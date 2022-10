Clôture à Paris : 4e séance dans le vert, au-dessus des 6 000 points

(Boursier.com) — Le marché parisien a continué de se détendre ce mardi, avec un CAC40 bien ancré au-dessus des 6.000 points. En clôture de marché, le CAC40 se fait cependant moins euphorique qu'en séance, mais gagne tout de même +0,44% à 6.067 points. Il s'agit de la 4e séance consécutive de hausse pour le marché parisien. A l'ouverture, l'indice phare de la place se montrait déjà ferme, à 6.098,6 points. Il a ensuite évolué constamment en territoire positif, entre un plus bas du jour à 6.057,38 points et un plus haut de 6.139,78 points en début d'après-midi.

Paris s'inscrit dans le sillage de Wall Street, qui hier déjà, s'était détendu après le revirement du gouvernement britannique sur son programme fiscal, et des publications d'entreprises globalement rassurantes du côté des grandes valeurs bancaires américaines. Même si les contextes géopolitique et macroéconomique demeurent tendus avec la tonicité de l'inflation, les politiques monétaires restrictives des Banques centrales, la crise énergétique en Europe, la guerre en Ukraine, le marché obligataire s'est détendu, apportant un certain soutien à des marchés actions en perte de repères.

Le Royaume-Uni est le véritable moteur de ce rebond des marchés, après que la Première ministre britannique, Liz Truss, se soit publiquement excusée pour les "erreurs" de son projet de budget, projet à la source de la panique générale des marchés financiers ces dernières semaines. Pourtant, en dépit d'une crédibilité sérieusement entamée, Liz Truss n'envisage absolument pas de quitter le 10 Downing Street. Le nouveau ministre des Finances britannique, Jeremy Hunt, ayant annoncé que le gouvernement allait revenir sur la quasi-totalité des mesures fiscales annoncées le 23 septembre, le marché obligataire s'est détendu.

Ce mardi matin, après certaines informations du Financial Times, certains investisseurs étaient prêts à parier sur un report par la Banque d'Angleterre de son programme de vente d'obligations d'Etat (le QE). La BoE a en effet prévu de commencer son QE à la fin du mois (le calendrier a déjà été décalé). Or, l'entourage du gouverneur Andrew Bailey a toujours déclaré qu'il serait prêt à changer de cap en période de tension sur les marchés. Dans la journée, la Banque d'Angleterre (BoE) a démenti toute éventualité de report du début de programme de cessions d'obligations d'Etat, jugeant "inexactes" les informations du Financial Times. A cette annonce, les rendements des emprunts britanniques ont augmenté ; le 10 ans a aussitôt pris 10 points de base à 4,072%.

Preuve d'un sentiment d'incertitude aujourd'hui relégué au second plan... En Allemagne, l'indice ZEW est légèrement remonté en octobre, mais reste assez pessimiste. L'indice allemand du sentiment des investisseurs pour le développement économique à 6 mois demeure déprimé, puisque qu'il ressort à -59,2 points. Il est cependant sur un meilleur niveau que les -61,9 du mois précédent, et les -65,7 de consensus. En revanche, l'indice relatif à la situation actuelle s'est nettement dégradé, reculant sur un mois, de -60,5 à -72,2 (-68,5 de consensus).

Outre-Atlantique, Wall Street poursuit dans le sillage de sa vive hausse d'hier soir, un optimisme relayé par de bons résultats d'entreprises et des rachats à bons comptes. A 18h, le S&P 500 prend 0,28% à 3.688 pts. Le Dow Jones gagne +0,43% à 30.315 pts. Le Nasdaq prend maintenant 0,03% à 10.678 pts, après des débuts en fanfare à 10.963 points.

Pétrole et devises

Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède -3,81% revenant à 82,50$. Le Brent de mer du Nord décroche de -3,03% à 89,19$ le baril.

