Clôture à Paris : 3e séance consécutive de hausse pour le CAC40

(Boursier.com) — En ce jour d'armistice en France, les échanges sont calmes en bourse de Paris. La tendance est plus molle qu'hier, mais l'indice phare de la place parisienne est toujours au vert, ce 11 novembre. Avec un gain de +0,58%, le CAC40 termine à 6.594 points, alignant une 3e séance consécutive de hausse.

Les places boursières restent portées par l'annonce d'un ralentissement plus marqué qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis au mois d'octobre, ce qui pourrait conduire la Fed à opter pour des hausses de taux moins élevées à l'avenir. En outre, la Chine a décidé d'un assouplissement des mesures sanitaires destinées à endiguer la propagation du coronavirus. Le gouvernement de Pékin a notamment décidé de raccourcir la durée de la quarantaine pour les cas contact et les voyageurs en provenance de l'étranger tandis que les compagnies aériennes ayant transporté des passagers contaminés par le Covid-19 ne seront plus sanctionnées.

En phase avec le marché américain et les annonces chinoises, les places financières asiatiques ont terminée, ce matin, en territoire positif à l'image de Tokyo. L'indice Nikkei a ainsi gagné +2,98% à 28.263,57 points, son plus haut niveau en clôture depuis la mi-septembre. Le Topix gagne +2,12% à 1.977,75 points.

En Europe, la contraction de l'économie britannique est moins forte que prévu au 3e trimestre. Elle s'est contractée de 0,2% alors que les économistes anticipaient une baisse du produit intérieur brut (PIB) de -0,5% sur la période juillet-septembre. Outre-Manche, l'économie devrait toutefois se contracter sur 5 des 6 trimestres à fin 2023. Sur le mois de septembre, qui a comptabilisé un jour férié exceptionnel pour les funérailles nationales de la reine Elizabeth II, le PIB a reculé de -0,6% au-delà du consensus Reuters qui anticipait une baisse de -0,4%. Toutefois, le chiffre du PIB pour le mois d'août a été révisé en hausse à -0,1% après une première estimation à -0,3% tandis que la croissance de l'économie en juillet a été revue à +0,3% (+0,1% en première estimation).

Aux Etats-Unis, au lendemain du rapport sur l'IPC américain exprimant un ralentissement de l'inflation, plusieurs responsables de la Fed ont adouci leur discours. Les perspectives d'une gestion de la crise inflationniste par un pilotage strict des taux est moins affirmée. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, serait désormais de plus de 85%, contre moins de 15% pour la probabilité d'un nouveau geste surdimensionné de 75 points de base.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de novembre est le seul indicateur du jour sur le front macroéconomique aux Etats-Unis. Il s'établit pour le mois de novembre 2022 à 54,7 (consensus 59,6), après un niveau de 59,9 en octobre. Il est donc très inférieur aux attentes.

Après avoir enregistré, hier, sa plus forte hausse depuis deux ans et demi, avec notamment une flambée de 7% du Nasdaq, Wall Street évolue maintenant en ordre dispersé. A 18h00, le S&P 500 grappille +0,05% à 3.958 points. Le DowJones cède -0,74% à 33.469 points. Le Nasdaq Composite est toujours ferme, avec un gain de +0,7% à 11.192 pts.

Pétrole et devises

Avec un probable relâchement des restrictions sanitaires en Chine, dans un scénario de relance de l'économie du pays et de la demande en énergies dédiée à la production, l'or noir rebondit. Le baril de brut WTI gagne +2,82% à 88,67$. Le Brent de mer du Nord remonte de 2,46% à 95,64$.

Dans une projection de moindre augmentation de la rémunération de l'argent aux Etats-Unis, l'euro se reprend encore. La monnaie européenne s'apprécie de +1,3% à 1,0334$.

L'once d'or bondit de +3,35% à 1.763,81$ (1.706,46 euros).

Le Bitcoin reste très volatil, plongeant à nouveau de -5,63%, au-dessous des 17.000$. Il s'échange à 16.808$.

