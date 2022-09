Clôture à Paris : 6e séance consécutive de baisse !

(Boursier.com) — La défense du territoire des 6.000 points n'aura pas duré bien longtemps sur le marché parisien, malgré un plus haut de 6.084,41 points dans la première heure de cotation. Ce mardi, Paris flanche à nouveau, enchaînant sa 6e séance consécutive de baisse, avec un CAC40 en recul de -1,35% à 5.979 points en clôture de marché.

Déjà hier, la Bourse de Paris avait manqué le rebond dans les derniers échanges de clôture. Aujourd'hui, la tentative de résistance du CAC40 aura fait long feu à l'approche des 6.100 points. Cette absence de rebond est bien sûr liée à l'attente de la réunion monétaire de la Fed qui commence ce mardi. Le communiqué de la réserve fédérale américaine est prévu mercredi soir à 20h. La conférence de presse du président de la FED, Jerome Powell, est annoncé pour 20h30. L'outil FedWatch en temps réel du CME Group fait ressortir une probabilité de 84% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le 3e consécutif. Il porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 16%.

Dans l'expectative sur le marché américain, le S&P 500 abandonne -1%, revenant à 3.860 pts. Le Dow Jones cède -1,06% à 30.690 pts. Le Nasdaq est légèrement moins entamé, avec un recul de -0,52% à 11.474 pts..

La Bourse de Londres était fermée lundi, à l'occasion des funérailles de la reine Elizabeth II. A l'aube d'une nouvelle ère politico-économique qui s'annonce compliquée pour le tandem Charles III / Liz Truss, elle est en repli de -0,71% avec un FTSE 100 à 7.185 points.

La principale question qui agite les marchés en ce moment, est la hausse des taux et le niveau auquel ils pourraient se stabiliser... Première grande Banque centrale sur le pont cette semaine, la Banque centrale suédoise a dégainé, ce matin, l'artillerie lourde en relevant son taux directeur d'un point de pourcentage, à 1,75%. La Riksbank n'avait plus opté pour un mouvement aussi agressif depuis novembre 1992. Le marché tablait sur une hausse de 75 points de base. La Riksbank anticipe désormais une contraction de -0,7% de l'économie suédoise l'an prochain, contre une croissance de +0,7% précédemment, alors que l'inflation devrait encore atteindre en moyenne 8,5%.

Les communiqués de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), de la Banque nationale suisse (BNS) et de la Banque d'Angleterre (BoE) sont attendus jeudi. Hormis le Japon qui devrait opter pour le statu quo, un durcissement monétaire est attendu pour ces différentes nations. D'ores et déjà, le Conseil fédéral suisse a, ce mardi, revu en nette baisse ses prévisions de croissance économique en évoquant la montée des risques liés à l'énergie et à l'inflation. Le secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) prévoit désormais une progression du PIB limitée à 2% en 2022, soit 0,6 point de moins que prévu en juin. Pour 2023, il table plus sur +1,1% de croissance (+1,9% précédemment).

Alors qu'il y a quelques mois, les marchés redoutaient une surchauffe de l'économie, désormais, le retournement de tendance installe la morosité sur les marchés, tant dans les échanges économiques que financiers. En particulier, la première économie européenne, l'Allemagne, se contracte déjà. Selon la Bundesbank, la situation devrait encore empirer au fil de l'hiver avec le risque de rationnement du gaz. "L'activité économique pourrait diminuer quelque peu pendant le trimestre en cours et se contracter nettement pendant les mois d'automne et d'hiver", a expliqué la Bundesbank. Cependant, le scénario pessimiste évoqué en juin, et évoquant une chute de 3,2% du PIB en 2023 ne devrait pas se réaliser.

Déjà l'Allemagne prend les devants et cherche de nouveaux soutiens pour son économie, puisqu'Olaf Scholz va engager, samedi, une tournée de deux jours dans le Golfe pour attirer de nouveaux investisseurs et sécuriser un peu plus les approvisionnements en gaz de l'Allemagne. Le chancelier allemand devrait ainsi signer, dimanche, des contrats d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié lors de sa visite aux Emirats arabes unis (EAU), afin de compenser la baisse des importations énergétiques issues de Russie.

