Clôture à Paris : 5e séance consécutive de hausse

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 termine un nouvelle fois bien ancré en territoire positif, dans une 5e séance de hausse consécutive, malgré un discours prudent de la BCE. En milieu d'après-midi, le CAC40 a touché un plus de 7.409 points avant finalement de finir sur les 7.369 points en clôture de marché, en hausse de +0,50%.

Dans une actualité assez calme avant le début de la saison des publications semestrielles, le secteur de la grande distribution fait l'animation avec l'offensive de Carrefour, qui a annoncé le rachat des enseignes Cora et Match auprès du groupe belge Louis Delhaize.

Les données de l'indice des prix à la consommation, publiées hier avant l'ouverture de Wall Street, ont montré qu'il n'y avait pas d'emballement inflationniste aux Etats-Unis. Le ralentissement des prix à la consommation, plus marqué qu'anticipé par les analystes, a rassuré les intervenants de marché et détendu les marchés actions américains. Ces données seront en effet prises en compte par la Réserve fédérale américaine, lors de sa prochaine réunion, pour décider de la trajectoire de ses taux directeurs.

Le ralentissement de l'inflation se confirme aussi en France. Elle s'établit à +4,5% en juin sur un an selon les chiffres définitifs de l'Insee publiés ce jeudi, avec +13,7% pour l'alimentation après +14,3% en mai, un ralentissement moyen, mais loin d'être harmonisé selon les catégories.

La Banque centrale européenne est cependant dans une analyse prudente des données macroéconomiques. Elle a indiqué aujourd'hui qu'elle pourrait devoir continuer à relever ses taux d'intérêt au-delà de juillet, pour ramener l'inflation à son objectif. Le grand argentier européen a laissé entendre qu'une 9e hausse consécutive de taux aurait lieu en juillet. Il entend ainsi anticiper le risque que l'inflation reste au-dessus de 2% jusqu'à la fin de l'année 2025.

La remontée des taux en Europe pourrait donc se poursuivre en septembre. Cette approche de la BCE est très frileuse car les membres de l'institution "ont estimé que le Conseil des gouverneurs pourrait envisager de relever les taux d'intérêt au-delà du mois de juillet, si cela s'avérait nécessaire". Elle justifie : "Il a été jugé essentiel de faire savoir que la politique monétaire avait encore du chemin à faire pour ramener l'inflation à son objectif en temps voulu".

Les données fondamentales de l'économie en zone euro sont d'ailleurs décevantes. Selon l'office statistique de l'Union européenne, la production industrielle de la zone euro a augmenté moins que prévu en mai. La production industrielle, corrigée des variations saisonnières dans les 20 pays partageant l'euro, a augmenté de +0,2% d'un mois sur l'autre en mai, alors que les économistes anticipaient une hausse de 0,3% sur un mois. Sur un an, la production industrielle a diminué de -2,2% (-1,2% attendu).

Déception également pour les petits épargnants... Bruno Le Maire a indiqué que taux de rémunération du Livret A serait maintenu à 3%, et garanti pendant 18 mois, suivant en cela les recommandations formulées plus tôt dans la journée par la Banque de France. Le taux du Livret d'Epargne Populaire (LEP), destiné aux ménages les plus modestes, va baisser légèrement, de 6,1% à 6%. Selon la méthode de calcul basée sur l'inflation des 6 derniers mois, la Banque de France a indiqué que le taux du Livret A aurait dû atteindre 4,1%, et le LEP descendre à 5,6%.

Du côté de l'or noir, les cours progressent légèrement. Le WTI gagne +0,28% à 76,09$. Le baril de Brent s'apprécie de +0,42% à 80,54$.

L'euro s'apprécie encore de +0,54% face au billet vert, à 1,1191$.

L'once d'or gagne +1,2% à 1.955$ (1.747 euros). Le Bitcoin vient flirter avec les 31.000$, à 30.970$.

Valeurs en hausse

* TME Pharma (+45,23% à 1,612 euros). Le titre s'emballe dans un volume très travaillé de 17,3% de capital échangé, après l'annonce de bons résultats en R&D. TME fait état d'un patient ayant obtenu une réponse complète dans le bras d'expansion GLORIA évaluant NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 en association avec la radiothérapie standard et l'anti-VEGF le bevacizumab dans le glioblastome de première ligne. Un patient sur 6 dont la meilleure réponse antérieure était de 89,9% a obtenu une réduction complète de la taille de la tumeur ce qui signifie que la tumeur a complètement disparu et qu'elle n'est plus détectable par IRM. Cette réduction complète s'ajoute à celle de deux patients ayant obtenu une réduction quasi complète (99%) de la taille de la tumeur.