Valeurs en hausse

* Casino (+14,34% à 12,52 euros). Le groupe de distribution bondit sur des rachats de positions vendeuses et des informations rassurantes sur sa dette à court terme au moins. Casino a aussié procédé au rachat sur le marché d'un montant nominal de 67.050.000 euros de l'obligation sécurisée Quatrim 2024. Les obligations rachetées seront annulées dans les prochains jours. Au 10 novembre, le solde du compte séquestre senior sécurisé est nul.

* Teleperformance (+7,99% à 190 euros). Malgré des moments difficiles dans la journée après avoir perdu hier le tiers de capitalisation boursière, Téléperformance se reprend bien. Le leader mondial des centres d'appels a annoncé jeudi avoir lancé un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros à la suite du recul jugé "démesuré" de son cours de Bourse jeudi (-33%), après l'ouverture d'une enquête en Colombie sur des soupçons de violation des règles du travail. Edwin Palma Egea, le ministre colombien des Relations du travail, a écrit sur Twitter: "Nous avons décidé d'ouvrir une enquête contre Teleperformance... Nous avons notifié l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violations présumées des normes de travail". Le groupe a lui indiqué n'avoir reçu aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien sur cette enquête et qu'il est confiant sur les résultats qu'elle donnerait.

Selon Teleperfomance, "l'équipe de direction de la filiale en Colombie a toujours développé la société dans le respect de la loi". L'ouverture de cette enquête fait suite à des informations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, datant d'octobre, sur les conditions de travail en Colombie des employés chargés de la modération sur le réseau social Tiktok, dont Teleperformance est un sous-traitant. Selon ces informations de presse, ces employés, dont les droits syndicaux n'étaient pas respectés, étaient soumis à des conditions de travail traumatisantes pour un salaire de 10 dollars par jour.

* Scor (+3,01% à 18,14 euros). Le groupe de réassurance est soutenu par une note de Jefferies qui a relevé à 'achat' sa recommandation sur le dossier tout en augmentant sa cible de 17,5 à 22,5 euros. L'analyste met en avant les mesures décisives prises au troisième trimestre pour renforcer le bilan de l'entreprise et affirme que "le moment du pic de risque est en train de passer". Les mesures réduiront considérablement le risque pesant sur les estimations de bénéfices et la note crédit du groupe. Même après le récent sursaut du titre, Scor ne se négocie toujours qu'à environ 4x les bénéfices estimés 2023, contre 7 à 11 fois pour la plupart des pairs, ajoute le broker.

* L'assouplissement de certaines mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus en Chine, notamment en raccourcissant la durée de la quarantaine pour les cas contact et les voyageurs en provenance de l'étranger, profite au secteur du luxe et des cosmétiques. LVMH gagne 2,82% à 706 euros, avec L'Oréal (+2,44% à 346,8euros), Hermès International (+2,37% à 1.468 euros) et Kering (+2,18% à 543,6 euros).

Le secteur est également soutenu par la publication semestrielle de Richemont. Si la firme suisse est tombée dans le rouge sur les 6 premiers mois de son exercice en raison d'une charge de 2,7 milliards d'euros en lien avec la cession de la majorité de sa participation dans YOOX Net-A-Porter, son bénéfice opérationnel des opérations continues a grimpé de 26% à 2,7 MdsE (consensus de 2,3 MdsE). Le chiffre d'affaires a bondi de 24% à taux de change réels (+16% à taux de change constants), à 9,68 MdsE, avec une croissance à deux chiffres à taux de change réels dans tous les secteurs d'activité et canaux de distribution. Le secteur bénéficie également de l'annonce de l'assouplissement de mesures contre le Covid-19 en Chine.

* A l'image de l'ensemble des valeurs "matières premières", Aperam (+4,19% à 30,1 euros), profite de l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine. Oddo BHF a ajusté son objectif sur le dossier de 31 à 32 euros au lendemain de la publication trimestrielle de l'aciériste. L'analyste parle d'un trimestre probant malgré un contexte difficile.

* Alstom (+2,29% à 24,55 euros). Le groupe a remporté un contrat d'une valeur de 98 ME pour concevoir, fabriquer, fournir, tester et mettre en service 78 voitures de métro avancées pour l'Indien Chennai Metro Rail Limited (CMRL). Ces nouvelles voitures de métro circuleront sur le corridor de 26 km faisant partie de la phase II qui reliera Poonamallee Bypass et Light House à travers 28 stations (18 surélevées et 10 souterraines). Le contrat comprend la fabrication de 26 rames de métro (configuration à trois voitures) pouvant fonctionner à une vitesse maximale de 80 km/h, ainsi que la formation du personnel.