Pour l'Allemagne, garantir à prix "correct" ses approvisionnement en énergies devient en effet crucial. L'inflation galope effectivement en raison de l'envolée des prix de l'énergie... En août, les prix à la production dans le pays ont enregistré une hausse sans précédent sur un an, comme sur un mois. Les statistiques officielles, publiées ce mardi, montrent que l'indice des prix à la production des biens industriels a augmenté de 45,8% par rapport à août 2021. Selon Destatis, l'institut fédéral de la statistique, l'indice des prix à la production affiche une hausse de +7,9% sur un mois, soit bien au-delà des anticipations des analystes. D'après l'institut Destatis, ils sont dopés par des prix de l'énergie, en rebond de +139% en un an, et de +20,4% par rapport à juillet. Hors énergie, la hausse des prix à la production est plus modérée de 14% en août.

Pour une sécurisation immédiate de ses sources d'énergies, l'Allemagne pourrait annoncer, demain mercredi, un plan de nationalisation à 100% d'Uniper, issue en 2016, de la scission des activités d'énergie fossile de la compagnie allemande E.ON. Ce plan prévoirait un retrait du groupe finlandais Fortum du capital du fournisseur allemand d'énergie.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) ne rassure pas. Philip Lane, économiste à la BCE, a évoqué dans le week-end que la remontée des taux d'intérêt pourrait se poursuivre jusqu'à l'année prochaine. Pour sa part, Luis de Guindos, vice-président de l'institution, a indiqué lundi en soirée, lors d'une conférence à Madrid, que les "hausses supplémentaires des taux d'intérêt dépendront des données économiques". Dans sa volonté de lutte contre l'inflation, l'institution devrait donc calibrer ses mouvements de taux sur les données macroéconomiques européennes. Rappelons qu'après une première hausse de 50 points de base en juillet, la BCE a relevé ses taux directeurs de 75 points, le 8 septembre. Elle prévoit de nouvelles hausses aces prochains mois pour éviter un ancrage des anticipations d'inflation.

Pétrole et devises

Sur le marché pétrolier, le brut léger américain (WTI) plonge de -2,38% à 83,71$. Le Brent de mer du Nord est autour des 90$ le baril, redonnant -1,33% à 90,51$.

Si les marchés pétroliers sont dans l'expectative des décisions de la Fed pour apprécier la demande mondiale de brut des mois à venir et identifier les signes d'une éventuelle récession de l'économie mondiale, les marchés de l'or noir pourraient, dans leur grande volatilité actuelle, se tendre tout aussi rapidement.

Selon le journal russe Kommersant, citant des sources proches du dossier, la Russie envisagerait une hausse des taxes sur les produits pétroliers et gaziers afin de combler le déficit budgétaire de 2023. Le gouvernement de Moscou pourrait augmenter jusqu'à 50% les droits d'exportation gazière, commencer à prélever des droits sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et relever les prix du gaz naturel afin que les entreprises paient davantage de taxes sur l'extraction des minéraux. Le ministère russe des Finances aurait également proposé une hausse des droits à l'exportation appliqués aux produits pétroliers et une augmentation des recettes publiques provenant du commerce des produits pétroliers.

Avec le très probable renchérissement des taux américains, l'intérêt pour l'euro continue de faiblir face au dollar. L'euro passe au-dessous des 1$, dans un repli de -0,35% à 0,9992$.

La volatilité des marchés n'épargne pas l'once d'or qui cède -0,48% à 1.664$. Le Bitcoin faiblit encore de -2,26% à 19.102$.

Valeurs en hausse

* FDJ (+1,28% à 31,76 euros). La Française des Jeux est entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker. Fondé en 2001, le groupe ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet. Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 ME en B2B. Les paris hippiques en ligne représentent plus de 50% des mises B2C du Groupe, ce qui le positionne comme le 2e opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20%. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol.

* Genoway (+5,51% à 3,54 euros). Au 1er semestre 2022, le résultat d'exploitation redevient positif à 0,3 ME, en hausse de +1 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net ressort en amélioration de +0,9 ME pour s'établir à 0,2 ME (-0,7 ME en 2021). Dans un contexte économique perturbé par des ruptures d'approvisionnement et une tension inflationniste persistante, genOway a réussi son pari de maintenir une croissance forte tout en améliorant significativement sa profitabilité. Cette adaptation rapide aux évolutions du marché est liée au positionnement unique de genOway comme acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie. Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire aux semestres précédents, avec pour objectif de dépasser 17 ME de chiffre d'affaires en 2022 (14 ME en 2021).

