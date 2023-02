Clôture à Paris : après la pluie, le beau temps ?

(Boursier.com) — Après trois séances de baisse, le marché parisien repart vigoureusement vers de nouveaux sommets. Le CAC40 gagne +0,96% à 7.188 points en clôture de marché, recollant à quelque 197 points des plus hauts historiques de janvier 2022 (7.385 points). Paris est aujourd'hui porté par de solides publications de résultats d'entreprises. Depuis le 1er janvier, l'indice phare de la place parisienne est tout de même sur un rebond de plus de 11%.

L'annonce d'un ralentissement de l'inflation en Allemagne, sur un plus bas de 5 mois, apporte un certain soulagement sur les marchés, alors que la lutte contre l'envolée des prix à la consommation par les Banques centrales est le sujet majeur du moment dans les salles de marché. Par ailleurs, si l'agenda macroéconomique est quasi-vide de part et d'autre de l'Atlantique ce jeudi, plusieurs pointures du marché ont publié ce matin, et une avalanche de publication est encore attendue ce soir.

Pour l'Allemagne, l'institut fédéral de la statistique (Destatis) a annoncé ce matin que les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu dans le pays, en janvier. La hausse des prix ressort à +9,2% (+9,6% en décembre) alors que le consensus Reuters anticipait une appréciation des prix de +10%.

Lors d'un entretien accordé à France 2, François Villeroy de Galhau est parvenu à rassurer les marchés financiers en plaçant des échéances sur les hausses de prix en France. Le gouverneur de la Banque de France a considéré que l'inflation dans l'Hexagone devrait connaître un pic d'ici juin, puis redescendre autour de +2% d'ici la fin de l'année prochaine ou au début 2025, contre environ +6% actuellement. Commentant la dernière enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, publiée hier, François Villeroy de Galhau a confirmé qu'on peut, à ce stade, exclure une récession cette année en France, "sauf évidemment un nouvel événement mondial majeur". Enfin, le gouverneur de la Banque de France a aussi estimé que "les banques françaises vont bien", et que "notre économie est aujourd'hui bien financée".

Aux Etats-Unis, peu de données macroéconomiques pour orienter les marchés, hormis les inscriptions au chômage. Celles-ci ont augmenté plus que prévu lors de la semaine au 4 février, à 196.000 (183.000 la semaine précédente) selon les données du département américain du Travail. Les observateurs anticipaient une hausse moyenne à 190.000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur 4 semaines s'établit à 189.250, contre 191.750 (non révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,688 million lors de la semaine au 28 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,650 million (révisé) la semaine précédente.

Dans ce contexte, Wall Street se montre plus optimiste ce jeudi. Le S&P 500 remonte de 0,21% à 4.126 pts. Le Dow Jones gagne +0,28% à 34.044 pts. Le Nasdaq est dans la même veine, avec un gain de +0,21% à 11.939 pts.

Le baril de brut WTI cède -1,63% à 77,19$ alors que le Brent de mer du Nord se tasse de -1,43% à 83,8$.

L'euro s'apprécie de +0,4% face au dollar, à 1,0756. L'once d'or est stable à 1.872$.

Valeurs en hausse

* Orpéa (+20,4% à 2,438 euros). Massacré depuis le début de l'année en Bourse, le titre s'offre un copieux rebond. L'exploitant de maisons de retraite a annoncé avant l'ouverture que le Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) avait cédé sur le marché 7.424.188 actions entre le 2 et le 7 février. À la suite de cette opération, CPPIB (qui détenait 14,5% du capital et 24,16% des droits de vote de la Société) ne dispose plus que de 1.950.000 titres, représentant 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote de la société.

* Korian (+5,75% à 9,46 euros). Le concurrent d'Orpéa a annoncé bénéficier du soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour déployer son concept de co-location pour personnes âgées en Allemagne. La BEI soutient le développement de Korian outre-Rhin, avec un financement bancaire de 150 ME destiné à adapter et déployer en Allemagne Ages&Vie, son concept de co-location pour personnes âgées .

* Ipsen (+7,09% à 105 euros). Gros rebond d'Ipsen après une solide publication annuelle. Le groupe pharmaceutique a enregistré en 2022 un résultat net consolidé IFRS de 647,5 ME pour un chiffre d'affaires de 3,025 MdsE, en croissance de 8,5% à taux de change constant (14,4% en données publiées). Le résultat opérationnel des activités a progressé de 13,5% à 1,115 MdE. Ipsen vise pour l'exercice 2023, en intégrant la finalisation de l'acquisition d'Albireo, prévue pour le 1er trimestre de l'exercice en cours, une croissance des ventes totales supérieure à 4%, à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités d'environ 30%, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans le cadre de l'innovation externe. Ipsen communiquera ses perspectives à moyen terme avant la fin de 2023 après la finalisation de l'acquisition d'Albireo, ainsi qu'un certain nombre de jalons d'étape de son portefeuille de produits en R&D.