* Valbiotis (+6,52% à 4,25 euros). Le titre s'apprécie dans des volumes calmes d'échanges. Valbiotis a présenté sa feuille de route pour les prochains mois, et annonce en pipeline des avancées cliniques, industrielles et commerciales sur la période. Parallèlement à ses efforts de R&D, Valbiotis poursuit la structuration de la société.

* Paulic Meunerie (+5,75% à 2,76 euros). Le groupe familial breton est recherché après la présentation d'un chiffre d'affaires semestriel en hausse de plus de +39% par rapport au 1er semestre 2022, à plus de 10,7 ME. Le spécialiste des farines de haute qualité rassure en anticipant une nette amélioration de sa rentabilité et de ses équilibres financiers dès ce 1er semestre 2023.

* TFF (+5,65% à 43 euros). Le no1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools réagit bien après la publication de ses comptes 2022-2023. Le chiffre d'affaires de l'exercice atteint 439,7 ME, en hausse de 45,3%. L'Ebitda est de 93 ME, en hausse de +86%. Le ROC atteint 79,1 ME, x2 en valeur par rapport à 2022. Le résultat net est de 54,4 ME, en hausse de 17,8 ME soit +49%. La structure bilantielle a continué à se renforcer avec des capitaux propres de 462 ME et un endettement net de 184 ME. L'endettement net se limite à 2 fois l'Ebitda et le groupe dispose toujours d'une trésorerie significative de 102 ME. TFF Group s'est fixé un nouvel objectif de croissance d'activité de l'ordre de +10% pour l'exercice 2023/2024, associé à des ratios de rentabilité opérationnelle qui devraient se maintenir à des niveaux élevés et retrouver progressivement les niveaux pré-pandémie.

* Carrefour (stable à 17,28 euros). Le groupe de distribution a conclu, le 12 juillet, un accord avec le groupe belge Louis Delhaize en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France qui opèrent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés. Elles ont généré un chiffre d'affaires hors taxes de 5,2 MdsE en 2022 (4,3 MdsE hors essence), pour un Ebitda de 189 ME. Le parc de magasins acquis présente une très forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marchés particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France, où Carrefour est peu présent. L'opération comprend l'acquisition des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés. La transaction, dont la finalisation est attendue à l'été 2024, valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,05 MdsE. Carrefour promet qu'elle sera relutive sur le bénéfice net ajusté par action dès la première année.

* Carmila (+7,39% à 15,4 euros). Simultanément à l'acquisition de Cora France par Carrefour, Carmila a signé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA en vue d'acquérir 93% du capital de la société. "La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et de Galimmo, ainsi que leurs succès respectifs en matière de gestion d'actifs, offrent une opportunité de créer un acteur de référence dans l'immobilier commercial en France", estime Carmila. Le prix total de l'acquisition de 100% des actions de Galimmo représenterait 294 millions d'euros, payé par Carmila intégralement en numéraire soit 9,1 euros par action, correspondant à une décote de 41% par rapport à l'actif net réévalue (EPRA NDV) de Galimmo au 31 décembre 2022. La finalisation de l'opération est attendue à l'été 2024, une fois que l'ensemble des autorisations réglementaires, notamment en matière de contrôle des concentrations, auront été obtenues.

* Galimmo (+2,03% à 15,1 euros). Le management a pris acte de l'offre de Carmila en vue de l'acquisition auprès du groupe Louis Delhaize et de Galimmo Real Estate de leurs participations dans Galimmo SCA, représentant environ 93% du capital de la société, et de la société Galimmo Services France. La prise de contrôle de Galimmo SCA et Galimmo Services France par Carmila devrait être effective dans le courant de l'année 2024, concomitamment à la prise de contrôle de Cora et Match en France par le groupe Carrefour.

* Vinci (+0,42% à 105,54 euros). La Société du Grand Paris a attribué à un groupement d'entreprises réunissant plusieurs filiales de Vinci le premier marché de conception-réalisation du Grand Paris Express. Il porte sur le premier tronçon de la ligne 15 Ouest. Celui-ci, situé en zone urbaine très dense, permettra de relier la gare de Pont de Sèvres à La Défense (Hauts-de-Seine). Représentant un montant de 2,71 MdsE, dont 20 % seront confiés à des PME locales, le contrat recouvre la conception et la construction tous corps d'état de 14 km de tunnels, de 5 gares et d'une arrière-gare et de 16 ouvrages de service.