Alors que les pays producteurs de pétrole ont récemment décidé de fermer quelque peu le robinet des approvisionnements en or noir, tendant du même coup un marché pétrolier très volatil, l'administration du Président Biden s'est entretenue avec des entreprises du secteur de l'énergie pour qu'elles envisagent d'utiliser les réserves stratégiques de pétrole (SPR) afin de faire baisser les prix des carburants et du même coup, limiter la pression sur les prix dans le pays. Puiser dans les réserves stratégiques permettrait de contenir la hausse des prix à la pompe, sans pour autant nuire aux groupes énergétiques nationaux, l'administration Biden ayant aussi discuté avec les sociétés énergétiques de la possibilité de racheter du pétrole jusqu'en 2025 pour reconstituer la réserve stratégique. Joe Biden avait annoncé, en mars, un plan pour libérer jusqu'à 180 millions de barils du SPR entre mai et octobre, pour faire baisser les prix. Le Président américain pourrait décider d'aller au-delà, avec prélèvement supplémentaire de 40 millions de barils sur les réserves stratégique.

L'euro est stable à 0,9841$.

L'once d'or se reprend encore de +0,28% à 1.649$. Le Bitcoin s'enfonce encore de -0,83% à 19.363$.

Valeurs en hausse

* Biocorp (+7,91% à 15 euros). Biocorp a signé avec BD un accord afin d'utiliser la technologie connectée pour suivre l'observance des traitements médicamenteux auto-administrés. Avec pour objectif de soutenir les sociétés biopharmaceutiques dans leurs efforts pour améliorer l'adhérence aux traitements à base d'injectables, les deux entreprises vont intégrer la technologie Injay de Biocorp conçue pour capturer et transmettre les données d'injection à l'aide de la technologie de communication en champ proche (NFC), au système BD UltraSafe Plus Passive Needle Guard utilisé avec les seringues préremplies. Le dispositif Injay de Biocorp est une solution connectée conçue pour suivre l'utilisation de seringues pré-remplies dans le cadre d'études cliniques ou de soins de routine. Grâce à la technologie NFC et à des capteurs spécifiques permettant d'identifier le produit, elle peut confirmer une injection complète et transférer automatiquement cette information à un smartphone.

* Publicis (+2,31% à 56,76 euros). Le groupe de publicités et de médias relève une nouvelle fois ses prévisions annuelles après avoir enregistré une croissance organique à deux chiffres pour le 3e trimestre consécutif. La société prévoit désormais une croissance organique de 8,5% (6% à 7% précédemment), un taux de marge opérationnelle proche de 18% (17,5% à 18% auparavant), et un free cash-flow proche de 1,6 milliard d'euros (au moins 1,5 MdE précédemment). Sur les trois mois clos fin septembre, l'entreprise a enregistré une croissance publiée de +23,5% à 3,24 MdsE, et de +10,3% en organique, plus de deux fois supérieure aux attentes des analystes.

* Renault (+0,77% à 32,19 euros). Sur fonds de Mondial de l'automobile de Paris, les discussions entre la marque au losange et Nissan Motor auraient repris sur la refonte de leur partenariat vieux de deux décennies. Elles auraient tellement bien avancé qu'un accord entre les deux parties pourrait être dévoilé dès cette semaine. Selon une source de 'Bloomberg' proche des négociations, les deux constructeurs seraient sur le point de signer un accord non contraignant, après que les détails eurent été en grande partie finalisés à la fin de la semaine dernière. Bien qu'un événement soit prévu à Tokyo, le 15 novembre, pour dévoiler le nouveau compromis, des discussions seraient toujours en cours et un accord final pourrait encore être retardé. Le gouvernement français a demandé, aujourd'hui, des garanties pour que les décisions prises par Renault vis-à-vis de Nissan préservent l'alliance des deux constructeurs.

