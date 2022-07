Bilan hebdo : la volatilité et l'inflation mènent la danse

(Boursier.com) — En dépit du rebond technique de 2.02% ce vendredi (6.036 points), la semaine boursière parisienne s'est révélée morose, volatile et anxiogène. Certes, le CAC40 revient, ce vendredi, s'affranchir des 6.000 points, mais non sans frayeur pour les opérateurs encore présents cette semaine à Paris. En hebdomadaire, l'indice phare de la place gratte +0,05% après un plus bas hebdomadaire de 5.874 points, le 14 juillet. A son plus haut de clôture, mardi, le CAC40 a terminé à 6.044 points, non loin de son plus haut de séance (6.053 pts). Depuis le début d'année, le CAC40 abandonne encore -16,39%...

Les investisseurs ont nourri cette incertitude de 3 concepts : inflation, remontée des taux, parité euro/dollar. La guerre en Ukraine et la remontée des contaminations au Covid-19 en Europe et en Asie venant alimenter le moulin de l'incertitude des marchés, les prix du pétrole se sont révélés particulièrement volatils. Alors que s'ouvre la saison des publications d'entreprises aux Etats-Unis et à Paris, les opérateurs doutent de la capacité des entreprises à préserver leur rentabilité dans ce contexte adverse. Les Etats-Unis ont publié, le 13 juillet, des chiffres attestant que le pays est confronté à un choc d'inflation alors qu'en Europe la hausse des prix est soutenue.

Choc d'inflation

Alors que le Fonds monétaire international a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis, mardi, tablant désormais sur une progression du PIB limitée à 2,3% cette année et à 1% l'an prochain, la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis a accéléré en juin à un sommet de 40 ans et demi, au-delà des attentes du consensus. Sur un an, les prix à la consommation aux Etats-Unis bondissent désormais de +9,1%. Il s'agit de l'augmentation la plus importante depuis novembre 1981, après déjà +8,6% en mai.

Ces chiffres, trop dynamiques, viennent conforter un peu plus le scénario d'une poursuite de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, dont il faudra piloter au plus juste, mais sans agressivité, la vitesse de remontée des taux. Avec de mauvaises publications des établissement bancaires, les marchés américains ont commencé cette semaine à douter de la stratégie de la Réserve fédérale en vue des réunions des 26 et 27 juin.

La France n'échappe pas l'inflation, mais n'atteint pas les niveaux américains. Les données définitives de l'inflation du mois de juin, publiées mercredi, ont confirmé une augmentation des prix à la consommation de +5,8% sur un an et de +6% hors tabac, ce qui atteste d'une nouvelle accélération de l'inflation par rapport aux mois précédents. Sur un mois, les prix à la consommation progressent de +0,7% en juin. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, est en hausse de +6,5% sur un an en juin (+5,8% en mai).

Bonne nouvelle toutefois pour les ménages français. Selon un point de conjoncture de la Banque de France, diffusé mardi en soirée, les entreprises françaises sont moins nombreuses à envisager d'augmenter leurs prix en juillet, signe que le rythme d'inflation pourrait ralentir. La Banque de France table désormais sur une croissance de +0,25% de l'économie française au 2e trimestre en rythme trimestriel, soit une prévision inchangée par rapport à sa précédente estimation.

Seconde bonne nouvelle pour les foyers Français... Avec la hausse des prix, les dépôts sur les livrets vont être mieux rémunérés, même s'ils n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Le taux de rémunération du Livret A et le LDDS passeront à 2% à partir du 1er août. Le taux rémunération du produit d'épargne préféré des Français, qui avait déjà connu une première hausse de 0,5% à 1% au 1er février, va doubler une nouvelle fois, alors que LEP remonte à un taux de 4,6% à partir du 1er août.

La balise des 100$ pour le pétrole

Alors que Joe Biden a entamé une tournée au Moyen-Orient, au cours de laquelle il va rencontrer les dirigeants des Emirats Arabes Unis pour plaider en faveur d'une augmentation de la production de pétrole, l'or noir a fait preuve de volatilité cette semaine, tentant néanmoins s'accrocher une zone repère des 100 dollars.