Valeurs en baisse

* Kerlink (-11,19% à 1 euro). Le spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'internet des objets décroche sur un niveau de 'penny stock' après la publication de son activité semestrielle. Après un 1er trimestre en repli de -11% à 3,4 ME, le second trimestre ressort en forte baisse de -48% à 3,3 ME, pour un cumul des ventes sur 6 mois en retrait de -34% à 6,6 ME. "Cette évolution s'explique principalement par un effet de base défavorable ", indique Kerlink qui pâtit également de l'effondrement du marché des cryptomonnaies à compter de juin 2022. La décision, fin 2022, de ne plus livrer ces clients jugés insolvables a donc logiquement pesé sur le niveau d'activité du 1er semestre 2023. A périmètre identique, c'est-à-dire hors ventes relatives au projet Helium et donc liées au marché des cryptomonnaies, les ventes ressortiraient en progression de 6% sur le semestre.

* Casino (-2,53% à 3,23 euros). Le titre du groupe de distribution décroche après la communication d'une estimation de chiffre d'affaires France réalisé au 2e trimestre 2023 et de son Ebitda France après loyers réalisé au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires estimé du 2e trimestre 2023 des enseignes parisiennes et de proximité augmente de +2,6% à périmètre comparable. L'activité estimée des hyper- et des supermarchés plonge de respectivement -17% et -14% à périmètre comparable, sous l'effet notamment des baisses de prix. Pour la même période, le chiffre d'affaires de Cdiscount devrait être en baisse de -22% à périmètre comparable. La GMV baisse de -13% tandis que la GMV de la Marketplace devrait être proche de l'équilibre (-3%).

L'Ebitda France après loyers du 1er semestre 2023 (hors promotion immobilière) est actuellement estimé entre -165 ME et -175 ME (+191 ME pour la même période en 2022), lié à la baisse du chiffre d'affaires et à la baisse des prix en hyper et supermarchés.

Par ailleurs, afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du groupe au plus tard le 27 juillet, les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes la remise d'offres révisées au plus tard le 14 juillet, à 21h. Les offres révisées reçues feront l'objet d'un examen par le comité ad hoc du conseil d'administration, puis d'une présentation aux créanciers du Groupe, sous l'égide des conciliateurs et du CIRI, ce lundi 17 juillet.

* Ateme (-3,53% à 9,3 euros). Le spécialiste du développement et de la fabrication d'équipements et de logiciels de compression vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 20,7 ME au 2e trimestre 2023, en baisse de -10% comparé à la même période de l'exercice précédent et de -7% à périmètre constant. Cette évolution est à mettre au regard d'un fort effet de base par rapport au 2e trimestre 2022, où le chiffre d'affaires avait progressé de 30% à périmètre constant. Pour l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires est en hausse de +12% par rapport à l'année précédente, aussi bien en données publiées qu'en données comparables en l'absence de tout effet de change significatif. Le revenu récurrent mensuel est resté globalement stable à 2,45 ME. L'important pipeline de MRR pour le second semestre permet cependant à Ateme de rester en bonne voie pour atteindre ses objectifs à plus long terme, 3 ME de MRR en 2024 et 4 ME en 2026.

* Schneider Electric (-2,07% à 161,94 euros). L'équipementier électrique évolue à contre-courant du marché parisien, puisqu'il a été l'une des rares valeurs du CAC40 à pointer en franc repli sur l'ensemble de la séance. Les analystes de Bank Of America Securities ont dégradé leur appréciation du dossier, passant de "achat" à "sous-performance".

* Orpea (-1,15% à 1,851 euro). Le spécialiste de la dépendance a apporté au marché des informations sur sa situation opérationnelle et financière au 30 juin et sur ses perspectives de liquidité. La société a averti anticiper une moindre croissance du chiffre d'affaires en 2023 et un décalage jugé "substantiel" en matière de génération d'Ebitdar pour 2023, de l'ordre de -15% à -20% par rapport à la prévision d'Ebitdar de 881 ME figurant dans le plan d'affaires de novembre 2022 actualisé communiqué au marché le 12 mai. Orpea vise donc désormais un Ebitdar 2023 compris entre 705 ME et 750 ME. Pour autant, la trajectoire de liquidité du Groupe resterait quasiment inchangée par rapport à une trésorerie anticipée à 803 ME à fin 2023. L'impact négatif sur la liquidité de l'écart de la performance opérationnelle sera en effet compensé "par des éléments non-récurrents positifs d'ordre fiscal et la mise en oeuvre de mesures conservatoires, notamment la réduction et le report de dépenses d'investissement principalement de développement", explique Orpea.