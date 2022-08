Clôture à Paris : 4e séance consécutive de hausse

(Boursier.com) — Le CAC40 achève cette séance du 15 août en préservant sa tendance haussière, malgré un petit coup de mou en début d'après-midi. L'indice phare de la place parisienne s'adjuge finalement un gain de +0,25% à 6.569,95 points.

En l'absence de nombreux opérateurs, les volumes de la place parisienne demeurent très limités pour ce jour férié dans l'Hexagone, d'autant que l'actualité des entreprises est quasi-inexistante. Avec la clôture dans le vert de ce lundi de l'Assomption, le CAC 40 enchaîne une 4e séance consécutive de hausse. Après sa très belle séquence haussière liée au ralentissement de l'inflation, l'indice parisien réduit ses pertes à un peu plus de 8% depuis le début de l'année.

Malgré l'absence d'indicateur statistique en France, plusieurs données chinoises inquiétantes ont poussé la POBC à intervenir, ce matin, pour tenter de redonner un coup de fouet à une économie fragilisée par les restrictions liées au Covid et un ralentissement accéléré de l'immobilier.

Les tensions entre la Chine et Taïwan sont à nouveau montées d'un cran alors que l'armée chinoise a indiqué avoir effectué de nouveaux exercices militaires près de Taïwan, ce lundi. La visite d'une seconde délégation de parlementaires américains, arrivés dimanche sur l'île, pour un séjour de 2 jours avec l'intention de rencontrer la présidente Tsai Ing-wen, attise ces tensions. Les exercices mis en oeuvre, ce lundi, constitueraient "un moyen de dissuasion rigoureux à l'encontre des Etats-Unis et de Taïwan qui continuent à jouer des tours politiques et à saper la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a notamment expliqué le commandement oriental de l'armée chinoise.

Cette seconde délégation américaine à Taïwan est menée par le sénateur Ed Markey, accompagné de 4 parlementaires. Ce voyage s'inscrit officiellement dans le cadre d'une tournée plus large dans la région indo-pacifique, mais le gouvernement de Pékin ne le perçoit pas de cette manière. Il estime que les Etats-Unis ne souhaitent pas la stabilité dans le détroit de Taïwan, et considère que la patrie de l'Oncle Sam interfère dans les affaires chinoises. La présidente Tsai Ing-wen a en effet estimé que cette visite démontre, une nouvelle fois, le soutien américain à Taïwan. La visite, début août à Taïwan, de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants, avait déjà largement attisé les tensions diplomatiques sino-taïwanaises

Une rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping serait envisagée en novembre, selon un rapport du Wall Street Journal. Le président chinois Xi Jinping pourrait rencontrer Biden, dans ce contexte tendu des relations entre Pékin et Washington. La Chine en est aux premières étapes de la planification d'un voyage en Asie du Sud-Est pour Xi Jinping, marquant une reprise des voyages à l'étranger, depuis janvier 2020. La réunion pourrait avoir lieu en marge du sommet du G20 de Bali les 15 et 16 novembre, ou de l'APEC de Bangkok 2 jours plus tard. Ce voyage international reflèterait la confiance de Xi Jinping dans ses perspectives de prétendre à un 3e mandat en tant que chef du parti lors du congrès national d'automne. Ce déplacement pourrait également présager d'un assouplissement des restrictions de Covid sur les voyages internationaux.

Après sa vive hausse de fin de semaine dernière, stimulée par les chiffres de l'inflation, Wall Street hésite, ce lundi. Le S&P 500 prend 0,04% à 4.281 points. Le Dow Jones est stable à 33.760 points tandis que le Nasdaq Composite prend encore 0,26% à 13.080 points.

Le baril de brut WTI cède 3,65% à 88,62$ avec les inquiétudes sur la croissance chinoise, une augmentation potentielle de la production de Saudi Aramco, et une éventuelle arrivée massive de brut iranien sur le marché en cas d'accord sur le nucléaire avec Téhéran. Le Brent de la mer du Nord régresse de -3,61% à 94,47$.

L'once d'or cède -1,21% à 1.780$. L'euro abandonne aujourd'hui -0,77% face au billet vert à 1,0184$, mais reste stable sur la semaine glissante.