* Stellantis (+1,51% à 13,01 euros). Stellantis a confirmé les objectifs fondamentaux de son plan stratégique mondial 'Dare Forward 2030'. Il vise notamment une empreinte carbone neutre à l'horizon 2038, avec une réduction de 50% d'émissions carbone d'ici 2030 par rapport aux mesures de 2021 ; faire en sorte que 100% des ventes de voitures particulières en Europe et 50% des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers aux Etats-Unis soient des véhicules électrifiés d'ici à la fin de la décennie ; souhaite proposer plus de 75 modèles électriques et vendre 5 millions de VE chaque année dans le monde à l'horizon 2030.

Par ailleurs, le marché européen de l'automobile a confirmé son rebond en septembre où les immatriculations de voitures particulières dans l'Union européenne ont augmenté de +9,6% (787.870 unités), marquant un 2e mois consécutif de croissance. Septembre est toutefois demeuré difficile pour Renault (-1,2%) et dans une moindre mesure pour Stellantis (+0,3%).

* Airbus Group (+1,15% à 100,24 euros). Jet2.com va s'offrir 35 A320neo, portant son engagement total envers la famille A320 à 98 appareils. La commande d'avions à fuselage étroit s'élève à 3,9 milliards de dollars avant "des remises importantes", avec des livraisons s'étalant sur trois ans jusqu'en 2031, a précisé la compagnie britannique. Elle a également pris des options pour 36 avions additionnels. Jet2.com avait déjà commandé 36 A321neo en août 2021.

* Edenred (+1,45% à 48,93 euros). Le groupe complète son offre d'automatisation du traitement des factures. Il acquiert IPS, leader dans l'automatisation du traitement des factures (invoice automation), via Edenred CSI, sa filiale dédiée aux paiements inter-entreprises. Par cette acquisition, Edenred CSI enrichit sa proposition de valeur en intégrant à sa plateforme digitale une solution clé en main d'automatisation du traitement des factures et en se développant le long de la chaîne de valeur du 'procure-to-pay'. Cette acquisition permet à Edenred CSI de renforcer son positionnement dans ses principaux secteurs d'activité et d'en pénétrer de nouveaux.

* Les valeurs bancaires sont bien orientées après une publication de Goldman Sachs meilleure qu'attendu par les analystes, mais en repli par rapport à 2021. Crédit Agricole gagne ainsi +1,8% avec, Société Générale (+1,09%).

*BNP Paribas (+1,74% à 46,17 euros). La banque parisienne aurait engagé Barclays pour vendre ses activités sud-africaines de services financiers dans le cadre d'une réduction plus large de sa présence sur le continent, croit savoir 'Bloomberg' citant de personnes proches du dossier. BNP Paribas aurait entamé un processus formel pour se séparer du fournisseur de crédit à la consommation et de services financiers RCS qui opère en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana.

* AXA (+0,19% à 23,96 euros). Le groupe d'assurances a entamé des négociations exclusives avec Groupe des Assurance du Crédit Mutuel (GACM SA) pour la potentielle acquisition de sa filiale Groupe Assurance du Crédit Mutuel Espana, assureur principalement dommage et santé en Espagne. Selon les termes de la transaction, AXA rachèterait GACM Espana pour un montant en numéraire de 310 millions d'euros, représentant un multiple de 1x les fonds propres éligibles en Solvabilité II. Le multiple de cours bénéfice est estimé à environ 9x, tenant compte de la réalisation attendue de synergies de capital et de frais généraux. L'opération est soumise aux conditions de clôture habituelles.

* Plastic Omnium (+1,8% à 14,68 euros). La Commission européenne a approuvé l'acquisition de HBPO (Allemagne) par Plastic Omnium. HBPO fabrique et fournit des porteurs frontaux, des volets pour grille active, des solutions de modules pour l'intérieur des véhicules et des modules frontaux pour les véhicules légers. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné que Plastic Omnium acquerra le contrôle exclusif de HBPO, sur laquelle elle détient déjà un contrôle en commun. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.

