Clôture à Paris : bien ferme avec la détente des taux

(Boursier.com) — Au lendemain d'un repli généralisé des marchés lié aux tensions au Moyen-Orient, les places boursières se reprennent ce mardi, bien aidées par des commentaires rassurants de membres de la Réserve fédérale américaine et une nette accalmie sur les taux obligataires.

En clôture, le CAC40 termine donc bien ferme, avec un gain de +2,01% à 7.162 points. Le plus bas du jour à 7.085 pts a été touché dès l'ouverture. Ensuite, la place parisienne s'est affirmée tout au long de la séance.

Aux Etats-Unis, les investisseurs ont apprécié les propos de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, qui a expliqué hier que la hausse des rendements du Trésor et les conditions financières plus restrictives pouvaient suffire à faire tout ou partie du travail de la banque centrale, qui n'aurait pas à relever davantage ses taux. Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a insisté sur la prudence avec laquelle devait procéder la banque centrale, qui risquait d'en faire trop alors que les rendements sont élevés...

Sur ces positions moins restrictives quant aux taux, le rendement des OAT 10 ans se tasse de près de 15 BP, revenant à 3,35%. Cette détente obligataire a donc légitimement porté aujourd'hui les marchés actions.

En Europe sur le front de l'inflation, les propos de François Villeroy de Galhau -membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et gouverneur de la Banque de France- ont également rassuré... L'inflation en zone euro devrait continuer à refluer autour de l'objectif de 2% de la Banque centrale européenne, d'ici fin 2025, et ce, malgré le conflit en cours entre Israël et le Hamas palestinien. "Nous voyons une claire tendance à la baisse (de l'inflation) (...) nous prévoyons un atterrissage de l'inflation vers 2% d'ici 2025", a-t-il déclaré tout en restant prudent quant à un éventuel effet de contagion régionale du conflit.

La politique de taux de la BCE va se poursuivre, mais ils sont déjà à un juste niveau. "L'inflation, c'est la maladie, la montée des taux d'intérêt, le remède. Il n'est pas agréable mais efficace", a estimé François Villeroy de Galhau sur France Info. Il considère d'ailleurs, que les taux seraient maintenant "au bon niveau" et sauf retournement de situation, "il n'est pas nécessaire de les relever davantage".

En revanche, le doute et l'inquiétude planent toujours sur la santé de l'économie mondiale. Le Fonds monétaire international (FMI) vient de révéler une fois de plus sa fragilité en réduisant ses prévisions de croissance pour la Chine et la zone euro. Il fait état d'une croissance mondiale faible et inégale malgré la résistance de l'économie américaine. Le FMI a maintenu sa prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel mondial en 2023 à 3%. Dans ses dernières 'Perspectives de l'économie mondiale (WEO)', il a réduit cependant sa prévision de croissance pour 2024 de 0,1% par rapport à sa prévision de juillet, à 2,9%. Les économistes du FMI considèrent par ailleurs que les perspectives de croissance à moyen terme sont "médiocres", d'autant que le conflit israélo-palestinien pose "un nouveau risque inattendu".

Pétroles et devises

Après l'incursion du Hamas durant le week-end en territoire israélien et de possibles tensions sur l'offre, le prix du baril du pétrole avait flambé hier, avec une hausse de +4,38% sur le WTI (86,42$) et un gain de +4,47% (88,2$) sur le Brent de mer du Nord. L'effet déclenchement de conflit s'estompe un peu ce mardi. Le WTI recule à 18h de -1,04% à 85,64$ alors que le baril de Brent abandonne -0,94%, à 87,42$.

Dans son combat contre l'inflation, la BCE suit d'ailleurs de près l'évolution des cours de l'or noir, d'autant que les recherches menées par le FMI montrent qu'une augmentation de 10% des prix du pétrole freinerait la production mondiale d'environ 0,2% l'année suivante, et augmenterait l'inflation mondiale d'environ 0,4%.

L'euro se reprend de +0,47%, s'échangeant 1,0619 face au billet vert.

L'once d'or s'apprécie de +1,66% à 1.862$. Le Bitcoin recule de -0,72% à 27.414$.

Valeurs en hausse

* Eutelsat (+7,82% à 5,10 euros). Marlink a signé un engagement pluriannuel de plusieurs millions d'euros portant sur de la capacité haut débit GEO en bande Ku à bord du satellite EUTELSAT 10B, en couverture de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA), sans oublier les principales liaisons maritimes du globe. Ce nouvel accord s'ajoute aux partenariats en cours entre Marlink et Eutelsat Group pour des services de connectivité maritime partout dans le monde.