* Legrand (+4,06% à 85,12 euros). Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment prend la tête du palmarès du CAC40. Les investisseurs s'accordent pour saluer la solide publication du groupe industriel. Legrand a dégagé l'an passé un bénéfice net de 1 MdE (+10,5%) pour un chiffre d'affaires en hausse de +19,2% à 8,34 MdsE. La progression organique des ventes est de +9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies. Portées par une forte dynamique commerciale et le 'pricing power' du groupe, ces réalisations tiennent également à une gestion très active de la supply-chain dans un contexte de tensions sur les approvisionnements. L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +3%. Sur la base des acquisitions annoncées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait d'environ +1,5% en 2023 en année pleine. L'impact de l'effet de change sur l'année est de +5,5%. Sur la base des taux de change moyens du mois de janvier 2023, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires 2023 serait d'environ -2%. Le résultat opérationnel ajusté est de 1,7 MdE, en hausse de 18,7%, et la marge opérationnelle ajustée s'établit à 20,4%. A 1,5 MdE, la marge brute d'autofinancement représente 17,8% des ventes en 2022, en baisse d'un point par rapport à 2021.

* Crédit Agricole (+4,26% à 11,69 euros). La banque verte a dévoilé des comptes plus solides que prévu au 4e trimestre, à la faveur notamment d'une baisse de son coût du risque et du dynamisme de ses activités de marché. Elle a confirmé ses perspectives pour 2025. Sur les trois mois clos fin décembre, la banque (Crédit Agricole SA) a enregistré un bénéfice net en hausse de +9% à 1,56 MdE pour un Produit net bancaire de 5,97 MdsE, en hausse de 2,7%. Les charges d'exploitation, surveillées par le marché, ont reculé de -4,3% à 3,56 MdsE et les provisions pour pertes sur prêts ont atteint 443 ME. Le ratio CET1 full-loaded ressort à 11%. Comme ses concurrents français BNP Paribas et Société générale, Crédit agricole SA (CASA) a profité du dynamisme de ses activités sur les taux, changes et matières premières, où ses revenus ont crû de 23%. Globalement, dans la banque de financement et d'investissement, les revenus ont progressé de 14,8%. La banque prévoit de verser un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2022. Pour 2025, la banque vise un résultat net annuel supérieur à 6 MdsE, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) au-dessus de 12%.

* BNP Paribas (+1,22% à 64,63 euros). Après les déclarations de François Villeroy de Galhau sur la solidité des banques françaises, le secteur financier reste assez globalement recherché. Légitimement, BNP Paribas profite de sa bonne publication d'hier pour épouser le mouvement...

* Renault (+2,41% à 41,84 euros). Le constructeur automobile porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 31%. Il a indiqué, ce matin, que la contribution de Nissan à ses propres résultats est estimée à 174 ME sur le 4e trimestre. La contribution totale de Nissan aux résultats annuels de Renault s'élève maintenant à 526 ME. Il faut remonter à 2018, avant l'apparition des difficultés financières des deux groupes et la chute de Carlos Ghosn, pour retrouver une contribution supérieure.

* Assystem (+1,23% à 41,3 euros). Le groupe a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 493,5 ME, en croissance de +10,8%, dont +5,4% en organique, +3,9% d'effet périmètre (résultant de la consolidation de la société indienne STUP à compter du 1er juillet 2021, de la société britannique Schofield Lothian à compter du 1er octobre 2021 et de la société britannique LogiKal à compter du 1er décembre 2022) et +1,5% d'effet de la variation des taux de change. Assystem estime sa marge opérationnelle d'activité à 6,7% pour l'exercice 2022, pour un objectif annuel de 6,8%. Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d'année pour assurer la croissance de l'activité.

* JCDecaux (+1,19% à 22,1 euros). Le spécialiste de la communication outdoor a remporté le contrat de mobilier urbain publicitaire (notamment digital) de Stavanger, capitale pétrolière et troisième plus grande ville de Norvège, pour 10 ans. Le groupe français travaille en étroite collaboration avec Stavanger depuis plus de 20 ans. Ce nouveau contrat, effectif à partir de juillet 2023, porte sur la fourniture, l'installation et la maintenance de 150 Abribus, de 10 sanitaires à entretien automatique ainsi que d'autres équipements tels que des mobiliers sur pied, des kiosques interactifs, des bornes de propreté et des bancs.

* Vinci (+1,44% à 105,82 euros). Le groupe de BTP a dévoilé des comptes annuels en nette amélioration et globalement conformes, voire légèrement supérieurs, aux attentes du marché. Le géant du BTP et des concessions a réalisé en 2022 un EBITDA de 10,2 MdsE (7,9 MdsE en 2021 et 8,5 MdsE en 2019), pour un chiffre d'affaires consolidé de 61,7 MdsE, en hausse de 25% à structure réelle et de 11% à structure comparable. Les variations de périmètre, concernant essentiellement l'intégration de Cobra IS, acquis fin 2021, ont un impact positif sur le chiffre d'affaires de 12,5%. Les variations de change ont un impact positif de 1,5%, en raison de l'appréciation du dollar américain et de nombreuses autres devises par rapport à l'euro. Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 6,8 MdsE, en forte croissance par rapport à ceux des derniers exercices (4,7 MdsE en 2021 et 5,7 MdsE en 2019). Le Conseil a approuvé le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 4 euros par action, payable entièrement en numéraire.

