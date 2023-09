Clôture à Paris : 4e séance consécutive de repli

(Boursier.com) — Nouvelle séance difficile à la Bourse de Paris où en clôture de marché le CAC40 redonne -0,7%, revenant à 7.074 points. L'indice parisien ne termine pas au plus bas du jour, qui a été atteint en matinée à 7.033,83 pts. A l'image de la plupart des places européennes, Paris recule, sous pression avec les tensions sur les taux.

Les derniers commentaires des banquiers centraux, allant dans le sens de politiques monétaires restrictives longues maintiennent la pression sur le marché obligataire. Aux Etats-Unis, les taux longs sont montés, la nuit dernière, à un nouveau sommet de 16 ans à 4,566%. Le Bund allemand à 10 ans est désormais à 2,789% après un pic à 2,821%, un plus haut depuis 2011. Pour la France, l'OAT 10 ans s'apprécie de +6,5 BP à 3,35%.

En Europe, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a insisté lundi, sur la nécessité de maintenir les taux à un niveau restrictif. Isabelle Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a également expliqué que la zone euro n'en a pas fini avec l'inflation.

Ces positions dures sont partagées de part été d'autre de l'Atlantique, puisque le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a dit s'attendre à une nouvelle hausse des taux d'intérêt avant leur maintien à un niveau élevé sur une longue durée. Egalement, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, considère qu'une inflation supérieure à l'objectif de 2% constitue "un plus grand risque qu'un ralentissement accru de l'économie".

Les marchés actions européens sont également tendus aujourd'hui en raison d'une mise en garde de S&P Global estimant que la note des entreprises en Europe pourrait pâtir de la hausse des taux. "La hausse des taux d'intérêt en Europe exercera une pression sur les notes de crédit des entreprises et des banques de la région", a prévenu S&P Global. D'ailleurs, la tendance concernant la qualité du crédit deviendrait négative pour les entreprises, en particulier pour les émetteurs en catégorie spéculative, dans un contexte où les conditions de financement se resserrent. "L'immobilier reste l'un des secteurs les plus exposés. Pour les banques européennes, la détérioration de la qualité des actifs va commencer, tandis que les pertes sur crédit devraient seulement se normaliser", indique S&P Global qui d'ores et déjà anticipe des défauts de paiement sur les obligations européennes de catégorie spéculative.

A Wall Street à 18h, le rouge est mis avec les craintes de "shutdown" et la politique monétaire restrictive durable de la FED. Le S&P 500 cède -1,13% à 4.288 pts. Le Dow Jones redonne -0,90% à 33.699pts. Le Nasdaq Composite décroche de -1,13% à 13.121 pts. Sur le marché obligataire, le rendement du T-Bond à 2 ans ressort maintenant à 5,14%, contre 4,53% sur le 10 ans et 4,67% sur le 30 ans.

Du côté des pétroles, le baril de Brent de mer du Nord gagne +0,44% à 93,80 dollar. Le WTI s'apprécie de +0,56% à 90,40$.

Du côté des devises, le dollar, qui était déjà sur ses plus hauts depuis novembre, s'apprécie encore de +0,21%. Le billet vert s'échange 0,9459 face à l'euro. La monnaie européenne faiblit encore, se tassant de -0,20%, à 1,0572 face au dollar.

L'once d'ore recule de -1,2% à 1.902$ (1.800 euros). Le Bitcoin se tasse de -0,62% à 26.112$.

Valeurs en hausse

* Hoffmann Green Cement (+1,25% à 7,28 euros). Le cimentier a signé un partenariat structurant avec l'enseigne de référence Point.P pour diffuser un ciment sans clinker. POINT.P devient ainsi l'un des principaux partenaires de Hoffmann Green Cement Technologies pour la diffusion sur le marché de ses ciments bas carbone et sans clinker grâce à son réseau de distribution de centrales à béton et d'usines de préfabrication.