* Fnac Darty (+7,37% à 23,9 euros). Le distributeur de produits culturels a remporté une importante victoire judiciaire en Angleterre. La Cour d'appel de Londres a rendu un jugement en faveur de Fnac Darty dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group par Darty en 2012. Fnac Darty devrait ainsi recevoir, d'ici la fin de l'année, la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts. L'impact sur la trésorerie est estimé à environ +130 ME. TP ICAP Midcap, qui est à 'conserver') sur le dossier, évoque d'une bonne nouvelle. La décision permettra au groupe de gonfler sa trésorerie en fin d'exercice.

* Air France KLM (+5,57% à 12,04 euros). Au lendemain d'un décrochage boursier de -8,48% dans le sillage de l'attaque d'Israël par le Hamas, le titre décolle. Elisabeth Borne a indiqué que le gouvernement français est en lien avec la compagnie aérienne afin que les vols à destination d'Israël, suspendus depuis les attaques de samedi, puissent reprendre au plus vite.

* Alstom (+4,51% à 13,66 euros). Le titre prend la tête du CAC40, après avoir décroché de 40% en trois séances, suite à l'avertissement sur la trésorerie d'exploitation.

* Renault (+3,73% à 36,73 euros) / Stellantis (+2,92% à 18,52 euros). Les candidatures sont ouvertes pour les marques automobiles commercialisées en France qui souhaitent soumettre leurs modèles électriques à éligibilité du nouveau bonus écologique gouvernemental. Ses règles doivent être durcies afin de tenir compte du bilan carbone de l'ensemble du cycle de production.

* Arkema (+3,24% à 91,68 euros). Le titre bénéficie d'une note positive d'analyste, qui passe à 'Achat' sur le titre avec une cible de 114 euros.

* LVMH (+3,21% à 733,50 euros). Le titre se reprend avant la publication des ventes du 3e trimestre, post-clôture de marché. Le consensus Bloomberg table sur des revenus de 21,15 MdsE, soit une croissance organique de +11,85%. La division 'mode et maroquinerie' devrait afficher une progression interne de +11,2% tandis que l'Asie et l'Europe devraient compenser le coup de mou aux Etats-Unis.

* Maisons du Monde (+0,91% à 6,10 euros). En baisse ce matin, le titre termine finalement dans le vert, après son très attendu 'profit warning'. Pénalisée par une dégradation de la consommation non alimentaire au second semestre, en particulier dans le secteur de la maison et de l'ameublement, l'enseigne prévoit désormais une baisse de 10% de son chiffre d'affaires 2023 contre un recul "low-to-mid-single digit" auparavant. Le résultat opérationnel 2023 (EBIT), annoncé jusqu'à présent entre 65 et 75 ME, devrait finalement tomber entre 40 et 50 ME. Le free cash-flow serait entre 20 et 30 ME (de 40 à 50 ME auparavant). Dans ce contexte dégradé, Maisons du Monde va encore accélérer la mise en oeuvre de son plan 3C axé sur le Client, les Coûts et le Cash pour le 4e trimestre 2023.

Valeurs en baisse

* Euroapi (-59,03% à 4,98 euros). Après avoir eu beaucoup de difficultés à coter ce matin face à l'afflux vendeur, le titre s'effondre au lendemain de son gros avertissement sur résultats. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques table désormais sur une croissance annuelle comprise entre +3% et +5% (+7% à +8% précédemment). Euroapi explique ce ralentissement par des ventes plus faibles que prévu au 4e trimestre pour l'activité CDMO ou par des programmes de réduction des stocks chez certains clients pour API Solutions. La marge de Core Ebitda devrait désormais se situer entre 9% et 11% (12,5 % et 13,5% attendu précédemment). Les objectifs en matière d'investissement restent inchangés, et sont compris entre 120 et 130 ME. La capitalisation boursière d'Euroapi a fondu d'environ 40 ME sur cette séance.

* Ubisoft (-5,02% à 27,42 euros). Le jeu de tir à la première personne (FPS) XDefiant sera retardé, car un récent test public a montré des "incohérences dans l'expérience de jeu". L'éditeur de jeux vidéo n'a pas divulgué de nouvelle date de sortie alors que le groupe prévoyait en juin de lancer le jeu "cet été". "L'équipe va continuer à travailler sur ces problèmes et à les tester pour s'assurer que nous atteignons notre objectif d'être le meilleur jeu de tir arcade de sa catégorie", a indiqué Ubisoft dans un post sur 'X'.

* Carrefour (-1,2% à 16 euros). Le groupe de distribution rate le rebond suite à des publications d'analystes. Notamment, JP Morgan (neutre) a réduit de 10% ses prévisions de revenus pour le 3e trimestre et a placé le titre sous surveillance négative avant la publication du distributeur le 25 octobre. Le broker revoit ses attentes en matière de ventes, en l'absence de reprise des volumes de vente. La dégradation des attentes est principalement due à la situation au Brésil. Egalement, Morgan Stanley ('surpondérer') table sur des recettes robustes en France et en Europe mais plus faibles au Brésil. Le courtier demeure positif sur l'action et table toujours un redressement en 2024.