* ArcelorMittal (+0,99% à 27,5 euros). L'aciériste a dévoilé des comptes en net repli au 4e trimestre 2022 avec un profit net limité à 261 millions de dollars (4,045 Mds$ un an plus tôt), pour des revenus en retrait de 19% à 16,89 Mds$. L'Ebitda a atteint 1,26 Md$ (5,05 Mds$ un an auparavant). Le consensus tablait sur un résultat net de 358 M$, des ventes de 15,96 Mds$ et un Ebitda de 1,26 Md$. La baisse des prix de l'acier, les coûts élevés de l'énergie, entraînés par la guerre en Ukraine, et des dépréciations sur ses actifs ukrainiens ont pesé sur les résultats.

* Lacroix (+0,94% à 32,1 euros). Lacroix délivre un chiffre d'affaires historique de 707,8 ME, en hausse de +41,1%, porté par l'intégration réussie au 1er janvier de Firstronic dont la contribution sur l'année ressort à 163,1 ME. Sa croissance à périmètre constant est soutenue à +8,6%. Elle reflète une très bonne dynamique commerciale en France et à l'international. Lacroix confirme son objectif d'une marge d'Ebitda courant au moins égale à 6,2%. Le Groupe dévoilera, le 28 mars, ses résultats annuels et précisera à cette occasion ses perspectives pour 2023.

* Unibail-Rodamco-Westfield (+0,76% à 62,07 euros). Les résultats 2022 sont plus robustes que prévu. L'exploitant de centres commerciaux a dégagé l'an passé un résultat net récurrent de 1,34 MdE, en hausse de +33,2%, un EBITDA de 2,2 MdsE (+30,2%) et un résultat net récurrent ajusté par action de 9,31 euros, en progression de +34,7%, contre un consensus de 9,12 euros. Cette année, le RNRAPA est anticipé entre 9,30 et 9,50 euros, reflétant une performance opérationnelle sous-jacente constante.

* Airbus (+0,32% à 113,66 euros). Selon certaines sources au fait du dossier, le groupe européen d'aéronautique pourrait nommer un directeur financier par intérim alors qu'il peine à trouver un successeur à Dominik Asam, qui doit rejoindre le groupe allemand SAP dans moins de 3 semaines. A moins d'une avancée rapide, l'avionneur européen devrait donc être contraint d'opter pour une solution provisoire alors que Dominik Asam quittera le groupe après la publication des résultats annuels, le 16 février.

Valeurs en baisse

* STEF (-3,91% à 108,2 euros). Le spécialiste des services logistiques nage à contre-courant du marché parisien après avoir confirmé des discussions avec le Groupe CMA CGM concernant la possible reprise de ses activités maritimes, organisées autour de la compagnie La Méridionale. "Ces discussions, qui sont actuellement à un stade préliminaire, doivent faire l'objet, comme le veut la procédure, d'une information consultation prioritaire du conseil social et économique (CSE) de La Méridionale qui sera réuni la semaine prochaine", indique STEF.

* Lectra (-2,82% à 37,9 euros). L'entreprise girondine décroche, les investisseurs sanctionnant une guidance jugée décevante. En raison d'un carnet de commandes au 1er janvier 2022 exceptionnellement important (supérieur de 4,3 ME à celui du 1er janvier 2023), et du très fort montant de commandes enregistrées au mois de janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, Lectra a indiqué que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 devrait être en légère diminution par rapport au 1er trimestre 2022. Conjugué à l'augmentation des frais généraux, ce recul devrait se traduire également par une baisse de l'Ebitda courant.

Sur l'ensemble de 2023, Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 ME (+2% à +12% à cours de change constants par rapport à 2022) et un Ebitda courant compris entre 90 et 113 ME (-5% à +20% à cours de change constants par rapport à 2022). A moyen terme, Lectra a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 700 ME (dont 10% de chiffre d'affaires SaaS), pour partie par croissance organique et pour partie par croissance externe, et une marge d'Ebitda courante supérieure à 20%.

* Société Générale (-0,26% à 26,54 euros). La banque rouge et noire hésite encore après avoir déjà terminé la séance de mercredi en repli de -5% à 26,6 euros. Société Générale, qui a dévoilé ses comptes 2022 mercredi matin, se retrouve dans le viseur de la Securities and Exchange Commission. Le gendarme boursier américain a inclus l'établissement de la Défense dans son enquête sur le secteur afin de savoir si son personnel a utilisé des canaux de communication non autorisés pour leurs communications professionnelles. "SG Americas Securities a reçu une demande d'information de la US Securities and Exchange Commission concernant l'usage de moyens de communication non-autorisés par SGAS pour la conduite de ses opérations et sa conformité avec les obligations d'archivage et de contrôle en la matière. Cette enquête fait suite à un certain nombre d'accords conclus en 2022 par d'autres institutions financières avec les régulateurs touchant à des problématiques similaires. SGAS coopère dans le cadre de cette enquête", a indiqué la banque.