Sur les 5 derniers jours, le WTI reflue de -6,3%, évoluant désormais autour des 98$ ce vendredi, après un plus haut hebdomadaire de 104,96$, lundi et un plus bas à 90,58$, le 14 juillet. Le Brent recule de -5,5% sur la semaine, tentant de trouver ancrage autour des 100$ après un plus haut hebdomadaire de 107,7$, lundi et un plus bas à 94,5$, le 14 juillet.

L'Opep a annoncé cette semaine s'attendre à un léger ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole, l'an prochain. Selon son analyse, la consommation devrait toutefois rester soutenue en raison d'un moindre impact de la pandémie de COVID-19 alors que la croissance économique sera encore solide. Dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dit tabler sur une augmentation de 2,7 millions de barils par jour (bpj) de la demande globale en 2023. Elle laisse inchangée sa prévision pour cette année, à 3,36 millions de bpj. La consommation globale de pétrole devrait dépasser cette année son niveau de 2019, mais l'envolée des cours du baril et les confinements des derniers mois en Chine devraient freiner sa croissance. Le rapport de juillet montre que la production totale de l'Opep a augmenté de 234.000 bpj en juin à 28,72 millions de bpj.

La parité euro/dollar

Malgré la baisse des prix du pétrole, les Français ne vont pas payer moins cher les carburants à la pompe car dans le même temps, l'euro s'est effondré revenant quasiment à la parité de 1 dollar pour 1 euro. En effet, ce '1 to 1' facilite la compétitivité française à l'exportations, mais n'est pas favorable aux importations libellées en dollars. Si la faiblesse de l'euro face au billet vert se prolonge, elle est de nature à accélérer l'inflation et le risque de récession.

Sur la semaine, l'euro recule ainsi de -1,1%, touchant un plus bas à 0,995$, le 14 juillet. La monnaie européenne se reprend quelque peu, ce vendredi, recollant les 1,0079 dollar. L'euro n'en est pas moins sur ses plus bas niveaux depuis 20 ans.

Sur la semaine, l'once d'or redonne 2%, revenant à 1.704$.

Les valeurs

* EDF est suspendue sur un cours de 10,22 euros depuis le 12 juillet. EDF demandé la suspension de la cotation de ses titres jusqu'à nouvel ordre, à la suite des annonces de la Première ministre et après des échanges avec l'Autorité des marchés financiers. Le groupe ne fera aucune autre communication à ce sujet jusqu'à la publication par l'Etat d'un communiqué. Elisabeth Borne a évoqué il y a une semaine un projet de renationalisation à 100% d'EDF. L'Etat détient pour l'instant 83,9% d'EDF, dont le titre a gagné 30% depuis l'annonce d'une opération de rachat des minoritaires. Pour les analystes de JP Morgan, le coût de l'opération à 8 milliards d'euros suggère que l'Etat français, pourrait lancer une offre à un prix compris entre 10,2 et 12,7 euros par action EDF.

* Mauna Kea Technologies (+51,4% à 0,757 euro). Mauna Kea Technologies a été travaillé toute la semaine pour toucher un plus haut de 0,99 euro mercredi. Avec la société pharmaceutique chinoise Tasly Pharmaceuticals, le groupe signe un accord stratégique pour créer une joint-venture. Selon les termes de l'accord, Tasly et Mauna Kea formeront une société commune qui commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois. La joint-venture utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio. En échange de l'apport de licences et d'autres droits de propriétés intellectuelles à la joint-venture, Mauna Kea recevra des paiements en cash totalisant 10 millions de dollars (9,94 millions d'euros), une participation de 44,1% dans la joint-venture et un engagement d'acheter des quantités minimales de systèmes et de sondes Cellvizio pendant 5 ans.

* Genomic Vision (+31% à 0,0846 euro). Genomic Vision a annoncé des changements au sein de sa gouvernance, notamment la révocation du mandat de la Présidente du Directoire, Mme Remy-Renou et la nomination d'un nouveau membre du Directoire, Mme Emilie Chataignier ; et la révocation des mandats de l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance a décidé de nommer Mme Florence Alouch en qualité de Présidente du Conseil de surveillance et M. Aaron Bensimon en qualité de Président du Directoire. Ces évolutions au sein de la gouvernance de Genomic Vision ont pour "objectif de renforcer la dynamique commerciale de la société".

