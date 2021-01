L'euro s'envole face au dollar !

La devise unique bondit de plus de 1% !

(Boursier.com) — L 'euro commence l'année en fanfare face au dollar ! La monnaie de l'oncle Sam, qui paye son statut de valeur refuge, perd du terrain face à presque toutes les grandes devises ce lundi. L'euro profite particulièrement du net regain d'appétit pour les actifs risqués avec une hausse marquée de 1,3% à 1,23$ entre banques, au plus haut depuis plus de deux ans. Le billet vert se négocie également à son son plus faible niveau par rapport au yuan chinois depuis juin 2018.

La publication d'indices IHS PMI manufacturiers plutôt rassurants en Europe mais aussi en Chine a porté un nouveau coup au dollar qui recule globalement de 0,4% face à un panier de six devises de référence. "L'incertitude diminue et la forte reprise de la croissance mondiale devrait favoriser le reste du monde", affirme à 'Bloomberg' Patrik Schowitz, stratège mondial multi-actifs chez JPMorgan Asset Management, qui 'sous-pondère' le dollar. Les opérateurs se montrent plutôt rassurés par le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans le monde malgré la propagation de la pandémie dans plusieurs parties du globe.

"Il y a encore beaucoup de possibilités pour que l'économie mondiale se comporte mieux que les prévisions consensuelles", ajoute Kit Juckes, responsable de la stratégie de changes à la Société Générale. "Les inquiétudes concernant la normalisation des politiques seront un thème récurrent pour 2021, mais bon, c'est le premier jour ouvrable de l'année et pour l'instant, la chute des rendements réels américains et l'humeur positive face au risque peuvent faire baisser le dollar pendant un certain temps encore".

