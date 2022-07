Bilan hebdo : le CAC40 gagne 3%

(Boursier.com) — Bien que le CAC40 ait, toute la semaine, joué à se faire peur, dans une importante volatilité inter-séances, l'indice parisien reprend tout de même +3% en hebdomadaire, terminant à 6.216 points. Seule la séance de mercredi était dans le rouge, mais la prudence prévalait alors, à la veille de la réunion monétaire de la Banque centrale européenne.

Sur la semaine, le CAC40 a évolué entre un plus bas de 6.028,79 points (mardi) et un plus haut de 6.247,35 pts, ce vendredi. Le principal indice parisien cède encore -13,18% depuis le 1er janvier.

En France, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif au pouvoir d'achat, en première lecture. Entre autres mesures, il prévoit la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé (AAH) et la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales. En outre, l'article premier du texte triple la "prime Macron" créée en 2019 après la crise des Gilets jaunes. Les entreprises pourront verser, jusqu'à fin 2023, à leurs salariés une prime exceptionnelle défiscalisée pouvant atteindre 3.000 euros. Le traitement des agents publics augmentera de 3,5%. Un chèque alimentaire de 100 euros, abondé de 50 euros par enfant, est prévu. La seule mesure concernant tous les Français est la suppression des 138 euros de redevance audiovisuelle. Ce paquet de mesures coûterait une vingtaine de milliards d'euros à l'Etat français.

Ce paquet de mesures d'urgence, purement nationales, pourrait faire long feu, compte tenu du dynamisme de l'inflation. Selon la BCE, l'inflation dans la zone euro devrait augmenter plus que prévu en 2022, alors qu'elle a déjà atteint un record de 8,6% en juin, la hausse des prix à la consommation est désormais attendue à 7,3% cette année, soit plus que les 6% prévus en début de trimestre. La BCE anticipe aussi que ce niveau d'inflation marquée va s'inscrire dans la durée puisqu'elle toucherait 3,6% en 2023 (2,4% estimé précédemment). Dans le même temps, la richesse des Européens devrait se tasser... La BCE prévoit désormais une croissance de 2,8% du PIB en 2022, et 1,5% en 2023 alors que voici 3 mois, cette même analyse de l'institution donnait une croissance de PIB de 2,9% en 2022 et 2,3% en 2023.

Pour contenir le rythme de l'inflation en Europe, le pompier BCE a décidé, jeudi, de relever les taux d'intérêt de 50 points de base, à la surprise des investisseurs. Il s'agit là d'un tour de vis monétaire plus important que prévu, puisque la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait indiqué avant réunion que les taux directeurs pourraient être augmentés de 25 points de base.

La BCE pilote une hausse des taux rapide pour atténuer la surchauffe économique et contenir l'inflation, mais son tour de vis monétaire va bien au-delà... L'institution de Francfort, qui a retenu un scénario de ralentissement économique virulent, prépare déjà les marchés à un nouveau tour de vis monétaire en laissant filtrer les commentaires de quelques loquaces argentiers. Peter Kazimir, membre du Conseil des gouverneurs, a estimé que la BCE pourrait à nouveau relever ses taux d'intérêt de 25 ou 50 points de base en septembre. "Le développement de l'économie dans la zone euro et ailleurs déterminera de combien nous augmenterons les taux en septembre et lors de réunions qui suivront. (...) Il est donc possible de s'attendre à une augmentation de 25 ou 50 points de base en septembre".

Quoi qu'il advienne, la décision de la BCE est historique, puisque la Banque européenne relève pour la première fois ses taux depuis 2011, mettant un terme à l'ère des taux négatifs. Le taux de dépôt est relevé de 50 points de base, soit à zéro. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement passe à 0,5%.

Le marché pétrolier est désormais affecté par les craintes d'un rapide coup de frein de l'économie, dans un contexte de stocks accrus. L'or noir est désormais au-dessous des 100$. Dans une forte volatilité des marchés, le WTI cède -0,73% sur la semaine à 96,88$. En revanche, le baril de Brent reste haut perché à 105,41$ et gagne 3,85% sur la semaine.