Le Bitcoin prend 0,35% à 24.211 dollars.

Les valeurs

* Valneva (+2,47% à 10,36 euros). La société biopharmaceutique a déposé auprès de la SEC américaine un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres dit 'At-the-Market'. Dans le cadre de ce programme, la société peut, sous réserve des limites réglementaires françaises, émettre auprès d'investisseurs éligibles, y compris des investisseurs non sollicités qui ont exprimé un intérêt, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant 2 actions ordinaires de la société, via des émissions qui sont considérées comme effectuées at-the-market au sens de la règlementation boursière américaine, et conformément aux termes d'un contrat de vente sur le marché avec Jefferies LLC, ce dernier agissant en qualité d'agent de vente. Le calendrier de ventes dépendra de divers facteurs et la société n'est pas tenue d'utiliser le Programme ATM ni de l'utiliser en totalité.

* Dans une tendance favorable aux dossiers biotechnologiques depuis quelques jours, GenSight grimpe de 21,33% à 4,21 euros. Poxel prend +5,36% à 2,45 euros, avec Nanobiotix (+11,06% à 4,52 euros), Lysogène (+7,87% à 0,699 euro), Abivax (+7,33% à 9,67 euros), Abionyx Pharma (+5,71% à 2,13 euros), Innate Pharma (+3,56% à 2,91 euros), DBV Technologies (+3,51% à 5,165 euros), et aussi Eurofins Scientific (+2,27% à 77,36 euros).

* Ipsen n'est pas en reste avec un gain de +2,05% à 97,3 euros. Le groupe a finalisé l'accord définitif pour l'acquisition de la société américaine Epizyme. Selon les termes de la transaction, Ipsen acquiert la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45$ par action auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) de 1$ par action. Epizyme opère désormais comme "une société du Groupe Ipsen" à la suite de la clôture de l'acquisition. Dans le cadre de la transaction, Ipsen acquiert le médicament principal d'Epizyme, Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines (FDA) dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.

* Air France KLM (+3,26% à 1,57 euro). KLM et le syndicat représentant des pilotes, VNV, sont parvenus à un accord de principe sur des hausses de salaire. L'accord comprend deux augmentations de salaire distinctes de 2% chacune, d'ici octobre 2022 et mars 2023 respectivement. Le régime actuel d'indemnisation des déplacements des pilotes sera par ailleurs supprimé, précise la filiale néerlandaise d'Air France KLM. KLM indemnisait auparavant les pilotes qui vivaient à l'étranger pour les frais de voyage vers et depuis leurs destinations de travail, mais ces pilotes devront désormais couvrir ces frais eux-mêmes. KLM promet également une prime unique aux pilotes "une fois qu'elle disposera d'une marge de manoeuvre financière suffisante et qu'elle n'aura pas de crédit en cours auprès du gouvernement". Les derniers détails de l'accord de principe doivent encore être finalisés.

* Airbus Group (+0,35% à 108,8 euros). Malaysia Airlines a bien choisi l'A330neo pour le renouvellement de sa flotte de gros porteurs. La compagnie malaisienne, qui va remplacer ses 15 A330-300 et 6 A330-200 vieillissants, va faire l'acquisition de 20 A330-900, dont 10 seront achetés directement à Airbus et 10 seront loués à Avolon. Propulsé par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'A330neo rejoindra la flotte de six A350-900 long courrier du transporteur asiatique et remplacera progressivement ses 21 appareils A330ceo. MAS exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient.

Latécoère bondit de 18,1% à 0,46 euro. Le motoriste Safran gagne également +2,04% à 11,98 euros.

* TotalEnergies (-2,35% à 50,71 euros). Le champion français des énergies est emporté par le reflux des cours du pétrole. Le baril de WTI est pénalisé par les craintes sur l'économie chinoise, une augmentation potentielle de la production de Saudi Aramco, ainsi qu'une éventuelle arrivée massive de brut iranien sur le marché en cas d'accord sur le nucléaire avec Téhéran.

Les pétrolières sont d'ailleurs chahutées avec Technip Energies (-2,87%), et Maurel et Prom (-2,26%). CGG est également dans ce même mouvement de recul (-0,25%).