* TF1 (+1,59% à 6,38 euros). Le titre du groupe de médias remonte après la nouvelle sanction d'hier, liée à la confirmation de l'échec de leur rapprochement avec M6 (+0,16% à 12,7 euros).

* Les valeurs du luxe comme Kering (+0,46% à 495,4 euros) et Hermès International (+0,2% ; 1.244,5 euros) reviennent en grâce, profitant du projet d'un nouvel assouplissement des restrictions sanitaires en Chine. L'Oréal tire son épingle du jeu avec un gain de +0,3% à 334,5 euros.

Valeurs en baisse

*Groupe Gorgé (-5,94% à 19 euros). Le groupe a généré un résultat net de -5,8 ME en part du groupe, pénalisé par les activités non poursuivies et les impôts différés. La capacité d'autofinancement de Groupe Gorgé a été bonne au 1er semestre 2022 avec 11 ME, générée essentiellement par le pôle Drones & Systèmes. La capacité d'auto-financement de ce pôle s'améliore d'ailleurs de +3% par rapport au 1er semestre 2021. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte croissance en raison de l'amélioration du besoin en fonds de roulement (+9 ME). Cette variation est notamment liée aux jalons de paiement du contrat belgo-néerlandais, dont le cycle de paiement était défavorable sur la seule année 2021.

Les investissements du semestre sont moins importants qu'au 1er semestre de l'an passé (8,5 ME contre 12,4 ME) avec la finalisation du nouveau site d'assemblage de drones à Ostende. La dette du groupe a également diminué de 9 ME avec près de 10 ME remboursés ce semestre. Au final, la dette nette s'établit à 73 ME à fin juin 2022 (contre 80 ME à fin décembre 2021).

* Euronext (-5,48% à 65,24 euros). Le dossier est victime d'une note d'analyste. Parlant de "piège à valeur", le Crédit Suisse a dégradé le titre de l'opérateur boursier à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 89 à 77 euros.

* Stellantis (-2,47% à 13,188 euros). Le constructeur automobile a annoncé un accord avec son partenaire Punch Powertrain pour augmenter la production à Turin, en Italie, de boîtes de vitesses électrifiées à double embrayage pour les véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables.

* Eutelsat (-1,75% à 8,98 euros). Dans une note dédiée à l'industrie des satellites, Bryan Garnier initie le suivi de la valeur avec un avis 'vendre' et une cible de 7,5 euros.

* Thales (-1,39% à 113,15 euros) et Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), et ses partenaires ont été sélectionnés par la Commission européenne pour mener le programme EROSS IOD dédié aux services en orbite. EROSS IOD a pour objectif de valider, au travers d'une première mission européenne de démonstration prévue d'ici à 2026, les technologies nécessaires aux futures opérations robotisées d'assistance en orbite, telles que le rendez-vous, la capture, l'arrimage, le ravitaillement et l'échange de charges utiles d'un satellite.

* Crossject (-0,77% à 3,24 euros). Le laboratoire annonce que la phase opérationnelle de coopération entre la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) et Crossject a débuté en juillet.

* Groupe ADP (-0,58% à 129,5 euros). Le gestionnaire d'aéroports recule malgré une note de Barclays qui a rehaussé à 'pondération en ligne' sa recommandation sur le dossier tout en portant son cours cible de 118 à 136 euros. En dépit de cette note favorable, le marché reste majoritairement 'négatif' sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 2 analystes sont à l''achat', 9 sont à 'conserver' et 11 sont 'vendeurs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 129,83 euros.

* Axa (-0,44% à 24,94 euros). Après que les banques françaises se soient engagées, la semaine dernière, à limiter à 2% la hausse des frais bancaires en 2023, les assureurs français ont convenu de contenir la prime moyenne des assurances auto et habitation en deçà de l'inflation, en 2022 et 2023. Cette décision est prise dans le cadre du pack anti-inflation voulu par Bercy, et destiné à protéger le pouvoir d'achat des ménages.

* Les plus fortes baisses du CAC40 sont : Teleperformance (-5,26%), Unibail-Rodamco-Westfield (-4,29%), Capgemini (-3,72%).