L'euro a gagné en fermeté cette semaine, reprenant 1,38% à 1,0219 dollars au lendemain de la décision de la BCE sur les taux.

Les valeurs

Au-delà des décisions monétaires de la BCE, la semaine parisienne a aussi été rythmée par de nombreuses publications de trimestriels et semestriels d'entreprises, avec plus ou moins de succès.

* Publicis (13,48% à 50,26 euros). Le groupe de médias a publié des résultats records pour le 1er semestre 2022 et révise en hausse ses objectifs de l'année. Au 1er semestre, le résultat net part du Groupe ressort à 537 ME (414 ME l'année précédente). Publicis anticipe désormais une croissance organique sur l'ensemble de l'année 2022 comprise entre +6 et +7% (+4 à +5% précédemment), un taux de marge opérationnelle compris entre 17,5% et 18% (environ 17,5% précédemment), et un free cash-flow avant besoin en fonds de roulement d'au moins 1,5 MdE (environ 1,4 MdE précédemment). "Nos ratios financiers ont également atteint des niveaux historiques au 1er semestre grâce à notre modèle de croissance unique. Notre taux de marge opérationnelle ressort ainsi à 17,3% et notre Headline EPS est en croissance de près de +30%. Cette performance alliée à une meilleure visibilité sur le deuxième semestre ainsi que la force de notre modèle, nous rendent confiants pour l'avenir", commente Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis. JP Morgan a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer' pour un objectif de cours porté à 70 euros. Egalement, Citigroup remonte son objectif de cours qui passe de 80 à 90 euros. En revanche, Barclays souffle le froid et ajuste la mire de 65 à 60 euros.

* GL Events (13% à 17,56 euros). Après un période COVID difficile, GL Events renoue avec les bénéfices. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 524,7 ME, en hausse de 150% par rapport au 1er semestre 2021 (+138% à PCC) illustrant la reprise dynamique de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent, à l'exception de la Chine. Après un 1er trimestre affichant 220 ME d'activité, GL events a dégagé 304 ME de chiffre d'affaires au 2e trimestre, dépassant de façon significative l'activité du 2e trimestre 2019, avant crise sanitaire. L'EBITDA du 1er semestre s'établit à 63,9 ME (-2,4 ME à fin juin 2021) avec une marge d'EBITDA de 12,2% (-1,2% à fin juin 2021). Les économies sur coûts fixes par rapport à 2019 s'élèvent à 13 ME sur le semestre (17 ME à périmètre constant), en ligne avec l'objectif de 20 ME pour l'exercice. Le résultat opérationnel courant augmente de près de 63 ME par rapport au 1er semestre 2021, passant de -28 ME à 34,8 ME. La marge opérationnelle courante ressort à 6,6%. Le résultat net ressort à 16,8 ME (-27,7 ME à fin juin 2021). Les perspectives sont plus optimistes puisqu'en Asie, et plus particulièrement en Chine, le groupe prévoit une reprise d'activité au cours du 2e semestre, notamment au Sud de la Chine, mais peu ou pas d'activité à Pékin.

* ID Logistics (+9,14% 292,5 euros). Une nouvelle fois ID Logistics ne déçoit pas. Le chiffre d'affaires du 2è trimestre 2022 est de 641,6 ME, en hausse de +40,3% dont +15,5% à données comparables. L'entreprise relève une bonne croissance de l'activité en France à 218,7 ME, +11,6% et +4,5% à données comparables et une poursuite de la forte dynamique à l'international à 422,9 ME, +61,7% et +23,6% à données comparables. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est de 1.181 ME dont +32,2% et +15,3% à données comparables.

* TotalEnergies (+2,11% à 48,54 euros). Le groupe pétrolier a annoncé un nouvel effort face à l'augmentation des prix des carburants à la pompe. Du 1er septembre au 1er novembre, il baissera le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 centimes d'euro par litre, par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 centimes du 1er novembre au 31 décembre.