* STMicroelectronics (+4,75% à 32,29 euros). Le spécialiste des semiconducteurs a accueilli Emmanuel Macron accompagné de Bruno Le Maire et d'une délégation politique sur le site de Crolles, près de Grenoble en Isère. Des partenaires de ST représentant l'industrie des semiconducteurs et de l'électronique, dont GlobalFoundries, le CEA-Leti et Soitec, étaient également présents. Emmanuel Macron a annoncé la décision de la France d'apporter son soutien à ST, ainsi qu'à 14 autres chefs de file français participant au PIIEC ME/CT, de 2022 à 2026. Cette décision soutient directement la participation de ST aux 4 domaines thématiques par l'intermédiaire de ses sites de R&D et de fabrication, notamment Crolles, Grenoble, Rennes, Rousset et Tours. Ceci inclura la R&D pour les microcontrôleurs haute performance et basse consommation, ainsi que des technologies incluant : une nouvelle filière FD-SOI avec mémoire à changement de phase (PCM) embarquée ; l'intelligence artificielle en périphérie de réseau (Edge AI) utilisant des architectures innovantes en technologie CMOS à mémoire non volatile embarquée ; la technologie d'électronique de puissance à la pointe de l'innovation utilisant le Nitrure de Gallium sur Silicium ; les capteurs optiques intelligents avec intégration 3D avancée et intelligence artificielle embarquée ; les technologies et composants radiofréquences (RF) destinés aux communications 5G et 6G, parmi d'autres.

* Bonduelle (-14,3% à 13,2 euros). Semaine difficile pour Bonduelle malgré des rachats à bon compte ce vendredi. Le groupe agroalimentaire a été lourdement attaqué après son avertissement. Le groupe nordiste a fait savoir que, compte tenu des premiers indicateurs d'activité du 4e trimestre de l'exercice 2021-2022 d'une part, d'une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la période d'autre part et enfin, d'un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs. Bonduelle avait précédemment communiqué sur +3% de chiffre d'affaires et +3,6% de la marge opérationnelle courante à périmètre et change constants pour l'ensemble de l'exercice.

* Atos : -9,4% sur la semaine, malgré un rebond de 5,2% en clôture vendredi. Nourdine Bihmane vient d'être intronisé au poste de Directeur général du groupe, en remplacement de Rodolphe Belmer. A ses côtés, Diane Galbe (Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge du pilotage des projets stratégiques et de l'ensemble des fonctions support du Groupe) et Philippe Oliva (co-CEO en charge de l'activité Digital, Big Data et Sécurité, ainsi que du plan d'accélération et d'innovation pour ces activités de croissance) le soutiendront. Le trio exécutif opèrera sous l'oeil avisé du Conseil d'administration, en particulier concernant les fondamentaux de la stratégie de transformation d'Atos. Le Conseil d'administration et les comités d'Atos ont été refondus et seront encore renforcés.

L'agence de notation S&P Global a abaissé la notation de crédit d'Atos de 'BBB-' assortie d'une perspective 'négative', à 'BB' assortie d'une perspective 'négative'. Selon Atos, ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur ses opérations et le financement du Groupe.

* Kaufman and Broad (-6,9% à 24,85 euros). Le groupe passe une semaine difficile après sa publication semestrielle. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 31,4 ME sur le 1er semestre 2022 (30,6 ME en 2021). Le résultat net - part du groupe ressort à 22,7 ME, tout comme au 1er semestre 2021. Sur l'ensemble de l'exercice 2022 et hors impact du programme de réhabilitation de la gare d'Austerlitz, le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 5%. Le taux de résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7%.

* Renault (-1,5%). Le constructeur automobile français a été en difficultés toute la semaine, avant de finir vendredi pied au plancher (+6,96%) pour refaire le retard concédé. Les ventes mondiales du groupe dépassent à peine 1 million d'unités au 1er semestre 2022, en baisse de -12% par rapport au 1er semestre 2021 à périmètre équivalent (hors Russie), dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et marqué par l'arrêt des activités en Russie. Les unités vendues chutent de 29,7% au total, puisqu'au 1er semestre 2021, elles atteignaient le chiffre de 1.422.647.

En outre, le constructeur automobile français et Vitesco Technologies, fabricant international leader dans le domaine des technologies de transmission modernes et des solutions d'électrification, ont signé un partenariat stratégique pour le co-développement et la production d'électronique de puissance dans un boitier "One Box" pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides. Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires vont unir leurs forces pour développer un concept d'électronique de puissance unique sur le marché.