* Claranova (+1,85% à 2,53 euros). Au 1er trimestre de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires de Calranova a atteint 96 ME, en progression de 10% à taux réels. Une publication en ligne pour Oddo BHF, qui laisse ses prévisions 2022-2023 inchangées. Si le 2e trimestre sera important, l'analyste considère qu'il faudra encore du temps à la société pour retrouver une trajectoire de croissance rentable à même de séduire et restaurer la confiance de la communauté financière (équation économique à résoudre sur PlanetArt, levier à confirmer sur Avanquest, coûts fixes à amortir sur myDevices). Ce manque de momentum explique son opinion 'neutre' à court-terme malgré l'upside et une valorisation " au tapis " d'un point de vue fondamental. L'objectif est confirmé à 4 euros.

* Schneider Electric (+1% à 141,98 euros). Le groupe relève son offre de rachat sur les 41% de capital d'Aveva qu'il ne détient pas. Le groupe basé à Rueil-Malmaison propose désormais 32,25 livres en numéraire par action Aveva, soit une augmentation d'environ 4% par rapport à la précédente offre de 31£ par titre qui valorisait le fabricant de logiciels industriels à environ 9,5 Mds£. Cette nouvelle proposition intervient alors que plusieurs investisseurs avaient jugé l'offre initiale trop faible. Elle a été recommandée par le Comité des Directeurs indépendants d'Aveva. Schneider Electric précise qu'il s'agit de son offre finale à moins qu'une proposition concurrente n'émerge.

* Engie (+0,65% à 13,99 euros). L'énergéticien confirme ses gains de jeudi, après une solide publication trimestrielle. Oddo BHF a réitéré sa recommandation 'surperformer' sur le titre avec une cible ajustée de 17 à 17,5 euros. Sur les niveaux actuels, et compte tenu de son hypothèse de dividende, le groupe se traite sur un niveau de rendement implicite proche de 10% pour l'exercice en cours et supérieur à 7% pour les deux prochaines années. En termes relatif, Engie se traite avec une décote d'environ 30% sur son secteur, soit proche de son plus haut historique, souligne le broker. De son côté, la Deutsche Bank ('achat') a relevé son objectif de 15 à 16 euros, évoquant une nouvelle solide série de résultats, avec une très bonne performance de l'activité trading. Enfin, Goldman Sachs a revalorisé le dossier de 19,5 à 21,7 euros tout en confirmant son avis 'achat'.

Valeurs en baisse

* Thales (-8,63% à 112,25 euros). Le spécialiste français d'électronique de défense plombe un peu le CAC40, emporté par la publication de donnés sur le "dark web" par le groupe de pirates informatiques russophone LockBit 3.0. Ces données avaient été piratées à la fin du mois dernier. Selon 'franceinfo', Thales a confirmé cette information tout en précisant qu'"aucune demande authentique de rançon" n'a été faite. "Les experts en sécurité de Thales analysent actuellement les données publiées. Pour le moment, il n'y a pas d'impact sur les activités du groupe", précise le site d'informations. Le 2 novembre, Thalès avait indiqué n'avoir identifié aucune trace de compromission ni impact sur ses systèmes d'information après l'allégation de vol de données par le groupe de hackers. "Les experts en sécurité de Thales ont identifié l'une des deux sources probables du vol d'informations. Il s'agit du compte d'un partenaire sur un portail d'échange dédié qui a conduit à la divulgation d'un volume limité d'informations", explique Thales qui poursuit ses investigations pour identifier l'autre source.

* Akwel (-6,35% à 15,64 euros). Akwel a enregistré au 3e trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 251,1 ME, en hausse de +18,7% en publié par rapport à l'exercice précédent, et de +22,3% à périmètre et taux de change constants. Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive de son activité mais reste encore en retrait de -3,3 % par rapport au 3e trimestre 2019, avant la crise sanitaire.