* Compagnie des Alpes (+2,95% à 16,06 euros). Le chiffre d'affaires consolidé, pour le 3e trimestre de l'exercice 2021-2022, s'élève à 203,46 ME , ce qui représente une progression de +22% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes), dernier exercice complet avant l'apparition de la crise sanitaire. Au global, depuis le début de l'exercice soit sur 9 mois, le chiffre d'affaires atteint 744,66 ME, soit une progression de +17,7% par rapport à la même période de l'exercice 2018-2019 (retraité de la sortie du domaine skiable des 2 Alpes).

* Ubisoft (+3,84% à 41,1 euros). L'éditeur de jeux vidéo termine mal la semaine après sa publication trimestrielle. Son chiffre d'affaires IFRS15 est de 318,2 ME au 1er trimestre de l'exercice 2022-2023, en baisse de 9,8% (13,9% à taux de change constants) par rapport aux 352,8 ME réalisés au premier trimestre 2021-2022. Le net bookings du trimestre s'élève à 293,3 ME, supérieur à l'objectif d'environ 280 ME, mais en baisse de 10% (14,2% à taux de change constants) par rapport au premier trimestre 2021-2022. Ubisoft précise que la performance du jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege a été supérieure aux attentes et que la marque Assassin's Creed a également enregistré des résultats supérieurs aux attentes, grâce à un trimestre solide pour Odyssey, Origins et Valhalla. Le net bookings du 2e trimestre 2022-2023 est attendu aux alentours de 270 ME. Ubisoft continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et confirme son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME pour l'exercice complet. Plusieurs analystes dégradent le dossier. Benchmark abaisse sa recommandation à 'Vendre'. Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 50 euros (60 euros précédemment). Barclays est bien plus sévère, ramenant son objectif de cours à 38 euros (42 euros avant). Wells Fargo vise maintenant 46 euros (50 euros précédemment). Seul Wedbush relève son objectif de cours à 60 euros (50 euros précédemment).

* Navya (-52% à 0,4039 euro). Enorme gadin pour le dossier Navya. Après avoir perdu 36% jeudi, Navya cède encore 29%, vendredi. Le groupe a conclu un accord de financement dilutif d'un montant nominal total de 36 ME avec le Groupe Negma, société d'investissement basée à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Ce financement sera réalisé sous la forme d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA). Chaque OCABSA, d'une valeur nominale unitaire de 2.500 Euros, sera souscrite Negma, et aura une maturité de 12 mois. Ce programme de financement constitue "une première étape dans la stratégie d'investissement de Navya". Il doit contribuer au renforcement immédiat de la trésorerie par l'exercice d'une 1ère tranche de 2,5 ME.

* Seb (-7,1% à 83,7 euros). Le fabricant de petit électroménager est sanctionné cette semaine après avoir abaissé son hypothèse de progression des ventes et du Résultat Opérationnel d'Activité 2022. SEB vise désormais un chiffre d'affaires 2022 globalement stable par rapport à 2021 et un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 8% et 8,5% sur l'année. Ces nouvelles hypothèses intègrent des surcoûts (matières, composants, fret, devises) désormais estimés à 300 ME (200 ME initialement).

* Valneva (-3% à 9,81 euros). L'entreprise nantaise s'en sort bien au terme d'une semaine à haut risque. La Commission européenne effectue un geste commercial en faveur de Valneva en approuvant un avenant à l'accord d'achat anticipé signé en novembre 2021 pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva, VLA2001. Dans le cadre de cet avenant, les Etats membres participants vont tout de même commander 1,25 million de doses de VLA2001 en 2022 (mieux que rien !), et auront la possibilité de commander et se faire livrer une quantité identique un peu plus tard cette année. Cet avenant résulte de discussions ayant fait suite à l'avis d'intention de la Commission européenne de mettre fin à l'accord initial d'achat de VLA2001 en 2022 avec des doses optionnelles en 2023.

* Atos (-1,8% à 10,91 euros). Atos subit encore en Bourse. La semaine dernière, S&P Global a abaissé sa notation de crédit d'Atos de 'BBB', perspective 'négative', à 'BB' perspective 'négative'. Ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur les opérations et le financement de la société, mais le projet de scission en deux sociétés cotées, et le plan de transformation ne passent toujours pas auprès d'investisseurs qui demandent plus de gages de réussite qu'une évolution de gouvernance.