,6% et un effet de périmètre négatif de -1,4%. Quadient confirme que la croissance organique de son chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3% avec une croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 d'environ 10%.

* Lacroix (+1,54% à 33 euros). Suite à l'annonce du 15 mai dernier relative à l'interception d'une attaque cyber, le Groupe Lacroix a indiqué, hier soir, avoir redémarré partiellement dès le 17 mai les productions des sites tunisien (Zriba), français (Beaupréau), et allemand (Willich) de son activité Electronics. Lacroix prévoit un retour à la normale dès cette semaine, suite à une montée de la production graduelle. Lacroix précise que si ces éléments pèseront transitoirement sur le 2e trimestre, le groupe n'envisage toujours pas à ce stade d'impact significatif sur les objectifs financiers de l'exercice 2023.

* Stellantis (+1,34% à 14,38 euros). Moody's avait relevé hier la perspective crédit de Stellantis de 'stable' à 'positive'. Le changement de perspective reflète les progrès continus de Stellantis en termes d'amélioration des marges et d'effet de levier, affirme Matthias Heck, vice-président chez Moody's. "Une mise à niveau de la notation à Baa1 est probable si l'entreprise est en mesure de conserver des marges bénéficiaires d'exploitation élevées à un chiffre et de maintenir un effet de levier durable en dessous de 2,0x, malgré les défis à court terme en matière d'inflation plus élevée et de risques pour la confiance des consommateurs et d'abordabilité".

* Transgene (+0,66% à 1,82 euro). Le Dr Alessandro Riva prend aujourd'hui ses nouvelles fonctions en tant que Président Directeur général de la société. Il a pour mission d'accélérer le développement du portefeuille d'immunothérapies innovantes.

* Adocia (suspendue). La société a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris à compter de ce 1er juin, "dans l'attente d'un communiqué". Le titre est sur un dernier cours coté de 3,96 euros.

Valeurs en baisse

* SpineGuard (-19,56% à 0,51 euro). Le titre décroche après l'annonce de la mise en place d'un financement obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 7,5 ME avec Nice & Green SA, société d'investissement partenaire de la société depuis 2017. Ce financement a pour objet de sécuriser le financement à long terme de la société et de lui donner des moyens supplémentaires pour déploiement de sa stratégie. SpineGuard estime que, compte tenu de la trésorerie existante au 30 avril, soit 5,3 ME, de son plan d'affaires intégrant les accords récemment annoncés avec son partenaire en Chine, le projet de désendettement et le montant global de l'émission, son horizon de trésorerie court a minima jusqu'à la fin de l'année 2026.

* Casino (-9,43% à 5,05 euros). Selon des informations de presse, Jean-Charles Naouri est auditionné dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. Selon l'AFP, le PDG de Casino, auditionné par la Brigade financière, a été placé en garde à vue. L'enquête a été ouverte, en 2020, par le Parquet national financier pour des faits qui remonteraient à 2018 et 2019.

Par ailleurs, Barclays a sèchement coupé son objectif de cours sur la maison-mère Rallye (-3,71% à 0,857 euro), revenant de 3 euros à 0,10 euro ('sous-pondérer').

* Mauna Kea (-6,35% à 0,634 euro). La société met en place une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance sous la forme d'un PACEO limité à un maximum de 11,4% du capital, soit un maximum de 5.500.000 actions à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6%. En outre, Mauna Kea a indiqué avoir encaissé, le 31 mai, 2,5 M$ (2,3 ME) de la part de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical à la suite de la réalisation d'étapes contractuelles. Compte tenu de saposition de trésorerie de 6,7 ME au 31 mai, Mauna Kea dispose désormais d'une visibilité financière jusqu'à la fin du 2e trimestre 2024, sans tenir compte d'éventuels nouveaux accords stratégiques.

* Remy Cointreau (-5,01% à 136,55 euros). En forte hausse en début de séance après le point annuel, l'action s'est retournée. Alors que les analystes étaient majoritairement positifs sur les résultats, Jefferies met en avant la pression continue sur les activités de cognac de la société aux Etats-Unis. Remy Cointreau prévoit en effet un repli de ses ventes au 1er semestre en raison d'une "très forte" baisse des achats américains de ses boissons premium, notamment le cognac Remy Martin et le rhum Mount Gay. Le distillateur avait mis en garde en avril contre le potentiel ralentissement aux États-Unis de la demande de spiritueux haut de gamme dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitude économique.

* Capelli (-3,45% à 8,4 euros). Le groupe déçoit au 2e semestre, dans un contexte de marché extrêmement difficile, et d'importants décalages débouchant sur une forte chute des volumes. Sur l'année, le chiffre d'affaires recule de plus de 30% à 202 ME. Capelli a averti qu'elle prévoit une perte nette pour l'ensemble de l'exercice, mais elle devrait rester rentable au niveau opérationnel.

Le groupe manque également de visibilité pour les mois à venir, dans un marché immobilier qualifié de "plus diffus" et qui "devrait rester dégradé". TP ICAP Midcap a ajusté son objectif de cours de 24 à 15,5 euros.

* Sanofi (-0,71% à 94,21 euros). Le groupe pharmaceutique s'apprête à lancer Action 2023, son plan mondial d'actionnariat salarié. Il sera ouvert à 86.000 salariés de 56 pays dans le monde, à compter du 5 juin. Les actions du groupe seront alors proposées aux salariés à un prix de souscription de 79,58 euros, soit avec une décote de 20% par rapport à la moyenne des 20 cours d'ouverture de l'action Sanofi du 3 mai au 30 mai. Par ailleurs, pour 5 actions souscrites, les salariés auront la possibilité de recevoir 1 action gratuite, dans la limite de 4 actions gratuites par employé.

Chaque salarié pourra souscrire jusqu'à 1 500 actions Sanofi dans la limite légale d'un montant maximum de souscription n'excédant pas 25% de sa rémunération brute annuelle, déduction faite des versements volontaires déjà effectués au titre des dispositifs d'épargne salariale (Plan d'épargne Groupe, et/ou Plan collectif d'épargne pour la retraite) au cours de l'année 2023.