* Technip Energies (+1,04% à 23,29 euros). AlphaValue a relevé de 'réduire' à 'accumuler' sa recommandation sur la valeur avec un objectif remonté de 23,9 à 27,3 euros. Le broker a augmenté ses estimations de BPA pour les exercices 2023 et 2024, conformément à l'augmentation prévue du chiffre d'affaires cette année.

* Sanofi (+0,14% à 102,78 euros). Le groupe pharmaceutique français est parmi les rares valeurs à terminer aujourd'hui en hausse au CAC40. La FDA a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produits biologique relative à Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 1 à 11 ans. La FDA devrait rendre sa décision le 31 janvier 2024. Rappelons que Dupixent est le 1er et le seul médicament approuvé aux Etats-Unis pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'enfant de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg.

Valeurs en baisse

* Carmat (-30,41% à 5,15 euros). Le titre décroche après une publication semestrielle sans saveur. Les dépenses d'exploitation ont été maîtrisées, mais la perte d'exploitation ressort à -25,9 ME au titre du 1er semestre 2023, du même ordre que celle du 1er semestre 2022 (-25,1 ME). Après prise en compte du résultat financier (-1,7 ME) et du Crédit d'Impôt Recherche (+1 ME), la perte nette du 1er semestre 2023 s'élève à -26,7 ME (-26 ME au 1er semestre 2022). Le marché redoute à court terme la dilution d'une levée de fonds puisque Carmat a indiqué vouloir "sécuriser des ressources financières permettant l'extension de son horizon financier au-delà du mois d'octobre 2023".

* Poxel (-20,59% à 0,401 euros). La société biopharmaceutique décroche après la publication de comptes semestriels montrant un résultat net en perte de -26,24 millions d'euros (-13,4 ME pour la même période en 2022). Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 7,59 ME (13,1 ME au 31 décembre 2022). Poxel s'attend à ce que ses ressources soient suffisantes pour financer ses opérations et ses dépenses d'investissement jusqu'au 2e trimestre 2025.

* Gascogne (-5,56% à 3,57 euros). Journée tendue pour le groupe landais après la publication de ses comptes semestriels. Ses bénéfices tombent de 17,8 ME au 1er semestre 2022, à 8,7 ME cette année. Les perspectives ne parviennent pas non plus à séduire le marché.

* Fnac Darty (-3,85% à 22,50 euros). Le leader français de la distribution de produit culturels pâtit d'une note d'HSBC qui reste à 'Conserver' sur le dossier, mais coupe son objectif de cours de 36 à 26 euros.

* Kering (-2,18% à 429,95 euros). Morgan Stanley confirme son évaluation à 'pondération en ligne' mais réduit son objectif de 580 à 520 euros.

Dans sa note sur les valeurs du luxe, Morgan Stanley est à 'surpondérer' sur LVMH (-1,44% à 703 euros) mais ajuste son objectif de cours de 1020 à 900 euros. Le sellier Hermès International (-1,49% à 1.707 euros), qui vient de rouvrir son magasin de Vienne après travaux, est vu à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours ajusté à... 2.000 euros.

Au global, la banque d'affaires Morgan Stanley a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour les entreprises de luxe européennes de 2 à 5%, alors que ses analystes s'attendent à un ralentissement de la demande, en particulier aux Etats-Unis et en Europe. La quasi-totalité de la croissance viendrait de la clientèle chinoise.

SMCP (-2,53% à 3,855 euros). BNP Paribas Exane reste à 'surperformance' sur le dossier sur mais ne vise plus qu'un cours de 8,50 euros.

* Air France-KLM (-1,10% à 11,7 euros). Le transporteur aérien prévoit de passer une importante commande d'avions en vue de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier, reflétant ainsi son ambition d'améliorer sa performance économique et environnementale. Cette commande sera passée au niveau du Groupe et portera sur 50 Airbus A350-900 et A350-1000. Elle sera assortie de droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s'échelonneront jusqu'en 2030.

A contrario, Airbus (+0,50% à 125,58 euros), qui enregistre ces commandes, prend la tête du CAC40. Le constructeur européen a par ailleurs annoncé la nomination de Christian Scherer à la tête son activité Avions commerciaux.