* Visiomed (+1,11% à 0,454 euro). Le titre peine à convaincre le marché après des semestriels en perte de -2,4 ME (-3.,6 ME au 1er semestre 2021). L'écart entre l'Ebitda consolidé et le résultat net consolidé tient aux amortissements des immobilisations corporelles (machines et équipements) liées aux centres Smart Salem ; aux charges financières liées au paiement de solde de l'acquisition de Smart Salem et aux charges exceptionnelles comprenant les coûts de départs de l'ancienne direction au printemps 2022. Visiomed dit travailler à la consolidation de sa structuration financière. Grâce à la mise en oeuvre de sa nouvelle feuille de route stratégique depuis le printemps 2022, le groupe se dit confiant dans la poursuite d'une dynamique de croissance et d'amélioration de la rentabilité sur la seconde moitié de l'année.

* Colas (stable à 117 euros). La filiale du groupe Bouygues (+1,29% à 27,42 euros) vient de prendre une participation de 56% dans la start-up Parkki, par l'intermédiaire de sa filiale Aximum spécialisée en équipement routier. Cette collaboration témoigne d'une ambition forte pour développer des solutions au service d'une mobilité intelligente et connectée. Parkki travaillera en étroite collaboration avec Aximum, filiale du groupe Colas comptant près de 2.000 collaborateurs.

Valeurs en baisse

* Catana Group sombre de -12,72% à 5,49 euros. Avec un chiffre d'affaires global de 148 ME sur l'exercice 2021-2022, la société enregistre la plus forte croissance de son histoire (+46%) malgré des pénuries de pièces et de main d'oeuvre ayant généré des décalages de livraison représentant 18 ME de facturations reportées sur N+1. Le groupe se félicite de s'être hissé en quelques années seulement au troisième rang mondial des constructeurs de catamarans. Le groupe ne note pas à ce stade le moindre ralentissement de ses ventes. Malgré la hausse de ses prix de vente, il a pu au contraire observer dans les premiers salons de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Southampton) que les intentions d'achats de la part des particuliers et des professionnels restaient encore vives. L'évolution du carnet de commandes du Groupe traduit d'ailleurs bien cette tendance puisque celui-ci s'établit aujourd'hui à 450 ME répartis sur les exercices 2023 et 2024.

* Virbac (-4,05% à 272,5 euros). Jefferies a dégradé Virbac à 'conserver' et coupe son objectif de 368 à 296 euros.

* Eurofins Scientific (-2,68% à 62,4 euros). Plus forte baisse du CAC40, le groupe spécialisé dans les services bio-analytiques a fait état d'une légère baisse de ses revenus au 3e trimestre (-0,6% à 1,62 milliard d'euros) mais a confirmé ses objectifs pour 2022. En données organiques, hors revenus liés au Covid-19, la croissance atteint 6,7%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint un niveau record de 5,03 milliards d'euros, en progression 2,7% sur un an. Eurofins prévoit de mettre à jour ses objectifs pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2022 le 22 février 2023. "D'ici là, les impacts potentiels de la guerre en Ukraine, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les tests COVID-19 en cours / permanents, l'inflation et les taux de change seront, espérons-le, plus clairs", précise le management.

* TotalEnergies (-1,64% à 52,12 euros). En dépit de la signature d'un accord majoritaire sur les salaires entre la direction du groupe pétrolier, la CFDT et la CFE-CGC vendredi, la CGT a poursuivi le mouvement dans plusieurs dépôts et raffineries. Concernant la situation au niveau des sites pétroliers, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a conditionné un retour à la normale à une renégociation avec la direction de TotalEnergies. Désormais, face aux réquisitions ordonnées par le gouvernement pour limiter les problèmes d'approvisionnement des stations-services, la défense du droit de grève vient d'être ajoutée à la liste des revendications de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour les salaires, ce mardi.