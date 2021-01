La BCE dispose des outils pour contrer tout renforcement de l'euro

(Boursier.com) — L 'euro recule de 0,25% à 1,213$ entre banques à la mi-journée, pénalisé par les déclarations de Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Le dirigeant a indiqué que la Banque centrale européenne dispose des outils nécessaires pour éviter que tout nouveau renforcement de l'euro ne vienne assombrir les perspectives d'inflation. "L'euro s'est un peu renforcé au cours des dernières semaines et des derniers mois et c'est quelque chose que nous surveillons bien sûr très, très attentivement", a déclaré à 'Bloomberg TV', le directeur de la Banque centrale néerlandaise. "C'est l'un des facteurs, non pas le facteur exclusif, mais l'un des facteurs dont nous tenons compte lorsque nous évaluons l'évolution à venir de l'inflation... Si ce facteur devenait trop dominant et menaçait de faire dérailler notre objectif d'inflation, nous disposerions bien sûr des outils nécessaires pour le contrer".

